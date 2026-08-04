Георги Стефанов: Липсва управление на река Дунав

Критично ниското ниво на река Дунав е резултат от натрупването на продължителни горещини, липса на валежи и отсъствието на координирано управление на водните ресурси между крайбрежните държави, съобщават от БНР след интервю с експерта по климатични политики и енергетика Георги Стефанов за Радио Пловдив. Според него ситуацията по поречието е безпрецедентна за Европа, въпреки че на този етап няма непосредствен риск за българската ядрена енергетика.
Маловодието на реката създава сериозни затруднения за търговското корабоплаване и повдига въпроси за сигурността на атомните електроцентрали в региона. По отношение на АЕЦ „Козлодуй“ Георги Стефанов уверява, че съоръжението разполага със специални инженерни решения, които позволяват нормален режим на работа дори при спад на водите.
"Следи се ситуацията и експертите уверяват, че поне през следващите три седмици няма опасност за работата на централата", пояснява Стефанов.
Експертът отбелязва, че юли в България е бил по-хладен от обичайното за първи път от повече от две десетилетия, но общата картина на континента остава тревожна поради зачестяващите екстремни климатични явления. Високите температури не само затрудняват ядрените мощности, но и намаляват ефективността на фотоволтаичните паркове и водноелектрическите централи, което поставя под натиск цялата енергийна система. В тази връзка Стефанов вижда сериозен потенциал в геотермалната енергия, тъй като тя не зависи от климата, а страната ни разполага с отлични възможности за нейното развитие.
Основният корен на проблема надхвърля климатичните промени и се крие в липсата на съвместно управление на водните ресурси между държавите по течението. Експертът настоява за въвеждане на общо басейново планиране, при което всяка страна да декларира водочерпенето си и да гарантира минимален отток за съседите си надолу по реката.
"Досега се е смятало, че Дунав е толкова пълноводен, че вода ще има за всички. Очевидно това вече не е така", коментира Стефанов.
Продължителното маловодие нанася тежки щети и на биоразнообразието, засягайки рибните популации, птиците и цялостната речна екосистема.
"Не трябва да реагираме с кризисни решения като взривяване на скали, а да управляваме водните ресурси така, че да има вода за хората, икономиката и природата", категоричен е специалистът.
Георги Стефанов критикува липсата на достатъчно инвестиции в превантивни мерки срещу климатичните рискове. Той припомня, че България има приета Национална стратегия за адаптация към климатичните промени, но голяма част от заложените в нея стъпки остават нереализирани.
"Политиците често предпочитат да не правят предварителните разходи за превенция и след това обществото плаща многократно по-висока цена при настъпването на кризите", заявява Стефанов.
Очакванията за следващите десет дни не предвиждат съществено повишаване на речното ниво. Исторически август и септември са най-сухите месеци на континента, а допълнително влияние върху атмосферната циркулация и валежите в Европа могат да окажат и глобални фактори, като мащабните горски пожари в Канада.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #29
13:05 04.08.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #7
13:05 04.08.2026
3 kоkорчо 💋🍌
отделно кой знае кви женски хормони има вътре
13:07 04.08.2026
4 българина
13:09 04.08.2026
5 Оги
13:11 04.08.2026
6 Фют
Нищо да не остава без управление
13:15 04.08.2026
7 оня с коня
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Като дойде това "скоро и у нас" ще внасяме от Турция но то ще дойде тогава,когато дойде и дядо Иван на Дунава.
13:18 04.08.2026
8 Иран
13:23 04.08.2026
9 Брабинеца
13:25 04.08.2026
10 Сандо
13:27 04.08.2026
11 ВИК
Коментиран от #27
13:31 04.08.2026
12 Прогресивни съветски шарлатани !
В какво точно се изразява това изключително сътрудничество в частта "поддържане на нивото на река Дунав". Да помислим:
1. Съвместен молебен за дъжд?! Ред молитва, ред сълзи. Покоче, ручей, река.
2. Нашият министър настоява пред сръбския да пуснат повече вода от ВЕЦ "Железни врата"?! - решенията не се вземат еднолично от сръбския министър, нито може да има някакъв ефект, защото в самия "язовир" водата е паднала до критични нива.
3. Разбрали са се удълбочават зоните в които работят помпите - какво тук има общо сръбския министър?!
Мога да продължа, но няма смисъл.
Важното е да се произведе глупава и изпразнена от съдържание новина, че родния министър нещо прави.
Не зная откъде ги взема Радев, но има няколко министри, които не стават вече дори и за виц.
13:35 04.08.2026
13 кРадев е руска-турска марионетка !
Това е цената на предоговарянето на "Боташ".
Премиерът Радев е прокарал това решение на Министерски съвет на 29.07 турската компания Turkish Petroleum Overseas да получи 33% от проучванията на газ и нефт в находището "Хан Тервел".
Винаги съм предупреждавал, че Румен Радев представлява огромен риск за България. Не очаквах обаче, че толкова бързо ще бъде взето решение с толкова тежки последици за националния ни интерес.
Тук не става дума само за икономически или търговски интереси. Не става дума дори единствено за националната ни сигурност. Става дума за мястото на България в света и за стратегическата посока, в която се движи държавата.
Радев системно отклонява България от европейския ѝ път и я насочва към свят, в който международните правила и правото отстъпват пред силата. В подобен модел малките държави трудно защитават своите интереси и са принудени да се съобразяват с волята на по-силните.
Коментиран от #24, #31
13:36 04.08.2026
14 Тия Не Могат Да Управляват !
Пък Щели !
Да Управляват !
Река !
То Бива да си Сакат !
Бива !
Ама Чак Пък Толкова !
13:36 04.08.2026
15 Грабвайте Кофите !
13:37 04.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Липсва информация
14:01 04.08.2026
19 Кво умувате бре
Коментиран от #21, #26
14:02 04.08.2026
20 Само питам
14:04 04.08.2026
21 Не сега
До коментар #19 от "Кво умувате бре":Като се наводни хубаво тогава ще отпуснат пари по програма, ще ги дадат на някой голям предприемач и ще докарат онея шлепове с гребачките и тогава ... сега е много лесно и евтино
Коментиран от #22, #23
14:05 04.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Изключително простД народ сме ей
До коментар #21 от "Не сега":Ей го и тоя малоумник Георги Стефанов: Липсва управление на река Дунав.....
14:09 04.08.2026
24 Ново пет !
До коментар #13 от "кРадев е руска-турска марионетка !":И защо намесваш Русия ? На Русия ли изнасяме златото си ? Руски ли са другите 60%фирми в консорциума ? Кажи "Турско-Англосаксонска марионетка " , че да се съглася .
14:09 04.08.2026
25 Моля да не ми пречите
14:09 04.08.2026
26 Няма няма
До коментар #19 от "Кво умувате бре":Коритото на реката ще го оправяме когато се наводни за да не се вижда какво точно е направено. Ще отчетем че сме изгребали 5 милиона тона за по 350 евро на тон и така. Сега не може
14:13 04.08.2026
27 Големите народи изяждат природата
До коментар #11 от "ВИК":Те да виновни за екологичната катастрофа. Защото като имаш милярдно население трябва да го храниш и обличаш да му копуваше вода лекарства но за милиарди хора. .... Трябва да има програма за намаляване на населението на Земята. В противен случай ще загинем.
14:14 04.08.2026
28 Големите народи изяждат природата
14:17 04.08.2026
29 България
До коментар #1 от "честен ционист":Е този водопад. Кой го управлява ?
14:25 04.08.2026
30 адаша
14:26 04.08.2026
31 "руско турска " е само руско турската
До коментар #13 от "кРадев е руска-турска марионетка !":Война за освобождението на България. Ти не можеш тия две думи в друг смисъл да ги употребяваш. Ако някой е марионетка това е друг въпрос. Но чак пък руско турска марионетка е странно .
14:32 04.08.2026
32 "руско турска " е само руско турската
14:37 04.08.2026