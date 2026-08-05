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Правителството създава високотехнологичен парк за космически разработки край Доброславци

Правителството създава високотехнологичен парк за космически разработки край Доброславци

5 Август, 2026 17:42 1 000 43

  • правителство-
  • създава-
  • високотехнологичен парк-
  • космически разработки-
  • доброславци

Конкретните права и задължения на страните ще бъдат уредени на по-късен етап чрез отделни обвързващи договори и документи

Правителството създава високотехнологичен парк за космически разработки край Доброславци - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и "СТАРБЕЙС ЮРЪП" ЕООД за сътрудничество по реализацията на приоритетния инвестиционен проект "Високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център - Доброславци".

Проектът предвижда изграждането на високотехнологична индустриална зона с фокус върху космическите технологии, научноизследователската и развойната дейност. Целта е да бъдат насърчени инвестициите, технологичният трансфер и иновациите, както и да бъдат създадени висококвалифицирани работни места в България, изброи news.bg.

От правителството подчертават, че меморандумът има необвързващ характер и определя единствено рамката за бъдещо сътрудничество между държавата и инвеститора. Документът не създава задължения за инвестиции, финансиране или разпореждане с активи.

Конкретните права и задължения на страните ще бъдат уредени на по-късен етап чрез отделни обвързващи договори и документи при спазване на действащото законодателство.

Според Министерския съвет реализацията на проекта се очаква да допринесе за развитието на високотехнологичния сектор, да повиши конкурентоспособността на българската икономика, да привлече стратегически инвестиции и да укрепи позициите на България в областта на космическите технологии и отбранителната индустрия.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    23 4 Отговор
    Ние нямаме детска болница, няма дигитално правителство, това ли ще е новата хранилка, ще правим космически технологии в село дето не знам къде е на картата... Тоя Радко май няма да изкара зимата.

    Коментиран от #5, #30, #35

    17:44 05.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    4 7 Отговор
    Идеята на Райчо за наносателити е добра.Те ще са евтини но ще вършат работа.

    Коментиран от #25

    17:50 05.08.2026

  • 3 По вероятно

    15 3 Отговор
    Крадене с космически размери

    Коментиран от #42

    17:53 05.08.2026

  • 4 ОБЕКТИВЕН

    12 2 Отговор
    до-1
    За болницата питай дон тиквун който направи в много села стадиони и зали където има само пенсионери , и сега всичкко построено е като лунен пейзаж !

    Коментиран от #7

    17:57 05.08.2026

  • 5 Някой !

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Трябва Да Го храни !

    18:00 05.08.2026

  • 6 във вакума на космоса

    11 1 Отговор
    За пътища не умеем да се грижим, с дупки и асфалт не се яде, затова ги харизваме на турски фирми на концесия и щем не щем, ще си плащаме такса пред бариерата, но пък за космоса пари има и там не се асфалтира и ще се укрепят позициите на България в областта на космическите технологии и отбранителната индустрия.

    Коментиран от #8

    18:01 05.08.2026

  • 7 О уууу !

    9 0 Отговор

    До коментар #4 от "ОБЕКТИВЕН":

    Сга Като се Втурнат !

    Младите Там !

    Яла !

    Да Видиш !

    18:02 05.08.2026

  • 8 Там Ще правим !

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "във вакума на космоса":

    Средствата За Отбланителната Инзустрия !

    Космически Войни 5 !

    18:04 05.08.2026

  • 9 Сатана Z

    8 2 Отговор
    Поредната измамна схема:
    "История и капитал: Фирмата е регистрирана на 27 август 2025 г.. Първоначалното ѝ име е било „СПЕЙС ЦЕНТЪР“, но на 21 юли 2026 г. е преименувана на настоящото „СТАРБЕЙС ЮРЪП“. Седалището ѝ е в град София с начален внесен капитал от 25 000 евро
    С новия си проект „СТАРБЕЙС ЮРЪП“, Райчев цели да трансформира бившето летище „Доброславци“ в най-модерния развоен център за космически и отбранителни технологии на Балканите.Ако желаете, можем да разгледаме как функционира неговата образователна програма или какви са инвестициите зад космическия център на EnduroSat.
    Райчо търси шушумиги ,които да инвестират в ялови начинания и ги намери в лицето на Резервистите от ПБ.
    Българският Остап Бендер ръководещ се на принципа:

    "Парите ваши - идеите нали"

    18:06 05.08.2026

  • 10 Всичката

    11 1 Отговор
    Мара втасала , България на борчове , народ не остана , другарите Космоса ще разработват от Доброселци ! Като , че ли това е супер належащо ?

    Коментиран от #39

    18:07 05.08.2026

  • 11 Гочо

    8 1 Отговор
    Голи, като новите ни чертежи на Ф-16, ама и България редом до празноглавците от Брюксел! Мъка, мъка!

    18:09 05.08.2026

  • 12 Тъпи същества ей

    10 0 Отговор
    Само до това опряхме нали ? И Правителството ще го създава нали? Ще стават космонавти ....

    18:09 05.08.2026

  • 13 Гочо

    4 0 Отговор
    Велики и ненужни модераторчета, посни мунчовци, поздрави и смешки от ... Мунчо!
    Голи, като новите ни чертежи на Ф-16, ама и България редом до празноглавците от Брюксел! Мъка, мъка!

    18:11 05.08.2026

  • 14 И отново четем

    9 0 Отговор
    "" меморандумът има необвързващ характер и определя единствено рамката за бъдещо сътрудничество между държавата и инвеститора... " А да ги питам аз меморандумът със САЩ пак ли беше с необвързващ характер ?

    18:12 05.08.2026

  • 15 АЙДЕЕЕЕ УТЕЧИ МИ ПЕНСИЯТА

    6 0 Отговор
    В. НЯКВО ЕООД.......АГЕЙН...

    18:13 05.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Харизването На !

    3 0 Отговор
    Ресурса На България !

    Било !

    Агресивно Търсене !

    На Инвеститори !

    -------------------------

    Ми Той Всеки Ще Се Съгласи !

    На това !

    18:14 05.08.2026

  • 18 Кххх

    8 0 Отговор
    Абе важното е да кипи безсмислен труд, да оправдаваме заплатите и бонусите. То е ясно, че никой със сериозни намерения не би се натресъл в подобен парк.

    18:14 05.08.2026

  • 19 Роки

    5 0 Отговор
    Пак милиони евро във фирмите на Дебелян. Защо няма НАЦИОНАЛНА ДЕТСКА БОЛНИЦА, бе серсеми???

    18:17 05.08.2026

  • 20 Тотомир

    4 1 Отговор
    Рундьо велики, Боташ ефенди, твоето призвание е въздуха, небето, космоса, да се рееш като гарга за да угодиш и заситиш мезмислените си приятели!
    За чий чеп ни е поредната ти безмислица!
    Ти си космонавт на глупостта си! Аман!

    18:20 05.08.2026

  • 21 Тотомир

    1 2 Отговор
    Рундьо велики, Боташ ефенди, твоето призвание е въздуха, небето, космоса, да се рееш като гарга за да угодиш и заситиш безмислените си и алчни приятели!
    За чий чеп ни е поредната ти безмислица!
    Ти си космонавт на глупостта си! Аман!

    18:21 05.08.2026

  • 22 Тошко

    7 1 Отговор
    Като чуя че някое българско правителство ще прави космически разработки знам че нещата не отиват на добре

    18:22 05.08.2026

  • 23 665

    3 1 Отговор
    СТАРБЕЙС ЮРЪП ЕООД звучи едно тежко викам си , това ще да е на Илон Мъск европейско подразделение, то било ЕООДто на Райчо ааахахаха

    18:25 05.08.2026

  • 24 Само тва им трябва

    2 1 Отговор
    на район „Нови Искър“ Столична община. Да си правят там тестове с ракети някакви смотаняци

    18:31 05.08.2026

  • 25 Мнение

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    ОБРЪЩЕНИЕ ДО ТИЯ ДЕТО ХАРЧАТ НАРОДНА ПАРА ЗА ВСИЧКО ДРУГО, НО НЕ И ЗА НАРОДА СИ!

    ИЗОБЩО НЕ МИ ДРЕМЕ ЗА КОСМИЧЕСКИТЕ ИМ РАЗРАБОТКИ!!!
    МАГИСТРАЛА ТРАКИЯ (ПЪК И НЕ САМО ТЯ) Е ЛУНЕН ПЕЙЗАЖ ОТ ДОСТА ВРЕМЕ НАСАМ И Е МЕКО КАЗАНО ОПАСНА!

    ПЪТНА МАРКИРОВКА НЕ СЪМ ВИЖДАЛ ДА ПОЛАГАТ БУКВАЛНО ОТ ГОДИНИ!

    НЯКОИ ОТ ЦЕНИТЕ ПО МАГАЗИНИТЕ ВЕЧЕ ОФИЦИАЛНО СА ПО 2!

    ФАЩ НИ НАПРАВИ СТРАНА В ПОРЕДНАТА СВОЯ ВОЙНА!

    ВЧЕРА ЗАРЕЖДАХ НАФТА НА 1.8/Л!

    ИЛИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ДЪРЖАВНАТА ПАРА ЗА НАРОДА, ИЛИ СИ ПОНЕСЕТЕ ПОСЛЕДСТВИЯТА РАНО ИЛИ КЪСНО!!!

    18:34 05.08.2026

  • 26 Жорес

    3 0 Отговор
    Става въпрос за войната където ще идва.България може да е пустиня,но военни бази,военна инфраструктура и разни космически военни центрове трябва да има.Война ще се води,не е шега работа дето се вика!

    18:34 05.08.2026

  • 27 летище Доброславци

    4 1 Отговор
    "парк за космически разработки".... разбирайте полигон за експериментални опити ...

    18:35 05.08.2026

  • 28 Ърп

    3 1 Отговор
    А Турция щяла да добива газ в българските води на Черно море! Всичко заминава,няма спирка!

    18:37 05.08.2026

  • 29 Българин

    1 2 Отговор
    РАДЕВ ПОБЕДА!

    18:37 05.08.2026

  • 30 - Кое министерство бихте оглавили

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    - Искам да бъда министър на океаните и космоса .
    - Невъзможно. България няма излаз на океан и космически станции.
    - А защо има министър на културата?

    18:37 05.08.2026

  • 31 Исторически парк

    1 1 Отговор
    Ендуросат е бъдещето на България

    18:37 05.08.2026

  • 32 Радев

    1 1 Отговор
    Райчо Райчев е гений

    18:38 05.08.2026

  • 33 Бойко Българоубиец

    1 1 Отговор
    Сваляйте Радев и ме връщайте на власт, че от 3 месец не съм крал и ме сърбят ръцете за далавери

    18:38 05.08.2026

  • 34 Да бе да

    2 1 Отговор
    Имаме вика едни 100 милиона долара от анонимен съдружник от САЩ ама ни трябва летище и да е с военен статут....хм...

    18:39 05.08.2026

  • 35 Инженер

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Не знаеш, защото си неграмотен ганювец, това е Силициева долина на Балканите!

    18:39 05.08.2026

  • 36 Програмист

    1 1 Отговор
    БЪЛГАРИЯ КОСМИЧЕСКА СТОЛИЦА НА БАЛКАНИТЕ!

    18:40 05.08.2026

  • 37 Българин

    4 1 Отговор
    Още една база за война срещу Русия! След това да не се чудите, като почнат Орешниците по София!

    18:41 05.08.2026

  • 38 Тоя Радев верно ще се окаже

    4 2 Отговор
    Много сбъркано същество ...

    18:41 05.08.2026

  • 39 Германец

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Всичката":

    Българите сте индианци не ставате за космоса ставате само да сменяте мрсни чаршафи и да берете ягоди

    18:46 05.08.2026

  • 40 А50

    1 1 Отговор
    Абе държавата неможе да намери място за 6 медицински хеликоптера, те тръгнали космически паркове да правят

    18:46 05.08.2026

  • 41 Все необвръзващи

    1 0 Отговор
    Въздух под налягане и прахосмукачка за пари. Разписват договори, все необвръзващи и кацат самолети цистерни със стотици персонал за изхранване и тонове самолетно гориво загуби.

    18:47 05.08.2026

  • 42 истина ти казвам

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "По вероятно":

    Грешиш! Ше разработват космически чушкопек за 4-и чушки! 🤣А това си иска много знания и пари!

    18:53 05.08.2026

  • 43 Проф.Юлиян Кирилов

    0 0 Отговор
    Правителствата отдавна трябваше да се заемат с Разработване на космически и отбранителни технологи предлагал съм разработки Мои с ROSCOSMOS и NASA.
    Но няма реална инициатива.

    Това момченце Райчо от Търговище и неговия капитал в тази фирма ,може да се купи само една лека кола на старо.

    18:54 05.08.2026

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