Детски филм с българско участие ще участва на филмовия фестивал в Кан

Филмът за деца „Атлас на вселената", копродукция на България и Румъния, ще участва в 79-ото издание на фестивала в Кан в секцията Cannes Ecrans Juniors 2026. Това съобщиха от Националния филмов център на своята страница във Фейсбук.

Тазгодишното издание ще стартира на 12 май и ще продължи до 23 май.

„Атлас на Вселената“ се разписа с премиера в рамките на фестивала в Берлин този февруари. Проектът вече има в актива си награда за най-добър тийн филм от „София филм фест“, пише БТА.

Сюжетът проследява историята на 10-годишния Филип, който случайно купува две десни обувки и трябва да се впусне в пътешествие, за да намери липсващата лява. Това го води към свят, който се намира на границата между реалността и фантазията, като по пътя си открива неочаквани уроци за себе си и за света наоколо.