Почина оперетната прима Теодора Георгиева

Починала е голямата българска оперетна и оперна актриса Теодора Георгиева - звезда от златното поколение и артист-солист на Музикалния театър, пише dariknews.bg.

"Загубихме още една звезда от златното поколение на Музикалния театър. Тя се открояваше с изключителния си талант, сценично присъствие и отдаденост към музиката. На нашата сцена Теодора Георгиева блестеше в Силва от "Царицата на чардаша", Адела в "Прилепът", Елена в "Хубавата Елена", Лила в "Българи от старо време", госпожица Шнайдер от "Кабаре", Голда от "Цигулар на покрива", гласи публикация във Facebook профила на Национален музикален театър “Стефан Македонски".

С дългогодишното си присъствие на сцената на Държавния музикален и балетен център - София и с ярките си превъплъщения в класически оперетни и музикално-сценични произведения Георгиева остави трайна следа в историята на българското музикално и театрално изкуство. Нейният талант, артистична отдаденост и сценично присъствие спечелиха любовта на поколения зрители и уважението на професионалната общност, написаха от Министерството на културата в социалните мрежи.

Кариерата на Теодора Георгиева започва от Русенската опера, където изиграва Розина в "Севилския бръснар" от Росини, Джилда в "Риголето" от Верди, Норина в "Дон Паскуале" на Доницети и др.

През творческия си път тя е удостоена с редица отличия, сред които почетният знак "Златен век" на Министерството на културата през 2018 г. – признание за нейния принос към развитието и утвърждаването на българската култура.