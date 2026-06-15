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Ирландия гостува на Народен театър "Иван Вазов" със сензационния спектакъл Hothouse

Ирландия гостува на Народен театър "Иван Вазов" със сензационния спектакъл Hothouse

15 Юни, 2026 10:53 487 5

  • hothouse-
  • народен театър-
  • ирландия-
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  • гостуване

Награда за най-добър спектакъл и най-добра сценография от Dublin Fringe Festival 2023

Ирландия гостува на Народен театър "Иван Вазов" със сензационния спектакъл Hothouse - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Спектакълът Hothouse е един от шедьоврите на съвременнатата ирландска театрална сцена, получил редица награди, сред които две на Dublin Fringe Festival. Зрителите ще се запознаят с една история за любов, загуба и наследство, преминаваща през няколко поколения, се развива на борда на арктически круизен кораб, който повежда публиката на пътешествие, за да си вземе сбогом с ... полярните шапки.

Предвождан от леко побъркан, пеещ капитан, спектакълът проследява истории в рамките на цял век - от 9-годишната Рут в Ирландия през 60-те години на миналия век, чак до нейните пра-пра-пра-пра-правнуци цял век напред в бъдещето.

Първоначално създаден по поръчка на THISISPOPBABY за фестивала Where We Live през 2020 г., HOTHOUSE прави своята премиера на Dublin Fringe Festival през 2023 г. Представленията са напълно разпродадени и носят на екипа наградата за „Най-добър спектакъл“. Театралната компания MALAPROP прави своя Оф-Бродуей дебют именно с HOTHOUSE в Irish Arts Centre в Ню Йорк през октомври 2024 г., а през пролетта на 2025 г. отбеляза своето 50-то представление в рамките на мащабно национално турне из цяла Ирландия.

Ирландия гостува на Народен театър "Иван Вазов" със сензационния спектакъл Hothouse

Ирландия гостува на Народен театър "Иван Вазов" със сензационния спектакъл Hothouse

Ирландия гостува на Народен театър "Иван Вазов" със сензационния спектакъл Hothouse


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Народния???? театър

    2 0 Отговор
    Защо танцьорките приличат на мъже?

    Коментиран от #3

    11:24 15.06.2026

  • 2 Щом има

    2 0 Отговор
    негърки, трверси и дебели грозни жени значи е топ спектакъл. Няма да ходя, благодаря

    11:27 15.06.2026

  • 3 Защото

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Народния???? театър":

    са мъже

    Коментиран от #4

    11:27 15.06.2026

  • 4 Петроханска Бангаранга

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Защото":

    Ей, браво, това е демокрация, настигнахме Европа и ще я надминем. Джон Малкович, който оплю България, сега мъже балерини - какво ли ни чака?

    11:35 15.06.2026

  • 5 зрител

    2 0 Отговор
    пак ли тея тропанчовци !?

    11:38 15.06.2026