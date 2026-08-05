Макрон заяви, че Русия трябва да плати цената за своята агресия

Френският президент Еманюел Макрон осъди последната масирана атака на Русия срещу Киев и заяви, че Европейският съюз и неговите партньори ще засилят натиска си над Русия чрез налагането на санкции и ще продължат да подкрепят Украйна във военно отношение, предадоха Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.

Френският президент определи руската атака срещу украинската столица като "недопустима" и подчерта, че то се вписва във водената от Москва "политика на терор".

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"Всяка нова атака засилва една очевидна действителност – Русия трябва да плати цената за своята агресия и да отговаря за престъпленията си. Европейският съюз и партньорите му ще продължат да засилват натиска над Русия, най-вече с налагането на нови санкции, като същевременно ще увеличат и военната помощ за Украйна, за може тя да се отбранява и да защитава населението си", написа Макрон в социалната мрежа Екс.

"Няма да се поддадем нито на умората, нито на заплахите", увери Макрон.

Руските удари през нощта отнеха живота на най-малко 17 души в Киевска област и унищожиха логистични центрове, обявиха днес украинските власти, включително президентът Володимир Зеленски, който отново призова съюзниците си да предоставят на Украйна прехващачи на балистични ракети за спасяването на мирни жители, предаде Франс прес, пише БТА.

Трима души бяха убити при удар по сортировъчен център на частната украинска пощенска компания "Нова поща", с което броят на жертвите при масираните руски удари през изминалата нощ вече е 20, предаде впоследствие Укринформ.

"Врагът отново извърши военно престъпление срещу цивилното население с използването на касетъчни боеприпаси. Трима души бяха убити при атаката, сред които двама шофьори от партньорска компания и един служител от фирма подизпълнител. Осем души получиха наранявания", заяви "Нова поща".

Украйна не е успяла да прехване нито една руска ракета по време на атаката, гласи доклад на украинските военновъздушни сили. През последните няколко седмици Русия засили бомбардировките си срещу Киев и Киевска област.

Руската армия е изстреляла 115 дрона и 28 високоскоростни ракети, включително и балистични, съобщиха украинските военновъздушни сили. Те уточниха, че 88 руски дрона са били прехванати.