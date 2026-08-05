Правителството създава високотехнологичен парк за космически разработки край Доброславци

Министерският съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и "СТАРБЕЙС ЮРЪП" ЕООД за сътрудничество по реализацията на приоритетния инвестиционен проект "Високотехнологичен индустриален парк и космически и отбранителен развоен център - Доброславци".
Проектът предвижда изграждането на високотехнологична индустриална зона с фокус върху космическите технологии, научноизследователската и развойната дейност. Целта е да бъдат насърчени инвестициите, технологичният трансфер и иновациите, както и да бъдат създадени висококвалифицирани работни места в България, изброи news.bg.
От правителството подчертават, че меморандумът има необвързващ характер и определя единствено рамката за бъдещо сътрудничество между държавата и инвеститора. Документът не създава задължения за инвестиции, финансиране или разпореждане с активи.
Конкретните права и задължения на страните ще бъдат уредени на по-късен етап чрез отделни обвързващи договори и документи при спазване на действащото законодателство.
Според Министерския съвет реализацията на проекта се очаква да допринесе за развитието на високотехнологичния сектор, да повиши конкурентоспособността на българската икономика, да привлече стратегически инвестиции и да укрепи позициите на България в областта на космическите технологии и отбранителната индустрия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #5, #30, #35
17:44 05.08.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #25
17:50 05.08.2026
3 По вероятно
Коментиран от #42
17:53 05.08.2026
4 ОБЕКТИВЕН
За болницата питай дон тиквун който направи в много села стадиони и зали където има само пенсионери , и сега всичкко построено е като лунен пейзаж !
Коментиран от #7
17:57 05.08.2026
5 Някой !
До коментар #1 от "Гост":Трябва Да Го храни !
18:00 05.08.2026
6 във вакума на космоса
Коментиран от #8
18:01 05.08.2026
7 О уууу !
До коментар #4 от "ОБЕКТИВЕН":Сга Като се Втурнат !
Младите Там !
Яла !
Да Видиш !
18:02 05.08.2026
8 Там Ще правим !
До коментар #6 от "във вакума на космоса":Средствата За Отбланителната Инзустрия !
Космически Войни 5 !
18:04 05.08.2026
9 Сатана Z
"История и капитал: Фирмата е регистрирана на 27 август 2025 г.. Първоначалното ѝ име е било „СПЕЙС ЦЕНТЪР“, но на 21 юли 2026 г. е преименувана на настоящото „СТАРБЕЙС ЮРЪП“. Седалището ѝ е в град София с начален внесен капитал от 25 000 евро
С новия си проект „СТАРБЕЙС ЮРЪП“, Райчев цели да трансформира бившето летище „Доброславци“ в най-модерния развоен център за космически и отбранителни технологии на Балканите.Ако желаете, можем да разгледаме как функционира неговата образователна програма или какви са инвестициите зад космическия център на EnduroSat.
Райчо търси шушумиги ,които да инвестират в ялови начинания и ги намери в лицето на Резервистите от ПБ.
Българският Остап Бендер ръководещ се на принципа:
"Парите ваши - идеите нали"
18:06 05.08.2026
10 Всичката
Коментиран от #39
18:07 05.08.2026
11 Гочо
18:09 05.08.2026
12 Тъпи същества ей
18:09 05.08.2026
13 Гочо
Голи, като новите ни чертежи на Ф-16, ама и България редом до празноглавците от Брюксел! Мъка, мъка!
18:11 05.08.2026
14 И отново четем
18:12 05.08.2026
15 АЙДЕЕЕЕ УТЕЧИ МИ ПЕНСИЯТА
18:13 05.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Харизването На !
Било !
Агресивно Търсене !
На Инвеститори !
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Ми Той Всеки Ще Се Съгласи !
На това !
18:14 05.08.2026
18 Кххх
18:14 05.08.2026
19 Роки
18:17 05.08.2026
20 Тотомир
За чий чеп ни е поредната ти безмислица!
Ти си космонавт на глупостта си! Аман!
18:20 05.08.2026
21 Тотомир
За чий чеп ни е поредната ти безмислица!
Ти си космонавт на глупостта си! Аман!
18:21 05.08.2026
22 Тошко
18:22 05.08.2026
23 665
18:25 05.08.2026
24 Само тва им трябва
18:31 05.08.2026
25 Мнение
До коментар #2 от "Последния Софиянец":ОБРЪЩЕНИЕ ДО ТИЯ ДЕТО ХАРЧАТ НАРОДНА ПАРА ЗА ВСИЧКО ДРУГО, НО НЕ И ЗА НАРОДА СИ!
ИЗОБЩО НЕ МИ ДРЕМЕ ЗА КОСМИЧЕСКИТЕ ИМ РАЗРАБОТКИ!!!
МАГИСТРАЛА ТРАКИЯ (ПЪК И НЕ САМО ТЯ) Е ЛУНЕН ПЕЙЗАЖ ОТ ДОСТА ВРЕМЕ НАСАМ И Е МЕКО КАЗАНО ОПАСНА!
ПЪТНА МАРКИРОВКА НЕ СЪМ ВИЖДАЛ ДА ПОЛАГАТ БУКВАЛНО ОТ ГОДИНИ!
НЯКОИ ОТ ЦЕНИТЕ ПО МАГАЗИНИТЕ ВЕЧЕ ОФИЦИАЛНО СА ПО 2!
ФАЩ НИ НАПРАВИ СТРАНА В ПОРЕДНАТА СВОЯ ВОЙНА!
ВЧЕРА ЗАРЕЖДАХ НАФТА НА 1.8/Л!
ИЛИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ДЪРЖАВНАТА ПАРА ЗА НАРОДА, ИЛИ СИ ПОНЕСЕТЕ ПОСЛЕДСТВИЯТА РАНО ИЛИ КЪСНО!!!
18:34 05.08.2026
26 Жорес
18:34 05.08.2026
27 летище Доброславци
18:35 05.08.2026
28 Ърп
18:37 05.08.2026
29 Българин
18:37 05.08.2026
30 - Кое министерство бихте оглавили
До коментар #1 от "Гост":- Искам да бъда министър на океаните и космоса .
- Невъзможно. България няма излаз на океан и космически станции.
- А защо има министър на културата?
18:37 05.08.2026
31 Исторически парк
18:37 05.08.2026
32 Радев
18:38 05.08.2026
33 Бойко Българоубиец
18:38 05.08.2026
34 Да бе да
18:39 05.08.2026
35 Инженер
До коментар #1 от "Гост":Не знаеш, защото си неграмотен ганювец, това е Силициева долина на Балканите!
18:39 05.08.2026
36 Програмист
18:40 05.08.2026
37 Българин
18:41 05.08.2026
38 Тоя Радев верно ще се окаже
18:41 05.08.2026
39 Германец
До коментар #10 от "Всичката":Българите сте индианци не ставате за космоса ставате само да сменяте мрсни чаршафи и да берете ягоди
18:46 05.08.2026
40 А50
18:46 05.08.2026
41 Все необвръзващи
18:47 05.08.2026
42 истина ти казвам
До коментар #3 от "По вероятно":Грешиш! Ше разработват космически чушкопек за 4-и чушки! 🤣А това си иска много знания и пари!
18:53 05.08.2026
43 Проф.Юлиян Кирилов
Но няма реална инициатива.
Това момченце Райчо от Търговище и неговия капитал в тази фирма ,може да се купи само една лека кола на старо.
18:54 05.08.2026