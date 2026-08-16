От ДБ определиха първите 100 дни на кабинета "Радев" като овладяване на проваления модел

От "Демократична България" определиха първите 100 дни на кабинета "Радев" като период на овладяване на проваления управленски модел и създаване на нови рискове, вместо на реална промяна. Това се посочва в позиция на формацията, разпространена до медиите. Днес се навършват 100 дни от встъпването в длъжност на правителството с премиер Румен Радев. Народното събрание избра новия Министерски съвет на 8 май, пише БНТ.
"Преди сто дни Румен Радев пое еднолично властта в държавата ни, с безпрецедентно мнозинство и доверие и висока претенция - овладяване на цените и модернизация на икономиката, демонтаж на олигархичния модел, връщане на държавността. Ние също поехме своя ангажимент според резултата, който гражданите ни отредиха – да бъдем конструктивна, но твърда дясна опозиция. Да подкрепяме истинските реформи, но и да разобличаваме имитациите и да пресичаме опитите за връщане назад. Да предлагаме решения, да изискваме отчетност и да защитаваме европейския курс и успешното икономическо развитие на България", посочват от формацията.
От ДБ отбелязват, че 100 дни не стигат, за да се решат всички проблеми, но са достатъчни за оценка дали се върви към постигане на амбициозните цели на кабинета "Радев", или намеренията на властта му са далеч по-скромни – "подчиняване и експлоатиране на досегашния провален модел". Нашата оценка е силно критична, заявяват от формацията.
Дълг и данъци вместо реформи и модернизация, кадрова подмяна вместо демонтаж, календар с пожелания вместо смела и измерима управленска програма, празен стол и изолация вместо влияние в Европейския съюз и защита на националната сигурност и приоритети, разделение в обществото вместо лидерство и национален консенсус за бъдещето, посочват от ДБ.
От ДБ заявяват още, че кабинетът не е изпълнил обещанието си за овладяване на цените и за демонтажа на олигархичния модел. Според тях също така кабинетът на Румен Радев провежда политика на разделение на обществото. От формацията добавят още, че гражданите не гласуваха за нов управител на старата система, а да бъде променена.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #36, #61, #69, #104
10:48 16.08.2026
2 ФАКТ
Коментиран от #5, #10, #14
10:49 16.08.2026
3 1488
за гуведата само камшик и хомот
Коментиран от #22
10:49 16.08.2026
4 хехе
10:50 16.08.2026
5 Сорос
До коментар #2 от "ФАКТ":Е кой да го контролира? Копеите с една мозъчна гънка по строежите ли? Сам ли да се управлява бакшиша?
Коментиран от #18, #54
10:50 16.08.2026
6 ФАКТ
10:51 16.08.2026
7 3иЛ131
Коментиран от #24
10:52 16.08.2026
8 Да да ама не
Коментиран от #56
10:52 16.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Путин е гъвкав
До коментар #2 от "ФАКТ":Да, ама Путин лавира между Ротшилд и нацистите в Русия дето искат твърд удар по Киев. Той е и за двете фракции.
10:53 16.08.2026
11 Аа майкуууу
10:53 16.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 пеев
10:54 16.08.2026
14 Ба бааааа
До коментар #2 от "ФАКТ":Казах ти ве спри фентанила пак халюцинираш
10:55 16.08.2026
15 ДеБилите
Коментиран от #40
10:56 16.08.2026
16 Тошко
10:56 16.08.2026
17 Пич
А мога да кажа и истината...!!!
Истинският проблем са мързеливите инфантилни имецили от българският народ, които нищо не правят и не предприемат, освен да мислят кой ще ги оправи най добре!!! И ги оправят добре!!! Когато Радев си замине, пак ще си намерят кой да ги оправя!!! И винаги ще са оправени, защото за съжаление участват в изборите!!!
Пр ос Т народ - слаба държава!!!
10:56 16.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Както Казват !
Откъм Главата !
Очевидно !
С Вмирисана Риба !
Прясна Манджа !
Не Става !
10:57 16.08.2026
20 3.14К
Коментиран от #45, #98
10:57 16.08.2026
21 Само питам
Коментиран от #23, #25
10:58 16.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Е стига де
До коментар #21 от "Само питам":Кокорчо не дава
10:59 16.08.2026
24 Освен Провалени !
До коментар #7 от "3иЛ131":Модели !
Тук !
Други !
Има Ли ?
11:00 16.08.2026
25 Пояснение
До коментар #21 от "Само питам":България бе замесена в мащабен международен скандал през август 2026 г., след като стана ясно, че българска компания действа като посредник в масивна оръжейна сделка за доставка на американски касетъчни боеприпаси и ракети от Турция за Украйна. . Скандалът предизвика остри международни реакции, тъй като касетъчните оръжия са забранени от над 100 държави по света (включително и от България), 🙁 Българският посредник: В документите е посочено частното българско дружество VTIC International Ltd., базирано в София. Компанията участва в консорциум заедно с турски и американски фирми за реализиране на трансфера.
11:02 16.08.2026
26 Кои са ДБ
Коментиран от #42
11:02 16.08.2026
27 Янко
11:02 16.08.2026
28 Този
11:04 16.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 ФАКТ
11:06 16.08.2026
31 Първите 100 дни
11:07 16.08.2026
32 Радев
Коментиран от #87
11:11 16.08.2026
33 az СВО Победа 81
Те са политическа формация с отпаднала необходимост!
11:14 16.08.2026
34 Все едно го няма .
Едно говори и друго прави .
Крив политик .
Олеле майко всичко обърка оправника .
Кой ли му вярва вече :
11:15 16.08.2026
35 мунчо
Коментиран от #74, #84
11:15 16.08.2026
36 Анонимен
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":Ти нали си тук първи си важен си хахахахаха и пиши от свое име един си а колкото до Борисов най успешният държавник на прехода е и това няма да се промени колкото и да си пишеш тук твоите безмислици В историята остава Борисов
Коментиран от #39, #41, #47, #109
11:15 16.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Анонимен
До коментар #29 от "Някой":Освен пеевски в тази държава други не живеят ли невежите измислете нещо друго дали можете България е на българите на всички които живеят тук 29
11:17 16.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Копейкин Костя
До коментар #15 от "ДеБилите":Рашибозука, сегодня Пасьолството плаща двойни денги.
Юруш на коментарите!
Коментиран от #44
11:19 16.08.2026
41 Факт
До коментар #36 от "Анонимен":Най-успешния крадец след Костов!
11:20 16.08.2026
42 az СВО Победа 81
До коментар #26 от "Кои са ДБ":Онези, които подкрепят реабилитацията на нацизма в Европа, искат ревизия на резултатите от ВСВ, спонсорират и помагат на педофилските секти, коалират се с мутрите, срещу които уж се борят и си мислят че сa последна инстанция за всичко!
С две думи с отпаднала необходимост са!
11:20 16.08.2026
43 Муньо феса ни закопва в "прогреса"
Коментиран от #50
11:20 16.08.2026
44 От Козяк
До коментар #40 от "Копейкин Костя":Пак си забравил да сложиш номер на коментара си , антирашист ?! Как да знаем колко цента си заслужил ?
11:22 16.08.2026
45 Румен Решетников
До коментар #20 от "3.14К":Затова пък всички се интересуват от мнението на червените тролове, чиято сто годишна партия не влезе в парламента !
11:22 16.08.2026
46 Пламен
Овладяхте ли го ? :)
11:22 16.08.2026
47 Евгени от Алфапласт
До коментар #36 от "Анонимен":Е, тук си прав. Остава в историята. И никога повече не ще помирише власт бандитът.😂 Щото е "най-успешният".🤣
Коментиран от #70
11:23 16.08.2026
48 Това
11:23 16.08.2026
49 Специалист
11:23 16.08.2026
50 риве
До коментар #43 от "Муньо феса ни закопва в "прогреса"":че жина му иска да я води на дзандзибар
11:23 16.08.2026
51 да , да - знаем,
ППДБ го замениха с модела Радев- Копринков.
Лично Кокора се похвали, че старият модел е свален и няма връшщане назад, благодарение на гордите подскачащи по жълтите павета от ППДБ.
След което на власт дойде Радев.
Сега обаче, ППДБ пак плачат- не им харесвал новия модел?!
Тук възникават следните въпроси по естествен път:
1. защо свалихте нещо, за което нямате алтернатива?
2. свалихте нещо, за което нямате алтернатива, защо не предупредихте вашите избиратели, че поемате огромен риск да доведете на власт по- лошия модел Радев- Копринков?
3. доведохте на власт по- лошия модел Радев - Копринков, защо нямате план за действие срещу него, какво чакате, къде са протестите, къде са джензитата, БОЕЦ, СТРЕЛЕЦ, студентите във ваканция и т.н.
4. с непрекъснатото мрънкане по медиите не смятате ли, че само се излагате и ставате за смях?
11:23 16.08.2026
52 ДеБе
11:24 16.08.2026
53 И хиляда дни
Коментиран от #58
11:24 16.08.2026
54 Шекелкин Мирчев
До коментар #5 от "Сорос":За това Терзиев не може да изчисти боклука на София, шекелките не излизате от контейнерите за смет, знаете къде ви е мястото.
11:24 16.08.2026
55 Пламен
11:25 16.08.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 ДББОКЛюЦИ
11:25 16.08.2026
58 за 1000 дни
До коментар #53 от "И хиляда дни":дали ще успее да опоска да кокъл България?
Коментиран от #67
11:26 16.08.2026
59 пхилософиа
11:27 16.08.2026
60 ТАСС
11:28 16.08.2026
61 кака ти съм от Пътстрой
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":затуй пък любимото ти моше Крадев е нон-стоп тука да ни доочерня и без това чениря животец
11:29 16.08.2026
62 Унибит
11:31 16.08.2026
63 Боа
Трябва да се затрие тази формация!
Само едат народния хляб!
11:31 16.08.2026
64 като овладяване на
некадърни хорица
по некадърни хорица и от гилдията на тиквите
дето крадат и не оставят следи явно щом уж бая време ги разследвали
11:31 16.08.2026
65 Анонимен
Коментиран от #68
11:32 16.08.2026
66 кРадев
Коментиран от #94
11:32 16.08.2026
67 кобург-гота-кохараците и юпитата
До коментар #58 от "за 1000 дни":я опоскаха за 800 дни, продължението им ГРОБ ѝ доизпиха кръвчицата за 15 години, а Муньо и копринките може да я загробят завингаи за няма 6 месеца. Кой оцелее до пролет, ще е с чалмата или фередже според турската полова система.
11:33 16.08.2026
68 🤣🤣🤣🤣🤣
До коментар #65 от "Анонимен":🤣🤣🤣🤣🤣
11:33 16.08.2026
69 тиквата съм ще дойда на бял кон
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":баце още го няма
за мен ли питате
домъчня ви за мен
Коментиран от #78
11:33 16.08.2026
70 Анонимен
До коментар #47 от "Евгени от Алфапласт":47 ставаш смешен с обидите си 47 нито ти си съд нито раздавач на присъди нито тук му е мястото А колкото до Борисов успешен държавник и нито ти нито който и да било може да промени това 47 А сега давай пиши си измислиците
Коментиран от #75
11:35 16.08.2026
71 Радев…
11:35 16.08.2026
72 ДБ викаха: "С Вас сме, г-н Президент"
Коментиран от #76
11:37 16.08.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 женерал Муни сложи феса
До коментар #35 от "мунчо":ни поведе към прогреса!
11:37 16.08.2026
75 Промяна
До коментар #70 от "Анонимен":КАДЕ СА ЗАКОНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ЗАКОНИ ЗА ОБИДА ЗАЩО ТАКА НЯМА НАКАЗАНИ ЗА КЛЕВЕТИТЕ КАДЕ КАДЕ ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ МИРЧЕВ МРАЗА КАДЕ СА ЗАЩО МАЛЧАТ
11:38 16.08.2026
76 Кокорчи
До коментар #72 от "ДБ викаха: "С Вас сме, г-н Президент"":Бате, нема порции! Чорапа отби от хранилата само нас!
11:38 16.08.2026
77 Анонимен
11:40 16.08.2026
78 Не съм вярвал, че някога ще го желая,
До коментар #69 от "тиквата съм ще дойда на бял кон":ама от три месеца си викам - да се връща по-скоро банкянския крадец начело, че тия след него като кирококорели и муньокопринчовци крадат още повече в сглобка с Пеевски!
11:41 16.08.2026
79 Афера:
11:41 16.08.2026
80 крадев
11:41 16.08.2026
81 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
Коментиран от #86
11:41 16.08.2026
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 радко да си признае
11:43 16.08.2026
84 д-р Доган, хидроинженер
До коментар #35 от "мунчо":Да, добре.
11:43 16.08.2026
85 Бфбж
11:44 16.08.2026
86 Търпеливото овче стадо
До коментар #81 от "НЕТЪРПЕЛИВИЯ":изчакай първо да пребори майките с деца, пенсионерите, работещите бедни и безработните!
11:44 16.08.2026
87 кРадев
До коментар #32 от "Радев":Не просто още от същото, а ОЩЕ ОТ СЪЩОТО ПО МНОГО И ЗАВИНАГИ!
11:47 16.08.2026
88 Анонимен
11:47 16.08.2026
89 Хмм
11:47 16.08.2026
90 Госあ
11:48 16.08.2026
91 Госあ
Коментиран от #102
11:51 16.08.2026
92 Това
За него да управляваш е да плещиш глупости и противоречиви "решения" както вънкашната му министърка или да слага "колци" дето криви посоката.
Зеленият чорап това може, това прави - да слушка какво му шушнат в ухото и да се прави на управленец на принципа "ден да мине - друг да дойде".
А държавата и народа кучета ги яли.
11:52 16.08.2026
93 Поредното
11:53 16.08.2026
94 Има ли
До коментар #66 от "кРадев":още някой да не е разбрал, че масоните в държавата взеха цялата власт?
Коментиран от #97, #105
11:55 16.08.2026
95 АНОНИМЕН
11:55 16.08.2026
96 рундьо
Коментиран от #103
11:57 16.08.2026
97 АНОНИМЕН
До коментар #94 от "Има ли":ТОВА Е РУСКАТА СИСТЕМА НА РАБОТА
11:58 16.08.2026
98 Мусорчик
До коментар #20 от "3.14К":Когато осъзнаеш, че така наречените "жълтопаветници" са всъщност твоите съграждани от малкия град или село и по-точно умната и образованата част от тях, тогава ще осъзнаеш, че те милеят за доброто на държавата и едновременно с това могат да я управляват, защото имат експертиза за това. И когато гласуваш доверие на умни и образовани хора, а не на поредния спасител или напук на "жълтопаветниците", тогава и държавата ще има някакъв шанс. Дано сте ме разбрали.
Коментиран от #100
11:59 16.08.2026
99 Славяновски каунь
12:01 16.08.2026
100 червен кхмер
До коментар #98 от "Мусорчик":гаварид матсква панимаиу
12:02 16.08.2026
101 "С вас сме господин президент",
12:05 16.08.2026
102 Анонимен
До коментар #91 от "Госあ":91 а теб що не те почистят и да те изхвърлят 91 сееш агресия омраза разделение тук българи срещу българи защо и кого ти ще режеш хахахаха
Коментиран от #110
12:11 16.08.2026
103 Божинката
До коментар #96 от "рундьо":Моделът нов, ама е като стария нов модел, че и по-зле.
12:12 16.08.2026
104 ФАКТ Е
До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":Радев и шайката му са измамници!
Цените на всичко още повече хвърчат нагоре!
12:13 16.08.2026
105 Шиши
До коментар #94 от "Има ли":Начи викаш, аз съм баш масонът, хихихи!
12:20 16.08.2026
106 Масоните
12:23 16.08.2026
107 Дедо
12:24 16.08.2026
108 Да живее новият модел
12:24 16.08.2026
109 Налудник
До коментар #36 от "Анонимен":Не знам кой е първи и кой последен, но съм забелязал, че Анонимен (бивш Промяна), редовният трол на ГЕРБ, се хвърля като Матросов като се спомене осъжданият престъпник Борисов. Редовен коментатор е в такива статии. Логично е, да. А дори не му минава през ум, че бацето му е в комбина и с Радев, и с наднормения новоначалец.
12:27 16.08.2026
110 Госあ
До коментар #102 от "Анонимен":Напротив, аз се опитвам да обединям българина около ценности като чест, трудолюбие, любознателност, духовна култура. Неща потъпкани от прехода и особено от тиквата. Осакатили българския народ и обрекли го на жалко съществуване в краката на западния колонизатор
12:28 16.08.2026
111 Мдаааа дааа
12:33 16.08.2026