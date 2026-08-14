Новини
Култура »
9-вековна желязна шпора е открита при разкопките на средновековния град Русокастро

9-вековна желязна шпора е открита при разкопките на средновековния град Русокастро

14 Август, 2026 12:58 569 2

  • находка-
  • археология-
  • русокастро-
  • средновековен град

Находката е отлично запазена

9-вековна желязна шпора е открита при разкопките на средновековния град Русокастро - 1
Снимка: Регионален исторически музей – Бургас
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

При проучването на югозападната крепостна стена на Русокастро е открита ценна находка – изцяло запазена желязна шпора. Това е четвъртото подобно откритие за близо 20 години разкопки на този обект. Шпората е в перфектно физическо състояние. Тя е от типа шпори с колелце, които са разпространени след 12-13 в., за разлика от по-ранните шпори с шипове, които все пак се използват и заедно с шпорите с колелце, предават от Регионален исторически музей – Бургас.

Шпорите са неизменен елемент от снаряжението на конника. Те се появяват още през античността, но получават масово разпространение през средните векове. Шпорите са неизменен атрибут на конния воин и особено на рицарите. При получаване на рицарско достойнство, на новопосветения в звание рицар се дават и златни/позлатени шпори.

9-вековна желязна шпора е открита при разкопките на средновековния град Русокастро

На шпорите е кръстена и една от големите битки през средновековието – Битката на златните шпори. На 11 юли 1302 г. при белгийския град Куртре френската рицарска армия на крал Филип IV Хубави е напълно разбита от фламандското градско опълчение, въоръжено с копия и дълги алебарди. След голямата победа гражданите събират 700 шпори от падналите рицари, от където и името на самата битка.

Шпората от Русокастро е важен индикатор за присъствието на военни конници в средновековния град. Изглежда тя е във връзка с другите открити елементи на въоръжение в предходните дни – 18 върхове на стрели, някои от които арбалетни, и с подвити върхове – знак, че са участвали в битка.

9-вековна желязна шпора е открита при разкопките на средновековния град Русокастро

Разкопките в средновековния град Русокастро са финансирани от Министерски съвет на Република България и от Община Камено, и се изпълняват от Регионален исторически музей - Бургас. Обектът е приоритетен, за нуждите на националния културен туризъм.


Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Знам на кого е

    0 0 Отговор
    Ррррр беж, беж, беж, беж... 😀

    13:01 14.08.2026

  • 2 Факт

    1 2 Отговор
    На турски войн!

    13:16 14.08.2026