24 години без Николай Хайтов – писателят, който остави Родопите в сърцето на българската литература

На 30 юни се навършват 24 години от смъртта на Николай Хайтов – авторът, който превърна родопския свят в литература с особена сила, език и характер.

Николай Александров Хайтов умира на 30 юни 2002 г. в София, на 82-годишна възраст. Остава в паметта на поколения читатели като белетрист, драматург, публицист и общественик, чиято творческа биография е неразривно свързана с Родопите, с техните хора, нрави, съдби и сурова красота.

Роден е на 15 септември 1919 г. в село Яврово, Пловдивско. Преди да стане писател, Хайтов преминава през труден житейски път – работи различни професии, завършва гимназия в Асеновград, а по-късно и Лесовъдния отдел на Агрономическия факултет в Софийския университет. Дълги години работи като лесовъд в Родопите и Рила – опит, който по-късно ще се окаже решаващ за неговата литература.

Голямото му име идва със сборника „Диви разкази“, издаден през 1967 г. Книгата се превръща в едно от емблематичните произведения на съвременната българска проза. В разкази като „Дервишово семе“, „Мъжки времена“, „Сватба“, „Засукан свят“ и „Козият рог“ Хайтов изгражда свят на силни характери, крайни чувства и драматични избори. Неговите герои често живеят на границата между любовта и отмъщението, честта и страстта, дълга и личната свобода.

Езикът на Хайтов е една от най-разпознаваемите черти на творчеството му. Той пише плътно, образно и с усет към народната реч, без да я превръща в декоративен елемент. При него родопският говор не е фолклорна украса, а живо средство за характер, съдба и драматизъм. Затова прозата му продължава да звучи автентично и днес.

Освен „Диви разкази“, сред най-известните му книги са „Шумки от габър“, „Бодливата роза“, „Гробът на Левски“ и „Дневници“.

Хайтов оставя следа и в българското кино. По негови произведения и сценарии са създадени филми и телевизионни продукции като „Козият рог“, „Дърво без корен“, „Мъжки времена“ и сериалът „Капитан Петко войвода“.

Личността му остава силна и противоречива. Хайтов е не само писател, но и активен участник в обществения живот. Бил е главен редактор на списание „Родопи“, секретар и по-късно председател на Съюза на българските писатели. През 1997 г. е избран за академик на Българската академия на науките. Обществените му позиции, полемиките около темата за гроба на Васил Левски и острият му публицистичен тон често предизвикват спорове, но не заличават мащаба на литературното му присъствие.

Днес Николай Хайтов остава сред авторите, чрез които българската литература говори с особена сила за човека, земята, паметта и нравствения избор. Той не просто описва Родопите – превръща ги в цяла художествена вселена, населена с хора, които обичат, страдат, грешат и се борят с онази първична енергия, която прави прозата му разпознаваема и след десетилетия.