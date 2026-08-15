Силви Вартан на 82: Световната икона с БГ корени

Днес, на 15 август 2026 г., световноизвестната френска певица от български произход Силви Вартан навършва 82 години. Родена през 1944 г. в село Искрец, България, тя се премества със семейството си във Франция едва на 8-годишна възраст. Този ход поставя началото на една от най-бляскавите и дългогодишни кариери в европейската поп и рок музика.

Силви Вартан се превръща в едно от водещите лица на вълната „йе-йе“ (yé-yé) през 60-те години. През годините тя записва над 65 албума и повече от 1500 песни, като регистрира феноменалните 50 милиона продадени копия по целия свят. Нейният бурен личен и професионален живот, включително емблематичният брак с покойната рок звезда Джони Холидей, я превръщат в абсолютна модна и културна икона. Тя се появява на кориците на списания над 2000 пъти – постижение, което надминава дори звезди като Бриджит Бардо.

Въпреки световната си слава и десетилетията, прекарани в чужбина, певицата никога не забрави своите български корени. Чрез своята благотворителна дейност и емоционални концерти у нас, Силви Вартан остава завинаги в сърцата на родната публика.