"Руският Паганини" Сергей Щадлер издъхна в самолета на път за Истанбул

Известният руски цигулар и диригент Сергей Щадлер е починал по време на полет от Санкт Петербург за Истанбул, съобщи ТАСС.

Заради случилото се с народният артист на Русия, който бе артистичен директор на Петербургския концерт и главен диригент на Санктпетербургския симфоничен оркестър, самолетът е кацнал извънредно извънредно в Румъния“, съобщиха оттам.

Сергей Щадлер, наричан "руския Паганини", е имал турнета в над 90, а записите с изпълненията му са включени в повече от 70 диска.

Музикантът е роден на 20 май 1962 г. в Ленинград.

Става световноизвестен след спечелването на първа награда и златен медал на престижния конкурс „Чайковски“ в Москва през 1982 г..

Известен е с феноменалната си техника. Той е един от малкото музиканти, на които е било поверено да свирят на легендарната цигулка „Il Cannone“ на Николо Паганини.

През последните десетилетия се изявява активно и като диригент. Бил е художествен ръководител и главен диригент на Симфоничния оркестър на Санкт Петербург.

Щадлер е гостувал многократно в България. Има запомнящи се участия със Софийската филхармония и Симфоничния оркестър на БНР, както и участия в международни фестивали като „Софийски музикални седмици“.

Изпълнява широк спектър от произведения — от барокова класика (Бах, Вивалди) до съвременни автори.