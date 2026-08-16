Пищното парти на Емрах и Айлян не било сватба, а подготовка

Макар да изглеждаше като пищна и бляскава сватба, се оказва, че фолк певецът Емрах Стораро и избраницата му Айлян всъщност са направили само генерална репетиция за големия си ден. Социалните мрежи се напълниха с клипчета от тържеството и от тях хората си направиха извода, че това е била венчавката. Истината обаче се оказа друга.

От семейство Стораро разкриха пред „Телеграф“, че голямата сватба на Емрах и неговата избраница Айлян ще бъде през октомври. А сега това парти е било „Къна геджеси“ – традиционна предсватбена моминска вечер, която се пази сред мюсюлманската общност, както и сред някои ромски групи в България. Тя включва емоционално прощаване на булката с нейните близки, песни, танци и главното действие – ритуално къносване на ръцете ѝ.

За вечерта булката е сменила две рокли – до залата на събитието е отишла в бяла, цялата в Сваровски, а за кулминацията е избрала пищна зелена тафта като модел от Хюрем Султан и сериала „Великолепният век“. Към двата тоалета е носила и корона, за да изглежда като истинска кралица.

Младоженецът бе в официален костюм в черно и бяло и почти през цялото време на тържеството не свали от лицето си слънчевите си очила.

На едно от клипчетата Емрах се похвали, че са го накичили с гердан от банкноти от 20 и 50 евро, а в едно видео се вижда как баща му Тони Стораро дава 100 евро на кларинетиста, за да не спира да свири.

Сред гостите е била цялата фамилия Стораро, певицата Софи Маринова, както и други популярни лица от попфолка средите. Годежът на младите се състоя точно преди година в родното село Подайва, Разградско, на Айлян. Мястото на предстоящата сватба семейството засега запазва в тайна.