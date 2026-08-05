Макрон заяви, че Русия трябва да плати цената за своята агресия

Френският президент Еманюел Макрон осъди последната масирана атака на Русия срещу Киев и заяви, че Европейският съюз и неговите партньори ще засилят натиска си над Русия чрез налагането на санкции и ще продължат да подкрепят Украйна във военно отношение, предадоха Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.
Френският президент определи руската атака срещу украинската столица като "недопустима" и подчерта, че то се вписва във водената от Москва "политика на терор".
"Всяка нова атака засилва една очевидна действителност – Русия трябва да плати цената за своята агресия и да отговаря за престъпленията си. Европейският съюз и партньорите му ще продължат да засилват натиска над Русия, най-вече с налагането на нови санкции, като същевременно ще увеличат и военната помощ за Украйна, за може тя да се отбранява и да защитава населението си", написа Макрон в социалната мрежа Екс.
"Няма да се поддадем нито на умората, нито на заплахите", увери Макрон.
Руските удари през нощта отнеха живота на най-малко 17 души в Киевска област и унищожиха логистични центрове, обявиха днес украинските власти, включително президентът Володимир Зеленски, който отново призова съюзниците си да предоставят на Украйна прехващачи на балистични ракети за спасяването на мирни жители, предаде Франс прес, пише БТА.
Трима души бяха убити при удар по сортировъчен център на частната украинска пощенска компания "Нова поща", с което броят на жертвите при масираните руски удари през изминалата нощ вече е 20, предаде впоследствие Укринформ.
"Врагът отново извърши военно престъпление срещу цивилното население с използването на касетъчни боеприпаси. Трима души бяха убити при атаката, сред които двама шофьори от партньорска компания и един служител от фирма подизпълнител. Осем души получиха наранявания", заяви "Нова поща".
Украйна не е успяла да прехване нито една руска ракета по време на атаката, гласи доклад на украинските военновъздушни сили. През последните няколко седмици Русия засили бомбардировките си срещу Киев и Киевска област.
Руската армия е изстреляла 115 дрона и 28 високоскоростни ракети, включително и балистични, съобщиха украинските военновъздушни сили. Те уточниха, че 88 руски дрона са били прехванати.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тоя макрон
Коментиран от #45, #87
17:39 05.08.2026
2 Бабата на Макрон
Коментиран от #4
17:39 05.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Хи их хи
До коментар #2 от "Бабата на Макрон":Малко го биеш!
17:40 05.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Не му стига бабичката,
17:41 05.08.2026
7 Този
17:41 05.08.2026
8 Тити на Кака
17:42 05.08.2026
9 До сега
17:44 05.08.2026
10 Ние знаем, че трябва
Ти кажи как да стане по-бързо, че всеки ден мрат хора от двете страни на фронта заради луди кремълски калинки.
Коментиран от #51
17:44 05.08.2026
11 Комундел Комунделов
Коментиран от #32
17:45 05.08.2026
12 Хасковски каунь
А това с плащанията го забрави Макроне. Всички ще го платим
17:45 05.08.2026
13 Българин
17:45 05.08.2026
14 Kaлпазанин
17:45 05.08.2026
15 Ми този не го ли
Коментиран от #24
17:46 05.08.2026
16 Макаронееее,
17:46 05.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 А ти не се отпускай
Коментиран от #81
17:48 05.08.2026
20 Азиатец
17:48 05.08.2026
21 Ало макароний
17:48 05.08.2026
22 Хи хи
17:49 05.08.2026
23 М(н)АКАРЕОН
17:49 05.08.2026
24 Дзак
До коментар #15 от "Ми този не го ли":Откога чакаме!
17:49 05.08.2026
25 Ъъъъ
17:49 05.08.2026
26 Френски
17:49 05.08.2026
27 Бг гражданин
17:50 05.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Шорт
17:50 05.08.2026
30 Сатана Z
Зеленски, в края на краищата, обича да му се обажда по няколко пъти на ден.
Макрон заяви, че ще се обедини около Украйна и ще накара Русия да плати за своята „агресия“, но вместо ракети, обеща нови санкции.
Сега знаем точно защо се налагат санкции на Русия: защото за Украйна те служат като заместител на ракетите.
17:51 05.08.2026
31 Емануела/Макрон/ по-добре
17:51 05.08.2026
32 болшевик
До коментар #11 от "Комундел Комунделов":Русия не е СССР, няма нищо болшевишко в днешна Русия. И там сега върлува дивия капитализъм, олигархията и феодализма.
Коментиран от #52
17:51 05.08.2026
33 идиоти вън
17:51 05.08.2026
34 Ама какво ни интересува въобще
17:52 05.08.2026
35 Чума
17:53 05.08.2026
36 Абе ясно ли
17:54 05.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 русофил
17:55 05.08.2026
39 Забравил
17:55 05.08.2026
40 Путин
Коментиран от #48
17:55 05.08.2026
41 Хохо Бохо
Коментиран от #56
17:56 05.08.2026
42 Ало Ало
17:56 05.08.2026
43 Ъхъъъъ....
17:56 05.08.2026
44 Хаха
17:57 05.08.2026
45 Европеец
До коментар #1 от "Тоя макрон":А бе даскалицата сигурно си го бие и на лягане и на ставане, ама няма журналисти в двореца да ги снимат.... А иначе микрон отново се прави на важен боклук.... Защо не осъди терора с дрон на фашистката Киевска хунта срещу плажуващите в Генджелик , въобще от котилото на урсулата ни вопъл , ни стон.... Да са благодарни на либералния руски президент Владимир Путин, ще не подпука Украйна като лудото Бени и продължава да жали цивилните, като удря с хирургическа точност.... Гледах на картата въпросните удари, всичките са в покрайнините-логистични центрове за големи халета, само единия беше към центъра.... Русия нанася ударите през нощта, за да избегне косвените жертви, загиват само охранители-това е истината....
17:57 05.08.2026
46 Мутата
Коментиран от #68
17:57 05.08.2026
47 Сатана Z
Този пич е любовчия,който се прави на мъж за пред хората.
17:57 05.08.2026
48 Чума
До коментар #40 от "Путин":И без да ме призовават, в пост №35 заявих готовност да приведа пенсията си за погасяване на репарационния дълг на Кремъл! Чакай да съмне и готово!
17:58 05.08.2026
49 То лудоста не се лекува
18:00 05.08.2026
50 Бриджит Макарон
18:00 05.08.2026
51 Русия ще му плати
До коментар #10 от "Ние знаем, че трябва":във френски франкове.
18:01 05.08.2026
52 Комундел Комунделов
До коментар #32 от "болшевик":Болшевиките никога не са си тръгвали от русийката. С какви термини ще оприличаваш бандитизма им няма абсолютно никакво значение.
18:01 05.08.2026
53 Ти се прибери пък ще видиш
18:01 05.08.2026
54 И он изока
18:02 05.08.2026
55 хахаха
18:06 05.08.2026
56 Европеец
До коментар #41 от "Хохо Бохо":Така е, франсето се прави ,че не знае.... Да са благодарни на Сталин, че ги сложи франсетата от страната на победителите, въпреки протестите и не желанието на Малобританците....
Коментиран от #60
18:06 05.08.2026
57 Емии, това ще бъде Идеологемата
Кой пише Писма на Полковника?
Никой.
18:08 05.08.2026
58 Квартал 95
18:08 05.08.2026
59 Чупката!
18:08 05.08.2026
60 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌
До коментар #56 от "Европеец":Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌
18:08 05.08.2026
61 фбр
18:08 05.08.2026
62 Хе-хе
- Плащай, агресор!
Кремъл:
- Колко, сладур!?
Микрон:
- Само 2 Орешника и 5 Искандера!
Маша Захарова:
- Харашо! Тре биен! Ей сега ще им предам!
18:08 05.08.2026
63 Чорбара
18:10 05.08.2026
64 С две думи,
18:10 05.08.2026
65 Трътлю
18:12 05.08.2026
66 Путлето няма да плаща
18:12 05.08.2026
67 Симо
Абе кренвирш, като си ербап давай ракети!!! Противодействай с военна сила, не с лозунги и барабани. Като сте толкова големи, давайте!!! Всичкото френчи на амбразурата. Ама руснаците ще ви сгънат като изпразнен балон.
18:13 05.08.2026
68 Това кога ще стане?
До коментар #46 от "Мутата":Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?
18:14 05.08.2026
69 БАРС
18:14 05.08.2026
70 Мюрсел
18:15 05.08.2026
71 Интересен въпрос
18:16 05.08.2026
72 Иво
18:16 05.08.2026
73 Спагетон
Коментиран от #79
18:16 05.08.2026
74 И защо пък
Коментиран от #76, #80
18:16 05.08.2026
75 Оракул
18:18 05.08.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 МИкрончо ли...?!
Коментиран от #82
18:20 05.08.2026
78 Дедо
18:20 05.08.2026
79 Тихо бе
До коментар #73 от "Спагетон":Недокат,кой те пита.
18:21 05.08.2026
80 Възрожденец
До коментар #74 от "И защо пък":Както и резонната атака на плажа Геленджик.Санитарно прочистване
Коментиран от #84
18:21 05.08.2026
81 Той тогава се оправда,че...
До коментар #19 от "А ти не се отпускай":...това били...,,нормални съпружески закачки между тях двамата..."...😝😂🤣!
18:22 05.08.2026
82 За това
До коментар #77 от "МИкрончо ли...?!":Ка Путин ще е пожизнен диктатор на Блатото.Скоро след изборите ще мобилизира порция крепостни и напред в месните щурмове.
Коментиран от #88
18:23 05.08.2026
83 Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп
18:24 05.08.2026
84 Гледай клипа.
До коментар #80 от "Възрожденец":Кривото руско пво го свали на плажа.Нито сирени ни нищо.
18:24 05.08.2026
85 Селския бик съм
18:25 05.08.2026
86 Иван
Коментиран от #91
18:28 05.08.2026
87 Иван
До коментар #1 от "Тоя макрон":От даскала си.
18:29 05.08.2026
88 А Теб ,,драги"...!
До коментар #82 от "За това":Ще те ,,Бусофицират" за Украйна,да им помагаш,че само на думи-не е работа!
Требе подкрепа и на практика...!
18:29 05.08.2026
89 зеления гном
18:32 05.08.2026
90 Селянин
18:33 05.08.2026
91 Хага
До коментар #86 от "Иван":Абе то и Милошевич си мишлеше, че е недосегаем...
18:34 05.08.2026
92 az СВО Победа 81
18:42 05.08.2026
93 Ей, Спагет,
18:47 05.08.2026
94 Супер
А колониална франция кога ще плати за своите войни и грабителства
18:52 05.08.2026
95 Луи Дьо Финес
18:54 05.08.2026