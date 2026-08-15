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Легендата Виктор Цой: 36 години без гласа на промяната

Легендата Виктор Цой: 36 години без гласа на промяната

15 Август, 2026 09:00, обновена 15 Август, 2026 09:07 1 346 35

  • виктор цой-
  • смърт-
  • годишнина-
  • музикант-
  • група кино

На днешния 15 август се прекланяме пред бунтаря, който преобърна съветския рок и стана символ на цяло поколение

Легендата Виктор Цой: 36 години без гласа на промяната - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес, 15 август 2026 г., се навършват точно 36 години от трагичната гибел на Виктор Цой – фронтмен на легендарната рок група „Кино“, поет, композитор и безспорен идол на милиони хора по света.

Цой загива едва 28-годишен в тежка автомобилна катастрофа край Латвия през 1990 година. Въпреки краткия си земен път, неговото творчество остава вечно, а емблематичният лозунг „Цой е жив!“ продължава да краси десетки паметни стени в редица градове.

Трагедията, която разтърси милиони

На 15 август 1990 г. в 12:28 ч. на шосето Слока-Талси в Латвия, „Москвич-2141“ на музиканта се блъска челно в автобус „Икарус“. Според официалното разследване, умореният Цой е заспал зад волана от преумора. Смъртта му настъпва мигновено. Новината шокира целия Съветски съюз, а погребението му в Ленинград се превръща в масова манифестация на скръб и признателност.

Музиката като оръжие за свобода

Група „Кино“, основана в началото на 80-години, бързо се превръща в гласа на съветския ъндърграунд. Песни като „Хочу перемен!“ (Искам промени!), „Группа крови“ (Кръвна група) и „Звезда по имени Солнце“ (Звезда на име Слънце) улавят пулса на Перестройката. Музиката на Виктор Цой комбинира пост-пънк звучене с дълбоки, философски и бунтарски текстове, които отхвърлят тоталитарния сив цвят на ежедневието.

Киното и култовият образ

Освен на сцената, Цой оставя ярка следа и в киното. Ролята му на Моро във филма „Игла“ (1988 г.) му носи признанието „Актьор на годината“ в СССР. Неговият визуален стил – изцяло в черно, с вглъбен поглед и специфична стойка – се превръща в модел за подражание на милиони младежи.

Днес песните на група „Кино“ се слушат от нови поколения, които дори не са били родени по негово време. Влиянието му върху източноевропейската рок култура остава ненадминато, а посланията му за вътрешна свобода и промяна са по-актуални от всякога.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Де па

    4 9 Отговор
    Ти пущи некоя снимка с голи жени, какво ни занимаваш сутрин рано с революционери?

    Коментиран от #16, #26, #32

    09:10 15.08.2026

  • 2 Госあ

    21 5 Отговор
    Аз и сега слушам Кино, без да съм бил от това поколение. ФСБ - също, когато и в България се е правила музика, преди петроханци и евровизия да овапцат всичко

    Коментиран от #30

    09:12 15.08.2026

  • 3 Комунистите го утрепаха

    5 18 Отговор
    Традиции.

    09:17 15.08.2026

  • 4 авантгард

    6 2 Отговор
    Мдаааааа....
    Група крови, на рукаве.........

    09:18 15.08.2026

  • 5 Т Живков

    0 9 Отговор
    Смрът на кумонизъма!

    Коментиран от #24

    09:20 15.08.2026

  • 6 Дзак

    6 2 Отговор
    Не помня откъде купих Сборния албум на Промяната АССА. Мы хотим перемен я има и там! Всички песни звучаха много модерно.

    09:26 15.08.2026

  • 7 Анонимен

    3 1 Отговор
    Любимата музика на Георги Илиев!

    09:27 15.08.2026

  • 8 Хмм

    6 4 Отговор
    неприятен глас, сега е легенда, но като е бил жив се е прехранвал като огняр

    09:27 15.08.2026

  • 9 Госあ

    10 5 Отговор
    айдеее бангарангите почнаха с коментарчетата си

    09:30 15.08.2026

  • 10 Браво, Милене!

    12 3 Отговор
    Много хубава статия! Спомних си за Цой и Кино. Мир на праха му.

    09:33 15.08.2026

  • 11 Гориил

    9 10 Отговор
    Според съвременниците му, той е бил малко безмозъчен и психически нестабилен.Освен това, той имал проблеми с руското произношение и често бил бъркан с чужденец.Неговите промоутъри бяха московски и петербургски мързеливци и паразити, подлудени от алкохол и наркотици. Няма нужда този гнил продукт от периода на разпадане на Русия да се представя за класическото наследство на руския рок.На Запад той е боготворен и превърнат в обект на перверзен култ. Цой загива в автомобилна катастрофа с 230 километра в час. В кръвта му е имало смъртоносна доза алкохол.

    Коментиран от #15, #17

    09:36 15.08.2026

  • 12 Дедо

    1 15 Отговор
    Най вероятно са го приключили руските служби и са инсценирали смъртта му .

    Коментиран от #14

    09:37 15.08.2026

  • 13 Айляк

    3 0 Отговор
    От изброените песни не виждам "Пачка сигарет".
    Здраво парче.

    09:38 15.08.2026

  • 14 Гориил

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Дедо":

    Той самият е търсил смъртта, като е шофирал кола в зомби състояние.

    09:38 15.08.2026

  • 15 Госあ

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Гориил":

    викаш московски и петербургски...а не ве, казашки и грузински ушанки ше са му промотърите 😆 Я каи са нещо за Достоевски и Гогол

    09:42 15.08.2026

  • 16 Мими Кучева🐕

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Де па":

    Може и с голи мъже!🌈🛴🥳🤣👍

    09:42 15.08.2026

  • 17 Ще има и още

    10 0 Отговор

    До коментар #11 от "Гориил":

    Нека същите тези съвременници да ти обяснят как Москвич 21-41 се движи с 230 км. в час....

    Коментиран от #18, #20

    09:42 15.08.2026

  • 18 Гориил

    1 3 Отговор

    До коментар #17 от "Ще има и още":

    Ще го питаш в онзи свят.

    09:45 15.08.2026

  • 19 Вуната

    8 2 Отговор
    Цой е велик! Слушам го всеки ден, както и много от познатите ми. Песните и текстовете са актуални и днес повече от всякога! Поздрави за всички фенове на Цой и група Кино!

    09:47 15.08.2026

  • 20 Госあ

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Ще има и още":

    Йес! Точно това щях да го питам! Освен това, в официалното изявление са казали, че не е имало алкохол в кръвта му. Ама той слушал некви съвременници

    09:47 15.08.2026

  • 21 рок фен

    7 0 Отговор
    Москвич и 230 км/ч естествено са глупости. Шофирал е с над 100, може би дори и 130 км/ч. Отсреща автобус с 60-70 км/ч. Челен сблъсък. Няма спирачен път. И в болид на формула 1 с кокпит да беше не се знае дали щеше да оцелее. Иначе гласът му е странен, не те грабва с някакви вокални способности. С всяко следващо слушане установяваш, че за тази музика и тези текстове вокалът е точно това, което трябва - потапя те в историята на песента без да взима връх над нея.

    10:00 15.08.2026

  • 22 Гориил

    4 0 Отговор
    Нивото на алкохол в кръвта на Виктор Цой е било 1,2 ppm. Местните следователи са съобщили тази цифра на журналисти в деня след инцидента. Впоследствие обаче информацията за консумацията му на алкохол е била премахната от документите.

    10:00 15.08.2026

  • 23 2026

    3 0 Отговор
    "И две хиляди години – война,война без особени причини. Войната е за младите,лекарство против бръчки. Алена, алена кръв –след час е вече просто земя,след два върху нея има цветя и трева,след три тя отново е живаи стоплена от лъчите на звездата с името Слънце..."

    10:06 15.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 рок фен

    2 0 Отговор
    Не го знам Горил защо пише глупости като не харесва музиката на Кино? Отделно всичките му твърдения за Цой, за катастрофта са от рода на "една баба каза". Да си ходи в статиите за Евровизия и да си коментира. Иначе фактите са, че Цой е имал книжка от няма и два месеца - началото на юни. Това обяснява, защо не е успял да увладее колата и липсата на спирачен път. Автомобилът му първо е тръгнал към банкета и в опит да овладее ситуацията, Цой го насочва в насрещното. Шофьорът на автобуса не е имал никакво време за реакция.

    10:25 15.08.2026

  • 26 Не торгайте Цоя

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Де па":

    Демократичните еврохейски с гледат жално, с завист и пускат слюнки по такива известни руски личности.. Имате си свои, слушайте си "Молеца" и не пипайте с мазните си ръчички истинските творци..

    Коментиран от #31

    10:26 15.08.2026

  • 27 Копейки,

    0 2 Отговор
    Кой уби Пригожин?Коментирайте.

    10:28 15.08.2026

  • 28 Типичен

    1 0 Отговор
    Руснак.

    10:32 15.08.2026

  • 29 виктор

    0 0 Отговор
    Доктор го убиват службите.

    10:54 15.08.2026

  • 30 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Госあ":

    Тоя Цой е бил агент на ЦРУ и за това си е получил заслуженото!
    Сега вече това никой не го и крие. Признават го дори неговите пособници.

    10:57 15.08.2026

  • 31 Ела

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Не торгайте Цоя":

    Да те натегнем, та да се олабиш, че напрежение у тебе се усеща!

    10:57 15.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 БАРС

    1 0 Отговор
    ПО ПОЛЕКА ЩЕ МУ СКЪСАШ ГЕМА С ТИЯ ГОЛИ ЖЕНИ.

    11:03 15.08.2026

  • 34 БАРС

    0 0 Отговор
    ПО ПОЛЕКА ЩЕ МУ СКЪСАШ ГЕМА С ТИЯ ГОЛИ ЖЕНИ.

    11:04 15.08.2026

  • 35 БАРС

    0 0 Отговор
    ВЧЕРА ГЛЕДАХ КОНЦЕРТА НА ГРУПА КИНО В СТАДИОН ЛУЖНИКИ ЦЕЛИЯТ СТАДИОН БЕШЕ ПЪЛЕН .ХАРЕСА МИ КОНЦЕРТА.МУЗИКАТА Е ЖИВА НО ИСПЛЗВАТ ГЛАСА НА ВИКТОР ЦОЙ .ПО първи канал на росия.

    11:07 15.08.2026