Актьорът Мат Деймън навършва 55 г. днес

Матю Пейдж Деймън, известен повече като Мат Деймън, става на 55 г. днес, пише btvnovinite.bg.

Актьорът е роден на 8 октомври 1970 г. Майката на Мат Деймън винаги е била сигурна, че той ще стане актьор, така, както е била уверена, че брат му ще се занимава с изкуство. И макар да не товари децата си с нейните желания, те наистина се превръщат в това, което си е представяла.

През 1990 Мат твърдо решава да се занимава с кино. Родителите му са искрено недоволни. Въпреки че рискува да развали отношенията си с тях, той решава да следва страстта си. Само 1 година по-късно вече има водеща роля в „Училищни връзки“. Много скоро си партнира с Дани де Вито. От там нататък идват големите успехи в „Кураж под огъня“, "Спасяването на редник Райън“, „Талантливият мистър Рипли“, и др.

Петте филма, които са определящи за актьорския профил на Мат Деймън:

1. "Добрият Уил Хънтинг"

Обикновеният, незабележим човек съвсем не е обикновен, ако се вгледаш в него. За това и разказва "Добрият Уил Хънтинг", в който един невзрачен чистач в учебно заведение решава уравнения, които не са по силите на преподавателите по математика. Ролята на Хънтинг за Деймън е нещо като тази на Форест Гъмп за Том Ханкс - образ визитна картичка.

2. "Бандата на Оушън"

Трилогията за приключенията на Дани Оушън започва като римейк на класическата криминална комедия с Франк Синатра.

3. "Борн"

Мат Деймън никога не е влизал в ролята на супергерой и не присъства (поне засега) във вселените на Marvel и DC. Той обаче е изиграл един от най-знаковите екшън герои от началото на този век - Джейсън Борн.

4. "От другата страна"

И отново филм, в който идентичността е от значение. Мат Деймън играе "къртицата" на мафията в полицията на Масачузетс. Той е вграден в органите на реда от гангстерския бос Франк Костело (Джак Никълсън) и цели да бъде един от тях макар всъщност да е израснал от другата страна на закона.

5. "Марсианецът"

Излиза 15 години след "Корабокрушенецът" с Том Ханкс. И двата филма преразказват "Робинзон Крузо" на съвременен език.