Актьорът Мат Деймън навършва 55 г. днес

Матю Пейдж Деймън, известен повече като Мат Деймън, става на 55 г. днес, пише btvnovinite.bg.
Актьорът е роден на 8 октомври 1970 г. Майката на Мат Деймън винаги е била сигурна, че той ще стане актьор, така, както е била уверена, че брат му ще се занимава с изкуство. И макар да не товари децата си с нейните желания, те наистина се превръщат в това, което си е представяла.
През 1990 Мат твърдо решава да се занимава с кино. Родителите му са искрено недоволни. Въпреки че рискува да развали отношенията си с тях, той решава да следва страстта си. Само 1 година по-късно вече има водеща роля в „Училищни връзки“. Много скоро си партнира с Дани де Вито. От там нататък идват големите успехи в „Кураж под огъня“, "Спасяването на редник Райън“, „Талантливият мистър Рипли“, и др.
Петте филма, които са определящи за актьорския профил на Мат Деймън:
1. "Добрият Уил Хънтинг"
Обикновеният, незабележим човек съвсем не е обикновен, ако се вгледаш в него. За това и разказва "Добрият Уил Хънтинг", в който един невзрачен чистач в учебно заведение решава уравнения, които не са по силите на преподавателите по математика. Ролята на Хънтинг за Деймън е нещо като тази на Форест Гъмп за Том Ханкс - образ визитна картичка.
2. "Бандата на Оушън"
Трилогията за приключенията на Дани Оушън започва като римейк на класическата криминална комедия с Франк Синатра.
3. "Борн"
Мат Деймън никога не е влизал в ролята на супергерой и не присъства (поне засега) във вселените на Marvel и DC. Той обаче е изиграл един от най-знаковите екшън герои от началото на този век - Джейсън Борн.
4. "От другата страна"
И отново филм, в който идентичността е от значение. Мат Деймън играе "къртицата" на мафията в полицията на Масачузетс. Той е вграден в органите на реда от гангстерския бос Франк Костело (Джак Никълсън) и цели да бъде един от тях макар всъщност да е израснал от другата страна на закона.
5. "Марсианецът"
Излиза 15 години след "Корабокрушенецът" с Том Ханкс. И двата филма преразказват "Робинзон Крузо" на съвременен език.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Жив и здрав!
Коментиран от #13
06:39 08.10.2024
4 Гост
06:48 08.10.2024
5 😈😈😈😈
06:51 08.10.2024
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Съдия
17:16 08.10.2024
8 ганю
мафията няма никаква връзка с робинзон крузо
единствената подходяща връзка е
атомна подводница-координати- сармат-100% леш
след няколко часа повторен ядрен удар за по сигурно
02:21 09.10.2024
9 Страхотен
Гледайте непременно: Илизиум.
08:59 08.10.2025
10 12340
... Голяма гавра с католиците е! :))
09:05 08.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Последния Софиянец
09:29 08.10.2025
13 По-важно е
До коментар #3 от "Жив и здрав!":да са качествени, запомнящи се.
Да е жив и здрав!
09:43 08.10.2025
14 Силвия
10:18 08.10.2025