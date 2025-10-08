Новини
8 Октомври, 2025 08:30 4 996 14

Актьорът Мат Деймън навършва 55 г. днес

Звездата, изиграла прочутия Борн, е роден на 8 октомври 1970 г.

Снимкa: Shutterstock
Снимкa: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Матю Пейдж Деймън, известен повече като Мат Деймън, става на 55 г. днес, пише btvnovinite.bg.

Актьорът е роден на 8 октомври 1970 г. Майката на Мат Деймън винаги е била сигурна, че той ще стане актьор, така, както е била уверена, че брат му ще се занимава с изкуство. И макар да не товари децата си с нейните желания, те наистина се превръщат в това, което си е представяла.

През 1990 Мат твърдо решава да се занимава с кино. Родителите му са искрено недоволни. Въпреки че рискува да развали отношенията си с тях, той решава да следва страстта си. Само 1 година по-късно вече има водеща роля в „Училищни връзки“. Много скоро си партнира с Дани де Вито. От там нататък идват големите успехи в „Кураж под огъня“, "Спасяването на редник Райън“, „Талантливият мистър Рипли“, и др.

Петте филма, които са определящи за актьорския профил на Мат Деймън:

1. "Добрият Уил Хънтинг"

Обикновеният, незабележим човек съвсем не е обикновен, ако се вгледаш в него. За това и разказва "Добрият Уил Хънтинг", в който един невзрачен чистач в учебно заведение решава уравнения, които не са по силите на преподавателите по математика. Ролята на Хънтинг за Деймън е нещо като тази на Форест Гъмп за Том Ханкс - образ визитна картичка.

2. "Бандата на Оушън"

Трилогията за приключенията на Дани Оушън започва като римейк на класическата криминална комедия с Франк Синатра.

3. "Борн"

Мат Деймън никога не е влизал в ролята на супергерой и не присъства (поне засега) във вселените на Marvel и DC. Той обаче е изиграл един от най-знаковите екшън герои от началото на този век - Джейсън Борн.

4. "От другата страна"

И отново филм, в който идентичността е от значение. Мат Деймън играе "къртицата" на мафията в полицията на Масачузетс. Той е вграден в органите на реда от гангстерския бос Франк Костело (Джак Никълсън) и цели да бъде един от тях макар всъщност да е израснал от другата страна на закона.

5. "Марсианецът"

Излиза 15 години след "Корабокрушенецът" с Том Ханкс. И двата филма преразказват "Робинзон Крузо" на съвременен език.


  • 3 Жив и здрав!

    13 1 Отговор
    Още много роли за Мат!

    Коментиран от #13

    06:39 08.10.2024

  • 4 Гост

    4 4 Отговор
    Преди него Ричард Чембърлейн е играл Борн и филмите са точноюоо книгите не тези сегашни измислици .

    06:48 08.10.2024

    3 12 Отговор
    Време е за пенсия. Или за по хубав филм ако намери такъв . Елизиум оценка 2 , Марсианеца 2 доста от книгата липсва във филм и има много грешки. Борн екшън за деца. Останалите средна работа .

    06:51 08.10.2024

  • 7 Съдия

    3 6 Отговор
    Тоя кой е ?

    17:16 08.10.2024

  • 8 ганю

    1 3 Отговор
    совите не са това което са
    мафията няма никаква връзка с робинзон крузо
    единствената подходяща връзка е
    атомна подводница-координати- сармат-100% леш
    след няколко часа повторен ядрен удар за по сигурно

    02:21 09.10.2024

  • 9 Страхотен

    2 0 Отговор
    Много любим със страхотни филми.
    Гледайте непременно: Илизиум.

    08:59 08.10.2025

  • 10 12340

    1 0 Отговор
    Има един филм "Догма", участва и Бен Афлек..
    ... Голяма гавра с католиците е! :))

    09:05 08.10.2025

  • 12 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    То и бункеното имаше бърдей вчера, ама немаше ток в калното мазе, бензин тоже нет!

    09:29 08.10.2025

  • 13 По-важно е

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Жив и здрав!":

    да са качествени, запомнящи се.
    Да е жив и здрав!

    09:43 08.10.2025

  • 14 Силвия

    0 0 Отговор
    Страхотен е!Нека е жив и здрав,и още много интересни роли!Вчера гледах отново "Ударът"/по Д.Гришам/,там актьорът е много млад,но играе невероятно!

    10:18 08.10.2025