Новини
Култура »
Детски филм с българско участие ще участва на филмовия фестивал в Кан

16 Април, 2026 18:01 406 0

Филмът вече има награда от „София филм фест“

Снимка: Национален филмов център
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Филмът за деца „Атлас на вселената", копродукция на България и Румъния, ще участва в 79-ото издание на фестивала в Кан в секцията Cannes Ecrans Juniors 2026. Това съобщиха от Националния филмов център на своята страница във Фейсбук.

Тазгодишното издание ще стартира на 12 май и ще продължи до 23 май.

„Атлас на Вселената“ се разписа с премиера в рамките на фестивала в Берлин този февруари. Проектът вече има в актива си награда за най-добър тийн филм от „София филм фест“, пише БТА.

Сюжетът проследява историята на 10-годишния Филип, който случайно купува две десни обувки и трябва да се впусне в пътешествие, за да намери липсващата лява. Това го води към свят, който се намира на границата между реалността и фантазията, като по пътя си открива неочаквани уроци за себе си и за света наоколо.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ