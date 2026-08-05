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Макрон заяви, че Русия трябва да плати цената за своята агресия
  Тема: Украйна

Макрон заяви, че Русия трябва да плати цената за своята агресия

5 Август, 2026 17:38 1 584 95

  • еманюел макрон-
  • франция-
  • русия-
  • украйна-
  • киев

Европейският съюз и партньорите му ще продължат да засилват натиска над Русия, каза френският президент

Макрон заяви, че Русия трябва да плати цената за своята агресия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Френският президент Еманюел Макрон осъди последната масирана атака на Русия срещу Киев и заяви, че Европейският съюз и неговите партньори ще засилят натиска си над Русия чрез налагането на санкции и ще продължат да подкрепят Украйна във военно отношение, предадоха Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.

Френският президент определи руската атака срещу украинската столица като "недопустима" и подчерта, че то се вписва във водената от Москва "политика на терор".

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"Всяка нова атака засилва една очевидна действителност – Русия трябва да плати цената за своята агресия и да отговаря за престъпленията си. Европейският съюз и партньорите му ще продължат да засилват натиска над Русия, най-вече с налагането на нови санкции, като същевременно ще увеличат и военната помощ за Украйна, за може тя да се отбранява и да защитава населението си", написа Макрон в социалната мрежа Екс.

"Няма да се поддадем нито на умората, нито на заплахите", увери Макрон.

Руските удари през нощта отнеха живота на най-малко 17 души в Киевска област и унищожиха логистични центрове, обявиха днес украинските власти, включително президентът Володимир Зеленски, който отново призова съюзниците си да предоставят на Украйна прехващачи на балистични ракети за спасяването на мирни жители, предаде Франс прес, пише БТА.

Трима души бяха убити при удар по сортировъчен център на частната украинска пощенска компания "Нова поща", с което броят на жертвите при масираните руски удари през изминалата нощ вече е 20, предаде впоследствие Укринформ.

"Врагът отново извърши военно престъпление срещу цивилното население с използването на касетъчни боеприпаси. Трима души бяха убити при атаката, сред които двама шофьори от партньорска компания и един служител от фирма подизпълнител. Осем души получиха наранявания", заяви "Нова поща".

Украйна не е успяла да прехване нито една руска ракета по време на атаката, гласи доклад на украинските военновъздушни сили. През последните няколко седмици Русия засили бомбардировките си срещу Киев и Киевска област.

Руската армия е изстреляла 115 дрона и 28 високоскоростни ракети, включително и балистични, съобщиха украинските военновъздушни сили. Те уточниха, че 88 руски дрона са били прехванати.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тоя макрон

    92 5 Отговор
    Скоро не е бил агресиран от даскалицата си

    Коментиран от #45, #87

    17:39 05.08.2026

  • 2 Бабата на Макрон

    89 4 Отговор
    Пак ще го бия.

    Коментиран от #4

    17:39 05.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хи их хи

    74 3 Отговор

    До коментар #2 от "Бабата на Макрон":

    Малко го биеш!

    17:40 05.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Не му стига бабичката,

    83 4 Отговор
    иска и Русия да му бие шамари!?

    17:41 05.08.2026

  • 7 Този

    72 3 Отговор
    Некрофил е добре да не ръси простотии, че много скоро дядо му или баба му пак ще му бие шамари.

    17:41 05.08.2026

  • 8 Тити на Кака

    40 3 Отговор
    Пак ли?

    17:42 05.08.2026

  • 9 До сега

    73 4 Отговор
    Франция не е имала толкова утрепан президент. Даже яде шамари по телевизията.

    17:44 05.08.2026

  • 10 Ние знаем, че трябва

    6 80 Отговор
    Знаем, че ще я плати.
    Ти кажи как да стане по-бързо, че всеки ден мрат хора от двете страни на фронта заради луди кремълски калинки.

    Коментиран от #51

    17:44 05.08.2026

  • 11 Комундел Комунделов

    5 74 Отговор
    Абсолютен срам за русийката. Да чака най-изостаналата страна на света да я спасява. Няма такова дъно хахахаха. Изходът мисля, че е ясен. Тотален разгром и разпад на болшевишка русийка.

    Коментиран от #32

    17:45 05.08.2026

  • 12 Хасковски каунь

    64 5 Отговор
    Ако руснаците запеят " Свещенна война" всичко с Украйна приключва моменталически. Наслушвайте се НАТЮфци. Наслушвайте се.
    А това с плащанията го забрави Макроне. Всички ще го платим

    17:45 05.08.2026

  • 13 Българин

    46 3 Отговор
    Тоя да внимава да не обърка речта,че оная яката ще му раздава тупаници за пореден път,Абе тоя да не би пък да иска садо-мазо

    17:45 05.08.2026

  • 14 Kaлпазанин

    48 2 Отговор
    Тези още се чудя на каква дрога са ,и изобщо имат ли мозък е тиквите си кухи

    17:45 05.08.2026

  • 15 Ми този не го ли

    31 3 Отговор
    Освободиха от дейност

    Коментиран от #24

    17:46 05.08.2026

  • 16 Макаронееее,

    32 3 Отговор
    Куха кратуно недоучена, пак се изхвърли като чкия на мокър пясък!

    17:46 05.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 А ти не се отпускай

    36 1 Отговор
    Много, че дядо ти пак ще те набие.... Айде де, ни ще кажеш кой и ква цена щял да плаща. Вие при натиска на Хитлер само няколко дена издържахте, а русите му счупиха гръбнака. Така че, стой си мирно и си знай ранга, че за нищо не ставате.

    Коментиран от #81

    17:48 05.08.2026

  • 20 Азиатец

    30 1 Отговор
    Макрон да си гледа бабата и да не се бърка в делата на големите. Вече е пътник, така че няма думата.

    17:48 05.08.2026

  • 21 Ало макароний

    31 1 Отговор
    Вий я предизвикахте тая агресия под вещото ръководство на ционистите и заради ненаситната ви алчност.

    17:48 05.08.2026

  • 22 Хи хи

    30 2 Отговор
    Коалицията на желаещите много и се иска, ама хич не и стиска ! И натото мноо слабо излезе, толкоз пара дадохме на урките , пък толкоз територии изгубиха !

    17:49 05.08.2026

  • 23 М(н)АКАРЕОН

    1 21 Отговор
    М(Н)аКАРЕОн хахаххааа... си прави гаргара с галките русхи... аххахахаххахахха уКРАИНЕ смаза и в буквалния и преносния смисъл ПУШИЯ

    17:49 05.08.2026

  • 24 Дзак

    10 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ми този не го ли":

    Откога чакаме!

    17:49 05.08.2026

  • 25 Ъъъъ

    30 3 Отговор
    Какво стана със "желаещите"? Май само тагарев остана!😂😂😂

    17:49 05.08.2026

  • 26 Френски

    29 3 Отговор
    полезен идиот!

    17:49 05.08.2026

  • 27 Бг гражданин

    25 1 Отговор
    Набутват го тоя зорлем да го припознаеме ,като големия политик,стратег и миротворец,а той горкия бабата го налага с юмруци пред камерите...

    17:50 05.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Шорт

    28 3 Отговор
    Педеласите и пеодофилите заедно с англосаксонското племе и евреите управляват света!

    17:50 05.08.2026

  • 30 Сатана Z

    19 1 Отговор
    Макрон се изказа веднага след като Зеленски публично се оплака, че партньорите му отказват да му предоставят ракети „Пейтриът“.
    Зеленски, в края на краищата, обича да му се обажда по няколко пъти на ден.
    Макрон заяви, че ще се обедини около Украйна и ще накара Русия да плати за своята „агресия“, но вместо ракети, обеща нови санкции.
    Сега знаем точно защо се налагат санкции на Русия: защото за Украйна те служат като заместител на ракетите.

    17:51 05.08.2026

  • 31 Емануела/Макрон/ по-добре

    21 2 Отговор
    да обясни, какво не му хареса на Истанбулското, та с БоДжо принудиха пианиста да се бие!?

    17:51 05.08.2026

  • 32 болшевик

    16 5 Отговор

    До коментар #11 от "Комундел Комунделов":

    Русия не е СССР, няма нищо болшевишко в днешна Русия. И там сега върлува дивия капитализъм, олигархията и феодализма.

    Коментиран от #52

    17:51 05.08.2026

  • 33 идиоти вън

    22 4 Отговор
    Тоя баба му пак го е пердашила!!!

    17:51 05.08.2026

  • 34 Ама какво ни интересува въобще

    22 3 Отговор
    някакъв сортировъчен център на частната украинска пощенска компания "Нова поща" ? Тоя Макрон у ред ли е въобще с кратуната

    17:52 05.08.2026

  • 35 Чума

    20 2 Отговор
    Ей сега, мосю Макарон! Да изтрезнея малко, да ида до пощата да си взема пенсията и веднага плащам, чрез телеграфо-пощенски запис! Рахат бъди! И още една - две марокано - алжирски вълни, да се осеферите малко в оня край, че много сте се разпищолили!

    17:53 05.08.2026

  • 36 Абе ясно ли

    25 2 Отговор
    Ти е, че да помагаш военно на фашисти, те прави автоматично фашист? Къде забравихте насилственият, военен преврат на тази хунта 2014-та г.? И после тези вдигнаха армията с танкове, БТРи, ГРАД... и започнаха масово изтребление на населението на източна укра!!! И който сега подкрепя тази фашистка власт в Куиеф, той подкрепя Унищожението на цивилното население на Укра и го одобрява. А това какво е? Еми оправдание е на геноцид, ни повече ни по-малко...

    17:54 05.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 русофил

    21 3 Отговор
    тоа след няколко месеца си заминава къде си бута.. идва Льо Пен и сключва съюз с русия и укратите са чао

    17:55 05.08.2026

  • 39 Забравил

    12 0 Отговор
    е да посочи банкова сметка за да му платят.

    17:55 05.08.2026

  • 40 Путин

    2 19 Отговор
    Със сигурност ще поиска и родните копейки да помогнат с репарациите

    Коментиран от #48

    17:55 05.08.2026

  • 41 Хохо Бохо

    21 4 Отговор
    Обикновенно победеният я плаща ама франсето от де да знае

    Коментиран от #56

    17:56 05.08.2026

  • 42 Ало Ало

    15 4 Отговор
    Еманюел от руската съпротива ли е или иска да гали отдолу руския мечок?

    17:56 05.08.2026

  • 43 Ъхъъъъ....

    25 3 Отговор
    А Израел трябва ли да плати цената за своята агресия, тероризъм, геноцид и да отговаря за престъпленията си ? А САЩ? А Франция за геноцида си в Алжир?

    17:56 05.08.2026

  • 44 Хаха

    20 1 Отговор
    Още един доброволец,който иска да победи Русия с лозунги.

    17:57 05.08.2026

  • 45 Европеец

    24 4 Отговор

    До коментар #1 от "Тоя макрон":

    А бе даскалицата сигурно си го бие и на лягане и на ставане, ама няма журналисти в двореца да ги снимат.... А иначе микрон отново се прави на важен боклук.... Защо не осъди терора с дрон на фашистката Киевска хунта срещу плажуващите в Генджелик , въобще от котилото на урсулата ни вопъл , ни стон.... Да са благодарни на либералния руски президент Владимир Путин, ще не подпука Украйна като лудото Бени и продължава да жали цивилните, като удря с хирургическа точност.... Гледах на картата въпросните удари, всичките са в покрайнините-логистични центрове за големи халета, само единия беше към центъра.... Русия нанася ударите през нощта, за да избегне косвените жертви, загиват само охранители-това е истината....

    17:57 05.08.2026

  • 46 Мутата

    22 5 Отговор
    Путин ще дойде на място да ви плати. Снабдявай те се с лубриканти.

    Коментиран от #68

    17:57 05.08.2026

  • 47 Сатана Z

    19 2 Отговор
    Французите са дали на света " френската любов" ,която мосю Макрон е изпитал като ученик от своята учителка Бриджит.
    Този пич е любовчия,който се прави на мъж за пред хората.

    17:57 05.08.2026

  • 48 Чума

    5 4 Отговор

    До коментар #40 от "Путин":

    И без да ме призовават, в пост №35 заявих готовност да приведа пенсията си за погасяване на репарационния дълг на Кремъл! Чакай да съмне и готово!

    17:58 05.08.2026

  • 49 То лудоста не се лекува

    14 1 Отговор
    Тя само може да прогресира. Определено има една групичка в ЕК дето докато си пият лекарствата мълчат, но спрат ли ги само за ден и пак завъртат плочата

    18:00 05.08.2026

  • 50 Бриджит Макарон

    8 3 Отговор
    Ама аз съм мъж със сменен пол.

    18:00 05.08.2026

  • 51 Русия ще му плати

    12 2 Отговор

    До коментар #10 от "Ние знаем, че трябва":

    във френски франкове.

    18:01 05.08.2026

  • 52 Комундел Комунделов

    3 17 Отговор

    До коментар #32 от "болшевик":

    Болшевиките никога не са си тръгвали от русийката. С какви термини ще оприличаваш бандитизма им няма абсолютно никакво значение.

    18:01 05.08.2026

  • 53 Ти се прибери пък ще видиш

    16 2 Отговор
    Микрончо, баби, не се пръй на мъж, че пак ще ядеш шамарки.

    18:01 05.08.2026

  • 54 И он изока

    11 2 Отговор
    Кой ще кара Трена, те това, е! И да го чуете, ей, тва е маж на жена си!

    18:02 05.08.2026

  • 55 хахаха

    4 0 Отговор
    така де няма само европата да плаща и на сащ и на украина

    18:06 05.08.2026

  • 56 Европеец

    15 3 Отговор

    До коментар #41 от "Хохо Бохо":

    Така е, франсето се прави ,че не знае.... Да са благодарни на Сталин, че ги сложи франсетата от страната на победителите, въпреки протестите и не желанието на Малобританците....

    Коментиран от #60

    18:06 05.08.2026

  • 57 Емии, това ще бъде Идеологемата

    9 2 Отговор
    на Колективният Запад за следващите Сто Години Самота на Европейският Континент, който от "континент" бавно но сигурно се превръща в "полуостров" на Азиатско Европейската "Landmass", уви "Връщане Назад Няма" по Думите на ВВП, за Европа и Европейците бягство от Действителността (по Господинов) е единственият изход, или там по Гарсия Маркес (Габриел):
    Кой пише Писма на Полковника?
    Никой.

    18:08 05.08.2026

  • 58 Квартал 95

    13 1 Отговор
    Макрончо драпа за Зеленото. За него го боли сърцето и от него му е сладката болка в ду... Затова се прави на мъж. Въобще не му дреме за някаква си Украйна и някакви украинци.

    18:08 05.08.2026

  • 59 Чупката!

    15 2 Отговор
    На индивид който спи с баба си, едва ли има някой да му обръща внимание на глупостите.

    18:08 05.08.2026

  • 60 RIP Сесесере 1920 1991💀🍌

    2 8 Отговор

    До коментар #56 от "Европеец":

    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама понеже сме безаналогови ръководители и ги разбираме нещата дойде 1 9 9 1 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад и да ходим да им слугуваме на капиталистите (Адидас ни стана любима марка и по често вече хапвахме банан🍌🍌🍌

    18:08 05.08.2026

  • 61 фбр

    15 1 Отговор
    Макарончо, ти се справи първо с баба си , а за укрите само едно е спасението . БЯЛ ФЛАГ!!!

    18:08 05.08.2026

  • 62 Хе-хе

    10 1 Отговор
    Микрон:
    - Плащай, агресор!
    Кремъл:
    - Колко, сладур!?
    Микрон:
    - Само 2 Орешника и 5 Искандера!
    Маша Захарова:
    - Харашо! Тре биен! Ей сега ще им предам!

    18:08 05.08.2026

  • 63 Чорбара

    10 1 Отговор
    А бе баба му ша го шамароса ,дошло му е времето.

    18:10 05.08.2026

  • 64 С две думи,

    9 1 Отговор
    "Една Предизвестена Смърт на Европа", (по, Габриел Гарсия Маркес)

    18:10 05.08.2026

  • 65 Трътлю

    7 1 Отговор
    На осемнайсти април Емануел остава сам с дядо, не мо го мисла кво го чака тоя

    18:12 05.08.2026

  • 66 Путлето няма да плаща

    5 8 Отговор
    Плащат крепостните със живота си и стандарта на Нигерия.

    18:12 05.08.2026

  • 67 Симо

    15 2 Отговор
    Украйна не е успяла да прехване нито една руска ракета по време на атаката .....

    Абе кренвирш, като си ербап давай ракети!!! Противодействай с военна сила, не с лозунги и барабани. Като сте толкова големи, давайте!!! Всичкото френчи на амбразурата. Ама руснаците ще ви сгънат като изпразнен балон.

    18:13 05.08.2026

  • 68 Това кога ще стане?

    1 2 Отговор

    До коментар #46 от "Мутата":

    Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?

    18:14 05.08.2026

  • 69 БАРС

    6 1 Отговор
    ТИЯ ПЪК КОГА УСПЯХА ДА РАЗПЛАТЯТ БИВШИТЕ ИМ КОЛОНИИ ТА И ДАЖЕ С ФРЕНСКА ГВИНЕЯ ,ТА ПРЕТЕНЦИИ ЕЪМ РАША

    18:14 05.08.2026

  • 70 Мюрсел

    8 1 Отговор
    Веднага след като сатаняху плати неговата агресия

    18:15 05.08.2026

  • 71 Интересен въпрос

    6 1 Отговор
    За гледната точка . Какво мислят руснаците в Донбас за това какво е агресия . Да стреляш по собственото си население само защото говори на руски ?! .Дали не мислят ,че агресия е точно това поведение на ВСУ и бандеровските формирования ?

    18:16 05.08.2026

  • 72 Иво

    8 1 Отговор
    И до кога бе Макрон, докато внуците ти не тръгат пак боси и с копия по горите да се прехранват.

    18:16 05.08.2026

  • 73 Спагетон

    8 1 Отговор
    Струва ми се доста нагло Макрон да иска Русия нещо да му плаща. Русия не дължи нищо на Франция и не проявява никаква агресия спрямо Франция,но Макрон изглежда се изживява като украинец. Съвсем се сбъркаха тия желаещи лидери от прекомерен мерак да са победители заедно с Украйна.

    Коментиран от #79

    18:16 05.08.2026

  • 74 И защо пък

    9 3 Отговор
    руската атака срещу украинската столица да е "недопустима" ? Съвсем резонна си е

    Коментиран от #76, #80

    18:16 05.08.2026

  • 75 Оракул

    3 1 Отговор
    Ще ти платят с шамари само незнам колко точно ще спечелиш.

    18:18 05.08.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 МИкрончо ли...?!

    3 1 Отговор
    Ами нека ,,заявява"...,че още малко му остава и вече няма да може да...,,заявява"...!

    Коментиран от #82

    18:20 05.08.2026

  • 78 Дедо

    1 3 Отговор
    Га стигнете стандарт на живот като във Франция, тогава ще коментирате.2764

    18:20 05.08.2026

  • 79 Тихо бе

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Спагетон":

    Недокат,кой те пита.

    18:21 05.08.2026

  • 80 Възрожденец

    1 5 Отговор

    До коментар #74 от "И защо пък":

    Както и резонната атака на плажа Геленджик.Санитарно прочистване

    Коментиран от #84

    18:21 05.08.2026

  • 81 Той тогава се оправда,че...

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "А ти не се отпускай":

    ...това били...,,нормални съпружески закачки между тях двамата..."...😝😂🤣!

    18:22 05.08.2026

  • 82 За това

    3 4 Отговор

    До коментар #77 от "МИкрончо ли...?!":

    Ка Путин ще е пожизнен диктатор на Блатото.Скоро след изборите ще мобилизира порция крепостни и напред в месните щурмове.

    Коментиран от #88

    18:23 05.08.2026

  • 83 Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп

    2 2 Отговор
    Аз пък ще остана в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това пак ще ме болят задните части!

    18:24 05.08.2026

  • 84 Гледай клипа.

    2 2 Отговор

    До коментар #80 от "Възрожденец":

    Кривото руско пво го свали на плажа.Нито сирени ни нищо.

    18:24 05.08.2026

  • 85 Селския бик съм

    2 2 Отговор
    Перкам русофилчета не ходили войници,дето ми коментират войни.

    18:25 05.08.2026

  • 86 Иван

    2 2 Отговор
    Рептилите Ротшилд да платят цената.

    Коментиран от #91

    18:28 05.08.2026

  • 87 Иван

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тоя макрон":

    От даскала си.

    18:29 05.08.2026

  • 88 А Теб ,,драги"...!

    4 2 Отговор

    До коментар #82 от "За това":

    Ще те ,,Бусофицират" за Украйна,да им помагаш,че само на думи-не е работа!
    Требе подкрепа и на практика...!

    18:29 05.08.2026

  • 89 зеления гном

    3 1 Отговор
    А ве сега плащаш ти ве макарончо, не се обаждай много а пращай милиардите, че имам още тоалетни да обзавеждам.

    18:32 05.08.2026

  • 90 Селянин

    3 1 Отговор
    Оди при баба, че требе да се дори.

    18:33 05.08.2026

  • 91 Хага

    3 2 Отговор

    До коментар #86 от "Иван":

    Абе то и Милошевич си мишлеше, че е недосегаем...

    18:34 05.08.2026

  • 92 az СВО Победа 81

    1 1 Отговор
    Този е по-смешен и от наркофюрера! 🤣🤣🤣🤣

    18:42 05.08.2026

  • 93 Ей, Спагет,

    0 0 Отговор
    за пред Бабет ли се правиш на мъж? Франсета с доста по-големи топки от твоите са яли здрав пердах от руско, така че трай си.

    18:47 05.08.2026

  • 94 Супер

    1 0 Отговор
    Добра идея.
    А колониална франция кога ще плати за своите войни и грабителства

    18:52 05.08.2026

  • 95 Луи Дьо Финес

    1 0 Отговор
    .Не се занимавай с Русия! Седи си на оная си част, за големите,за световните проблеми има кой да мисли.

    18:54 05.08.2026

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