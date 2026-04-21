"Руският Паганини" Сергей Щадлер издъхна в самолета на път за Истанбул

Известният руски цигулар и диригент Сергей Щадлер е починал по време на полет от Санкт Петербург за Истанбул, съобщи ТАСС.
Заради случилото се с народният артист на Русия, който бе артистичен директор на Петербургския концерт и главен диригент на Санктпетербургския симфоничен оркестър, самолетът е кацнал извънредно извънредно в Румъния“, съобщиха оттам.
Сергей Щадлер, наричан "руския Паганини", е имал турнета в над 90, а записите с изпълненията му са включени в повече от 70 диска.
Музикантът е роден на 20 май 1962 г. в Ленинград.
Става световноизвестен след спечелването на първа награда и златен медал на престижния конкурс „Чайковски“ в Москва през 1982 г..
Известен е с феноменалната си техника. Той е един от малкото музиканти, на които е било поверено да свирят на легендарната цигулка „Il Cannone“ на Николо Паганини.
През последните десетилетия се изявява активно и като диригент. Бил е художествен ръководител и главен диригент на Симфоничния оркестър на Санкт Петербург.
Щадлер е гостувал многократно в България. Има запомнящи се участия със Софийската филхармония и Симфоничния оркестър на БНР, както и участия в международни фестивали като „Софийски музикални седмици“.
Изпълнява широк спектър от произведения — от барокова класика (Бах, Вивалди) до съвременни автори.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тел Авив
Коментиран от #3, #8, #17
08:16 21.04.2026
2 Ц ц ц ц
Коментиран от #4
08:17 21.04.2026
3 честен ционист
До коментар #1 от "Тел Авив":Ти в България, да не си мислиш, че е по-различна картинката?
Коментиран от #14
08:20 21.04.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Забърши
До коментар #4 от "Започвай":Си протеините от физиономията! Не изглеждаш добре!
08:30 21.04.2026
6 Атина Паднала
08:38 21.04.2026
7 Гинцбург институт
Коментиран от #9
08:39 21.04.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 От Спутник
До коментар #7 от "Гинцбург институт":никой не отиде при създателя, но от урсулските боклуци бая народ фърлиа топа и ритнаха камбаната. Че даже и по телевизията ги показаха.
Коментиран от #13
08:51 21.04.2026
10 руският Подгони ни
08:52 21.04.2026
11 2554
А мотиви много. Ако си е отворил устата за критика към властта и е бил до там ...
08:54 21.04.2026
12 Ваксините дават война
09:24 21.04.2026
13 Ой какой тупой
До коментар #9 от "От Спутник":Спутник е ребрандирана Модерна. Поне се помъчи да слушаш с разбиране така любимия ви доктор Пасков.
09:40 21.04.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Дебелите
Коментиран от #16
10:23 21.04.2026
16 ганю
До коментар #15 от "Дебелите":докато Много знаещите и устатите
или умират бързо или летят от високо
16:07 21.04.2026
17 наТци-троцкистин от ДВ
До коментар #1 от "Тел Авив":Щадлер не е юдейска ,а с немско-австрийски корени фамилия. Демек е от т.н. „руски немци“, които се заселват в Руската империя преди векове. Верно е ,че е учил при легенди като Давид Ойстрах и Леонид Коган ,ама това нищо не значи.
19:36 21.04.2026