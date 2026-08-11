Времето днес, прогноза за вторник, 11 август: Жега до 38° - къде е обявен жълт код

Денят ще донесе още по-горещо и изцяло слънчево време в цялата страна.

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) вече обяви жълт код за потенциално опасни горещини за половината от територията на България. Синоптиците предупреждават гражданите да избягват дългия престой на пряка слънчева светлина в следобедните часове.

Опасни горещини в 16 области

Според официалните данни от дежурните метеоролози на НИМХ (weather.bg), максималните температури в страната ще се движат в интервала между 33° и 38°. Поради високите стойности на термометрите, предупредителният жълт код е в сила за следните 16 области:

Видин, Монтана, Враца и Плевен

Ловеч, Габрово, Велико Търново и Русе

Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Хасково

Сливен, Ямбол, Благоевград и Кюстендил

В столицата София времето ще бъде малко по-поносимо с максимални температури около 33°–34°. Атмосферното налягане ще остане без съществена промяна – малко над средното за месец август. През деня ще духа слаб до умерен изток-североизточен вятър.

Идеални условия по Черноморието

За почиващите по родното крайбрежие вторник предлага отлични условия за плаж. По Черноморието ще бъде изключително слънчево и по-прохладно в сравнение с вътрешността на страната. Максималните температури по морския бряг ще достигнат между 27° и 31°.

В Бургас и региона дневният максимум ще бъде около 30°C (burgasmedia.com), като вероятността за валежи е практически нулева. По данни на Нова телевизия (nova.bg), температурата на морската вода е 25°–26°, а вълнението ще бъде слабо – едва 1–2 бала.

Времето в планините

Планинските масиви също ще се радват на изцяло слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Температурите на височина 1200 метра ще достигнат около 27°, а на 2000 метра ще се установят около 19°. Условията за туризъм са отлични, но се препоръчва носенето на подходяща защита срещу силното планинско слънце.