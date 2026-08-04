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Георги Стефанов: Липсва управление на река Дунав

Георги Стефанов: Липсва управление на река Дунав

4 Август, 2026 13:04 889 32

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Маловодието на реката създава сериозни затруднения за търговското корабоплаване и повдига въпроси за сигурността на атомните електроцентрали в региона

Георги Стефанов: Липсва управление на река Дунав - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Критично ниското ниво на река Дунав е резултат от натрупването на продължителни горещини, липса на валежи и отсъствието на координирано управление на водните ресурси между крайбрежните държави, съобщават от БНР след интервю с експерта по климатични политики и енергетика Георги Стефанов за Радио Пловдив. Според него ситуацията по поречието е безпрецедентна за Европа, въпреки че на този етап няма непосредствен риск за българската ядрена енергетика.

Маловодието на реката създава сериозни затруднения за търговското корабоплаване и повдига въпроси за сигурността на атомните електроцентрали в региона. По отношение на АЕЦ „Козлодуй“ Георги Стефанов уверява, че съоръжението разполага със специални инженерни решения, които позволяват нормален режим на работа дори при спад на водите.

"Следи се ситуацията и експертите уверяват, че поне през следващите три седмици няма опасност за работата на централата", пояснява Стефанов.

Експертът отбелязва, че юли в България е бил по-хладен от обичайното за първи път от повече от две десетилетия, но общата картина на континента остава тревожна поради зачестяващите екстремни климатични явления. Високите температури не само затрудняват ядрените мощности, но и намаляват ефективността на фотоволтаичните паркове и водноелектрическите централи, което поставя под натиск цялата енергийна система. В тази връзка Стефанов вижда сериозен потенциал в геотермалната енергия, тъй като тя не зависи от климата, а страната ни разполага с отлични възможности за нейното развитие.

Основният корен на проблема надхвърля климатичните промени и се крие в липсата на съвместно управление на водните ресурси между държавите по течението. Експертът настоява за въвеждане на общо басейново планиране, при което всяка страна да декларира водочерпенето си и да гарантира минимален отток за съседите си надолу по реката.

"Досега се е смятало, че Дунав е толкова пълноводен, че вода ще има за всички. Очевидно това вече не е така", коментира Стефанов.

Продължителното маловодие нанася тежки щети и на биоразнообразието, засягайки рибните популации, птиците и цялостната речна екосистема.

"Не трябва да реагираме с кризисни решения като взривяване на скали, а да управляваме водните ресурси така, че да има вода за хората, икономиката и природата", категоричен е специалистът.

Георги Стефанов критикува липсата на достатъчно инвестиции в превантивни мерки срещу климатичните рискове. Той припомня, че България има приета Национална стратегия за адаптация към климатичните промени, но голяма част от заложените в нея стъпки остават нереализирани.

"Политиците често предпочитат да не правят предварителните разходи за превенция и след това обществото плаща многократно по-висока цена при настъпването на кризите", заявява Стефанов.

Очакванията за следващите десет дни не предвиждат съществено повишаване на речното ниво. Исторически август и септември са най-сухите месеци на континента, а допълнително влияние върху атмосферната циркулация и валежите в Европа могат да окажат и глобални фактори, като мащабните горски пожари в Канада.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    14 4 Отговор
    Управлението на река Дунав е нещо като директор на водопад.

    Коментиран от #29

    13:05 04.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    Режим на тока в Унгария, Сърбия, Румъния.Скоро и у нас.

    Коментиран от #7

    13:05 04.08.2026

  • 3 kоkорчо 💋🍌

    3 0 Отговор
    у делиурмана пред офиса на ПералняПеткови раздават вода ама се сетиха баш в най студеното лято и след като едва минаха 4%

    отделно кой знае кви женски хормони има вътре

    13:07 04.08.2026

  • 4 българина

    8 0 Отговор
    като няма вода какво ще управляваш!??? глупости

    13:09 04.08.2026

  • 5 Оги

    9 0 Отговор
    Така е, Гошка, още една агенция или дирекция или холдинг или нещо подобно с изпълнителен борд със заплати от по 10 бона евраци без бонусите за управление на Дунав трябва да се открие задължително и нещата ще се оправят пт извора до делтата на Дунав!!! Това е решението!

    13:11 04.08.2026

  • 6 Фют

    8 1 Отговор
    Ама управлявайте ги тея реки, бе!
    Нищо да не остава без управление

    13:15 04.08.2026

  • 7 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Като дойде това "скоро и у нас" ще внасяме от Турция но то ще дойде тогава,когато дойде и дядо Иван на Дунава.

    13:18 04.08.2026

  • 8 Иран

    5 0 Отговор
    Аз ще управлявам и ще взимам такса, споко!

    13:23 04.08.2026

  • 9 Брабинеца

    4 0 Отговор
    експерта Георги Стефанов и от водни ресурси ли разбира освен от гори и шавар..., пък и настоявал ти да видиш, но си мълчи за това, че спи в една стая с Б.Сандов и Т.Белев

    13:25 04.08.2026

  • 10 Сандо

    7 0 Отговор
    Е,няма ли кой да я демократизира тая река и да я препълни с евроатлантически ценности?

    13:27 04.08.2026

  • 11 ВИК

    3 0 Отговор
    Специалистите трябва да оценяват не само температурните промени, но и потреблението на вода от съвременните дигитални фирми, които се роят на континента. Много вода е нужна за супер дигиталната икономика, която не се интересува от живата природа. Големите пари изяждат природата!

    Коментиран от #27

    13:31 04.08.2026

  • 12 Прогресивни съветски шарлатани !

    4 1 Отговор
    "Ива Петрова, българският министър на енергетиката, сътрудничи със своя сръбски колега Дубравка Джедович за поддържане на нивото на река Дунав при Козлодуй над критичните прагове".
    В какво точно се изразява това изключително сътрудничество в частта "поддържане на нивото на река Дунав". Да помислим:
    1. Съвместен молебен за дъжд?! Ред молитва, ред сълзи. Покоче, ручей, река.
    2. Нашият министър настоява пред сръбския да пуснат повече вода от ВЕЦ "Железни врата"?! - решенията не се вземат еднолично от сръбския министър, нито може да има някакъв ефект, защото в самия "язовир" водата е паднала до критични нива.
    3. Разбрали са се удълбочават зоните в които работят помпите - какво тук има общо сръбския министър?!
    Мога да продължа, но няма смисъл.
    Важното е да се произведе глупава и изпразнена от съдържание новина, че родния министър нещо прави.
    Не зная откъде ги взема Радев, но има няколко министри, които не стават вече дори и за виц.

    13:35 04.08.2026

  • 13 кРадев е руска-турска марионетка !

    1 3 Отговор
    Румен Радев е одобрил прехвърлянето на 33% от правата по лиценза за проучване на нефт и природен газ в българската изключителна икономическа зона в Черно море на Турция. Без санкция от парламента!
    Това е цената на предоговарянето на "Боташ".
    Премиерът Радев е прокарал това решение на Министерски съвет на 29.07 турската компания Turkish Petroleum Overseas да получи 33% от проучванията на газ и нефт в находището "Хан Тервел".
    Винаги съм предупреждавал, че Румен Радев представлява огромен риск за България. Не очаквах обаче, че толкова бързо ще бъде взето решение с толкова тежки последици за националния ни интерес.
    Тук не става дума само за икономически или търговски интереси. Не става дума дори единствено за националната ни сигурност. Става дума за мястото на България в света и за стратегическата посока, в която се движи държавата.
    Радев системно отклонява България от европейския ѝ път и я насочва към свят, в който международните правила и правото отстъпват пред силата. В подобен модел малките държави трудно защитават своите интереси и са принудени да се съобразяват с волята на по-силните.

    Коментиран от #24, #31

    13:36 04.08.2026

  • 14 Тия Не Могат Да Управляват !

    5 3 Отговор
    Това Което е изцяло В Ръцете им !

    Пък Щели !

    Да Управляват !

    Река !

    То Бива да си Сакат !

    Бива !

    Ама Чак Пък Толкова !

    13:36 04.08.2026

  • 15 Грабвайте Кофите !

    6 0 Отговор
    И Носете Вода !

    13:37 04.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Липсва информация

    4 0 Отговор
    Какво става и къде е водата на Дунав. Защото ако някой продава водата на нашите реки и в предишните години имаше празни язовири , то какво пречи някой да продава и водата от река Дунав. Европа също може да научи нещо от нас нали така да краде и лъже . ....

    14:01 04.08.2026

  • 19 Кво умувате бре

    1 2 Отговор
    Почвайте да гребете пясък ! Грам ли мозък нямате ?

    Коментиран от #21, #26

    14:02 04.08.2026

  • 20 Само питам

    1 1 Отговор
    Правят се някакви кроежи за производство на водород ... Което не е ли заплаха за предстоящ недостиг на суровината за производството му - водата ? Така че , нищо лошо , да се мисли навреме, както предлага този господин .

    14:04 04.08.2026

  • 21 Не сега

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Кво умувате бре":

    Като се наводни хубаво тогава ще отпуснат пари по програма, ще ги дадат на някой голям предприемач и ще докарат онея шлепове с гребачките и тогава ... сега е много лесно и евтино

    Коментиран от #22, #23

    14:05 04.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Изключително простД народ сме ей

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Не сега":

    Ей го и тоя малоумник Георги Стефанов: Липсва управление на река Дунав.....

    14:09 04.08.2026

  • 24 Ново пет !

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "кРадев е руска-турска марионетка !":

    И защо намесваш Русия ? На Русия ли изнасяме златото си ? Руски ли са другите 60%фирми в консорциума ? Кажи "Турско-Англосаксонска марионетка " , че да се съглася .

    14:09 04.08.2026

  • 25 Моля да не ми пречите

    3 0 Отговор
    И да ме изтърпите до 11.08. понеже тогава заминавам за Америка. Мерси.

    14:09 04.08.2026

  • 26 Няма няма

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Кво умувате бре":

    Коритото на реката ще го оправяме когато се наводни за да не се вижда какво точно е направено. Ще отчетем че сме изгребали 5 милиона тона за по 350 евро на тон и така. Сега не може

    14:13 04.08.2026

  • 27 Големите народи изяждат природата

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "ВИК":

    Те да виновни за екологичната катастрофа. Защото като имаш милярдно население трябва да го храниш и обличаш да му копуваше вода лекарства но за милиарди хора. .... Трябва да има програма за намаляване на населението на Земята. В противен случай ще загинем.

    14:14 04.08.2026

  • 28 Големите народи изяждат природата

    2 0 Отговор
    Те са най виновни за екологичната катастрофа. Защото когато имаш милярдно население трябва да го храниш и обличаш да му купуваш вода храна лекарства но за милиарди хора. Трябва да има програма за хуманно намаляване на населението на Земята. В противен случай всички ще загинем.

    14:17 04.08.2026

  • 29 България

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Е този водопад. Кой го управлява ?

    14:25 04.08.2026

  • 30 адаша

    0 0 Отговор
    Да се въведе дерогация на водата в Дунав. До октомври, ноември...

    14:26 04.08.2026

  • 31 "руско турска " е само руско турската

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "кРадев е руска-турска марионетка !":

    Война за освобождението на България. Ти не можеш тия две думи в друг смисъл да ги употребяваш. Ако някой е марионетка това е друг въпрос. Но чак пък руско турска марионетка е странно .

    14:32 04.08.2026

  • 32 "руско турска " е само руско турската

    0 0 Отговор
    Война за освобождението на България. Ти не можеш тия две думи в различен смисъл да ги употребяваш заедно ! Ако някой е марионетка това е друг въпрос. Но чак пък руско турска марионетка е странно .

    14:37 04.08.2026

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