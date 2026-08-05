За шест минути през границата или как първият трансграничен въжен лифт ще свърже Китай и Русия

Изграждането на основния участък от първата по рода си трансгранична въжена линия в света навлезе в своя финален етап. Мрежата ще осигурява директна връзка през река Амур между китайския град Хейхе и руския Благовещенск, като официалното въвеждане в пълна експлоатация се очаква преди края на тази година.

Съоръжението се простира на дължина от 970 метра, преодолявайки разстоянието от 750 метра между двата бряга в най-тясната точка на реката. Проектът е оразмерен за впечатляващ капацитет от 2,6 милиона пътници годишно в една посока, което значително ще улесни търговския и туристическия обмен между двете държави.

Трасето ще се обслужва от две модерни кабини, всяка с възможност да превозва до 110 души едновременно. При максимална скорост на придвижване от 12 м/с, средната продължителност на едно преминаване през границата ще отнема между 6 и 8 минути.

Към момента монтажът на основните опорни пилони е напълно приключил, а стоманените носещи въжета вече са опънати. С пускането на съоръжението регионът ще завърши уникална трикомпонентна транспортна инфраструктура, съчетаваща сухопътен мост, фериботен транспорт и въздушна въжена линия.