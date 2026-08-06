Доналд Тръмп: Имаме повече бензин, имаме повече петрол и газ от всяка друга държава в света

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ, като се вземе предвид Венецуела, притежават 60% от световните запаси от нефт и газ, представяйки ресурсите на Каракас като част от американския енергиен потенциал, предава ТАСС.

През август Тръмп публикува в социалната си мрежа Truth Social изображение, на което Венецуела беше представена като 51-ви щат на САЩ. Публикацията се появи на фона на неговите изявления за ролята на Венецуела в енергийните ресурси и се превърна в поредния намек за възможно засилване на американското влияние върху страната.

"Имаме повече бензин, имаме повече петрол — петрол и газ — отколкото която и да е друга страна в света. Сега добавете към това и Венецуела. Добавете я и ще се получи, че разполагаме с 60% от световните запаси от петрол и газ, включително Венецуела“, заяви Тръмп, говорейки пред свои привърженици в Лас Вегас.

В края на юли вестник Financial Times изчисли, че САЩ са получили над 13 милиарда долара от продажбата на венецуелски петрол през 2026 г.

В началото на януари САЩ проведоха операция, в хода на която редица обекти във Венецуела бяха атакувани от въздуха, а президентът Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха задържани и отведени в Ню Йорк, за да бъдат съдени по обвинения в наркотрафик. Съгласно условията на новите споразумения между САЩ и Венецуела след смяната на властта в Каракас, приходите от продажбата на петрол се натрупват по сметки, контролирани от Вашингтон.

При това Тръмп предупреди американските петролни компании, че във Венецуела ще трябва да бъдат инвестирани не по-малко от 100 милиарда долара.