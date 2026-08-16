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От ДБ определиха първите 100 дни на кабинета "Радев" като овладяване на проваления модел

От ДБ определиха първите 100 дни на кабинета "Радев" като овладяване на проваления модел

16 Август, 2026 10:45 1 196 111

  • правителство-
  • оценка-
  • дб-
  • 100 дни

Налице са нови рискове вместо промяна

От ДБ определиха първите 100 дни на кабинета "Радев" като овладяване на проваления модел - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

От "Демократична България" определиха първите 100 дни на кабинета "Радев" като период на овладяване на проваления управленски модел и създаване на нови рискове, вместо на реална промяна. Това се посочва в позиция на формацията, разпространена до медиите. Днес се навършват 100 дни от встъпването в длъжност на правителството с премиер Румен Радев. Народното събрание избра новия Министерски съвет на 8 май, пише БНТ.

"Преди сто дни Румен Радев пое еднолично властта в държавата ни, с безпрецедентно мнозинство и доверие и висока претенция - овладяване на цените и модернизация на икономиката, демонтаж на олигархичния модел, връщане на държавността. Ние също поехме своя ангажимент според резултата, който гражданите ни отредиха – да бъдем конструктивна, но твърда дясна опозиция. Да подкрепяме истинските реформи, но и да разобличаваме имитациите и да пресичаме опитите за връщане назад. Да предлагаме решения, да изискваме отчетност и да защитаваме европейския курс и успешното икономическо развитие на България", посочват от формацията.

От ДБ отбелязват, че 100 дни не стигат, за да се решат всички проблеми, но са достатъчни за оценка дали се върви към постигане на амбициозните цели на кабинета "Радев", или намеренията на властта му са далеч по-скромни – "подчиняване и експлоатиране на досегашния провален модел". Нашата оценка е силно критична, заявяват от формацията.

Дълг и данъци вместо реформи и модернизация, кадрова подмяна вместо демонтаж, календар с пожелания вместо смела и измерима управленска програма, празен стол и изолация вместо влияние в Европейския съюз и защита на националната сигурност и приоритети, разделение в обществото вместо лидерство и национален консенсус за бъдещето, посочват от ДБ.

От ДБ заявяват още, че кабинетът не е изпълнил обещанието си за овладяване на цените и за демонтажа на олигархичния модел. Според тях също така кабинетът на Румен Радев провежда политика на разделение на обществото. От формацията добавят още, че гражданите не гласуваха за нов управител на старата система, а да бъде променена.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    28 10 Отговор
    Уикендът свършва, а баце още го няма да развали настроението на българите.

    Коментиран от #36, #61, #69, #104

    10:48 16.08.2026

  • 2 ФАКТ

    8 23 Отговор
    Ротшилд контролират изцяло и сме шника Псулер. Чрез еврейските олигарси Дерипаска и Абрамович, явни и нескрити служители на Ротшилд и ковчежници на Псулер.

    Коментиран от #5, #10, #14

    10:49 16.08.2026

  • 3 1488

    19 16 Отговор
    чорапа казува
    за гуведата само камшик и хомот

    Коментиран от #22

    10:49 16.08.2026

  • 4 хехе

    29 13 Отговор
    Не че нещо, но много ми е интересно след като със сглобката ни набутаха в еврозоната как отпадналата необходимост щеше да се справи с цените.

    10:50 16.08.2026

  • 5 Сорос

    14 19 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Е кой да го контролира? Копеите с една мозъчна гънка по строежите ли? Сам ли да се управлява бакшиша?

    Коментиран от #18, #54

    10:50 16.08.2026

  • 6 ФАКТ

    30 15 Отговор
    И ТУК РАДЕВ СЕ ПРОВАЛИ !!!

    10:51 16.08.2026

  • 7 3иЛ131

    28 9 Отговор
    За проваления модел на "сглобката" ли ?!

    Коментиран от #24

    10:52 16.08.2026

  • 8 Да да ама не

    31 10 Отговор
    Кои бяха тия ДБ ?

    Коментиран от #56

    10:52 16.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Путин е гъвкав

    5 8 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Да, ама Путин лавира между Ротшилд и нацистите в Русия дето искат твърд удар по Киев. Той е и за двете фракции.

    10:53 16.08.2026

  • 11 Аа майкуууу

    7 5 Отговор
    😂😂😂😂😂😂

    10:53 16.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 пеев

    26 7 Отговор
    Пълен провал

    10:54 16.08.2026

  • 14 Ба бааааа

    17 5 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Казах ти ве спри фентанила пак халюцинираш

    10:55 16.08.2026

  • 15 ДеБилите

    28 10 Отговор
    пак излязоха да търсят внимание и да заработят парите си от Сорос

    Коментиран от #40

    10:56 16.08.2026

  • 16 Тошко

    30 11 Отговор
    Този наглец докога ще лъже че прави нещо, същия като 10г.в Президенството, само интриги и мизерии, той друго не може.

    10:56 16.08.2026

  • 17 Пич

    18 15 Отговор
    Мога да кажа, че в ГЕРБ и ПП е проблема, защото окрадоха държавата за кой ли път, сега с еврото!!! Мога да кажа, че в Радев е проблема, защото дъртите комунисти от ДС около него са пълни некадърници......
    А мога да кажа и истината...!!!
    Истинският проблем са мързеливите инфантилни имецили от българският народ, които нищо не правят и не предприемат, освен да мислят кой ще ги оправи най добре!!! И ги оправят добре!!! Когато Радев си замине, пак ще си намерят кой да ги оправя!!! И винаги ще са оправени, защото за съжаление участват в изборите!!!
    Пр ос Т народ - слаба държава!!!

    10:56 16.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Както Казват !

    10 5 Отговор
    Рибата Се Вмирисва !

    Откъм Главата !

    Очевидно !

    С Вмирисана Риба !

    Прясна Манджа !

    Не Става !

    10:57 16.08.2026

  • 20 3.14К

    17 9 Отговор
    Никой не се интересува от мнението на безмозъчните тролове на жълтопаветниците с отпаднала необходимост.

    Коментиран от #45, #98

    10:57 16.08.2026

  • 21 Само питам

    11 9 Отговор
    Креатурите на Радев от ПП и ДБ няма ли да питат създателя си , защо още не е отнел лиценза на бг оръжеен олигарх , който търгува със ЗАБРАНЕНИ касетъчни оръжия , англосаксонски , през Турция за Украйна ❓Май и те са в погребалната мафия ?

    Коментиран от #23, #25

    10:58 16.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Е стига де

    6 9 Отговор

    До коментар #21 от "Само питам":

    Кокорчо не дава

    10:59 16.08.2026

  • 24 Освен Провалени !

    13 3 Отговор

    До коментар #7 от "3иЛ131":

    Модели !

    Тук !

    Други !

    Има Ли ?

    11:00 16.08.2026

  • 25 Пояснение

    10 6 Отговор

    До коментар #21 от "Само питам":

    България бе замесена в мащабен международен скандал през август 2026 г., след като стана ясно, че българска компания действа като посредник в масивна оръжейна сделка за доставка на американски касетъчни боеприпаси и ракети от Турция за Украйна. . Скандалът предизвика остри международни реакции, тъй като касетъчните оръжия са забранени от над 100 държави по света (включително и от България), 🙁 Българският посредник: В документите е посочено частното българско дружество VTIC International Ltd., базирано в София. Компанията участва в консорциум заедно с турски и американски фирми за реализиране на трансфера.

    11:02 16.08.2026

  • 26 Кои са ДБ

    12 7 Отговор
    Отрочета на тъмно кафява комунистическа номенклатура

    Коментиран от #42

    11:02 16.08.2026

  • 27 Янко

    12 7 Отговор
    ДБ нека да се радват че това ще им е последно в парламента.Не сме забравили как един от тях пиеше мазно турско кафе с мамута.

    11:02 16.08.2026

  • 28 Този

    11 3 Отговор
    вЕрва ли си?!!!

    11:04 16.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 ФАКТ

    19 8 Отговор
    РАДЕВ И ТУК В ПОЛИТИКАТА СЕ ПРОВАЛИ !!! САМО СЕБЕ СИ МАТЕРИАЛНО ЗАДОВОЛИ !!!

    11:06 16.08.2026

  • 31 Първите 100 дни

    17 3 Отговор
    на кабинета "Радев" като ПРОДЪЛЖАВАНЕ в посоката на проваления модел...

    11:07 16.08.2026

  • 32 Радев

    15 3 Отговор
    Още от същото !

    Коментиран от #87

    11:11 16.08.2026

  • 33 az СВО Победа 81

    5 8 Отговор
    Петроханци нямат думата!

    Те са политическа формация с отпаднала необходимост!

    11:14 16.08.2026

  • 34 Все едно го няма .

    11 1 Отговор
    Много шикалкави и лъже .
    Едно говори и друго прави .
    Крив политик .
    Олеле майко всичко обърка оправника .
    Кой ли му вярва вече :

    11:15 16.08.2026

  • 35 мунчо

    10 2 Отговор
    разгромих олигархията и промених модела както ви обещах българи сам с голи ръце УРА!

    Коментиран от #74, #84

    11:15 16.08.2026

  • 36 Анонимен

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Ти нали си тук първи си важен си хахахахаха и пиши от свое име един си а колкото до Борисов най успешният държавник на прехода е и това няма да се промени колкото и да си пишеш тук твоите безмислици В историята остава Борисов

    Коментиран от #39, #41, #47, #109

    11:15 16.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Анонимен

    3 3 Отговор

    До коментар #29 от "Някой":

    Освен пеевски в тази държава други не живеят ли невежите измислете нещо друго дали можете България е на българите на всички които живеят тук 29

    11:17 16.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Копейкин Костя

    7 7 Отговор

    До коментар #15 от "ДеБилите":

    Рашибозука, сегодня Пасьолството плаща двойни денги.
    Юруш на коментарите!

    Коментиран от #44

    11:19 16.08.2026

  • 41 Факт

    8 5 Отговор

    До коментар #36 от "Анонимен":

    Най-успешния крадец след Костов!

    11:20 16.08.2026

  • 42 az СВО Победа 81

    8 4 Отговор

    До коментар #26 от "Кои са ДБ":

    Онези, които подкрепят реабилитацията на нацизма в Европа, искат ревизия на резултатите от ВСВ, спонсорират и помагат на педофилските секти, коалират се с мутрите, срещу които уж се борят и си мислят че сa последна инстанция за всичко!

    С две думи с отпаднала необходимост са!

    11:20 16.08.2026

  • 43 Муньо феса ни закопва в "прогреса"

    6 4 Отговор
    Реално ПП-ДБилите завиждат, че тоя път копринките и муньо се подложиха на Шиши (ДПC) и сглобиха с отпадъците от ГЕРБ, БСП и ИТН да лапат всичките порции тия четири шайки! Прокопа гладен, реве!

    Коментиран от #50

    11:20 16.08.2026

  • 44 От Козяк

    2 4 Отговор

    До коментар #40 от "Копейкин Костя":

    Пак си забравил да сложиш номер на коментара си , антирашист ?! Как да знаем колко цента си заслужил ?

    11:22 16.08.2026

  • 45 Румен Решетников

    8 5 Отговор

    До коментар #20 от "3.14К":

    Затова пък всички се интересуват от мнението на червените тролове, чиято сто годишна партия не влезе в парламента !

    11:22 16.08.2026

  • 46 Пламен

    10 1 Отговор
    Ко стана с Панаира на Г.Герг.?
    Овладяхте ли го ? :)

    11:22 16.08.2026

  • 47 Евгени от Алфапласт

    5 4 Отговор

    До коментар #36 от "Анонимен":

    Е, тук си прав. Остава в историята. И никога повече не ще помирише власт бандитът.😂 Щото е "най-успешният".🤣

    Коментиран от #70

    11:23 16.08.2026

  • 48 Това

    7 4 Отговор
    на снимката е гнусно

    11:23 16.08.2026

  • 49 Специалист

    6 4 Отговор
    Тези ДБ не промениха ли конституцията незаконно.Колко да си нагъл за да се изказваш за следващото демократично управление че нещо не ти допада

    11:23 16.08.2026

  • 50 риве

    5 2 Отговор

    До коментар #43 от "Муньо феса ни закопва в "прогреса"":

    че жина му иска да я води на дзандзибар

    11:23 16.08.2026

  • 51 да , да - знаем,

    6 3 Отговор
    моделът Борисов - Пеевски е виновен!

    ППДБ го замениха с модела Радев- Копринков.
    Лично Кокора се похвали, че старият модел е свален и няма връшщане назад, благодарение на гордите подскачащи по жълтите павета от ППДБ.
    След което на власт дойде Радев.

    Сега обаче, ППДБ пак плачат- не им харесвал новия модел?!

    Тук възникават следните въпроси по естествен път:

    1. защо свалихте нещо, за което нямате алтернатива?
    2. свалихте нещо, за което нямате алтернатива, защо не предупредихте вашите избиратели, че поемате огромен риск да доведете на власт по- лошия модел Радев- Копринков?
    3. доведохте на власт по- лошия модел Радев - Копринков, защо нямате план за действие срещу него, какво чакате, къде са протестите, къде са джензитата, БОЕЦ, СТРЕЛЕЦ, студентите във ваканция и т.н.
    4. с непрекъснатото мрънкане по медиите не смятате ли, че само се излагате и ставате за смях?

    11:23 16.08.2026

  • 52 ДеБе

    6 3 Отговор
    Не можете ли да кажете нещо на български език ?!?

    11:24 16.08.2026

  • 53 И хиляда дни

    9 4 Отговор
    да му дадат рундьо си е рундьо.

    Коментиран от #58

    11:24 16.08.2026

  • 54 Шекелкин Мирчев

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Сорос":

    За това Терзиев не може да изчисти боклука на София, шекелките не излизате от контейнерите за смет, знаете къде ви е мястото.

    11:24 16.08.2026

  • 55 Пламен

    9 6 Отговор
    Копейките трябва да си търсят друг ,,Спасител" със снимка на путин.

    11:25 16.08.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 ДББОКЛюЦИ

    5 5 Отговор
    .........ПОСТОЯННО НИ НАПОМНЯТ ЧЕ В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ СА С ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОСТ....!

    11:25 16.08.2026

  • 58 за 1000 дни

    7 1 Отговор

    До коментар #53 от "И хиляда дни":

    дали ще успее да опоска да кокъл България?

    Коментиран от #67

    11:26 16.08.2026

  • 59 пхилософиа

    5 1 Отговор
    Щом се овладява модел на дейност , значи че не е провален модел, а е ефективен модел за завладяване.

    11:27 16.08.2026

  • 60 ТАСС

    7 6 Отговор
    ТАСС е упълномощена да заяви, че Пасьоль Митрофанова е обявила тази неделя за Лениски съботник и коментарите няма да се плащат!!!

    11:28 16.08.2026

  • 61 кака ти съм от Пътстрой

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    затуй пък любимото ти моше Крадев е нон-стоп тука да ни доочерня и без това чениря животец

    11:29 16.08.2026

  • 62 Унибит

    7 1 Отговор
    Под мотото работим за хората,да се разбира за българските олигарси! Тия комунисти които докарахте на власт ще нулират България както винаги са го правили. Нямат пари за пенсии и заплати,но имат 10 млд евро, или 20 млд лева за капиталови разходи за 6 месеца,това е тотална кражба в...

    11:31 16.08.2026

  • 63 Боа

    3 3 Отговор
    ДБ?
    Трябва да се затрие тази формация!
    Само едат народния хляб!

    11:31 16.08.2026

  • 64 като овладяване на

    4 2 Отговор
    пилешки мозъци

    некадърни хорица
    по некадърни хорица и от гилдията на тиквите
    дето крадат и не оставят следи явно щом уж бая време ги разследвали

    11:31 16.08.2026

  • 65 Анонимен

    4 5 Отговор
    ДБ държавата тотално се е променила още от 2020 години хаос кражби лъжи беззаконие грабежи ДБ това е а единственото хубаво е че Борисов успя да вкара България където и е мястото в Еврозоната и сега червените крадцикоито тотално заграбиха власт държава институции се чудят как да грабят ДБ има промяна от години насам едни успешно саботират цялата българска инфраструктура и са безнаказани например ИМА промяна един честен адвокат е изкарал милиони и п.ридобил 411 имота и сега е горд мин на мвр

    Коментиран от #68

    11:32 16.08.2026

  • 66 кРадев

    8 0 Отговор
    да изясни с Пловдивския ли панаир ще плати на гергов за това, че финансира идването му на власт.

    Коментиран от #94

    11:32 16.08.2026

  • 67 кобург-гота-кохараците и юпитата

    8 0 Отговор

    До коментар #58 от "за 1000 дни":

    я опоскаха за 800 дни, продължението им ГРОБ ѝ доизпиха кръвчицата за 15 години, а Муньо и копринките може да я загробят завингаи за няма 6 месеца. Кой оцелее до пролет, ще е с чалмата или фередже според турската полова система.

    11:33 16.08.2026

  • 68 🤣🤣🤣🤣🤣

    1 2 Отговор

    До коментар #65 от "Анонимен":

    🤣🤣🤣🤣🤣

    11:33 16.08.2026

  • 69 тиквата съм ще дойда на бял кон

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    баце още го няма
    за мен ли питате
    домъчня ви за мен

    Коментиран от #78

    11:33 16.08.2026

  • 70 Анонимен

    3 5 Отговор

    До коментар #47 от "Евгени от Алфапласт":

    47 ставаш смешен с обидите си 47 нито ти си съд нито раздавач на присъди нито тук му е мястото А колкото до Борисов успешен държавник и нито ти нито който и да било може да промени това 47 А сега давай пиши си измислиците

    Коментиран от #75

    11:35 16.08.2026

  • 71 Радев…

    10 2 Отговор
    …за сто дни доказа, че не може НИЩО -> тва е и голата истина!

    11:35 16.08.2026

  • 72 ДБ викаха: "С Вас сме, г-н Президент"

    8 2 Отговор
    Сега какво се обърка? Защо се цепят от зеления чорап?

    Коментиран от #76

    11:37 16.08.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 женерал Муни сложи феса

    10 0 Отговор

    До коментар #35 от "мунчо":

    ни поведе към прогреса!

    11:37 16.08.2026

  • 75 Промяна

    2 3 Отговор

    До коментар #70 от "Анонимен":

    КАДЕ СА ЗАКОНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ЗАКОНИ ЗА ОБИДА ЗАЩО ТАКА НЯМА НАКАЗАНИ ЗА КЛЕВЕТИТЕ КАДЕ КАДЕ ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ МИРЧЕВ МРАЗА КАДЕ СА ЗАЩО МАЛЧАТ

    11:38 16.08.2026

  • 76 Кокорчи

    7 1 Отговор

    До коментар #72 от "ДБ викаха: "С Вас сме, г-н Президент"":

    Бате, нема порции! Чорапа отби от хранилата само нас!

    11:38 16.08.2026

  • 77 Анонимен

    12 1 Отговор
    Радев е 9 години лежане в президенствотона държавна издръжка е а сега успешно се премести пак на държавна издръжка благодарение на невежите хахахахаха а и със него голям тим служябници бкп червени

    11:40 16.08.2026

  • 78 Не съм вярвал, че някога ще го желая,

    7 2 Отговор

    До коментар #69 от "тиквата съм ще дойда на бял кон":

    ама от три месеца си викам - да се връща по-скоро банкянския крадец начело, че тия след него като кирококорели и муньокопринчовци крадат още повече в сглобка с Пеевски!

    11:41 16.08.2026

  • 79 Афера:

    6 0 Отговор
    ГОСПОДИН ГЕНЕРАЛ, ВМЕСТО ДА ПОВЕДЕТЕ ДЪРЖАВАТА НАПРЕД Я ДАДОХТЕ НА ЛИЗИНГ НА ЕДИН СЕЛСКИ КМЕТ! НАЙ СИГУРНИЯТ НАЧИН ДА СИ ПОЛИТИЧЕСКИ ТРУП, ТИ ГО ГАРАНТИРА КМЕТЪТ НА СЕЛО ТРУД! /ВИДЕО/

    11:41 16.08.2026

  • 80 крадев

    5 0 Отговор
    крад крад крад окрадох сичко!

    11:41 16.08.2026

  • 81 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    10 0 Отговор
    Зеления чорап бори ли "олигархията"....?

    Коментиран от #86

    11:41 16.08.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 радко да си признае

    4 0 Отговор
    по колко разделиха с гълаба за боташ и сега за магистралите на турците и ВЕДНАГА да връщат парите и после дирекно в жендема!!!

    11:43 16.08.2026

  • 84 д-р Доган, хидроинженер

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "мунчо":

    Да, добре.

    11:43 16.08.2026

  • 85 Бфбж

    4 2 Отговор
    Коприната овладя паричните потоци. Корупционните практики продължават, само минават от едни ръце в други(ПБ).

    11:44 16.08.2026

  • 86 Търпеливото овче стадо

    6 1 Отговор

    До коментар #81 от "НЕТЪРПЕЛИВИЯ":

    изчакай първо да пребори майките с деца, пенсионерите, работещите бедни и безработните!

    11:44 16.08.2026

  • 87 кРадев

    6 1 Отговор

    До коментар #32 от "Радев":

    Не просто още от същото, а ОЩЕ ОТ СЪЩОТО ПО МНОГО И ЗАВИНАГИ!

    11:47 16.08.2026

  • 88 Анонимен

    5 1 Отговор
    Черно море боташ еднолични решения на рр България е парламентарна а не собственост на рр кой ще му търси отговорност а защитата на руските интереси от рр

    11:47 16.08.2026

  • 89 Хмм

    2 3 Отговор
    ДБ загубиха вече битката с ПП, отнеха им с преференции депутати, сега искат ли избори - не, че ако въобще влязат в парламента ще са с много по-малко депутати

    11:47 16.08.2026

  • 90 Госあ

    4 2 Отговор
    На кой му дреме за оценката на петроханци? Една шепа претенциозни, креслив провинциалисти (в лошия смисъл на думата) седяли в скута на баце и пили мазно кафе с шиши! Раздали каквото можали на бандерите, оставили внезапно България без капка газ в ръцете на турците и набутали ни с измама в еврозоната

    11:48 16.08.2026

  • 91 Госあ

    2 3 Отговор
    Важното е първо да се почистят плевелите на тиквата. И да се резнат финансовите му потоци

    Коментиран от #102

    11:51 16.08.2026

  • 92 Това

    7 0 Отговор
    недоразумение първо изобщо не е наясно със собствения си модел на управление.

    За него да управляваш е да плещиш глупости и противоречиви "решения" както вънкашната му министърка или да слага "колци" дето криви посоката.

    Зеленият чорап това може, това прави - да слушка какво му шушнат в ухото и да се прави на управленец на принципа "ден да мине - друг да дойде".

    А държавата и народа кучета ги яли.

    11:52 16.08.2026

  • 93 Поредното

    6 0 Отговор
    БЪЛГАРСКО НИЩО. Това е съвсем закономерно, имайки предвид нивото на природонаселението. То харесва себеподобни.

    11:53 16.08.2026

  • 94 Има ли

    6 0 Отговор

    До коментар #66 от "кРадев":

    още някой да не е разбрал, че масоните в държавата взеха цялата власт?

    Коментиран от #97, #105

    11:55 16.08.2026

  • 95 АНОНИМЕН

    6 0 Отговор
    НАРОДА НЕ Е КАЗАРМА,ВСИЧКИ ЕДИ ВЪЗДУХ ДИШАМЕ,ВСИЧКИ СЕ ХРАНИМ,НО ВИЕ КАКТО И ДРУГИТЕ ПРЕДИ ВАС СИ ВДИГНАХТЕ ЗАПЛАТИТЕ ,А БОЛНИЯ НАРОД ТОЧИТЕ ТРИОНА ДА МУ ОДРЕЖЕТЕ И МАЛКОТО ДЕТО ВЗЕМА ,ЧЕ Е БОЛЕН,А НАМЕРЕТЕ РАБОТА НА БЕЗРАБОТНИТЕ ,А НЕ НА БОЛНИТЕ ДА ИМ ОЦЕНЯВАТЕ ПРОЦЕНТА РАБОТОСПОСОБНОСТ ,ЧЕ НЯМА ДА МОЖЕТЕ ДА ГО ОЦЕНИТЕ И,А ЩЕ СИ ЗАМИНЕТЕ КАКТО ПРЕДИШНИТЕ ПРЕДИ ВАС

    11:55 16.08.2026

  • 96 рундьо

    3 3 Отговор
    модела е нов!

    Коментиран от #103

    11:57 16.08.2026

  • 97 АНОНИМЕН

    3 1 Отговор

    До коментар #94 от "Има ли":

    ТОВА Е РУСКАТА СИСТЕМА НА РАБОТА

    11:58 16.08.2026

  • 98 Мусорчик

    6 2 Отговор

    До коментар #20 от "3.14К":

    Когато осъзнаеш, че така наречените "жълтопаветници" са всъщност твоите съграждани от малкия град или село и по-точно умната и образованата част от тях, тогава ще осъзнаеш, че те милеят за доброто на държавата и едновременно с това могат да я управляват, защото имат експертиза за това. И когато гласуваш доверие на умни и образовани хора, а не на поредния спасител или напук на "жълтопаветниците", тогава и държавата ще има някакъв шанс. Дано сте ме разбрали.

    Коментиран от #100

    11:59 16.08.2026

  • 99 Славяновски каунь

    9 0 Отговор
    Ще гледате само емблемата на гладните!!! Дупе с паяжина....

    12:01 16.08.2026

  • 100 червен кхмер

    3 4 Отговор

    До коментар #98 от "Мусорчик":

    гаварид матсква панимаиу

    12:02 16.08.2026

  • 101 "С вас сме господин президент",

    9 0 Отговор
    няма абсолютно нищо общо с ДБ. ДБ си имаха кандидат-президентска двойка. Лошото е, че заложиха на откачалките лудия Панов и една кака. А иначе това за правителството рундево е вярно. Много от избирачите муньови вече са на същото мнение. Лошото е, че не са малко и тия, които още вярват на лъжеца, но и това ще свърши. Муньо трябва да отпътува към политическото небитие. Оставка!

    12:05 16.08.2026

  • 102 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #91 от "Госあ":

    91 а теб що не те почистят и да те изхвърлят 91 сееш агресия омраза разделение тук българи срещу българи защо и кого ти ще режеш хахахаха

    Коментиран от #110

    12:11 16.08.2026

  • 103 Божинката

    6 0 Отговор

    До коментар #96 от "рундьо":

    Моделът нов, ама е като стария нов модел, че и по-зле.

    12:12 16.08.2026

  • 104 ФАКТ Е

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    Радев и шайката му са измамници!
    Цените на всичко още повече хвърчат нагоре!

    12:13 16.08.2026

  • 105 Шиши

    2 0 Отговор

    До коментар #94 от "Има ли":

    Начи викаш, аз съм баш масонът, хихихи!

    12:20 16.08.2026

  • 106 Масоните

    2 0 Отговор
    са на власт, готвят се почетните тамплиери. Време е да изхвърлим боклука! Оставка!

    12:23 16.08.2026

  • 107 Дедо

    4 0 Отговор
    Бай Рунди Боташа вече ни сложи фесовете, ама дано не ни накара на дръти години и да се обрязвaме!

    12:24 16.08.2026

  • 108 Да живее новият модел

    3 0 Отговор
    Копринков.Узунов.Радев

    12:24 16.08.2026

  • 109 Налудник

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "Анонимен":

    Не знам кой е първи и кой последен, но съм забелязал, че Анонимен (бивш Промяна), редовният трол на ГЕРБ, се хвърля като Матросов като се спомене осъжданият престъпник Борисов. Редовен коментатор е в такива статии. Логично е, да. А дори не му минава през ум, че бацето му е в комбина и с Радев, и с наднормения новоначалец.

    12:27 16.08.2026

  • 110 Госあ

    1 1 Отговор

    До коментар #102 от "Анонимен":

    Напротив, аз се опитвам да обединям българина около ценности като чест, трудолюбие, любознателност, духовна култура. Неща потъпкани от прехода и особено от тиквата. Осакатили българския народ и обрекли го на жалко съществуване в краката на западния колонизатор

    12:28 16.08.2026

  • 111 Мдаааа дааа

    1 0 Отговор
    Радев печели с огромно мнозинство, в този смисъл Радев представлява реалната оценка на суверена. Срещу Радев крещят хората, които не представляват крупна електорална маса, това са партийни образования с ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОСТ, това са хора със завишен медиен и жълтопаветен ефект - но без избиратели. Но пък с чужда програма от която България няма ползи.

    12:33 16.08.2026

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