Културна сряда: Световен хип-хоп, театрални премиери и морски изложби вдигат градуса в София и Варна

Днешният 8 юли предлага изключително богата палитра от културни прояви, които ще задоволят вкусовете както на меломаните, така и на любителите на театъра и изобразителното изкуство. Столицата и морската ни столица Варна се превръщат в основни горещи точки на артистичния живот в страната.

Музикалният пулс на София: От ъндърграунд хип-хоп до модерен рок

Безспорно едно от най-очакваните събития на софийската клубна сцена тази вечер е концертът на американската хип-хоп легенда Evidence от емблематичната група Dilated Peoples. Той ще взриви сцената на Club Mixtape 5, а специално участие в събитието ще вземат едни от най-влиятелните имена на родната алтернативна сцена – ЖЛЪЧ & RAWLAND.

В същия момент феновете на рок енд рола и по-твърдия звук ще се съберат в Rebels Club за традиционните юлски клубни срещи. Ако предпочитате по-интимна и акустична атмосфера, Schroedinger Bar е домакин на поредната спирка от българското турне на Oft Robin. Междувременно в арт пространството на Топлоцентрала младата и креативна формация Project by Maria ще направи официална премиера на своя дългоочакван дебютен албум, озаглавен просто "а".

Театрални вълнения в сърцето на столицата

За любителите на живото актьорско майсторство вечерта предлага два силни избора. На сцената на Театър 199 се завръща завладяващата постановка "Хаос", която обещава силни емоции и дълбок психологизъм. Паралелно с това, Народен театър „Иван Вазов“ кани зрителите на сцена „Апостол Карамитев“, където ще се изиграе интригуващият спектакъл "Ария на съперницата".

Арт вълни по Черноморието

Културният живот кипи с пълна сила и във Варна. Днес е последният шанс на жителите и гостите на морския град да разгледат живописната изложба "Летен бриз" на Мария Райчева, организирана с подкрепата на Община Варна. Веднага след това арт уикендът може да продължи в Art Gallery Le Papillon, където врати отваря съвместната експозиция на Н. Абаева и Г. Миленов, предлагаща уникална симбиоза между съвременна живопис и модерни скулптурни форми.