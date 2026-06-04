Гласът на SMOKIE Крис Норман се завръща за последно турне в България през 2027 г.

Британската рок икона Крис Норман, оригиналният вокалист на легендарната група Smokie ще зарадва българските си фенове с концерти в гр. София на 19.03.2027г. в Зала 1 на НДК, в гр. Варна на 21.03.2027г. в Двореца на културата и спорта и гр. Пловдив на 23.03.2027г. - Колодрума, съобщават организаторите на концерта.

Крис Норман, подкрепен от феноменалната си лайв банда, ще поднесе на българската аудитория на живо вечните класики на Smokie като „Living Next Door to Alice“, „Lay Back in the Arms of Someone“ и „Oh Carol“. Музикалните фенове ще имат възможност да чуят и соловите му шедьоври, оглавявали световните класации, като легендарната „Midnight Lady“. Усетете и вие атмосферата от изпълненията на живо с емблематичните хитове на Крис Норман.

Билети за концерта може да намерите в мрежите на Eventim и bilet.bg.