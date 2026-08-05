За шест минути през границата или как първият трансграничен въжен лифт ще свърже Китай и Русия

Изграждането на основния участък от първата по рода си трансгранична въжена линия в света навлезе в своя финален етап. Мрежата ще осигурява директна връзка през река Амур между китайския град Хейхе и руския Благовещенск, като официалното въвеждане в пълна експлоатация се очаква преди края на тази година.
Съоръжението се простира на дължина от 970 метра, преодолявайки разстоянието от 750 метра между двата бряга в най-тясната точка на реката. Проектът е оразмерен за впечатляващ капацитет от 2,6 милиона пътници годишно в една посока, което значително ще улесни търговския и туристическия обмен между двете държави.
Трасето ще се обслужва от две модерни кабини, всяка с възможност да превозва до 110 души едновременно. При максимална скорост на придвижване от 12 м/с, средната продължителност на едно преминаване през границата ще отнема между 6 и 8 минути.
Към момента монтажът на основните опорни пилони е напълно приключил, а стоманените носещи въжета вече са опънати. С пускането на съоръжението регионът ще завърши уникална трикомпонентна транспортна инфраструктура, съчетаваща сухопътен мост, фериботен транспорт и въздушна въжена линия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
Коментиран от #2, #4
17:24 05.08.2026
2 Иванов
До коментар #1 от "ФАКТ":Всички копейки също като Лавров и Путин много тачат запада. Ако имаха пари, децата им щяха да са на запад, а не Петровдол.
Коментиран от #5
17:26 05.08.2026
3 Зеленски
17:26 05.08.2026
4 факт доленмазанпедераст като теб
До коментар #1 от "ФАКТ":кажи за новия лифт в София Витоша
кога 2350 год
Коментиран от #9
17:27 05.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Укротрола да хване скоротечен рак.
17:27 05.08.2026
7 ФАКТ
До коментар #5 от "иванов не беше ли оная от":Всички копейки също като Лавров и Путин много тачите запада. Ако имахтр пари, децата ви щяха да са на запад, а не в Петров дол.
17:29 05.08.2026
8 Русораста ще бъде изнасилен
17:30 05.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 на нас ни казаа да викаме за нато и ес
17:30 05.08.2026
11 Нормално
17:31 05.08.2026
12 Костов
До коментар #5 от "иванов не беше ли оная от":Какво правят децата на Псулер и Лавров к0 ня в САЩ на прайда?
Коментиран от #14
17:32 05.08.2026
13 Kaлпазанин
17:48 05.08.2026
14 Заа
До коментар #12 от "Костов":Либовта няма граници
17:59 05.08.2026
15 Трътлю
18:06 05.08.2026
16 Лелее
18:43 05.08.2026