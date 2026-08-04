Иво Сиромахов предложи Наталия Кобилкина за президент

Писателят и сценарист Иво Сиромахов посочи Наталия Кобилкина като идеалния кандидат за президент в ироничен коментар за предстоящите президентски избори, за които все още няма ясни кандидати. Според публикацията на Сиромахов държавният глава трябва да съчетава редица качества – от привлекателност и популярност сред младите до близост с възрастните хора.
Бившият сценарист на Слави Трифонов смята, че държавният глава трябва да е жена, която да бъде едновременно привлекателна, популярна сред младите, близка до възрастните хора, да поддържа добри отношения със Запада, но и да знае руски, да бъде заможна, без да демонстрира богатството си, и да умее да печели доверието на хората.
След изброяването на всички тези качества авторът стига до шеговитото заключение, че се сеща само за една такава жена.
„Аз се сещам за такава жена. Това е Кобилкина. Моят президент!“, написа той.
Иво Сиромахов завърши публикацията с характерната си ирония, като си представи как новогодишното обръщение на държавния глава започва с думите: „Здравейте, прекрасни!“ – препратка към популярния поздрав на Наталия Кобилкина.
Тя от своя страна не подмина публикацията му, а я сподели и в своя профил и му отговори: "Много сладко" с весели емотиконки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Точен е
Коментиран от #8
12:58 04.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Ами
Обеща по цугтромбон на всеки, който гласува за нея!
13:00 04.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Гост
13:00 04.08.2026
6 Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈
Коментиран от #18
13:02 04.08.2026
7 Любопитен
13:02 04.08.2026
8 Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈
До коментар #1 от "Точен е":Ето това е битката с олигарxията на мунчo и кликaта му хаxxа. Пaааaццyyyулии нeсретниии гласували за Myнчо - cтанeетеe и се задушeетeе в изпражнeнията си!
13:02 04.08.2026
9 Тя и
Коментиран от #13
13:03 04.08.2026
10 Ще си позволя да го допълня...!
13:03 04.08.2026
11 Учителя Петър Дънов
Жената ще говори за любовта, мъжът за мъдростта, а детето за истината. Престъплението всякога произтича от недоимък. Там където има най-голямо изобилие, не може да се прави престъпление.
Целият живот е една задача, която човек трябва да реши. Някой път лесно се решава, но мъчно се усвоява и постига. В природата са дадени всички начини, по които човек трябва да работи и да си пробие път. Вземи например тревата - тя седи и все мълчи и работи постепенно, неусетно развъртва пръстта и се изкачва над почвата. Семето има възможности, но то трябва да слуша какво му казват светлината и топлината - те са за него наставници, дават му лекции и ако ги слуша, ще се развива. Ако на последното цвете има сложена голяма плоча, то разумните същества, като дойдат, ще преместят плочата.
В природата съществуват силни и слаби и силните всякога помагат на слабите.
13:04 04.08.2026
12 Иво,ще ти спрем пиенето!
Коментиран от #16
13:04 04.08.2026
13 Ах как...
До коментар #9 от "Тя и":...бих желал да ме яхне такава ..,,кобила"...😉😀🤭!
13:06 04.08.2026
14 Аман
13:07 04.08.2026
15 Митов
13:07 04.08.2026
16 Тошо
До коментар #12 от "Иво,ще ти спрем пиенето!":Като го е срам да си поиска, го прави да е всеизвестно.
13:08 04.08.2026
17 Гост
13:09 04.08.2026
18 хахаха
До коментар #6 от "Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈":Като кажеш А, кажи и Б:)
Цените на винетките по времето на сглобката ГЕРБ/ПП/ДБ скочиха с 50%
Тока скочи с 10%, сега с 4%
На цигарите на 1 август всяка година /от 2009г. насам/ се вдига акциза с 30 цента
Да не говорим, че Радев и 100 години да е на власт пак няма да успее да открадне толкова, колкото откраднаха сглобката само за година. Леля Асенка пък влезе в рекордите на Гинес като успя само за три дни да профука 10 милиарда.
Коментиран от #19, #23
13:09 04.08.2026
19 Винетките не са повишавани
До коментар #18 от "хахаха":От 2015 г. Когато станаха от 87 на 97 лв. Цигарите по 30ст.на година ..по време на сглобката няма повишение на винетни стикери,нямаше замразяване на минималната работна заплата както сега при мунчо
Коментиран от #28
13:13 04.08.2026
20 ПЕНКО
13:14 04.08.2026
21 Българин
13:14 04.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Някой си
Нородът не е виновен, че е гласувал за тези, защото си мислеше, че идва промяна, а то ...
Българският народ, много бива подценяван, но да видим кога ще му падне "пердето" и тогава ....
13:15 04.08.2026
25 Фют
13:16 04.08.2026
26 Икономист
До коментар #23 от "Cвинчок...":Ей пепейка кокора го наду на 28%, а после бойко българоубиеца го донаду на 31%
13:17 04.08.2026
27 избирател
13:17 04.08.2026
28 тц тц
До коментар #19 от "Винетките не са повишавани":Замразяване на минималната работна заплата касае само циганите, които са на социални помощи! Мунчо ли ти е виновен, че те мързи?
П.П. Моята заплата например само тази година беше индексирана три пъти, дреме ми каква е МРЗ.
13:21 04.08.2026
29 Боташоглу
До коментар #23 от "Cвинчок...":е ненадминат!
13:22 04.08.2026
30 Ниско ниво на публиката
Чл. 93.
...
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г.) За президент може да бъде избиран български гражданин по рождение, навършил 40 години, който няма друго гражданство, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и е живял последните пет години в страната.
13:24 04.08.2026
31 хахаха
До коментар #23 от "Cвинчок...":Къде съм писал, че ги е откраднал бре дженди:) Писах, че ги е профукал. При положение, че Асен беше седнал в скутовете на ББ и Шиши е ясно при кого са отишли милиардите:)
Коментиран от #43
13:25 04.08.2026
32 Мъж
13:28 04.08.2026
33 Айде
Веднъж преди години така я натегнах, че и взех здравето! Но веднага реших, че няма да повторя! Сексоложката излезе много смотана в леглото!
13:29 04.08.2026
34 Българин
За Радев гласувахме милиони,а жълтопаветните могат всички да се съберат в една хижа на Петрохан.
Ристьо се изгуби в скута на Шиши
Киро Парапета взе да отглежда канабис
Новия им лидер с двата пръста чело го бият разни разносвачи на пици
Коментиран от #40
13:31 04.08.2026
35 бай плъх
на загорелите каки
13:34 04.08.2026
36 Спиро
13:36 04.08.2026
37 Интересно.
13:37 04.08.2026
38 Питам
13:40 04.08.2026
39 Г€Н€РАЛ Д€$И
А$ $ЪМ НАЙ-ДОБРАТА , БИЛА $ЪМ ПЪРВА "дама" НАВЕДНЪЖ ОПРАВЯМ ПО ДВАМА....!
НЯМА ТАКОВА Н€ЩО КОНФЛИКТ НА ИНТ€Р€$И, "мъжът" ми БИЛ пр€ми€р....!
И ПР€ДИ И $€ГА р"ум€н" $ЛУШКА ОПИТНАТА $И Ж€НА!
13:41 04.08.2026
40 Ку-ку
До коментар #34 от "Българин":Гласували сте не повече от 400-500к....всичко друго е "ала-бала", помощ от "бразилците" на социална помощ, десетки хиляди объркани GEN-Z.....и това е.....хайде да ви видим сега стискате ли зъбки и изпитвате ли съжаление за това, че му дадохте подобна власт на този "чорап".... 🙏🤣
13:42 04.08.2026
41 Долу
13:45 04.08.2026
42 Хмм
Коментиран от #45
13:46 04.08.2026
43 Пaaааццyyууллл съдрaн от бyнището
До коментар #31 от "хахаха":Ако ги е профукал а не откраднал нямаше външния дълг при Асен Василев да намалее както сега при Мунчо Крадев Боташа расте
Коментиран от #44
13:53 04.08.2026
44 Точен сте
До коментар #43 от "Пaaааццyyууллл съдрaн от бyнището":За 3 месеца изтегли 3.8 млрд.евро първия месец ,2.5 млрд.евро на втория а в бюджета му има заложен нов 10.5 млрд.евро дълг. Този крадец заедно с тежката му грабителска олигархия има намерение да вземе общо 16.8 млрд.евро ( 32.4 млрд.лв.) нов дълг. Никой досега не е ограбвал така народа а увеличи Ел.енергия,топлоенергия и вода от 1 юли ,винетки с 30% ,от 1 август цигари с 20% храна с 15% за 3 месеца а за какво отиват тогава десетките милиарди дългове които прибира?
13:55 04.08.2026
45 А съвсем наскоро...!
До коментар #42 от "Хмм":Наш СлаФчУ се възмути,че един министър се подиграл на Теменужка Петкова,за пълничкото и коремче...!
А той не пропускаше възможността да се подиграва непрестанно ,с Лили Иванова...!
Коментиран от #53
13:56 04.08.2026
46 Моряка
Коментиран от #49
13:58 04.08.2026
47 Васил
13:58 04.08.2026
48 ШЕФА
14:04 04.08.2026
49 Гост
До коментар #46 от "Моряка":Морски, че тя тая от коя стрна би била, ако стане президент? Може би, от двете...?!
Иначе, като гледам, какъв спор се вихри, ще рече човек, че 40 години след комунизма цъфтим и връзваме, само последните две сглобки развалиха пълното ни щастие. Всички са маскари, затова, дали ще е кобила или катър, разлика няма. Докато не се затрием напълно сами, няма да ни дойде акъла. И товага няма да ни дойде, но поне няма да ни има на тоя свят.
14:05 04.08.2026
50 Ко речи?
14:06 04.08.2026
51 Варна
14:07 04.08.2026
52 Този човечец
Става за кашмер
14:08 04.08.2026
53 Ко речи?
До коментар #45 от "А съвсем наскоро...!":Що, да не я е обиждал, че е дебела?
14:08 04.08.2026
54 бат Данчо
14:10 04.08.2026
55 Национална координация " Арест на мунчо"
(Видеото е в първия коментар)
Правителството на Радев отстъпва 33% от резултатите от проучванията за нефт и газ в българското черноморско находище "Хан Тервел" на Турция. Това е невероятно предателство спрямо нашите национални интереси и представлява цената за предоговарянето на усклавията по също възмутителното споразумение с "Боташ".
Вместо да направи всичко възможно да осигури суровина за рафинерията в Бургас, Радев отстъпва възможността за вадене на такава суровина на чужда държава... от която после може да се наложи да купуваме това, което си е наше! Явно толкова е и смисълът от забелването на рамото на глупавата ни външна министърка пред бившия шеф на турското разузнаване.
Тази есен и зима ще се наложи не просто да свалим, а да изметем Радев и радевчетата му от България.
14:24 04.08.2026