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Печеливш билет от лотарията за 1 милион евро бе изровен от боклука в Италия

Печеливш билет от лотарията за 1 милион евро бе изровен от боклука в Италия

5 Август, 2026 17:31 754 6

  • лотария-
  • билет-
  • късмет-
  • печалба-
  • италия-
  • 1 милион евро

Притежателката на билета помолила служителите да ѝ помогнат да го открие

Печеливш билет от лотарията за 1 милион евро бе изровен от боклука в Италия - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Лотариен билет за 1 милион евро бе намерен в боклука в Италия, след като отчаяната му притежателка помолила боклукчиите да ѝ помогнат да го открие, съобщи местна компания за събиране на отпадъци, цитирана от Франс прес.

Билетът бил „по чудо все още непокътнат“, когато служителите на компанията претърсили цели купища боклук в камиона си, каза пред АФП Роберто Никола Тоскано, директор на „Сервизи Амбиентали Норд Барезе“ (SANB) - компанията за събиране на отпадъци в град Битонто, близо до Бари, столицата на южния италиански регион Пулия, предава БТА.

Тоскано обясни, че когато притежателката на билета отишла в кварталния магазин в неделя, за да провери дали е билетът ѝ е печеливш след тегленето, машината отчела, че той е „неизплатим“, тъй като търговците на дребно могат да плащат само скромни печалби от лотарията. Мислейки, че не е спечелила, тя оставила билета си в магазина. Но като се върнала у дома, роднина ѝ казал, че са изтеглени нейните обичайни числа. Те веднага се втурнали обратно към магазина, само за да открият, че билетът вече е изхвърлен и боклукът е събран.

Но с чист късмет успели да идентифицират точно камиона, взел боклука от магазина, и да го спрат.

Предвид риска от потенциално опасните отпадъци, боклукчийският камион бил закаран до базата на специализирана компания, разполагаща с нужното оборудване, за да извърши търсенето, каза Тоскано.

Служителите претърсвали контейнера с боклук повече от ден, откривайки различни касови бележки и билети.

„Сред тях бе и билетът, който търсехме, и той, сякаш по чудо, беше все още непокътнат“, заяви Тоскано.

Когато казал на притежателката на печелившия билет, че са го намерили, тя се разплакала „от емоция“, сподели той. И добави: „Бих я прегърнал, но говорехме по телефона“.


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  • 2 ФАКТ

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  • 3 Тук

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  • 4 Дзак

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  • 5 Герги

    5 1 Отговор
    и веднага да направим аналог ако беше в БГ...абе ти добре ли си да ровя цял ден боклук...

    17:52 05.08.2026

  • 6 Сатана Z

    2 0 Отговор
    В София Жълтопаветната измет рови в контейнерите за парче хляб.

    18:32 05.08.2026