Националният етнографски музей подари доживотен билет на Дара

Националният етнографски музей към Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН (ИЕФЕМ-БАН) подарява доживотен безплатен достъп до своите експозиции и събития на Дара (DARA) заради победата ѝ в конкурса Евровизия 2026, съобщиха от институцията.

Инициативата е по повод Европейската нощ на музеите и предстоящата 120-годишнина на музея. От екипа посочват, че жестът е знак на уважение към таланта и отдадеността на изпълнителката, както и признание за приноса ѝ към популяризирането на българската култура.

Освен доживотен достъп до музея, за период от седем години Дара ще може да използва залите на институцията за реализиране на свои творчески проекти, включително фотосесии, видеоклипове и други артистични инициативи. Според музея това ще даде възможност за съчетаване на съвременното изкуство с българското културно-историческо наследство.

„Нейните усилия, стремежът ѝ към успех и упоритостта ѝ вдъхновяват много българи, независимо от пола, възрастта, етноса и социалното положение в обществото“, посочват от ИЕФЕМ-БАН. От институцията определят певицата като символ на таланта, трудолюбието и вярата в собствените сили.

„Сърдечно благодарим, DARA! Очакваме те с нетърпение в Националния етнографски музей! Тук ще откриеш не само любопитни факти и завладяващи истории за българския бит и култура, но и топлина, вдъхновение и нови приятелства. И нека бъде Bangaranga!“, казват още от екипа на музея.

България е победителят в тазгодишното издание „Евровизия”, като получи 516 точки от журито и от аудиторията. След нейната победа България ще бъде домакин на 71-ото издание на песенния конкурс догодина.