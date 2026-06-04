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Гласът на SMOKIE Крис Норман се завръща за последно турне в България през 2027 г.

Гласът на SMOKIE Крис Норман се завръща за последно турне в България през 2027 г.

4 Юни, 2026 12:31 220 1

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Вокалистът ще се срещне с публиката си в София, Пловдив и Варна

Гласът на SMOKIE Крис Норман се завръща за последно турне в България през 2027 г. - 1
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британската рок икона Крис Норман, оригиналният вокалист на легендарната група Smokie ще зарадва българските си фенове с концерти в гр. София на 19.03.2027г. в Зала 1 на НДК, в гр. Варна на 21.03.2027г. в Двореца на културата и спорта и гр. Пловдив на 23.03.2027г. - Колодрума, съобщават организаторите на концерта.

Крис Норман, подкрепен от феноменалната си лайв банда, ще поднесе на българската аудитория на живо вечните класики на Smokie като „Living Next Door to Alice“, „Lay Back in the Arms of Someone“ и „Oh Carol“. Музикалните фенове ще имат възможност да чуят и соловите му шедьоври, оглавявали световните класации, като легендарната „Midnight Lady“. Усетете и вие атмосферата от изпълненията на живо с емблематичните хитове на Крис Норман.

Билети за концерта може да намерите в мрежите на Eventim и bilet.bg.


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  • 1 Там сме

    0 0 Отговор
    Велик! Сигурно хиляди пъти съм пускал парчетата му. Но мисля, че НДК му е прекалено тясна.

    12:40 04.06.2026