Мицотакис призова ЕС да въведе извънреден режим при масиран миграционен натиск

Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис призова Европейския съюз допълнително да затегне миграционната си политика чрез въвеждане на „извънреден режим“ за случаи на масиран миграционен натиск, като този в испанския ексклав Сеута. Това съобщи „Катимерини“, предава News.bg.

Той предлага различни мерки, сред които временно спиране на приемането на молби за убежище и ускорено връщане на новопристигналите, както и незабавна финансова и техническа помощ от страна на ЕС. Според него одобреният Пакт на ЕС за миграцията и убежището не е достатъчен.

Мицотакис посочи, че събитията в Сеута показват, че миграцията вече не е просто хуманитарен въпрос или предизвикателство пред управлението. По думите му тя се е превърнала в инструмент за геополитическа принуда.

Гръцкият премиер смята, че при подобни обстоятелства пълното прилагане на стандартните системи за убежище и прием за всички пристигащи е невъзможно.

Според него масовото пристигане на хора подкопава общественото доверие и затруднява функционирането на Шенгенското пространство.

Той е на мнение, че на държавите членки следва да бъде предоставена възможност, в рамките на специален извънреден режим на ЕС, временно да преустановят приемането на молби за убежище от новопристигнали лица. Същевременно те трябва да могат да пристъпят към бързо връщане на онези, които нямат право да останат, при пълно спазване на правните задължения на ЕС.

„Европа трябва да бъде откровена относно ограниченията на своите ускорени процедури за предоставяне на убежище. Това не е отстъпление от европейските ценности, а необходима адаптация към новите реалности“, каза още Мицотакис.