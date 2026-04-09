Министерство на културата почита 150 г. от Априлското въстание с тържествен концерт в НДК

Сто и петдесет години след Априлското въстание българската държава има дълг не само да помни, а да превръща паметта в жива обществена енергия. Именно в този смисъл Министерството на културата организира тържествен концерт в Националния дворец на културата, посветен на годишнината от събитието, което завинаги промени историческата съдба на България.

Концертът ще се състои на 20 април от 19:00 ч. в НДК и събира на една сцена Симфоничния оркестър на Българското национално радио под диригентството на Константин Илиевски и Смесения хор на БНР с диригент Любомира Александрова.

Солисти на вечерта са сопраното Красимира Стоянова и цигуларят Светлин Русев, със специалното участие на пианиста Марио Ангелов.

Подбраната програма изгражда музикален образ на българската държавност, историческа устойчивост и национално самочувствие. Произведенията на Добри Христов, Панчо Владигеров, Парашкев Хаджиев, Любомир Пипков и Марин Големинов превеждат през различни пластове на българската духовна история – от героичното и трагичното до онова вътрешно чувство за принадлежност, което е удържало нацията в най-трудните ѝ времена.

Специален драматургичен акцент в тържествената вечер ще бъдат актьорските прочити, които ще вдъхнат жив глас на историческата памет чрез текстове, свързани с Априлското въстание. Техните изпълнения ще вплетат в музикалната драматургия силата на словото, превръщайки концерта в цялостен сценичен разказ за свободата, саможертвата и националното достойнство.

За Министерството на културата отбелязването на 150-годишнината от Априлското въстание е ясен публичен избор: културата да бъде активен носител на националната памет, а голямото българско изкуство – пространство, в което обществото разпознава основанията на своята идентичност.

„Паметта за Априлското въстание е част от фундамента на българската държавност, а културата е инструментът, чрез който този фундамент се предава на следващите поколения“, подчертава министърът на културата маестро Найден Тодоров.

Във време на изпитания и разделения именно паметта за Април 1876 г. напомня, че държавата се гради не само с институции, а с общи символи, споделени ценности и воля за историческа приемственост. Затова този концерт е не просто почит към миналото, а заявка за културата като стратегически инструмент на националното самосъзнание.

Входът за концерта е с покани, които можете да вземете безплатно от билетния център на НДК, съобщават от ведомството.