След натиск от САЩ: Киев обеща мир за петрола в Черно море

В рамките на мащабно дипломатическо и организационно преструктуриране, Украйна пое официален ангажимент пред САЩ да преустанови атаките с дронове срещу петролни танкери и енергийна инфраструктура в Черно море.
Според официален източник, цитиран от агенция Bloomberg, договореността цели да предотврати по-нататъшни трусове на глобалния енергиен пазар.
Ограничението засяга директно Каспийския тръбопроводен консорциум (КПК), през който преминава основният износ на суров петрол от Казахстан. Преди броени седмици украинските удари край Новоросийск сринаха доставките с близо една трета и вдигнаха цената на танкерите до рекордните 400 000 долара на ден по данни на Балтийската борса. Заради блокадата на трасето през Русия към Германия за месеците юли и август, Казахстан бе принуден спешно да пренасочва обеми през железопътната мрежа до Батуми и пристанище Уст-Луга. Сега Киев е изградил специален комуникационен канал с корабособствениците, за да гарантира сигурността на търговския коридор.
Паралелно с това в лагера на съюзниците настъпи сериозна кадрова рокада. Телевизия ABC News съобщи, че Вашингтон е отхвърлил досегашната фигура на генералния координатор на помощта на САЩ за Украйна. Този ход съвпада с официалната церемония по смяна на командването в базата „Клей Казерне“ в Висбаден, Германия.
Както информира пресцентърът на НАТО, контролът над Групата за подпомагане на сигурността в Украйна (SAG-U) се прехвърля от САЩ към новата структура на Алианса – NSATU. Генерал Алексус Гринкевич обяви: „Преходът към NSATU ще отнеме около една година, като целта е европейските съюзници и Канада да поемат лидерската роля и пряката отговорност за сигурността на континента.“ От щаба на НАТО уверяват, че преструктурирането няма да забави доставките на оръжие и обучението на украинските военни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Неутрални
Коментиран от #5, #16, #23
08:00 08.08.2026
3 Ба бааааа
До коментар #1 от "Володимир Зеленски, президент":Пашьол знаеш где
Коментиран от #8
08:01 08.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Ники
08:04 08.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Друсано русначе
До коментар #3 от "Ба бааааа":800 000 рушляка пошли на матушката си в Руския Мир !!! 👆
Коментиран от #28
08:09 08.08.2026
9 Червен кхмер
До коментар #7 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":Велика в количеството Груз 200.Так держать!
08:26 08.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 МАЛКО НАТИСК
Коментиран от #13
08:34 08.08.2026
12 Сандо
08:38 08.08.2026
13 Дзак
До коментар #11 от "МАЛКО НАТИСК":Това ще проверим лично, както винаги!
08:48 08.08.2026
14 Късно е вече
08:55 08.08.2026
15 Хахахаха
Коментиран от #26
09:03 08.08.2026
16 Хахахаха
До коментар #2 от "Неутрални":НАТО дава оръжие, но не е във войната. НАТО е толкова във войната, колкото са Иран и Китай във войната на страната на раша. А С. Корея вече участва с армия.
Коментиран от #20, #21
09:05 08.08.2026
17 Ъъъ
Глупости!
САЩ нямат и петрол и затова натискат Киев. Стратегическите им резерви са на 40-годишно дъно.
09:11 08.08.2026
18 Хмм
Коментиран от #22
09:32 08.08.2026
19 Гост
Коментиран от #27
09:37 08.08.2026
20 Обучението
До коментар #16 от "Хахахаха":на войска не е участие викаш? Присъствието на техни офицери и инструктори на фронта също? Спътниковата информация и насочване? Относно Китай, техни ел.компоненти си използват и от Русия, и от Украйна! А за С.Корея - имат си двустранен договор, какъвто Украйна с НАТО - НЯМА!
09:37 08.08.2026
21 Гост
До коментар #16 от "Хахахаха":Че с какво би могла да участва НАТО?
С британските ръждясали бракувани подводници ли? Или с розовите си понита?
09:39 08.08.2026
22 гЛАМАв
До коментар #18 от "Хмм":Гладна Африка изпратиха протестна нота срещу отварянето на зърнените коридори. Населението там масово прие будизма и са започнали да медитират! Всеки втори анкетиран казва, че ще стане безсмъртен след 3години медитация!
09:41 08.08.2026
23 Проблемът е, че
До коментар #2 от "Неутрални":май част от доставките не достигна до местоназначението ..
09:43 08.08.2026
24 Руснак без крак...
До коментар #7 от "🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬":"...Русия е велика..."
800 000 мизерника мислят инакво !!!
По-скоро вече не мислят 👆😁
09:48 08.08.2026
25 Абе знаем
09:53 08.08.2026
26 Бай Иван
До коментар #15 от "Хахахаха":Путин никой не моли, петрола е за Европа а кризата с горивата се осети навсякъде. В сърбия ,Хърватия и Словения дизела е 2€ а централна Европа 2.2€ . С кашата която забъркаха окраИна и САЩ ще я плащат всички. Попеда за окраИна няма да има никога.
09:55 08.08.2026
27 ухльоф
До коментар #19 от "Гост":ЩотУ американска фирма има дял в този нефтопровод и бизнеса с казахстански петрол! Ама иначе -"договореността цели да предотврати по-нататъшни трусове на глобалния енергиен пазар". Кривим си фактите и душичките, нали джурналята!
Коментиран от #31
10:22 08.08.2026
28 Раздрусано тъпаче
До коментар #8 от "Друсано русначе":А от другите ни един... Болни ора!
10:42 08.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Като се
11:56 08.08.2026
31 мушмул
До коментар #27 от "ухльоф":Шеврон е фирмата с над 50% от бизнеса с казахстански нефт! Зеленката настъпи кураторите си, и ще кротне за да няма чимбери по кухата му лейка! Иначе а, как е заглавието-"Киев обеща мир за петрола в Черно море". Какво обещаване бе, слушаш и внимаваш да не стане грешка!
13:20 08.08.2026
32 Жорко
14:10 08.08.2026