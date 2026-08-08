Новини
Свят »
САЩ »
След натиск от САЩ: Киев обеща мир за петрола в Черно море
  Тема: Украйна

След натиск от САЩ: Киев обеща мир за петрола в Черно море

8 Август, 2026 07:44, обновена 8 Август, 2026 07:51 3 851 32

  • украйна-
  • сащ-
  • петрол-
  • черно море

Вашингтон сменя топ координатора си за Украйна

След натиск от САЩ: Киев обеща мир за петрола в Черно море - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В рамките на мащабно дипломатическо и организационно преструктуриране, Украйна пое официален ангажимент пред САЩ да преустанови атаките с дронове срещу петролни танкери и енергийна инфраструктура в Черно море.

Според официален източник, цитиран от агенция Bloomberg, договореността цели да предотврати по-нататъшни трусове на глобалния енергиен пазар.

Още новини от Украйна

Ограничението засяга директно Каспийския тръбопроводен консорциум (КПК), през който преминава основният износ на суров петрол от Казахстан. Преди броени седмици украинските удари край Новоросийск сринаха доставките с близо една трета и вдигнаха цената на танкерите до рекордните 400 000 долара на ден по данни на Балтийската борса. Заради блокадата на трасето през Русия към Германия за месеците юли и август, Казахстан бе принуден спешно да пренасочва обеми през железопътната мрежа до Батуми и пристанище Уст-Луга. Сега Киев е изградил специален комуникационен канал с корабособствениците, за да гарантира сигурността на търговския коридор.

Паралелно с това в лагера на съюзниците настъпи сериозна кадрова рокада. Телевизия ABC News съобщи, че Вашингтон е отхвърлил досегашната фигура на генералния координатор на помощта на САЩ за Украйна. Този ход съвпада с официалната церемония по смяна на командването в базата „Клей Казерне“ в Висбаден, Германия.

Както информира пресцентърът на НАТО, контролът над Групата за подпомагане на сигурността в Украйна (SAG-U) се прехвърля от САЩ към новата структура на Алианса – NSATU. Генерал Алексус Гринкевич обяви: „Преходът към NSATU ще отнеме около една година, като целта е европейските съюзници и Канада да поемат лидерската роля и пряката отговорност за сигурността на континента.“ От щаба на НАТО уверяват, че преструктурирането няма да забави доставките на оръжие и обучението на украинските военни.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 27 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Неутрални

    80 8 Отговор
    "От щаба на НАТО уверяват, че преструктурирането няма да забави доставките на оръжие и обучението на украинските военни." Но НАТО, не е страна в конфликта! А Зелю реве за С.Корея.

    Коментиран от #5, #16, #23

    08:00 08.08.2026

  • 3 Ба бааааа

    29 4 Отговор

    До коментар #1 от "Володимир Зеленски, президент":

    Пашьол знаеш где

    Коментиран от #8

    08:01 08.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ники

    62 7 Отговор
    В Русия морета и океани много, проблема за реването на фалангите е че няма море вече. Одеса е напълно одрязана , скоро паднаха и железопътни мостове на запад. Няма откъде да дойдат танковете и да замине зърното.

    08:04 08.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Друсано русначе

    6 55 Отговор

    До коментар #3 от "Ба бааааа":

    800 000 рушляка пошли на матушката си в Руския Мир !!! 👆

    Коментиран от #28

    08:09 08.08.2026

  • 9 Червен кхмер

    7 37 Отговор

    До коментар #7 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    Велика в количеството Груз 200.Так держать!

    08:26 08.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 МАЛКО НАТИСК

    53 3 Отговор
    За последната седмица точно НУЛА кораба са акостирали в окраинските пристанища.

    Коментиран от #13

    08:34 08.08.2026

  • 12 Сандо

    41 4 Отговор
    Укрите май ще разберат по трудния начин,че е много опасно да се бомбят интересите на Хегемона.Ако продължават с наглостта си,Чичо Сам ще извади голямата тояга и тогава да им е здрава гърбината на укронацистите.

    08:38 08.08.2026

  • 13 Дзак

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "МАЛКО НАТИСК":

    Това ще проверим лично, както винаги!

    08:48 08.08.2026

  • 14 Късно е вече

    43 3 Отговор
    Дори и Украйна да спре, Русия вече е започнала.. А САЩ, да си договарят каквото искат, отдавна нито Иран, нито другите ги слушат. Още повече, че договорите им не струват и мастилото, с което са написани... Не говорим за хартията, дет и за тоалетната не става.

    08:55 08.08.2026

  • 15 Хахахаха

    7 33 Отговор
    До къде я докара тупин. Да моли тръмп да го спасява от Украйна!

    Коментиран от #26

    09:03 08.08.2026

  • 16 Хахахаха

    7 26 Отговор

    До коментар #2 от "Неутрални":

    НАТО дава оръжие, но не е във войната. НАТО е толкова във войната, колкото са Иран и Китай във войната на страната на раша. А С. Корея вече участва с армия.

    Коментиран от #20, #21

    09:05 08.08.2026

  • 17 Ъъъ

    27 0 Отговор
    "Според официален източник, цитиран от агенция Bloomberg, договореността цели да предотврати по-нататъшни трусове на глобалния енергиен пазар."

    Глупости!
    САЩ нямат и петрол и затова натискат Киев. Стратегическите им резерви са на 40-годишно дъно.

    09:11 08.08.2026

  • 18 Хмм

    22 0 Отговор
    Затвориха им пристанищата в Одеса и Николаев, дали ще се вържат руснаците, преди беше същото, затвориха им пристанищата, вкупом ревнаха, ама в Африка ще умрат от глад и ето какво стана

    Коментиран от #22

    09:32 08.08.2026

  • 19 Гост

    16 1 Отговор
    Сащ нарежда, Зеленски козирува.

    Коментиран от #27

    09:37 08.08.2026

  • 20 Обучението

    29 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хахахаха":

    на войска не е участие викаш? Присъствието на техни офицери и инструктори на фронта също? Спътниковата информация и насочване? Относно Китай, техни ел.компоненти си използват и от Русия, и от Украйна! А за С.Корея - имат си двустранен договор, какъвто Украйна с НАТО - НЯМА!

    09:37 08.08.2026

  • 21 Гост

    23 0 Отговор

    До коментар #16 от "Хахахаха":

    Че с какво би могла да участва НАТО?
    С британските ръждясали бракувани подводници ли? Или с розовите си понита?

    09:39 08.08.2026

  • 22 гЛАМАв

    7 3 Отговор

    До коментар #18 от "Хмм":

    Гладна Африка изпратиха протестна нота срещу отварянето на зърнените коридори. Населението там масово прие будизма и са започнали да медитират! Всеки втори анкетиран казва, че ще стане безсмъртен след 3години медитация!

    09:41 08.08.2026

  • 23 Проблемът е, че

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Неутрални":

    май част от доставките не достигна до местоназначението ..

    09:43 08.08.2026

  • 24 Руснак без крак...

    1 22 Отговор

    До коментар #7 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":

    "...Русия е велика..."

    800 000 мизерника мислят инакво !!!
    По-скоро вече не мислят 👆😁

    09:48 08.08.2026

  • 25 Абе знаем

    16 0 Отговор
    ги тия- пак ще удрят и ще викат,че е Русия! Както всеки друг път!

    09:53 08.08.2026

  • 26 Бай Иван

    21 0 Отговор

    До коментар #15 от "Хахахаха":

    Путин никой не моли, петрола е за Европа а кризата с горивата се осети навсякъде. В сърбия ,Хърватия и Словения дизела е 2€ а централна Европа 2.2€ . С кашата която забъркаха окраИна и САЩ ще я плащат всички. Попеда за окраИна няма да има никога.

    09:55 08.08.2026

  • 27 ухльоф

    20 0 Отговор

    До коментар #19 от "Гост":

    ЩотУ американска фирма има дял в този нефтопровод и бизнеса с казахстански петрол! Ама иначе -"договореността цели да предотврати по-нататъшни трусове на глобалния енергиен пазар". Кривим си фактите и душичките, нали джурналята!

    Коментиран от #31

    10:22 08.08.2026

  • 28 Раздрусано тъпаче

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Друсано русначе":

    А от другите ни един... Болни ора!

    10:42 08.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Като се

    7 0 Отговор
    наслаждава на зарята от вторичните детонации...

    11:56 08.08.2026

  • 31 мушмул

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "ухльоф":

    Шеврон е фирмата с над 50% от бизнеса с казахстански нефт! Зеленката настъпи кураторите си, и ще кротне за да няма чимбери по кухата му лейка! Иначе а, как е заглавието-"Киев обеща мир за петрола в Черно море". Какво обещаване бе, слушаш и внимаваш да не стане грешка!

    13:20 08.08.2026

  • 32 Жорко

    3 1 Отговор
    Ай,ай...глупави човечета,сега ще играете според гайдата на господа Хамериканците,чудя се обаче ако Русия завземе тотално Украйна и я разпарчетоса, какво става с разбирането на американците и Украйна???

    14:10 08.08.2026