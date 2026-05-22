Националният етнографски музей подари доживотен билет на Дара

22 Май, 2026 13:31 335 10

  • дара-
  • билет-
  • доживотен достъп-
  • национален етнографски музей-
  • победа-
  • евровизия

Освен това, музеят отстъпва залите си за бъдещите проекти на певицата

Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Националният етнографски музей към Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН (ИЕФЕМ-БАН) подарява доживотен безплатен достъп до своите експозиции и събития на Дара (DARA) заради победата ѝ в конкурса Евровизия 2026, съобщиха от институцията.

Инициативата е по повод Европейската нощ на музеите и предстоящата 120-годишнина на музея. От екипа посочват, че жестът е знак на уважение към таланта и отдадеността на изпълнителката, както и признание за приноса ѝ към популяризирането на българската култура.

Освен доживотен достъп до музея, за период от седем години Дара ще може да използва залите на институцията за реализиране на свои творчески проекти, включително фотосесии, видеоклипове и други артистични инициативи. Според музея това ще даде възможност за съчетаване на съвременното изкуство с българското културно-историческо наследство.

„Нейните усилия, стремежът ѝ към успех и упоритостта ѝ вдъхновяват много българи, независимо от пола, възрастта, етноса и социалното положение в обществото“, посочват от ИЕФЕМ-БАН. От институцията определят певицата като символ на таланта, трудолюбието и вярата в собствените сили.

„Сърдечно благодарим, DARA! Очакваме те с нетърпение в Националния етнографски музей! Тук ще откриеш не само любопитни факти и завладяващи истории за българския бит и култура, но и топлина, вдъхновение и нови приятелства. И нека бъде Bangaranga!“, казват още от екипа на музея.

България е победителят в тазгодишното издание „Евровизия”, като получи 516 точки от журито и от аудиторията. След нейната победа България ще бъде домакин на 71-ото издание на песенния конкурс догодина.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Дара ще пее на 13 ти юни на София Прайд.

    Коментиран от #2, #8

    13:33 22.05.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ти там ли си?

    13:34 22.05.2026

  • 3 лили

    2 0 Отговор
    За клиповете е ясно ,че ще го ползва ,но за другото се съмнявам !!

    13:34 22.05.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Тотална дефекация - става повече от дразнещо!
    Милионерката Дара не може да си позволи да наеме зала и ще и даваме... хайде Института за етнология и фолклористика да каже кое в изпълнението на безДара е от българския фолклор и българската етнология!

    Току що посписах петицията: НЕ НА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЕВРОВИЗИЯ В БЪЛГАРИЯ!
    ще я намерите на peticiq ком

    на мен ми писна от тая извратена простотия!

    13:37 22.05.2026

  • 5 Няма да са на загуба

    3 0 Отговор
    Едва ли ще го ползва. Такива не знаят какво е музей.

    13:38 22.05.2026

  • 6 Aлфа Bълкът

    0 0 Отговор
    Петък, още малко остана...

    13:39 22.05.2026

  • 7 първо за и дадат свободен вход

    2 0 Отговор
    за някое българско училище и да я научат да говори български език и да се научи да пее на български език

    13:40 22.05.2026

  • 8 Фреди

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не случайно беше с дрешка като на Меркюри, многополовите да плакнат очи.

    13:41 22.05.2026

  • 9 Браво!

    1 2 Отговор
    Честито, Дара! Заслужаваш го, благодарение на теб и България спечели в нещо, вместо както обикновено да е на последните места в класациите!

    13:42 22.05.2026

  • 10 Голяма тъпотия

    2 0 Отговор
    Първо изписали името на латиница, второ, откъде, накъде с нашите данъци се правят такива подаръци. Прекалявате. Като си направите частен музей, и давайте ако искате и целия музей, но става дума за държавен музей, тя се изплю върху българската музика и култура и затова е наградена. Процесът по обезбългаряване трябва да продължи.

    13:42 22.05.2026