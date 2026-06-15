Ирландия гостува на Народен театър "Иван Вазов" със сензационния спектакъл Hothouse

Спектакълът Hothouse е един от шедьоврите на съвременнатата ирландска театрална сцена, получил редица награди, сред които две на Dublin Fringe Festival. Зрителите ще се запознаят с една история за любов, загуба и наследство, преминаваща през няколко поколения, се развива на борда на арктически круизен кораб, който повежда публиката на пътешествие, за да си вземе сбогом с ... полярните шапки.

Предвождан от леко побъркан, пеещ капитан, спектакълът проследява истории в рамките на цял век - от 9-годишната Рут в Ирландия през 60-те години на миналия век, чак до нейните пра-пра-пра-пра-правнуци цял век напред в бъдещето.

Първоначално създаден по поръчка на THISISPOPBABY за фестивала Where We Live през 2020 г., HOTHOUSE прави своята премиера на Dublin Fringe Festival през 2023 г. Представленията са напълно разпродадени и носят на екипа наградата за „Най-добър спектакъл“. Театралната компания MALAPROP прави своя Оф-Бродуей дебют именно с HOTHOUSE в Irish Arts Centre в Ню Йорк през октомври 2024 г., а през пролетта на 2025 г. отбеляза своето 50-то представление в рамките на мащабно национално турне из цяла Ирландия.