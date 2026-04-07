Бурни нестихващи аплодисменти и три биса за Александър Болдачев и неговата арфа

С бурни овации завърши виртуозният спектакъл на арфиста Александър Болдачев, с който започна пролетното издание на „Салона на изкуствата“ в Националния дворец на културата. Тържествената вечер бе открита от изпълнителния директор на Националния дворец на културата Андрияна Петкова, която активно ръководи културната и конгресна дейност на институцията.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Изпълнителят предложи на публиката необичайно музикално преживяване, което премина през различни жанрове и показа арфата в различна светлина.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Арфистът буквално шокира столичната публиката с уникалната си програма „Емблематични мелодии“ - започвайки от Бах, Шопен, Моцарт и Вивалди до Бийтълс, Куийн, Фреди Меркюри, Супер Марио и Междузвeздни войни. Над два часа без пауза продължи концертът в пет части, доказвайки, че арфата има неограничени възможности!

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Първата част представи на зрителите „Рок Барок“, започвайки от Йохан Себастиан Бах, минавайки през Луи-Клод Дакен до „Годишните времена „ на Андонио Вивалди. Във втората част „Ще завалят леки дъждове“ феноменалният артист представи творчеството на Сергей Рахманинов, Чайковски, Мусоргски и Дмитрий Шостакович. Третата част „Наистина любов“ пренесе публиката в света на Клод Дебюси, Шопен, Йохан Брамс и Пиазола. Най-изненадваща беше четвъртата част на концерта „Детски спомени“ в която виртуозният арфист върна спомените на мнозина с теми от „Супер Марио“, Джо Хисаиши и чак до „Междузвездни войни“

Последната пета част „Класически поп“ буквално взриви залата със „Скорпиънс“, „Бийтълс“, Джон Ленън, Куийн, Готие и Нирвана. Никой не подозираше, че тези хитове могат да бъдат изсвирени блестящо на арфа. Артистът показа и отношение към поезията, като в един от разделите комбинира музикалната композиция с рецитация на стихове на Йосиф Бродски.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

„Това не беше просто концерт — това беше пътешествие. От нежните класически мотиви на Бах до изненадващи модерни интерпретации, всяка нота докосваше нещо дълбоко и истинско. Арфата звучеше като цял оркестър, а сцената сякаш се превърна в друг свят.

Има артисти, които свирят… и такива, които създават вселени. Той определено е от вторите ",

сподели д-р Кохар Андонян, емблематична арфистка, преподавател по арфа и носител на „Кристалната лира“ за 2025.

Всъщност гостуването на младия арфист номер 1 в света на българска сцена се дължи изцяло на д-р Кохар Андонян.

Много може да се говори за този феномен, наречен Александър Болдачев. Това изключително майсторство което той показа бе наистина феноменално и гениално!

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Иви Стоянова от класа по арфа на Кохи Андонян, а също - един от най-талантливите участници в курса по музикална журналистика в НМУ "Л. Пипков" споделя следното за феноменалния арфист.

АРТИСТ, КОЙТО НЕ ПРИЗНАВА ГРАНИЦИ И РАМКИ

„Както всяко изкуство търси своите нови посланици, така и арфата – често възприемана като ефирен, почти „ангелски“ инструмент – има нужда от артисти, които да я върнат в центъра на съвременната музикална сцена. Един от тях безспорно е Александър Болдачев.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Да се впечатлиш от Болдачев не е трудно – достатъчно е да попаднеш на негово изпълнение, било то в концертна зала, онлайн или в колаборация с артисти от съвсем различни жанрове. Но ако го чуеш на живо, тогава вече не просто го харесваш, а започваш да преосмисляш самата представа за арфата като инструмент.

Поводът да говорим за него е повече от специален – през април Александър Болдачев пристига в София, за да се срещне с младите таланти от Национално музикално училище „Любомир Пипков“. В рамките на своето посещение той ще проведе майсторски класове с ученици – рядка възможност за директен досег с артист от такъв ранг, който не просто предава техника, а вдъхновение и визия за бъдещето на музиката.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Кулминацията на визитата му ще бъде самостоятелният концерт на 6 април 2026 г. в Национален дворец на културата – събитие, което обещава да бъде не просто концерт, а истинско преживяване. Публиката ще има шанса да чуе както оригинални произведения, така и неочаквани интерпретации, които превръщат всяко негово изпълнение в нещо лично и запомнящо се.

Известно е, че Болдачев е артист, който отказва да бъде поставян в рамки. В неговите интерпретации арфата звучи ту нежно и почти интимно, ту мощно и драматично – като пълнокръвен оркестър, събран в един инструмент. Често го виждаме и в проекти заедно с музиканти от поп, електронната и алтернативната сцена, с което разширява границите на възможното за своя инструмент.

В свят, в който класическата музика често се бори за внимание, артисти като Болдачев са онези, които я правят отново жива, актуална и вълнуваща. Той не просто свири на арфа – той разказва истории чрез нея, разчупва стереотипи и създава нова публика.

А понякога е достатъчно само едно изпълнение, за да разбереш, че пред теб стои не просто музикант, а явление.“

Да, Александър Болдачев доказа, че той е явление в света на музиката и едва ли на този етап има достоен конкурент. Арфата просто се топи в ръцете му и наистина няма нещо невъзможно за неговите пръсти и неговата арфа. В края на програмата артистът три пъти излезе на бис, като вторият път изсвири произведение на електронна триъгълна мини арфа, нещо невиждано за повечето зрители. Аплодисментите не стихваха, а Александър продължаваше да свири без умора с неописуема страст! Концерт и музикант без аналог – това беше за българската публика младият феномен Александър Болдачев!

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Предистория

Седмица на арфите

Снимка: Оля Ал-Ахмед

„Имам амбицията арфата да е толкова слушан инструмент, колкото пианото, цигулката, виолончелото. Това все повече става реалност и аз съм изключително щастлива.“ – коментира по Jazz FM д-р Кохар Андонян.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Пред очите ни се сбъдва мечтата на д-р Кохар Андонян звукът на арфата да присъства навсякъде около нас. Преди няколко месеца октетът „Октохарпис“ изпълни до краен предел Зала 3 на НДК, а сега вече е със Симфониета Шумен в концертна програма, препълнила преди няколко дни залата на НЧ „Добри Войников – 1856“ в Шумен. На 2 април арфистките изнесоха концерт в Шумен, където предизвикаха нечуван фурор, а на 4 април музикантите изпълниха уникалната си програма пред столичната публика в препълнения Централния военен клуб. Аранжиментите на произведенията са дело на диригента Славил Димитров – директор на Симфониета Шумен, преподавател в Националното музикално училище „Любомир Пипков“, ръководител на Младежка филхармония „София“ и Младежката хорова капела към учебното заведение.

Снимка: Оля Ал-Ахмед

И след всички тези Осем арфи на българската сцена изгрява и най-слушаният арфист Aлександър Болдачев. Това бе буквално седмица на арфите които не напразно са наричани – ангелогласни. Концертът на прекрасните OCTO HARPIS дълго ще се помни в съзнанието и сетивата на публиката, а изпълнението на уникалния арфист Александър Болдачев в София ще бъде наистина запечатано като нещо феноменално без аналог. Болдачев задържа публиката близо десет минути на крака в бурни аплодисменти със заслужени три биса.

Така ще се запомнят пролетните априлски дни на ангелогласните арфи!

Оля АЛ-АХМЕД

Снимка: Оля Ал-Ахмед

Снимка: Оля Ал-Ахмед