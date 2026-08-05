Правителството създава високотехнологичен парк за космически разработки край Доброславци

Министерският съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и "СТАРБЕЙС ЮРЪП" ЕООД за сътрудничество по реализацията на приоритетния инвестиционен проект "Високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център - Доброславци".

Проектът предвижда изграждането на високотехнологична индустриална зона с фокус върху космическите технологии, научноизследователската и развойната дейност. Целта е да бъдат насърчени инвестициите, технологичният трансфер и иновациите, както и да бъдат създадени висококвалифицирани работни места в България, изброи news.bg.

От правителството подчертават, че меморандумът има необвързващ характер и определя единствено рамката за бъдещо сътрудничество между държавата и инвеститора. Документът не създава задължения за инвестиции, финансиране или разпореждане с активи.

Конкретните права и задължения на страните ще бъдат уредени на по-късен етап чрез отделни обвързващи договори и документи при спазване на действащото законодателство.

Според Министерския съвет реализацията на проекта се очаква да допринесе за развитието на високотехнологичния сектор, да повиши конкурентоспособността на българската икономика, да привлече стратегически инвестиции и да укрепи позициите на България в областта на космическите технологии и отбранителната индустрия.