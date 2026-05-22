Почина оперетната прима Теодора Георгиева

22 Май, 2026 06:49 620 1

Звездата на Музикалния театър си отиде на 87 г.

Снимка: Facebook
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Починала е голямата българска оперетна и оперна актриса Теодора Георгиева - звезда от златното поколение и артист-солист на Музикалния театър, пише dariknews.bg.

"Загубихме още една звезда от златното поколение на Музикалния театър. Тя се открояваше с изключителния си талант, сценично присъствие и отдаденост към музиката. На нашата сцена Теодора Георгиева блестеше в Силва от "Царицата на чардаша", Адела в "Прилепът", Елена в "Хубавата Елена", Лила в "Българи от старо време", госпожица Шнайдер от "Кабаре", Голда от "Цигулар на покрива", гласи публикация във Facebook профила на Национален музикален театър “Стефан Македонски".

С дългогодишното си присъствие на сцената на Държавния музикален и балетен център - София и с ярките си превъплъщения в класически оперетни и музикално-сценични произведения Георгиева остави трайна следа в историята на българското музикално и театрално изкуство. Нейният талант, артистична отдаденост и сценично присъствие спечелиха любовта на поколения зрители и уважението на професионалната общност, написаха от Министерството на културата в социалните мрежи.

Кариерата на Теодора Георгиева започва от Русенската опера, където изиграва Розина в "Севилския бръснар" от Росини, Джилда в "Риголето" от Верди, Норина в "Дон Паскуале" на Доницети и др.

През творческия си път тя е удостоена с редица отличия, сред които почетният знак "Златен век" на Министерството на културата през 2018 г. – признание за нейния принос към развитието и утвърждаването на българската култура.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Асеновград

    1 0 Отговор
    Да почива в мир духът и. Бог да я прости.

    07:17 22.05.2026