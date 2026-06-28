Мат Деймън и Джон Легуизамо представиха „Одисея“ на Кристофър Нолан в Маями

Мат Деймън и Джон Легуизамо застанаха пред фотографите в Маями по повод предстоящия филмов епос „Одисея“ на Кристофър Нолан. Двамата актьори участваха в специална фотосесия, организирана от Universal Pictures, като появата им постави един от акцентите в новата селекция със звездни кадри на списание People.

Филмът на Нолан е сред най-очакваните заглавия, а появата на Деймън и Легуизамо в Маями допълнително засили интереса към продукцията. Двамата бяха заснети на 26 юни, докато промотират проекта, който събира силен актьорски състав и вече се следи внимателно от киноманите.

Междувременно Кристен Стюарт беше сред гостите на международния филмов фестивал „Nouvelles Vagues“ в Биариц, Франция. Актрисата се появи в елегантен черен гащеризон на Chanel с бели кантове и златисти детайли, залагайки на класическа визия с френски моден подпис.

Сред звездните появи се открои и Джъстин Бийбър, който присъства на драфта на Националната хокейна лига в Бъфало. Певецът позира на сцената с Гавин Маккена, избран под номер едно от „Торонто Мейпъл Лийфс“, превръщайки спортния момент и в светско събитие.

Адам Ламбърт също попадна в обектива на фотографите, след като изпълни националния химн преди бейзболния мач между „Ню Йорк Метс“ и „Филаделфия Филис“ в Ню Йорк. Певецът излезе с блестяща визия, обсипана с кристали, напълно в стила на сценичния му образ.

Шарън Стоун направи силна модна поява в Париж, където излезе на подиума за ревюто на Vetements пролет/лято 2027 в рамките на мъжката седмица на модата. Актрисата отново показа, че присъствието ѝ на модната сцена остава категорично и разпознаваемо.

Киану Рийвс смени киното с музикалната сцена и се качи на сцената с групата си Dogstar на фестивала Tons of Rock в Осло. Актьорът, който от години развива и музикалната си страна, беше заснет с бас китара пред публиката в норвежката столица.

Хари Стайлс беше забелязан в Северен Лондон по време на разходка с приятел. Певецът заложи на небрежна лятна визия и шапка с послание, посветено на любовта му към техно музиката.

В галерията попаднаха още Джесика Алба и Дани Рамирес, заснети на парти в Ингълууд, Ед Шийрън на сцената на Summerfest в Милуоки, Матю Бродерик на велосипед в Ню Йорк, както и Рами Малек, който получи почетна награда на фестивала в Биариц.

Новата селекция от кадри показва познатия ритъм на Холивуд и световния шоубизнес — филмови премиери, фестивали, спортни събития, модни ревюта и музикални сцени, на които звездите продължават да се движат между различни светове, но винаги остават в центъра на вниманието.