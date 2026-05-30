Владислав Панев: Дефицитът е 5-6%, ДБ ще подкрепи реформи в разходната част на бюджета

Важно е оттук нататък правителството на Румен Радев да направи реформи в разходната част на бюджета, каза в "Говори сега" по БНТ Владислав Панев от "Демократична България". Демократичната общност, според него, ще подкрепи тези реформа. Дефицитът е доста по-висок каза още Панев-около 5-6 %.

От "Възраждане" припомниха, че през последните две години са предупреждавали, че данните за финансовото състояние на България са манипулирани, за да влезе страната ни в Еврозоната. Подготвят и сигнал до прокуратурата, за да се установи има ли виновни за престъпления по служба и подправени данни.

Владислав Панев, ДБ: "Дефицитът от 3,5 % той е само на книга толкова, иначе е доста по-висок, ако се вземат предвид капиталовите вложения на държавата, БЕХ, в ББР,тези 500 млн. авансов данък, който банките платиха през 2025-та. Ако вземем тези фактори предвид, вероятно дефицитът е 5-6 % и може би това е основанието на ЕК за такава процедура. Важното за нас е какво прави оттук нататък правителството и мен това ме интересува - дали ще престъпи към реформи в разходната част на бюджета или ще се оправдава само с предишните. Ако се пристъпи към реформи, които понякога са непопулярни, ние ще ги подкрепим, тъй като сме отговорна сила и смятам, че е важно България да предприреме тези стъпки."

Петър Петров, "Възраждане": "Претендираме, че са извършени множество престъпления, престъпления по служба, длъжностни престъпления, предстъпления с подправка на документи така наречените документни престъпления, безстопанственост, което вчера министър-председателят нарече безотговорност и безхаберие, и ще приложим доклада, който ни беше предоставен пред две години. Като ще настояваме за разследване на действията на предходното редовно правителство, правителствата преди него, които работеха с т.нар. координационен център, на действията и бездействията на БНБ и на НСИ."