Британската сензация Kosheen идва в София и Пловдив през август

Една от най-популярните групи за електронна музика на живо в Обединеното кралство Kosheen идва в България това лято за два концерта - в София и Пловдив.

На 6 август те ще озвучат Маймунарника в столицата, а на 7 август ще гостуват за пръв път в Пловдив, и то в Античния театър.

Електронната легенда от Бристол е създадена в края на 1999 г. и триото включва Sian Evans, Ron Mcelroy и Mitchell Glover.

Изгряват категорично на сцената с дебютния си албум „Resist”, който става платинен. Емблематичните им хитове „Hide U”, последвани от „Catch”, „Hungry” и „All In My Head” определят звученето на епохата. С два албума в Топ 10 на Великобритания, множество награди и пет студийни албума, тяхната уникална комбинация от дръм-енд-бейс, брейкбийт и силни послания в песните ги утвърждават като една от най-емблематичните групи на своето време.

Тяхна емблема е и енергичното и завладяващо шоу на живо. Такова обещават те и на концерта си в уникалния с акустика и атмосфера Античен театър – Пловдив на 7 август – перфектно съчетание от електронни бийтове с искряща вокална експресия. Фронтдамата Sian Evans винаги пленява публиката с едновременно финото си и мощно вокално изпълнение, харизма и неповторимо присъствие на сцената.