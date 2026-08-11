Новини
България »
Времето днес, прогноза за вторник, 11 август: Жега до 38° - къде е обявен жълт код

Времето днес, прогноза за вторник, 11 август: Жега до 38° - къде е обявен жълт код

11 Август, 2026 03:00 1 550 15

  • времето-
  • прогноза-
  • температури

Слънце, опасни горещини в 16 области и перфектно море

Времето днес, прогноза за вторник, 11 август: Жега до 38° - къде е обявен жълт код - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Денят ще донесе още по-горещо и изцяло слънчево време в цялата страна.

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) вече обяви жълт код за потенциално опасни горещини за половината от територията на България. Синоптиците предупреждават гражданите да избягват дългия престой на пряка слънчева светлина в следобедните часове.

Опасни горещини в 16 области

Според официалните данни от дежурните метеоролози на НИМХ (weather.bg), максималните температури в страната ще се движат в интервала между 33° и 38°. Поради високите стойности на термометрите, предупредителният жълт код е в сила за следните 16 области:

  • Видин, Монтана, Враца и Плевен
  • Ловеч, Габрово, Велико Търново и Русе
  • Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Хасково
  • Сливен, Ямбол, Благоевград и Кюстендил

В столицата София времето ще бъде малко по-поносимо с максимални температури около 33°–34°. Атмосферното налягане ще остане без съществена промяна – малко над средното за месец август. През деня ще духа слаб до умерен изток-североизточен вятър.

Идеални условия по Черноморието

За почиващите по родното крайбрежие вторник предлага отлични условия за плаж. По Черноморието ще бъде изключително слънчево и по-прохладно в сравнение с вътрешността на страната. Максималните температури по морския бряг ще достигнат между 27° и 31°.

В Бургас и региона дневният максимум ще бъде около 30°C (burgasmedia.com), като вероятността за валежи е практически нулева. По данни на Нова телевизия (nova.bg), температурата на морската вода е 25°–26°, а вълнението ще бъде слабо – едва 1–2 бала.

Времето в планините

Планинските масиви също ще се радват на изцяло слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Температурите на височина 1200 метра ще достигнат около 27°, а на 2000 метра ще се установят около 19°. Условията за туризъм са отлични, но се препоръчва носенето на подходяща защита срещу силното планинско слънце.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    10 1 Отговор
    Бат Милене Ко си написал ..утре е 11.08...ако искаш са прибирай да са наспиш...че и да не та разберат тука ...то от топлото и 50 да удариш губиш престава

    20:38 10.08.2026

  • 2 Фют

    4 2 Отговор
    38 градуса е добре за пекане.
    Поне да не беше писал "времето днес".

    Коментиран от #14

    20:50 10.08.2026

  • 3 Хората са го казали

    8 1 Отговор
    Напил си се, напил, отивай и си лягай.

    20:51 10.08.2026

  • 4 ПРИПОМНЯНЕ

    4 0 Отговор
    Нещо полезно за летуващите! В никакъв случай не се преуморявайте с дълги разходки и дълги слънчеви бани...Организмът ви се изтощава и имунната защита спада...В резултат организмът не може да се справи с банални летни вируси и бактерии...Особено пазете децата, които по цял ден си играят под слънцето на пясъка край морето или басейна...Съвременният българин е изнежен, кекав, 2-3 часа плаж е максимумът за да сме здрави.

    21:21 10.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Име

    2 0 Отговор
    Хубав ден! и ф гъзъДа виЕБАтроловете

    03:59 11.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Име

    3 0 Отговор
    Хубав ден!

    Коментиран от #10

    05:24 11.08.2026

  • 9 хаберих

    3 0 Отговор
    Строг баща се кара на дъщеря си:
    - Вчера те видях в една кола да се натискаш с момче! Кой е той?
    - Какъв цвят беше колата?

    06:04 11.08.2026

  • 10 град козлодуй

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Име":

    пак ли бе

    изпиий ги тия хапчета най- накрая

    вижда се че не си уред

    06:37 11.08.2026

  • 11 Име

    0 2 Отговор
    лека нощ!

    06:38 11.08.2026

  • 12 в черната

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Горски":

    да отидеш!

    06:41 11.08.2026

  • 13 Чарлз Буковски

    1 1 Отговор
    Юли и август на море ходят най-умнокрасивите балбукатори,които дават по 6 евро за царевица и 10 евро за таратор в Созопол и припадат от жега

    07:31 11.08.2026

  • 14 Генерал Аугусто Пиночет

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Фют":

    На 38 се намажи с л@йна за тен

    08:15 11.08.2026

  • 15 Време

    0 1 Отговор
    За да се зарадваш, че обичаш някого, и някой те обича!

    08:27 11.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове