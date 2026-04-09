Министерство на културата почита 150 г. от Априлското въстание с тържествен концерт в НДК

Сто и петдесет години след Априлското въстание българската държава има дълг не само да помни, а да превръща паметта в жива обществена енергия. Именно в този смисъл Министерството на културата организира тържествен концерт в Националния дворец на културата, посветен на годишнината от събитието, което завинаги промени историческата съдба на България.
Концертът ще се състои на 20 април от 19:00 ч. в НДК и събира на една сцена Симфоничния оркестър на Българското национално радио под диригентството на Константин Илиевски и Смесения хор на БНР с диригент Любомира Александрова.
Солисти на вечерта са сопраното Красимира Стоянова и цигуларят Светлин Русев, със специалното участие на пианиста Марио Ангелов.
Подбраната програма изгражда музикален образ на българската държавност, историческа устойчивост и национално самочувствие. Произведенията на Добри Христов, Панчо Владигеров, Парашкев Хаджиев, Любомир Пипков и Марин Големинов превеждат през различни пластове на българската духовна история – от героичното и трагичното до онова вътрешно чувство за принадлежност, което е удържало нацията в най-трудните ѝ времена.
Специален драматургичен акцент в тържествената вечер ще бъдат актьорските прочити, които ще вдъхнат жив глас на историческата памет чрез текстове, свързани с Априлското въстание. Техните изпълнения ще вплетат в музикалната драматургия силата на словото, превръщайки концерта в цялостен сценичен разказ за свободата, саможертвата и националното достойнство.
За Министерството на културата отбелязването на 150-годишнината от Априлското въстание е ясен публичен избор: културата да бъде активен носител на националната памет, а голямото българско изкуство – пространство, в което обществото разпознава основанията на своята идентичност.
„Паметта за Априлското въстание е част от фундамента на българската държавност, а културата е инструментът, чрез който този фундамент се предава на следващите поколения“, подчертава министърът на културата маестро Найден Тодоров.
Във време на изпитания и разделения именно паметта за Април 1876 г. напомня, че държавата се гради не само с институции, а с общи символи, споделени ценности и воля за историческа приемственост. Затова този концерт е не просто почит към миналото, а заявка за културата като стратегически инструмент на националното самосъзнание.
Входът за концерта е с покани, които можете да вземете безплатно от билетния център на НДК, съобщават от ведомството.
Дето оня "актьорчето" от итн стана известен със садо мазо гей скандала???
Б.ти културата, б.ти министерството!!!
България има нужда от основен рестарт!
Вчера гледах тук в сайта неква прокурорка дето влизала в насрещното и очаква другите да й направят път (понеже била прокурорка и бързала)?!
Времето е дошло за масово въоръжаване на народа!
Ако институциите са вече част от проблема, НАРОДЪТ ТРЯБВА ДА ВЗЕМЕ СПРАВЕДЛИВОСТТА В СВОИ РЪЦЕ!
Идва неква такава про.такеса/пр.стак и ги влачиш по улиците да им покажеш какво става със самозабравили се хора с власт и пари!
Случвало ми се е такива богаташи с джипове, да се опитат да ме изблъскат от платното, понеже се включват рязко с мръсна газ от път без предимство, ама нали са със скъпи возила и вярват, че са "господари на движението по пътищата"?!
Чудя се вече, дали гражданската война не е единственият шанс на България да се отърси от шлаката, която я закрива?!
Щото ако не е това решението, другото ще да е цяло чудо!
3 Язък За Хората !
От Османско !
Та На !
Българско !
Робство !
4 Май Десятъка !
До коментар #3 от "Язък За Хората !":Е По За българския Джоб !
17:03 09.04.2026