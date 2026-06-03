Депутатите ще гласуват окончателно важни законодателни промени

Депутатите ще гласуват окончателно поправки в Закона за водите, с които се окрупняват водните дружества в страната и се ограничава цената на водата до нивата на социална поносимост в различните райони на страната.
Промените бяха гласувани на второ четене в извънредна бюджетна комисия вчера, защото са важни за изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост.
Като точка в дневния ред на парламента са заложени и промени в удължителния закон за бюджета. С тях се намалява партийната субсидия от 4 на 3 евро и се замразява ковид добавката за пенсионерите.
Срещу промените вчера остро възразиха от опозиционните партии. Причината е, че промените се правят на парче и няма да донесат големи ползи за бюджета.
Според заложеното над 2 млн. евро ще е ползата от намалените субсидии и около 30 млн. евро – заради ограничената ковид добавка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТоТо
07:20 03.06.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
бюджета за 2027-ма година, те още с
бюджета за 2026-та година се ТУТКАТ🤔❗
...ТУТКИ в ПОЛИТИКАТА❗
07:20 03.06.2026
3 Настопроценти
07:26 03.06.2026
4 розодендрон
07:27 03.06.2026
5 Тошко
07:46 03.06.2026