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За шест минути през границата или как първият трансграничен въжен лифт ще свърже Китай и Русия

За шест минути през границата или как първият трансграничен въжен лифт ще свърже Китай и Русия

5 Август, 2026 17:20 885 16

  • китай-
  • русия-
  • въжена линия

Съоръжението се простира на дължина от 970 метра

За шест минути през границата или как първият трансграничен въжен лифт ще свърже Китай и Русия - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Изграждането на основния участък от първата по рода си трансгранична въжена линия в света навлезе в своя финален етап. Мрежата ще осигурява директна връзка през река Амур между китайския град Хейхе и руския Благовещенск, като официалното въвеждане в пълна експлоатация се очаква преди края на тази година.

Съоръжението се простира на дължина от 970 метра, преодолявайки разстоянието от 750 метра между двата бряга в най-тясната точка на реката. Проектът е оразмерен за впечатляващ капацитет от 2,6 милиона пътници годишно в една посока, което значително ще улесни търговския и туристическия обмен между двете държави.

Трасето ще се обслужва от две модерни кабини, всяка с възможност да превозва до 110 души едновременно. При максимална скорост на придвижване от 12 м/с, средната продължителност на едно преминаване през границата ще отнема между 6 и 8 минути.

Към момента монтажът на основните опорни пилони е напълно приключил, а стоманените носещи въжета вече са опънати. С пускането на съоръжението регионът ще завърши уникална трикомпонентна транспортна инфраструктура, съчетаваща сухопътен мост, фериботен транспорт и въздушна въжена линия.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    3 12 Отговор
    Псулер е за запада и за русия. и за изрсел и за иран. И за украйна и за русия. Пази Киев и Зеленски... като очите си. Сега ли разбрахте, че бакшиша е невменяем?

    Коментиран от #2, #4

    17:24 05.08.2026

  • 2 Иванов

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Всички копейки също като Лавров и Путин много тачат запада. Ако имаха пари, децата им щяха да са на запад, а не Петровдол.

    Коментиран от #5

    17:26 05.08.2026

  • 3 Зеленски

    8 3 Отговор
    Сега ще ревне, че е за превоз на войски и военни доставки, както за моста между Русия и Северна Корея

    17:26 05.08.2026

  • 4 факт доленмазанпедераст като теб

    13 0 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    кажи за новия лифт в София Витоша
    кога 2350 год

    Коментиран от #9

    17:27 05.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Укротрола да хване скоротечен рак.

    3 4 Отговор
    Укротрола да хване скоротечен рак.

    17:27 05.08.2026

  • 7 ФАКТ

    4 6 Отговор

    До коментар #5 от "иванов не беше ли оная от":

    Всички копейки също като Лавров и Путин много тачите запада. Ако имахтр пари, децата ви щяха да са на запад, а не в Петров дол.

    17:29 05.08.2026

  • 8 Русораста ще бъде изнасилен

    4 3 Отговор
    Със шпек.

    17:30 05.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 на нас ни казаа да викаме за нато и ес

    10 2 Отговор
    тука един тунел под шипка го копаят цяла вечност

    17:30 05.08.2026

  • 11 Нормално

    6 7 Отговор
    Сибир е Китайски

    17:31 05.08.2026

  • 12 Костов

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "иванов не беше ли оная от":

    Какво правят децата на Псулер и Лавров к0 ня в САЩ на прайда?

    Коментиран от #14

    17:32 05.08.2026

  • 13 Kaлпазанин

    4 1 Отговор
    Европа да наложи санкции ,не може така

    17:48 05.08.2026

  • 14 Заа

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Костов":

    Либовта няма граници

    17:59 05.08.2026

  • 15 Трътлю

    4 0 Отговор
    Китайците ще заселват Сибир на абордаж.

    18:06 05.08.2026

  • 16 Лелее

    1 1 Отговор
    А при нас светлия демократичен ЕС ни затвори 4 бр. ядрени реактора, краде златото, строи слънчеви панели и вятърни перки, а после ще се чудим - къде като ядрените отпадъси да заравяме и замърсявсме мизерната ни Родина.

    18:43 05.08.2026