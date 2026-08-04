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Иво Сиромахов предложи Наталия Кобилкина за президент

Иво Сиромахов предложи Наталия Кобилкина за президент

4 Август, 2026 12:58 1 870 55

  • наталия кобилкина-
  • иво сиромахов-
  • преиздент-
  • кандидат

За комедийния автор има само един достоен кандидат за президент

Иво Сиромахов предложи Наталия Кобилкина за президент - 1
Снимка: Facebook
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Писателят и сценарист Иво Сиромахов посочи Наталия Кобилкина като идеалния кандидат за президент в ироничен коментар за предстоящите президентски избори, за които все още няма ясни кандидати. Според публикацията на Сиромахов държавният глава трябва да съчетава редица качества – от привлекателност и популярност сред младите до близост с възрастните хора.

Бившият сценарист на Слави Трифонов смята, че държавният глава трябва да е жена, която да бъде едновременно привлекателна, популярна сред младите, близка до възрастните хора, да поддържа добри отношения със Запада, но и да знае руски, да бъде заможна, без да демонстрира богатството си, и да умее да печели доверието на хората.

След изброяването на всички тези качества авторът стига до шеговитото заключение, че се сеща само за една такава жена.

„Аз се сещам за такава жена. Това е Кобилкина. Моят президент!“, написа той.

Иво Сиромахов завърши публикацията с характерната си ирония, като си представи как новогодишното обръщение на държавния глава започва с думите: „Здравейте, прекрасни!“ – препратка към популярния поздрав на Наталия Кобилкина.

Тя от своя страна не подмина публикацията му, а я сподели и в своя профил и му отговори: "Много сладко" с весели емотиконки.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Точен е

    28 6 Отговор
    Докато ни занимават с някакви полети на Пеевски ,тихомълком и почти незабелязано Румен Радев и министерският му съвет са одобрили прехвърлянето на 33% от правата по лиценза за проучване на газ и нефт в проучвателния блок „Хан Тервел“ в българската акватория на Черно море, на Турция в лицето на турската държавна петролна компания „TPAO“.

    Коментиран от #8

    12:58 04.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ами

    21 1 Отговор
    Чичолина така успя!
    Обеща по цугтромбон на всеки, който гласува за нея!

    13:00 04.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Гост

    15 18 Отговор
    Тоя започва много да дразни. ГолЕм интелектуалец, нема що ...

    13:00 04.08.2026

  • 6 Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈

    18 8 Отговор
    Нещacтни пaааaaццyуyyлли, бедни гooлтaци и неcретни изтърccaaци гласували за Myнчо кayнoов Крaадев ботaaшов да ви зарадвам с прекрaсните за ваc новини! От 1 август влязоха в сила новите цени на винетните стикери с 30% увеличение ,нови цени на цигарите ( все още се продават на старите цени с бандероли ) ,от 1 юли увеличение на тoк,топлoенергия и гaз. В същото време депутатите си гласуваха 83 млн.и 700 хил.евро за допълнителни лакoмcтва като шоколадoви издeлия и хранителни добaвки а миналия ден от ПБ гласуваха "против"да се отпуснат 101 млн. за хеликоптери за гаceне на пожари и подпомагане на насeлението. Днес за директор на РДВР -Стара Загора беше назначен комисар Димитър Мaшoв който 11 години беше директор на РДВР -Велико Търнoво и уволнен от служебното правителство на Гюров защото 11 години разпъваше чадър над купyвачите на гласове на Пеевски и чaдър над криминaлния контингент. Днес беше реaбилитиран от Радев и кликaта му и назначен в по голям град. Друг факт - преди години общинcки съветник от ГЕРБ Ивaйло Здрaвков е назначен за шеф на НАП - Велико Търново. При правителството на Кирил Петков е увoлнен и отказа да напусне,бaрикадира се в кабинета си. След свалянето на правителството на Петков, е възстановен на поста от служебното на Радев а по време на кабинета "Желязков" назначен за областен управител. Сега при Радев пратен в бoрд на директорите на голяма държавна фирма със заплата 50 хиляди. Същия Здрaвков е кръстник на мyтри от Търново. Ето това е би

    Коментиран от #18

    13:02 04.08.2026

  • 7 Любопитен

    23 4 Отговор
    Щом проститутка ще ни е президент, вицето сводник ли ще е?

    13:02 04.08.2026

  • 8 Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈

    16 8 Отговор

    До коментар #1 от "Точен е":

    Ето това е битката с олигарxията на мунчo и кликaта му хаxxа. Пaааaццyyyулии нeсретниии гласували за Myнчо - cтанeетеe и се задушeетeе в изпражнeнията си!

    13:02 04.08.2026

  • 9 Тя и

    17 3 Отговор
    фаворитката има нещо кобилесто у нея !

    Коментиран от #13

    13:03 04.08.2026

  • 10 Ще си позволя да го допълня...!

    13 3 Отговор
    Също и колежката и-сексоложка-Олеся Илашчук е достойна за Президент на РБ...!

    13:03 04.08.2026

  • 11 Учителя Петър Дънов

    4 2 Отговор
    Когато не си свободен и има да даваш, то е труд, а пък като си свободен и никому нямаш да даваш, то е работа. Например рисуваш, четеш, пишеш и никой не те принуждава - то е работа. Жената ще пази красотата, която Бог е създал, да не се опетни. За мъжа е работата, за жената - красотата, а за детето Царството Божие. Най-голямото удоволствие е работата. Жената има една идея за красотата, тя не трябва да си туря мазнини на лицето.
    Жената ще говори за любовта, мъжът за мъдростта, а детето за истината. Престъплението всякога произтича от недоимък. Там където има най-голямо изобилие, не може да се прави престъпление.
    Целият живот е една задача, която човек трябва да реши. Някой път лесно се решава, но мъчно се усвоява и постига. В природата са дадени всички начини, по които човек трябва да работи и да си пробие път. Вземи например тревата - тя седи и все мълчи и работи постепенно, неусетно развъртва пръстта и се изкачва над почвата. Семето има възможности, но то трябва да слуша какво му казват светлината и топлината - те са за него наставници, дават му лекции и ако ги слуша, ще се развива. Ако на последното цвете има сложена голяма плоча, то разумните същества, като дойдат, ще преместят плочата.
    В природата съществуват силни и слаби и силните всякога помагат на слабите.

    13:04 04.08.2026

  • 12 Иво,ще ти спрем пиенето!

    13 6 Отговор
    Вече си утвърден алкохолик-пропадняк.

    Коментиран от #16

    13:04 04.08.2026

  • 13 Ах как...

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Тя и":

    ...бих желал да ме яхне такава ..,,кобила"...😉😀🤭!

    13:06 04.08.2026

  • 14 Аман

    6 5 Отговор
    Този лигло не разбра, че не може да се шегува с всичко и всички.След провала на политическия им проект много слюноотделят и плюят.Както е известно-отстрани е най-лесно.

    13:07 04.08.2026

  • 15 Митов

    9 1 Отговор
    Абе тоя май иска да язди кобила. На там вървят работите. Е щом има мерак, а сигурно и още може, да пробва. Седлото не се изтърква.

    13:07 04.08.2026

  • 16 Тошо

    10 2 Отговор

    До коментар #12 от "Иво,ще ти спрем пиенето!":

    Като го е срам да си поиска, го прави да е всеизвестно.

    13:08 04.08.2026

  • 17 Гост

    13 5 Отговор
    Точно колкото Сиромахов е писател, толкова и Кобилкина става за президент. Търкулнало се гърнето и си намерило капака.

    13:09 04.08.2026

  • 18 хахаха

    9 10 Отговор

    До коментар #6 от "Джжоo пaaааaaацyyуyулaaaa👋😁💯👈":

    Като кажеш А, кажи и Б:)
    Цените на винетките по времето на сглобката ГЕРБ/ПП/ДБ скочиха с 50%
    Тока скочи с 10%, сега с 4%
    На цигарите на 1 август всяка година /от 2009г. насам/ се вдига акциза с 30 цента
    Да не говорим, че Радев и 100 години да е на власт пак няма да успее да открадне толкова, колкото откраднаха сглобката само за година. Леля Асенка пък влезе в рекордите на Гинес като успя само за три дни да профука 10 милиарда.

    Коментиран от #19, #23

    13:09 04.08.2026

  • 19 Винетките не са повишавани

    9 5 Отговор

    До коментар #18 от "хахаха":

    От 2015 г. Когато станаха от 87 на 97 лв. Цигарите по 30ст.на година ..по време на сглобката няма повишение на винетни стикери,нямаше замразяване на минималната работна заплата както сега при мунчо

    Коментиран от #28

    13:13 04.08.2026

  • 20 ПЕНКО

    2 0 Отговор
    ... МАХОВ СУРИОМИ --- " НИКОЙ НЕ МЕ СЛУША "---А ЗАЩО --ЗАЩО - АЗ СЪМ -АЗ -СЪМ !?!?!

    13:14 04.08.2026

  • 21 Българин

    5 2 Отговор
    ИСКАМ КОБИЛКИНА ДА МЕ ОПРАВИ 🥰😍🤩

    13:14 04.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Някой си

    5 2 Отговор
    До коментар 8.
    Нородът не е виновен, че е гласувал за тези, защото си мислеше, че идва промяна, а то ...
    Българският народ, много бива подценяван, но да видим кога ще му падне "пердето" и тогава ....

    13:15 04.08.2026

  • 25 Фют

    1 1 Отговор
    Сега видяхте ли?

    13:16 04.08.2026

  • 26 Икономист

    6 1 Отговор

    До коментар #23 от "Cвинчок...":

    Ей пепейка кокора го наду на 28%, а после бойко българоубиеца го донаду на 31%

    13:17 04.08.2026

  • 27 избирател

    6 1 Отговор
    За състоянието до което ни докара 36 годишната дивотия наречена демокрация , мисля че най-подходящия Президент ще е докотр Гълъбова

    13:17 04.08.2026

  • 28 тц тц

    4 7 Отговор

    До коментар #19 от "Винетките не са повишавани":

    Замразяване на минималната работна заплата касае само циганите, които са на социални помощи! Мунчо ли ти е виновен, че те мързи?
    П.П. Моята заплата например само тази година беше индексирана три пъти, дреме ми каква е МРЗ.

    13:21 04.08.2026

  • 29 Боташоглу

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Cвинчок...":

    е ненадминат!

    13:22 04.08.2026

  • 30 Ниско ниво на публиката

    3 1 Отговор
    Не се ли сещате, че президентът по конституция трябва да отговаря на разни условия?

    Чл. 93.
    ...
    (2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г.) За президент може да бъде избиран български гражданин по рождение, навършил 40 години, който няма друго гражданство, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и е живял последните пет години в страната.

    13:24 04.08.2026

  • 31 хахаха

    4 3 Отговор

    До коментар #23 от "Cвинчок...":

    Къде съм писал, че ги е откраднал бре дженди:) Писах, че ги е профукал. При положение, че Асен беше седнал в скутовете на ББ и Шиши е ясно при кого са отишли милиардите:)

    Коментиран от #43

    13:25 04.08.2026

  • 32 Мъж

    0 10 Отговор
    Наталия и пожелавам да се разболее от рак , амин да го бъде ! 🇮🇱

    13:28 04.08.2026

  • 33 Айде

    2 1 Отговор
    Да ви кажа!
    Веднъж преди години така я натегнах, че и взех здравето! Но веднага реших, че няма да повторя! Сексоложката излезе много смотана в леглото!

    13:29 04.08.2026

  • 34 Българин

    7 3 Отговор
    Най обичам рева на петроханците.
    За Радев гласувахме милиони,а жълтопаветните могат всички да се съберат в една хижа на Петрохан.
    Ристьо се изгуби в скута на Шиши
    Киро Парапета взе да отглежда канабис
    Новия им лидер с двата пръста чело го бият разни разносвачи на пици

    Коментиран от #40

    13:31 04.08.2026

  • 35 бай плъх

    5 0 Отговор
    пишман Сиромах предложи Наталия Кобилкина за президент
    на загорелите каки

    13:34 04.08.2026

  • 36 Спиро

    5 3 Отговор
    Предпочитам Луна...

    13:36 04.08.2026

  • 37 Интересно.

    2 1 Отговор
    Щеше да е яко😂

    13:37 04.08.2026

  • 38 Питам

    1 0 Отговор
    Аааа, не! А Луна?

    13:40 04.08.2026

  • 39 Г€Н€РАЛ Д€$И

    2 3 Отговор
    ИВу, КАК МОЖА ДА МЕ ПРОПУСНЕШ ЗАРАДИ НЯКАКВА КО БИЛ КИ НА?!?!?!?
    А$ $ЪМ НАЙ-ДОБРАТА , БИЛА $ЪМ ПЪРВА "дама" НАВЕДНЪЖ ОПРАВЯМ ПО ДВАМА....!
    НЯМА ТАКОВА Н€ЩО КОНФЛИКТ НА ИНТ€Р€$И, "мъжът" ми БИЛ пр€ми€р....!
    И ПР€ДИ И $€ГА р"ум€н" $ЛУШКА ОПИТНАТА $И Ж€НА!

    13:41 04.08.2026

  • 40 Ку-ку

    4 3 Отговор

    До коментар #34 от "Българин":

    Гласували сте не повече от 400-500к....всичко друго е "ала-бала", помощ от "бразилците" на социална помощ, десетки хиляди объркани GEN-Z.....и това е.....хайде да ви видим сега стискате ли зъбки и изпитвате ли съжаление за това, че му дадохте подобна власт на този "чорап".... 🙏🤣

    13:42 04.08.2026

  • 41 Долу

    2 2 Отговор
    Иво Сиромахов е жълтопсветник в най-лошия смисъл нс тсзи дума. На битово ниво научени да ги хрантути цяла Българи а те да плямпат и да се подиграеат. За него няма нищо свято

    13:45 04.08.2026

  • 42 Хмм

    3 0 Отговор
    подигравката с когото и да било и проява на лош вкус, но какво да се очаква от кадър на кукувците, които се подиграваха наляво и надясно с конкуренцията на спонсорите или на своя гуру, вече ни казаха, че сме плебеи и нашето мнение въобще не ги интресува, затова пък ние им доказахме, че без нас са нула - 0,7%

    Коментиран от #45

    13:46 04.08.2026

  • 43 Пaaааццyyууллл съдрaн от бyнището

    2 2 Отговор

    До коментар #31 от "хахаха":

    Ако ги е профукал а не откраднал нямаше външния дълг при Асен Василев да намалее както сега при Мунчо Крадев Боташа расте

    Коментиран от #44

    13:53 04.08.2026

  • 44 Точен сте

    3 2 Отговор

    До коментар #43 от "Пaaааццyyууллл съдрaн от бyнището":

    За 3 месеца изтегли 3.8 млрд.евро първия месец ,2.5 млрд.евро на втория а в бюджета му има заложен нов 10.5 млрд.евро дълг. Този крадец заедно с тежката му грабителска олигархия има намерение да вземе общо 16.8 млрд.евро ( 32.4 млрд.лв.) нов дълг. Никой досега не е ограбвал така народа а увеличи Ел.енергия,топлоенергия и вода от 1 юли ,винетки с 30% ,от 1 август цигари с 20% храна с 15% за 3 месеца а за какво отиват тогава десетките милиарди дългове които прибира?

    13:55 04.08.2026

  • 45 А съвсем наскоро...!

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Хмм":

    Наш СлаФчУ се възмути,че един министър се подиграл на Теменужка Петкова,за пълничкото и коремче...!
    А той не пропускаше възможността да се подиграва непрестанно ,с Лили Иванова...!

    Коментиран от #53

    13:56 04.08.2026

  • 46 Моряка

    1 0 Отговор
    Прав е Иво.Всеки колега - президент ще иска да научи някоя нова игричка.В преговорите ще бъде неустоима!И без това до сега президентите ни са били все безгръбначни,все от страната на булката.

    Коментиран от #49

    13:58 04.08.2026

  • 47 Васил

    1 0 Отговор
    Защо не Кобилкина за предпочитане е пред комунистката Йотова.

    13:58 04.08.2026

  • 48 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Политолог е синоним на некадърник и алчен безделник който за определена сума разпространява лъжи !!! Във България с лопата да ги ринеш подобни боклу.... Сиромахов е прав да се подиграва защото в момента армия от политолози от сутрин до вечер ни убеждава че Идиотова няма алтернатива ,а тя е само една жалка краварска подлога.

    14:04 04.08.2026

  • 49 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Моряка":

    Морски, че тя тая от коя стрна би била, ако стане президент? Може би, от двете...?!
    Иначе, като гледам, какъв спор се вихри, ще рече човек, че 40 години след комунизма цъфтим и връзваме, само последните две сглобки развалиха пълното ни щастие. Всички са маскари, затова, дали ще е кобила или катър, разлика няма. Докато не се затрием напълно сами, няма да ни дойде акъла. И товага няма да ни дойде, но поне няма да ни има на тоя свят.

    14:05 04.08.2026

  • 50 Ко речи?

    1 0 Отговор
    Ако за всеки глас даде по един мандръс - става.

    14:06 04.08.2026

  • 51 Варна

    2 1 Отговор
    Йотова през целият си живот не е засадила и едно дръвче в България,но пък държавната хранилка и допада много,но тя няма да е Президент защото ще бъде пометена октомври заедно с Боташев.

    14:07 04.08.2026

  • 52 Този човечец

    1 0 Отговор
    с този елементарен хумор пак се оля
    Става за кашмер

    14:08 04.08.2026

  • 53 Ко речи?

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "А съвсем наскоро...!":

    Що, да не я е обиждал, че е дебела?

    14:08 04.08.2026

  • 54 бат Данчо

    0 0 Отговор
    Този Сиромахов е и единствен читател на писанията си.Да седи в Бургас и да го цвъкат гларусите !

    14:10 04.08.2026

  • 55 Национална координация " Арест на мунчо"

    1 0 Отговор
    РУМЕН РАДЕВ ПРЕДАДЕ БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА В ЧЕРНО МОРЕ НА ТУРЦИЯ
    (Видеото е в първия коментар)

    Правителството на Радев отстъпва 33% от резултатите от проучванията за нефт и газ в българското черноморско находище "Хан Тервел" на Турция. Това е невероятно предателство спрямо нашите национални интереси и представлява цената за предоговарянето на усклавията по също възмутителното споразумение с "Боташ".

    Вместо да направи всичко възможно да осигури суровина за рафинерията в Бургас, Радев отстъпва възможността за вадене на такава суровина на чужда държава... от която после може да се наложи да купуваме това, което си е наше! Явно толкова е и смисълът от забелването на рамото на глупавата ни външна министърка пред бившия шеф на турското разузнаване.

    Тази есен и зима ще се наложи не просто да свалим, а да изметем Радев и радевчетата му от България.

    14:24 04.08.2026