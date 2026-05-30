Овладяха пожара в склада за пластмасови отпадъци край Стара Загора

30 Май, 2026 22:11, обновена 30 Май, 2026 22:13 575 5

Работата по окончателното му потушаване и обезопасяването на терена ще продължи през цялата нощ

Снимка: БНТ
БНТ Българска национална телевизия

Пожарът в склада за рециклиране на пластмасови отпадъци край Стара Загора е овладян, съобщи областният управител, който се намира на място и следи развитието на ситуацията.

По информация на старши комисар инж. Стоян Колев, огънят вече е локализиран, но работата по окончателното му потушаване и обезопасяването на терена ще продължи през цялата нощ.

В операцията участват осем пожарни автомобила и екипи от Стара Загора, Казанлък, Чирпан и Опан. На място се очаква и допълнителна тежка техника – фадрома от Пловдив, която ще подпомогне разчистването и достигането до огнищата в дълбочина.

От Регионалната инспекция по околната среда и водите в Стара Загора съобщиха, че към този момент няма отчетени превишения на нормите за качество на атмосферния въздух. Въпреки това, като превантивна мярка и по указание на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова, в района се разполага мобилна автоматична станция за мониторинг на въздуха. Станцията ще бъде позиционирана в най-близкото до пожара населено място и ще извършва непрекъснати измервания на атмосферните показатели. Чрез нея ще се следят в реално време концентрациите на фини прахови частици и други потенциално вредни вещества, които могат да се отделят при горенето на пластмасови отпадъци. Данните ще се анализират постоянно, за да се гарантира безопасността на населението и при необходимост да бъдат предприети допълнителни мерки за защита на общественото здраве.

Областният управител изрази благодарност към доброволците, които първи са се отзовали на сигнала и са оказали помощ до пристигането на специализираните екипи. Той благодари още на пожарникарите, служителите на всички ангажирани институции и гражданите за проявените професионализъм, отговорност и солидарност при овладяването на инцидента.

Причините за възникването на пожара предстои да бъдат установени в рамките на разследване, което ще бъде извършено от органите на МВР.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Хубава работа,ама...

    5 2 Отговор
    ...ромска...!

    Коментиран от #4

    22:15 30.05.2026

  • 2 Накрая

    1 3 Отговор
    Дойде горския, и се изпика върху пожара...

    22:22 30.05.2026

  • 3 ПЛОВДИВСКА ДПСГРОБ ФИРМА

    2 1 Отговор
    ДЕТ ПО ТОЗИ НАЧИН,,РЕЦИКЛИРА,, !!!?!!!?!!

    22:27 30.05.2026

  • 4 Яшар

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хубава работа,ама...":

    Познавам поне 5 българи който палят всеки месец за да се заличи отчетността на отпадъците ..глобата е към 1000 лева за работника който го е запалил

    22:39 30.05.2026

  • 5 иван костов

    0 0 Отговор
    Изтровихте хората, бе престъпници с престъпници! Контраудар на украинската мафия в лицето на ппдб/ЛГБТ! Тепърва украинските терористи ще си показват рогата!

    23:07 30.05.2026

