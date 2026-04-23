Веселин Тодоров пред ФАКТИ: Рок група "Фактор" с уникално рок шоу!

Веселин Тодоров пред ФАКТИ: Рок група "Фактор" с уникално рок шоу!

23 Април, 2026 18:00 763 6

Култовата българска рок група Фактор ще зарадва своите фенове с голям концерт в зала „Pirotska 5 Event Center“ на 24 април 2026 г. от 20:00 часа. Специален гост: Димитър Туджаров – Шкумбата. Акцент: Премиера на песента „Император

Веселин Тодоров пред ФАКТИ: Рок група "Фактор" с уникално рок шоу! - 1
Снимка: група ФАКТОР / личен архив
Оля Ал-Ахмед Оля Ал-Ахмед Автор във Fakti.bg

- Да припомним малко от историята на група ФАКТОР...

- Фактор е една от най-емблематичните български рок групи, създадена през 1972 г. в София от мен - Веселин Тодоров. С над 50-годишна история, групата продължава да бъде активна и да заема важно място в културния живот на страната.

През годините Фактор изграждат характерен стил, съчетаващ класически и хард рок, със силно социално ангажирани текстове. Сред най-известните им песни са „Приятели“, „Главната улица“, „Самотният“, „Съседката“, „Високото момиче“ и много други, които остават любими на поколения български слушатели.

Днес групата продължава своята активна концертна дейност, отбелязвайки над половин век на сцената с юбилейни концерти и участия в културни инициативи.

Веселин Тодоров пред ФАКТИ: Рок група
Снимка: група ФАКТОР / личен архив

- Какво става с българския рок енд рол? С тези, които наистина имат желание и им се отдава да правят песни?

- Пример за живия български рок енд рол е рок група „Фактор“, основана през далечната 1972 година, която продължава да твори, да работи и да изнася концерти.

- Кое е било и остава най-важното за групата през всички времена?

- За рок група „Фактор“ най-важен е контактът с публиката, реакцията на

хората, които ги обичат и които са ги направили това, което са.

- Лесно ли е да се напише песен в стил рок?

- Не е лесно да напишеш хубава песен. Не е лесно да намериш хубав текст. Не е лесно да успееш да ги съчетаеш в мелодия, в ритъм, във въздействащо послание.

- Имате ли нови попълнение в групата? Кой е актуалният състав на Фактор в момента?

- В последните си изяви групата продължава да работи върху нова музика и да обновява състава си. С новия си барабанист и обновена сценична енергия, Фактор са готови да предложат едно силно, модерно и същевременно вярно на традициите рок шоу.

Актуалният състав на група Фактор включва:

  • Веселин Тодоров – бас китара и вокал (основател) Васил Стоянов – вокал

  • Петър Георгиев (Пешето) – китара

  • Румен Лозанов – клавишни

  • Атанас Стефанов – китара

  • Калоян Георгиев – ударни

  • - Коя е най-новата песен на група ФАКТОР?

  • - Най-новата ни песен е „Император“. Ще я чуете на концерта ни в петък, 24 април, в Event Center на „Пиротска“ 5, София, от 20:00 часа. Събитието обещава да бъде истинско рок преживяване, изпълнено с енергия, емблематични хитове и силно сценично присъствие. Публиката ще има възможност да чуе на живо едни от най-обичаните песни на групата, представени с характерния им мощен звук и неподправена емоция.
  • Концертът ни е част от активната концертна дейност на Фактор през последните години, с която групата отбелязва своята дългогодишна история и продължава да среща нови поколения фенове.

- Какво още ще види публиката на концерта? Ще има ли изненади?

- Очаква се вечерта да предложи „разтърсваща“ атмосфера с класически рок рифове, незабравими мелодии и силна връзка между музикантите и публиката. Освен „Фактор“, в програмата участва и императорът на смеха, наш стар приятел — Димитър Туджаров – Шкумбата.

- Как ще характеризирате днешната група ФАКТОР?

- Със своята дългогодишна история, актуално присъствие и непрекъснато развитие, Фактор остава символ на българския рок и вдъхновение за новите поколения музиканти.

- Вашето послание към публиката?

- Едно незабравимо послание на „Фактор“. Елате да попеем заедно

незабравимите песни! 24 април, петък, Event Center, „Пиротска“ 5

Повече за събитието:

Веселин Тодоров пред ФАКТИ: Рок група
Снимка: група ФАКТОР / личен архив

Изпълнители: Рок група „Фактор“ и Димитър Туджаров – Шкумбата.

Дата: 24 април (петък).

Час: 20:00 ч.

Място: Event Center, ул. „Пиротска“ №5, София.

Акцент: Премиера на песента „Император“.

Очакваме ви!

Интервю на Оля АЛ-АХМЕД


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Дзак

    7 0 Отговор
    Песните им са хубави и зареждат настроение!

    18:06 23.04.2026

  • 3 Българин

    1 5 Отговор
    Ей такива безродници съсипаха хубавата ни родина НРБ! Щото много искаха да скачат и да ядат банани!

    18:58 23.04.2026

  • 4 Успех, момчета!

    1 3 Отговор
    Пеше! Къртиш, брат!

    19:52 23.04.2026

  • 5 плевен

    1 1 Отговор
    В едно е прав: не е лесно да създадеш хубава песен. Но пък да разчиташ на репертоар от преди 40 години е несериозно.

    20:57 23.04.2026

  • 6 село

    1 1 Отговор
    И какво лошо или невярно каза този първият, че го изтрихте? Това наистина е повече рекламен материал отколкото статия.

    21:28 23.04.2026