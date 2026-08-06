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Доналд Тръмп: Имаме повече бензин, имаме повече петрол и газ от всяка друга държава в света

Доналд Тръмп: Имаме повече бензин, имаме повече петрол и газ от всяка друга държава в света

6 Август, 2026 12:07 828 38

  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • петрол-
  • опек-
  • иран

В края на юли вестник Financial Times изчисли, че САЩ са получили над 13 милиарда долара от продажбата на венецуелски петрол през 2026 г.

Доналд Тръмп: Имаме повече бензин, имаме повече петрол и газ от всяка друга държава в света - 1
Фокус Фокус

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ, като се вземе предвид Венецуела, притежават 60% от световните запаси от нефт и газ, представяйки ресурсите на Каракас като част от американския енергиен потенциал, предава ТАСС.

През август Тръмп публикува в социалната си мрежа Truth Social изображение, на което Венецуела беше представена като 51-ви щат на САЩ. Публикацията се появи на фона на неговите изявления за ролята на Венецуела в енергийните ресурси и се превърна в поредния намек за възможно засилване на американското влияние върху страната.

"Имаме повече бензин, имаме повече петрол — петрол и газ — отколкото която и да е друга страна в света. Сега добавете към това и Венецуела. Добавете я и ще се получи, че разполагаме с 60% от световните запаси от петрол и газ, включително Венецуела“, заяви Тръмп, говорейки пред свои привърженици в Лас Вегас.

В края на юли вестник Financial Times изчисли, че САЩ са получили над 13 милиарда долара от продажбата на венецуелски петрол през 2026 г.

В началото на януари САЩ проведоха операция, в хода на която редица обекти във Венецуела бяха атакувани от въздуха, а президентът Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха задържани и отведени в Ню Йорк, за да бъдат съдени по обвинения в наркотрафик. Съгласно условията на новите споразумения между САЩ и Венецуела след смяната на властта в Каракас, приходите от продажбата на петрол се натрупват по сметки, контролирани от Вашингтон.

При това Тръмп предупреди американските петролни компании, че във Венецуела ще трябва да бъдат инвестирани не по-малко от 100 милиарда долара.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 3Гер

    26 0 Отговор
    С това заглавие той казва " Не ми пука за никой аз съм се презапасил."

    12:09 06.08.2026

  • 2 Без майтап

    31 0 Отговор
    Имаме повече оръжия, имаме повече пари имаме повече наглост.

    12:13 06.08.2026

  • 3 Леле - леле ! 🤔

    31 0 Отговор
    Вече брои венецуелския петрол за свой . Ех , ако можеше да нарече и иранските петролни залежи "американски .

    Коментиран от #8

    12:13 06.08.2026

  • 4 Имате и още нещо

    13 1 Отговор
    Най-много златни статуи на действащ президент в целия свят.

    12:13 06.08.2026

  • 5 СЮЛЕЙМАН

    17 0 Отговор
    Американската мизерия

    12:14 06.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 СЮЛЕЙМАН

    15 1 Отговор
    Традиционо американско жилище

    12:15 06.08.2026

  • 8 Логично

    16 0 Отговор

    До коментар #3 от "Леле - леле ! 🤔":

    Може . Вагоните с българско злато отиващи зад океана на кого са ?

    12:15 06.08.2026

  • 9 Продължението е:

    16 0 Отговор
    Защото крадем безочливо от цял свят!

    12:15 06.08.2026

  • 10 пляскащата с цици

    12 0 Отговор
    освен двукраки кукувици
    нищо друго нямате повече

    12:15 06.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Реално

    14 0 Отговор
    намат нищо. Всичко е заграбено..

    12:17 06.08.2026

  • 14 Така е

    14 1 Отговор
    Крадливо племе винаги сте били, но Русия ще ви навре където ви е мястото!

    Коментиран от #34

    12:19 06.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ

    14 0 Отговор
    Англосаксонския упадък. Дони е изплискал легена.

    12:22 06.08.2026

  • 18 11 септември

    8 0 Отговор
    Пак ще дойде

    12:22 06.08.2026

  • 19 Айляк

    14 0 Отговор
    Има си хас да нямате, нали краднете кат разпрани?!
    В такъв свят живеем вече - крадец да се хвали на всеослушание пред света, че е откраднал най-много, без да му се търси никаква отговорност за деянията.

    12:24 06.08.2026

  • 20 нннн

    11 0 Отговор
    Най- големият карибски, и не само карибски, пират от времето на Морган Черната брада насам.

    12:24 06.08.2026

  • 21 Смешник

    12 0 Отговор
    САЩ са най големия терорист в света

    12:24 06.08.2026

  • 22 Хасковски каунь

    8 0 Отговор
    И ние ганюфците сме ортаци на този бан+дит и крадец

    Коментиран от #24

    12:24 06.08.2026

  • 23 Томи

    6 1 Отговор
    Изрод на изродите!

    12:26 06.08.2026

  • 24 ПРОСЯК

    6 0 Отговор

    До коментар #22 от "Хасковски каунь":

    Моля ти се чичо Тръмпич, дай малко и на нас. Виж ние как ви даваме даже и когато не си искате

    12:27 06.08.2026

  • 25 Грую

    8 0 Отговор
    Този пак се е объркал, централно! Тръмпито не знае къде се намира!
    Двутактов двигател, гори масло!
    Козяк, този индивид не е за... начело на ФАЩ!

    12:28 06.08.2026

  • 26 Един там

    11 0 Отговор
    Вие сте най-долните и арогантни крадци в света!

    12:28 06.08.2026

  • 27 хех

    11 0 Отговор
    САЩ има всичко, а Израел има САЩ. Кой има всичко?

    Коментиран от #36

    12:29 06.08.2026

  • 28 И дори да е вярно,

    8 0 Отговор
    какво иска да каже Тръмпона - забърках една каша в Персийския залив, ама останалият свят- кучета го яли?!
    Тоя е гати бабаита!

    12:32 06.08.2026

  • 29 ФАЛШИВ ГЕРОЙ Е ДОНИ

    0 0 Отговор
    Китайците го отнесоха като бръмбар сламка.

    12:38 06.08.2026

  • 30 не може да бъде

    1 0 Отговор
    Признавам си че изобщо не съм очаквал от Тръмп подобно поведение макар че ми беше ясно че е непредсказуем .сега от неговите исказвания и действия вече имам лично мнение както за него така и за елита на САЩ и политиката на САЩ ..за неща за които досега съм имал силни колебания!?
    първо САЩ елитът им политиката им - това е олицетворение на алчност и безцеремонност -готови са за пари да убиват даже невинни момичета на възраст 7-8-10 г за това !?...потресаващо
    второ -егоизмът и жаждата да се разпореждат със всички и всичко в интерес на САЩ нямат граница - те са космически и отдавна са излезли от границите на САЩ !?
    трето -степента до която американците могат да стигнат в жестокостта си надхвърля тази в животинския свят .-това е просто нечовешко !?
    има още 3-4 неща от този порядък но аз ще се спра на едно друго нещо - просто изключително на умението им да отричат пороците и недостатъците си да преиначават и обръщат най.лошите американски качества в добродетели ..тук им свалям шапка !?

    12:40 06.08.2026

  • 31 Баце ЕООД

    0 0 Отговор
    Имате, имате.. Ама резервите са на най - ниско ниво от 1983та насам

    12:41 06.08.2026

  • 32 Крадците

    2 0 Отговор
    Винаги имат вповече@.
    Кой открадна петрола на Венецуела?
    Чий го търсиш в Иран?
    Изнесе всичко ценно от Украйна.
    На нас ни взе парите, а Ефки- йок!
    Ползваш ни базите без наем, на наши разноски- всичко. Защо да не сте най- богати!
    И уинас Баце и Шиши са богати без да са дали нищо продуктивно от себе си, само дето цапат WC

    12:42 06.08.2026

  • 33 Укротролягата да хване скоротечен рак.

    1 0 Отговор
    Укротролягата да хване скоротечен рак.

    12:44 06.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 СЮЛЕЙМАН

    0 0 Отговор
    Кварталът Скид Роу в Л.А. има над 140-годишна история
    Правни промени и разчистване на лагериСлед важно решение на Върховния съд на САЩ, градовете вече имат законното право да забраняват и разчистват палатковите лагери от тротоарите и парковете, дори когато в приютите няма достатъчно свободни легла. Това засилва ролята на полицията при освобождаването на обществените пространства, но често просто премества хората от един квартал в друг.Кризата остава силно политизирана, като местните власти в Лос Анджелис често влизат в конфликти с федералните агенции относно прозрачността при управлението на средствата за социална помощ.

    12:45 06.08.2026

  • 36 Бай онзи

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "хех":

    Браво.Топ коментар!

    12:48 06.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.