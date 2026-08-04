Иво Сиромахов предложи Наталия Кобилкина за президент

Писателят и сценарист Иво Сиромахов посочи Наталия Кобилкина като идеалния кандидат за президент в ироничен коментар за предстоящите президентски избори, за които все още няма ясни кандидати. Според публикацията на Сиромахов държавният глава трябва да съчетава редица качества – от привлекателност и популярност сред младите до близост с възрастните хора.

Бившият сценарист на Слави Трифонов смята, че държавният глава трябва да е жена, която да бъде едновременно привлекателна, популярна сред младите, близка до възрастните хора, да поддържа добри отношения със Запада, но и да знае руски, да бъде заможна, без да демонстрира богатството си, и да умее да печели доверието на хората.

След изброяването на всички тези качества авторът стига до шеговитото заключение, че се сеща само за една такава жена.

„Аз се сещам за такава жена. Това е Кобилкина. Моят президент!“, написа той.

Иво Сиромахов завърши публикацията с характерната си ирония, като си представи как новогодишното обръщение на държавния глава започва с думите: „Здравейте, прекрасни!“ – препратка към популярния поздрав на Наталия Кобилкина.

Тя от своя страна не подмина публикацията му, а я сподели и в своя профил и му отговори: "Много сладко" с весели емотиконки.