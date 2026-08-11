Времето днес, прогноза за вторник, 11 август: Жега до 38° - къде е обявен жълт код

Денят ще донесе още по-горещо и изцяло слънчево време в цялата страна.
Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) вече обяви жълт код за потенциално опасни горещини за половината от територията на България. Синоптиците предупреждават гражданите да избягват дългия престой на пряка слънчева светлина в следобедните часове.
Опасни горещини в 16 области
Според официалните данни от дежурните метеоролози на НИМХ (weather.bg), максималните температури в страната ще се движат в интервала между 33° и 38°. Поради високите стойности на термометрите, предупредителният жълт код е в сила за следните 16 области:
- Видин, Монтана, Враца и Плевен
- Ловеч, Габрово, Велико Търново и Русе
- Пазарджик, Пловдив, Стара Загора и Хасково
- Сливен, Ямбол, Благоевград и Кюстендил
В столицата София времето ще бъде малко по-поносимо с максимални температури около 33°–34°. Атмосферното налягане ще остане без съществена промяна – малко над средното за месец август. През деня ще духа слаб до умерен изток-североизточен вятър.
Идеални условия по Черноморието
За почиващите по родното крайбрежие вторник предлага отлични условия за плаж. По Черноморието ще бъде изключително слънчево и по-прохладно в сравнение с вътрешността на страната. Максималните температури по морския бряг ще достигнат между 27° и 31°.
В Бургас и региона дневният максимум ще бъде около 30°C (burgasmedia.com), като вероятността за валежи е практически нулева. По данни на Нова телевизия (nova.bg), температурата на морската вода е 25°–26°, а вълнението ще бъде слабо – едва 1–2 бала.
Времето в планините
Планинските масиви също ще се радват на изцяло слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Температурите на височина 1200 метра ще достигнат около 27°, а на 2000 метра ще се установят около 19°. Условията за туризъм са отлични, но се препоръчва носенето на подходяща защита срещу силното планинско слънце.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
20:38 10.08.2026
2 Фют
Поне да не беше писал "времето днес".
Коментиран от #14
20:50 10.08.2026
3 Хората са го казали
20:51 10.08.2026
4 ПРИПОМНЯНЕ
21:21 10.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Име
03:59 11.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Име
Коментиран от #10
05:24 11.08.2026
9 хаберих
- Вчера те видях в една кола да се натискаш с момче! Кой е той?
- Какъв цвят беше колата?
06:04 11.08.2026
10 град козлодуй
До коментар #8 от "Име":пак ли бе
изпиий ги тия хапчета най- накрая
вижда се че не си уред
06:37 11.08.2026
11 Име
06:38 11.08.2026
12 в черната
До коментар #5 от "Горски":да отидеш!
06:41 11.08.2026
13 Чарлз Буковски
07:31 11.08.2026
14 Генерал Аугусто Пиночет
До коментар #2 от "Фют":На 38 се намажи с л@йна за тен
08:15 11.08.2026
15 Време
08:27 11.08.2026