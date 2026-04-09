Министерство на културата почита 150 г. от Априлското въстание с тържествен концерт в НДК

Министерство на културата почита 150 г. от Априлското въстание с тържествен концерт в НДК

9 Април, 2026 13:31 652 4

Концертът ще се състои на 20 април от 19:00 ч.

Министерство на културата почита 150 г. от Априлското въстание с тържествен концерт в НДК - 1
Снимка: Министерство на културата
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Сто и петдесет години след Априлското въстание българската държава има дълг не само да помни, а да превръща паметта в жива обществена енергия. Именно в този смисъл Министерството на културата организира тържествен концерт в Националния дворец на културата, посветен на годишнината от събитието, което завинаги промени историческата съдба на България.

Концертът ще се състои на 20 април от 19:00 ч. в НДК и събира на една сцена Симфоничния оркестър на Българското национално радио под диригентството на Константин Илиевски и Смесения хор на БНР с диригент Любомира Александрова.

Солисти на вечерта са сопраното Красимира Стоянова и цигуларят Светлин Русев, със специалното участие на пианиста Марио Ангелов.

Подбраната програма изгражда музикален образ на българската държавност, историческа устойчивост и национално самочувствие. Произведенията на Добри Христов, Панчо Владигеров, Парашкев Хаджиев, Любомир Пипков и Марин Големинов превеждат през различни пластове на българската духовна история – от героичното и трагичното до онова вътрешно чувство за принадлежност, което е удържало нацията в най-трудните ѝ времена.

Специален драматургичен акцент в тържествената вечер ще бъдат актьорските прочити, които ще вдъхнат жив глас на историческата памет чрез текстове, свързани с Априлското въстание. Техните изпълнения ще вплетат в музикалната драматургия силата на словото, превръщайки концерта в цялостен сценичен разказ за свободата, саможертвата и националното достойнство.

За Министерството на културата отбелязването на 150-годишнината от Априлското въстание е ясен публичен избор: културата да бъде активен носител на националната памет, а голямото българско изкуство – пространство, в което обществото разпознава основанията на своята идентичност.

„Паметта за Априлското въстание е част от фундамента на българската държавност, а културата е инструментът, чрез който този фундамент се предава на следващите поколения“, подчертава министърът на културата маестро Найден Тодоров.

Във време на изпитания и разделения именно паметта за Април 1876 г. напомня, че държавата се гради не само с институции, а с общи символи, споделени ценности и воля за историческа приемственост. Затова този концерт е не просто почит към миналото, а заявка за културата като стратегически инструмент на националното самосъзнание.

Входът за концерта е с покани, които можете да вземете безплатно от билетния център на НДК, съобщават от ведомството.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 БГ681

    2 0 Отговор
    Не се разбра, последно съжителсто ли е, присъствие ли е или робство е било

    15:14 09.04.2026

  • 3 Язък За Хората !

    1 0 Отговор
    Язък За Хората !

    От Османско !

    Та На !

    Българско !

    Робство !

    Коментиран от #4

    16:59 09.04.2026

  • 4 Май Десятъка !

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Язък За Хората !":

    Е По За българския Джоб !

    17:03 09.04.2026