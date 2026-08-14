9-вековна желязна шпора е открита при разкопките на средновековния град Русокастро

При проучването на югозападната крепостна стена на Русокастро е открита ценна находка – изцяло запазена желязна шпора. Това е четвъртото подобно откритие за близо 20 години разкопки на този обект. Шпората е в перфектно физическо състояние. Тя е от типа шпори с колелце, които са разпространени след 12-13 в., за разлика от по-ранните шпори с шипове, които все пак се използват и заедно с шпорите с колелце, предават от Регионален исторически музей – Бургас.

Шпорите са неизменен елемент от снаряжението на конника. Те се появяват още през античността, но получават масово разпространение през средните векове. Шпорите са неизменен атрибут на конния воин и особено на рицарите. При получаване на рицарско достойнство, на новопосветения в звание рицар се дават и златни/позлатени шпори.

На шпорите е кръстена и една от големите битки през средновековието – Битката на златните шпори. На 11 юли 1302 г. при белгийския град Куртре френската рицарска армия на крал Филип IV Хубави е напълно разбита от фламандското градско опълчение, въоръжено с копия и дълги алебарди. След голямата победа гражданите събират 700 шпори от падналите рицари, от където и името на самата битка.

Шпората от Русокастро е важен индикатор за присъствието на военни конници в средновековния град. Изглежда тя е във връзка с другите открити елементи на въоръжение в предходните дни – 18 върхове на стрели, някои от които арбалетни, и с подвити върхове – знак, че са участвали в битка.

Разкопките в средновековния град Русокастро са финансирани от Министерски съвет на Република България и от Община Камено, и се изпълняват от Регионален исторически музей - Бургас. Обектът е приоритетен, за нуждите на националния културен туризъм.