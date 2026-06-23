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67 години от смъртта на Борис Виан - гениалния бунтар на френската литература

67 години от смъртта на Борис Виан - гениалния бунтар на френската литература

23 Юни, 2026 08:55 501 5

  • борис виан-
  • годишнина от смъртта

Приживе творчеството му често остава недооценено

67 години от смъртта на Борис Виан - гениалния бунтар на френската литература - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес се навършват 67 години от смъртта на френския писател, поет, музикант и бохем Борис Виан – една от най-ярките и необикновени фигури в културния живот на Франция през XX век. Макар да живее едва 39 години, той оставя след себе си впечатляващо наследство от романи, разкази, песни, театрални текстове и журналистически публикации, които продължават да вдъхновяват поколения читатели и творци.

Роден на 10 март 1920 г. във Вил д'Авре край Париж, Борис Виан отрано проявява интерес към литературата и музиката. Завършва инженерство, но истинската му страст е изкуството. Той се превръща в една от емблемите на следвоенния интелектуален Париж, свързан с артистичните среди на квартал „Сен Жермен де Пре“, където се движи сред писатели, философи и джаз музиканти.

Виан е сред най-големите популяризатори на джаза във Франция. Пише критика, свири на тромпет и поддържа контакти с легенди като Дюк Елингтън и Майлс Дейвис. Работи за специализирани издания и има ключова роля за популяризирането на американската музикална култура във Франция.

Сред най-известните му произведения са романите "Пяната на дните", "Есен в Пекин" и "Ще дойда да плюя на гробовете ви". Последният е публикуван под псевдонима Върнън Съливан и предизвиква истински скандал заради дръзкото си съдържание. Книгата продава стотици хиляди екземпляри, но води и до съдебни проблеми за автора.

През 50-те години Виан се насочва все по-активно към музиката и песенното творчество. Сред най-известните му произведения е антивоенната песен „Дезертьорът“ („Le Déserteur“), която предизвиква бурни обществени реакции във Франция по време на колониалните конфликти.

Животът на Борис Виан е белязан от сериозни здравословни проблеми. Още като дете той преболедува ревматична треска, която уврежда сърцето му и остава причина за здравословни усложнения през целия му живот.

Съдбата му завършва драматично на 23 юни 1959 г. По време на предпремиерна прожекция на филмовата адаптация на романа „Ще дойда да плюя на гробовете ви“, от която е дълбоко разочарован, писателят получава сърдечен удар и умира на път за болницата. Той е само на 39 години.

Приживе творчеството му често остава недооценено, но след смъртта му репутацията му непрекъснато расте. Днес Борис Виан е смятан за един от най-оригиналните френски автори на XX век – творец, който съчетава сюрреализъм, хумор, социална критика и неподражаема езикова изобретателност.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    0 0 Отговор
    Сърца за изтръгване!

    09:20 23.06.2026

  • 2 Спомням си, чел съм нещо от Борис

    0 1 Отговор
    Виан, сюжетът е, село или град в който Жителите на града заплащат на Лодкаря в Злато за това че лови греховете на жителите на града от Реката.
    Луда История но наподобява Българското МВР което лови със Зъби Греховете на Българското Общество тоест на мутромафията която се отплаща на МВР и Бойко Борисов със златни кюлчета,нали.

    09:52 23.06.2026

  • 3 ПСЖ

    0 1 Отговор
    Подходящ аФтор, за четене на плажа. Така цървулите ще ви мислят за много умни.

    Коментиран от #4, #5

    09:54 23.06.2026

  • 4 хм, не ме мисли мене, Аз сам обиколил

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ПСЖ":

    Света, и утре пак Заминавам.
    Ати рабе, идо псж не си ходил?😝🍻

    09:58 23.06.2026

  • 5 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "ПСЖ":

    Четете книгата на Христо Стоичков!

    09:59 23.06.2026