В рамките на мащабно дипломатическо и организационно преструктуриране, Украйна пое официален ангажимент пред САЩ да преустанови атаките с дронове срещу петролни танкери и енергийна инфраструктура в Черно море.

Според официален източник, цитиран от агенция Bloomberg, договореността цели да предотврати по-нататъшни трусове на глобалния енергиен пазар.

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Ограничението засяга директно Каспийския тръбопроводен консорциум (КПК), през който преминава основният износ на суров петрол от Казахстан. Преди броени седмици украинските удари край Новоросийск сринаха доставките с близо една трета и вдигнаха цената на танкерите до рекордните 400 000 долара на ден по данни на Балтийската борса. Заради блокадата на трасето през Русия към Германия за месеците юли и август, Казахстан бе принуден спешно да пренасочва обеми през железопътната мрежа до Батуми и пристанище Уст-Луга. Сега Киев е изградил специален комуникационен канал с корабособствениците, за да гарантира сигурността на търговския коридор.

Паралелно с това в лагера на съюзниците настъпи сериозна кадрова рокада. Телевизия ABC News съобщи, че Вашингтон е отхвърлил досегашната фигура на генералния координатор на помощта на САЩ за Украйна. Този ход съвпада с официалната церемония по смяна на командването в базата „Клей Казерне“ в Висбаден, Германия.

Както информира пресцентърът на НАТО, контролът над Групата за подпомагане на сигурността в Украйна (SAG-U) се прехвърля от САЩ към новата структура на Алианса – NSATU. Генерал Алексус Гринкевич обяви: „Преходът към NSATU ще отнеме около една година, като целта е европейските съюзници и Канада да поемат лидерската роля и пряката отговорност за сигурността на континента.“ От щаба на НАТО уверяват, че преструктурирането няма да забави доставките на оръжие и обучението на украинските военни.