Веселин Тодоров пред ФАКТИ: Рок група "Фактор" с уникално рок шоу!

- Да припомним малко от историята на група ФАКТОР...
- Фактор е една от най-емблематичните български рок групи, създадена през 1972 г. в София от мен - Веселин Тодоров. С над 50-годишна история, групата продължава да бъде активна и да заема важно място в културния живот на страната.
През годините Фактор изграждат характерен стил, съчетаващ класически и хард рок, със силно социално ангажирани текстове. Сред най-известните им песни са „Приятели“, „Главната улица“, „Самотният“, „Съседката“, „Високото момиче“ и много други, които остават любими на поколения български слушатели.
Днес групата продължава своята активна концертна дейност, отбелязвайки над половин век на сцената с юбилейни концерти и участия в културни инициативи.
- Какво става с българския рок енд рол? С тези, които наистина имат желание и им се отдава да правят песни?
- Пример за живия български рок енд рол е рок група „Фактор“, основана през далечната 1972 година, която продължава да твори, да работи и да изнася концерти.
- Кое е било и остава най-важното за групата през всички времена?
- За рок група „Фактор“ най-важен е контактът с публиката, реакцията на
хората, които ги обичат и които са ги направили това, което са.
- Лесно ли е да се напише песен в стил рок?
- Не е лесно да напишеш хубава песен. Не е лесно да намериш хубав текст. Не е лесно да успееш да ги съчетаеш в мелодия, в ритъм, във въздействащо послание.
- Имате ли нови попълнение в групата? Кой е актуалният състав на Фактор в момента?
- В последните си изяви групата продължава да работи върху нова музика и да обновява състава си. С новия си барабанист и обновена сценична енергия, Фактор са готови да предложат едно силно, модерно и същевременно вярно на традициите рок шоу.
Актуалният състав на група Фактор включва:
Веселин Тодоров – бас китара и вокал (основател) Васил Стоянов – вокал
Петър Георгиев (Пешето) – китара
Румен Лозанов – клавишни
Атанас Стефанов – китара
Калоян Георгиев – ударни
- Коя е най-новата песен на група ФАКТОР?
- - Най-новата ни песен е „Император“. Ще я чуете на концерта ни в петък, 24 април, в Event Center на „Пиротска“ 5, София, от 20:00 часа. Събитието обещава да бъде истинско рок преживяване, изпълнено с енергия, емблематични хитове и силно сценично присъствие. Публиката ще има възможност да чуе на живо едни от най-обичаните песни на групата, представени с характерния им мощен звук и неподправена емоция.
- Концертът ни е част от активната концертна дейност на Фактор през последните години, с която групата отбелязва своята дългогодишна история и продължава да среща нови поколения фенове.
- Какво още ще види публиката на концерта? Ще има ли изненади?
- Очаква се вечерта да предложи „разтърсваща“ атмосфера с класически рок рифове, незабравими мелодии и силна връзка между музикантите и публиката. Освен „Фактор“, в програмата участва и императорът на смеха, наш стар приятел — Димитър Туджаров – Шкумбата.
- Как ще характеризирате днешната група ФАКТОР?
- Със своята дългогодишна история, актуално присъствие и непрекъснато развитие, Фактор остава символ на българския рок и вдъхновение за новите поколения музиканти.
- Вашето послание към публиката?
- Едно незабравимо послание на „Фактор“. Елате да попеем заедно
незабравимите песни! 24 април, петък, Event Center, „Пиротска“ 5
Повече за събитието:
Изпълнители: Рок група „Фактор“ и Димитър Туджаров – Шкумбата.
Дата: 24 април (петък).
Час: 20:00 ч.
Място: Event Center, ул. „Пиротска“ №5, София.
Акцент: Премиера на песента „Император“.
Интервю на Оля АЛ-АХМЕД
