Доналд Тръмп: Имаме повече бензин, имаме повече петрол и газ от всяка друга държава в света

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ, като се вземе предвид Венецуела, притежават 60% от световните запаси от нефт и газ, представяйки ресурсите на Каракас като част от американския енергиен потенциал, предава ТАСС.
През август Тръмп публикува в социалната си мрежа Truth Social изображение, на което Венецуела беше представена като 51-ви щат на САЩ. Публикацията се появи на фона на неговите изявления за ролята на Венецуела в енергийните ресурси и се превърна в поредния намек за възможно засилване на американското влияние върху страната.
"Имаме повече бензин, имаме повече петрол — петрол и газ — отколкото която и да е друга страна в света. Сега добавете към това и Венецуела. Добавете я и ще се получи, че разполагаме с 60% от световните запаси от петрол и газ, включително Венецуела“, заяви Тръмп, говорейки пред свои привърженици в Лас Вегас.
В края на юли вестник Financial Times изчисли, че САЩ са получили над 13 милиарда долара от продажбата на венецуелски петрол през 2026 г.
В началото на януари САЩ проведоха операция, в хода на която редица обекти във Венецуела бяха атакувани от въздуха, а президентът Николас Мадуро и съпругата му Силия Флорес бяха задържани и отведени в Ню Йорк, за да бъдат съдени по обвинения в наркотрафик. Съгласно условията на новите споразумения между САЩ и Венецуела след смяната на властта в Каракас, приходите от продажбата на петрол се натрупват по сметки, контролирани от Вашингтон.
При това Тръмп предупреди американските петролни компании, че във Венецуела ще трябва да бъдат инвестирани не по-малко от 100 милиарда долара.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 3Гер
12:09 06.08.2026
2 Без майтап
12:13 06.08.2026
3 Леле - леле ! 🤔
Коментиран от #8
12:13 06.08.2026
4 Имате и още нещо
12:13 06.08.2026
5 СЮЛЕЙМАН
12:14 06.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 СЮЛЕЙМАН
12:15 06.08.2026
8 Логично
До коментар #3 от "Леле - леле ! 🤔":Може . Вагоните с българско злато отиващи зад океана на кого са ?
12:15 06.08.2026
9 Продължението е:
12:15 06.08.2026
10 пляскащата с цици
нищо друго нямате повече
12:15 06.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Реално
12:17 06.08.2026
14 Така е
Коментиран от #34
12:19 06.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ПРИЯТНО Е ДА НАБЛЮДАВАШ
12:22 06.08.2026
18 11 септември
12:22 06.08.2026
19 Айляк
В такъв свят живеем вече - крадец да се хвали на всеослушание пред света, че е откраднал най-много, без да му се търси никаква отговорност за деянията.
12:24 06.08.2026
20 нннн
12:24 06.08.2026
21 Смешник
12:24 06.08.2026
22 Хасковски каунь
Коментиран от #24
12:24 06.08.2026
23 Томи
12:26 06.08.2026
24 ПРОСЯК
До коментар #22 от "Хасковски каунь":Моля ти се чичо Тръмпич, дай малко и на нас. Виж ние как ви даваме даже и когато не си искате
12:27 06.08.2026
25 Грую
Двутактов двигател, гори масло!
Козяк, този индивид не е за... начело на ФАЩ!
12:28 06.08.2026
26 Един там
12:28 06.08.2026
27 хех
Коментиран от #36
12:29 06.08.2026
28 И дори да е вярно,
Тоя е гати бабаита!
12:32 06.08.2026
29 ФАЛШИВ ГЕРОЙ Е ДОНИ
12:38 06.08.2026
30 не може да бъде
първо САЩ елитът им политиката им - това е олицетворение на алчност и безцеремонност -готови са за пари да убиват даже невинни момичета на възраст 7-8-10 г за това !?...потресаващо
второ -егоизмът и жаждата да се разпореждат със всички и всичко в интерес на САЩ нямат граница - те са космически и отдавна са излезли от границите на САЩ !?
трето -степента до която американците могат да стигнат в жестокостта си надхвърля тази в животинския свят .-това е просто нечовешко !?
има още 3-4 неща от този порядък но аз ще се спра на едно друго нещо - просто изключително на умението им да отричат пороците и недостатъците си да преиначават и обръщат най.лошите американски качества в добродетели ..тук им свалям шапка !?
12:40 06.08.2026
31 Баце ЕООД
12:41 06.08.2026
32 Крадците
Кой открадна петрола на Венецуела?
Чий го търсиш в Иран?
Изнесе всичко ценно от Украйна.
На нас ни взе парите, а Ефки- йок!
Ползваш ни базите без наем, на наши разноски- всичко. Защо да не сте най- богати!
И уинас Баце и Шиши са богати без да са дали нищо продуктивно от себе си, само дето цапат WC
12:42 06.08.2026
33 Укротролягата да хване скоротечен рак.
12:44 06.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 СЮЛЕЙМАН
Правни промени и разчистване на лагериСлед важно решение на Върховния съд на САЩ, градовете вече имат законното право да забраняват и разчистват палатковите лагери от тротоарите и парковете, дори когато в приютите няма достатъчно свободни легла. Това засилва ролята на полицията при освобождаването на обществените пространства, но често просто премества хората от един квартал в друг.Кризата остава силно политизирана, като местните власти в Лос Анджелис често влизат в конфликти с федералните агенции относно прозрачността при управлението на средствата за социална помощ.
12:45 06.08.2026
36 Бай онзи
До коментар #27 от "хех":Браво.Топ коментар!
12:48 06.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.