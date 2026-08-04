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Мицотакис призова ЕС да въведе извънреден режим при масиран миграционен натиск

Мицотакис призова ЕС да въведе извънреден режим при масиран миграционен натиск

4 Август, 2026 12:54 579 7

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  • миграция

Гръцкият премиер предлага временно спиране на молбите за убежище и ускорено връщане на новопристигнали при кризисни ситуации като тази в Сеута

Мицотакис призова ЕС да въведе извънреден режим при масиран миграционен натиск - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис призова Европейския съюз допълнително да затегне миграционната си политика чрез въвеждане на „извънреден режим“ за случаи на масиран миграционен натиск, като този в испанския ексклав Сеута. Това съобщи „Катимерини“, предава News.bg.

Той предлага различни мерки, сред които временно спиране на приемането на молби за убежище и ускорено връщане на новопристигналите, както и незабавна финансова и техническа помощ от страна на ЕС. Според него одобреният Пакт на ЕС за миграцията и убежището не е достатъчен.

Мицотакис посочи, че събитията в Сеута показват, че миграцията вече не е просто хуманитарен въпрос или предизвикателство пред управлението. По думите му тя се е превърнала в инструмент за геополитическа принуда.

Гръцкият премиер смята, че при подобни обстоятелства пълното прилагане на стандартните системи за убежище и прием за всички пристигащи е невъзможно.

Според него масовото пристигане на хора подкопава общественото доверие и затруднява функционирането на Шенгенското пространство.

Той е на мнение, че на държавите членки следва да бъде предоставена възможност, в рамките на специален извънреден режим на ЕС, временно да преустановят приемането на молби за убежище от новопристигнали лица. Същевременно те трябва да могат да пристъпят към бързо връщане на онези, които нямат право да останат, при пълно спазване на правните задължения на ЕС.

„Европа трябва да бъде откровена относно ограниченията на своите ускорени процедури за предоставяне на убежище. Това не е отстъпление от европейските ценности, а необходима адаптация към новите реалности“, каза още Мицотакис.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    1 1 Отговор
    Режимът е ясен, Радев ги поема, дава им по една кирка и лопата и да заминават да строят на Падишаха магистралата, а после и да копат за газопровода. Ама вие какво си мислехте, като си избирахте военен за диктатор, че ще разнася като оня миналия блатни кокичета?

    12:56 04.08.2026

  • 2 къв масиран миграционен натиск ве

    5 0 Отговор
    смешко кат при вас е пълно с прииждащи хлебарки

    кат се напълните от тях в халки дик
    ганчо и ганка ще спрат да ви посещават за голяма порция сувлаки за двама

    12:57 04.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    Ако Радев беше отказал самолетите и нас това ни чакаше.

    12:58 04.08.2026

  • 4 кРадев е руска-турска марионетка !

    1 1 Отговор
    Румен Радев е одобрил прехвърлянето на 33% от правата по лиценза за проучване на нефт и природен газ в българската изключителна икономическа зона в Черно море на Турция. Без санкция от парламента!
    Това е цената на предоговарянето на "Боташ".
    Премиерът Радев е прокарал това решение на Министерски съвет на 29.07 турската компания Turkish Petroleum Overseas да получи 33% от проучванията на газ и нефт в находището "Хан Тервел".
    Винаги съм предупреждавал, че Румен Радев представлява огромен риск за България. Не очаквах обаче, че толкова бързо ще бъде взето решение с толкова тежки последици за националния ни интерес.
    Тук не става дума само за икономически или търговски интереси. Не става дума дори единствено за националната ни сигурност. Става дума за мястото на България в света и за стратегическата посока, в която се движи държавата.
    Радев системно отклонява България от европейския ѝ път и я насочва към свят, в който международните правила и правото отстъпват пред силата. В подобен модел малките държави трудно защитават своите интереси и са принудени да се съобразяват с волята на по-силните.

    Коментиран от #6

    12:59 04.08.2026

  • 5 Крадливото гърче

    2 0 Отговор
    Просто реве за повече пари

    13:09 04.08.2026

  • 6 Искаш газ

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "кРадев е руска-турска марионетка !":

    Но нямаш ни акъл ни възможност да го добиваш. Тогава даваш част от него на тези които могат за да получиш и ти нещо. Иначе си оставаш без нищо.

    13:12 04.08.2026

  • 7 Възраждане

    2 0 Отговор
    ЕС вече има такъв план. Ще направи извънреден и масиран Геипарад

    14:02 04.08.2026

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