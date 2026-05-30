Владислав Панев: Дефицитът е 5-6%, ДБ ще подкрепи реформи в разходната част на бюджета

30 Май, 2026 23:15, обновена 30 Май, 2026 22:19 717 16

Според депутата от ДБ Владислав Панев дефицитът е 5-6 процента. В ефира на "Говори сега" той видя възможност за реформи в разходната част на бюджета и заяви, че ако управляващите предложат такива реформи демократичната общност ще ги подкрепи.

От "Възраждане" припомниха, че през последните две години са предупреждавали, че данните за финансовото състояние на страната са манипулирани с цел влизане в Еврозоната. Затова ще сезират прокуратурата.

Важно е оттук нататък правителството на Румен Радев да направи реформи в разходната част на бюджета, каза в "Говори сега" по БНТ Владислав Панев от "Демократична България". Демократичната общност, според него, ще подкрепи тези реформа. Дефицитът е доста по-висок каза още Панев-около 5-6 %.

От "Възраждане" припомниха, че през последните две години са предупреждавали, че данните за финансовото състояние на България са манипулирани, за да влезе страната ни в Еврозоната. Подготвят и сигнал до прокуратурата, за да се установи има ли виновни за престъпления по служба и подправени данни.

Владислав Панев, ДБ: "Дефицитът от 3,5 % той е само на книга толкова, иначе е доста по-висок, ако се вземат предвид капиталовите вложения на държавата, БЕХ, в ББР,тези 500 млн. авансов данък, който банките платиха през 2025-та. Ако вземем тези фактори предвид, вероятно дефицитът е 5-6 % и може би това е основанието на ЕК за такава процедура. Важното за нас е какво прави оттук нататък правителството и мен това ме интересува - дали ще престъпи към реформи в разходната част на бюджета или ще се оправдава само с предишните. Ако се пристъпи към реформи, които понякога са непопулярни, ние ще ги подкрепим, тъй като сме отговорна сила и смятам, че е важно България да предприреме тези стъпки."

Петър Петров, "Възраждане": "Претендираме, че са извършени множество престъпления, престъпления по служба, длъжностни престъпления, предстъпления с подправка на документи така наречените документни престъпления, безстопанственост, което вчера министър-председателят нарече безотговорност и безхаберие, и ще приложим доклада, който ни беше предоставен пред две години. Като ще настояваме за разследване на действията на предходното редовно правителство, правителствата преди него, които работеха с т.нар. координационен център, на действията и бездействията на БНБ и на НСИ."


  • 1 ТЕМЕНУЖКА

    8 2 Отговор
    Тези пък като не могат да нагласят процентите , сега ще плащат глоби

    22:23 30.05.2026

  • 2 Кой е виновен за тоя дефицит?

    15 1 Отговор
    Кой източи парите на народа и произведе инфлация и глад?

    Коментиран от #5

    22:25 30.05.2026

  • 3 За такиви

    7 2 Отговор
    работи питатайтИ Асенчо и Мирча Кришна, другите не ги разбират! А, може Теменужка!

    22:29 30.05.2026

  • 4 Последния Софиянец

    12 0 Отговор
    Конфискация на имуществото на олигарсите ще реши проблема.

    22:30 30.05.2026

  • 5 Едни

    6 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кой е виновен за тоя дефицит?":

    От Украйна и ЕС, и едни други бандити от България.

    22:30 30.05.2026

  • 6 ?????

    11 2 Отговор
    "Според депутата от ДБ Владислав Панев дефицитът е 5-6 процента."
    Депутатът да припомни кво ни разправяха преди една година когато ни тикаха в еврозоната.
    Или тва е друго? А?

    Коментиран от #7, #16

    22:31 30.05.2026

  • 7 ЮроФайтър

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "?????":

    Тия от ДралБългария обърнаха палачинката, големи просветители станаха. Я да върнем преди 6 месеца какво казваха светилата ви Генерала и Радан. Цялата ви тумба червясала е за изхвърляне, извън пределите на страната.

    22:38 30.05.2026

  • 8 Радой Ралин

    2 1 Отговор
    "Всеки българин е всъщност балкански циганин" (с) Радой Ралин

    22:40 30.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 оня с коня

    0 2 Отговор
    Възраждане се канят да се занимават с Глупости ЗА КОЙ ЛИ ПЪТ и да сезират прокуратурата за неща,за които отлично знаят че ще получат ОТКАЗ за разследване.Пропускат Дебилски да оповестят обаче най-важното което ги вълнува:ЩЕ СИ ИСКАТ ЛИ ЛЕВА обратно?!

    22:46 30.05.2026

  • 12 ППдебил

    2 0 Отговор
    На мама дебилчето....каква хубава снимка си направи с Пеевски, а !?
    Сложи си я даже в рамка на стената!

    22:46 30.05.2026

  • 13 иван костов

    3 1 Отговор
    Набутаха ни в клоаката с еврото и сега ни обясняват, че не трябва да бъдат обесени за държавна измяна! Построиха град на украинските терористи, с пари от оръжие и наркотици, построиха база на педофилската си общност, където да сменят пола на своите и чуждите деца, какво още искат тези из роди!?!?

    22:47 30.05.2026

  • 14 Милен

    3 0 Отговор
    Абе тия нали ни обещаваха, че от първи януари всички ще сме по-богати и ще можем да теглим нови по-изгодни кредити, що сега обръщат палачинката и ни казват, че пак ще трябва да затягаме коланите? А и тоя нали беше лидер на някакви си ,,зелени", що тока не поевтинява като засадихме фотоволтаици за над 6 гигавата? Нали този ток щеше да е без пари?

    22:49 30.05.2026

  • 15 И СЕГА КАКВО СЛЕДВА???

    3 0 Отговор
    АМИ НИЩО.
    ЩЕ ПРОДЪЛЖАВАТЕ ДА ДЕРЕТЕ РАБОТЕЩИТЕ БЕДНИ С ДАНЪЦИ И ОСИГОРОВКИ

    22:54 30.05.2026

  • 16 Всеки педааал,

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "?????":

    винаги има правдоподобен отговор!

    23:00 30.05.2026

