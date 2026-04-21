"Руският Паганини" Сергей Щадлер издъхна в самолета на път за Истанбул

21 Април, 2026 08:03, обновена 21 Април, 2026 08:15 2 674 17

Той бе един от най-именитите цигулари и диригенти в Русия

Снимка: ТАСС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Известният руски цигулар и диригент Сергей Щадлер е починал по време на полет от Санкт Петербург за Истанбул, съобщи ТАСС.

Заради случилото се с народният артист на Русия, който бе артистичен директор на Петербургския концерт и главен диригент на Санктпетербургския симфоничен оркестър, самолетът е кацнал извънредно извънредно в Румъния“, съобщиха оттам.

Сергей Щадлер, наричан "руския Паганини", е имал турнета в над 90, а записите с изпълненията му са включени в повече от 70 диска.

Музикантът е роден на 20 май 1962 г. в Ленинград.

Става световноизвестен след спечелването на първа награда и златен медал на престижния конкурс „Чайковски“ в Москва през 1982 г..

Известен е с феноменалната си техника. Той е един от малкото музиканти, на които е било поверено да свирят на легендарната цигулка „Il Cannone“ на Николо Паганини.

През последните десетилетия се изявява активно и като диригент. Бил е художествен ръководител и главен диригент на Симфоничния оркестър на Санкт Петербург.

Щадлер е гостувал многократно в България. Има запомнящи се участия със Софийската филхармония и Симфоничния оркестър на БНР, както и участия в международни фестивали като „Софийски музикални седмици“.

Изпълнява широк спектър от произведения — от барокова класика (Бах, Вивалди) до съвременни автори.


Русия
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тел Авив

    16 43 Отговор
    Общо взето всички интелигентни и качествени "руснаци" са евреи или от някой друг неруски етнос.

    Коментиран от #3, #8, #17

    08:16 21.04.2026

  • 2 Ц ц ц ц

    33 12 Отговор
    Тези ваксини избиха куп народ !!!

    Коментиран от #4

    08:17 21.04.2026

  • 3 честен ционист

    20 23 Отговор

    До коментар #1 от "Тел Авив":

    Ти в България, да не си мислиш, че е по-различна картинката?

    Коментиран от #14

    08:20 21.04.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Забърши

    14 2 Отговор

    До коментар #4 от "Започвай":

    Си протеините от физиономията! Не изглеждаш добре!

    08:30 21.04.2026

  • 6 Атина Паднала

    15 5 Отговор
    Дългата ръка на Мосад.

    08:38 21.04.2026

  • 7 Гинцбург институт

    29 6 Отговор
    Спутник дава крилаааа!

    Коментиран от #9

    08:39 21.04.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 От Спутник

    10 26 Отговор

    До коментар #7 от "Гинцбург институт":

    никой не отиде при създателя, но от урсулските боклуци бая народ фърлиа топа и ритнаха камбаната. Че даже и по телевизията ги показаха.

    Коментиран от #13

    08:51 21.04.2026

  • 10 руският Подгони ни

    21 8 Отговор
    Че бега у Турция, а?

    08:52 21.04.2026

  • 11 2554

    9 14 Отговор
    Мдам. Я инфаркт, я инсулт, докато се е съпротивлявал да не го бутнат и да падне от самолета.

    А мотиви много. Ако си е отворил устата за критика към властта и е бил до там ...

    08:54 21.04.2026

  • 12 Ваксините дават война

    17 5 Отговор
    Ваксините дават война, и Спутник, и мРНК докараха войни. Спутник в Русия доведе до война с Украина, а мРНК в Израел до войната в Близкия Изток. Например Кирил Дмитриев е финансист шеф на РФПИ, финансирал разработката на Сутник V, а сега е главния преговарящ на Русия. А силно ваксинирания Израел има огромна млдежка смъртност, която се замазва от войната. Спутник V е много подобен на Астра Зенека, а Спутник Лайт на Янсен, напомням и двете бяха "изтеглени" , като тромбозни и небезопасни въпреки пропагандата.

    09:24 21.04.2026

  • 13 Ой какой тупой

    23 2 Отговор

    До коментар #9 от "От Спутник":

    Спутник е ребрандирана Модерна. Поне се помъчи да слушаш с разбиране така любимия ви доктор Пасков.

    09:40 21.04.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Дебелите

    5 0 Отговор
    хора умират рано.

    Коментиран от #16

    10:23 21.04.2026

  • 16 ганю

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Дебелите":

    докато Много знаещите и устатите
    или умират бързо или летят от високо

    16:07 21.04.2026

  • 17 наТци-троцкистин от ДВ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тел Авив":

    Щадлер не е юдейска ,а с немско-австрийски корени фамилия. Демек е от т.н. „руски немци“, които се заселват в Руската империя преди векове. Верно е ,че е учил при легенди като Давид Ойстрах и Леонид Коган ,ама това нищо не значи.

    19:36 21.04.2026