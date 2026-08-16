Пищното парти на Емрах и Айлян не било сватба, а подготовка

Макар да изглеждаше като пищна и бляскава сватба, се оказва, че фолк певецът Емрах Стораро и избраницата му Айлян всъщност са направили само генерална репетиция за големия си ден. Социалните мрежи се напълниха с клипчета от тържеството и от тях хората си направиха извода, че това е била венчавката. Истината обаче се оказа друга.
От семейство Стораро разкриха пред „Телеграф“, че голямата сватба на Емрах и неговата избраница Айлян ще бъде през октомври. А сега това парти е било „Къна геджеси“ – традиционна предсватбена моминска вечер, която се пази сред мюсюлманската общност, както и сред някои ромски групи в България. Тя включва емоционално прощаване на булката с нейните близки, песни, танци и главното действие – ритуално къносване на ръцете ѝ.
За вечерта булката е сменила две рокли – до залата на събитието е отишла в бяла, цялата в Сваровски, а за кулминацията е избрала пищна зелена тафта като модел от Хюрем Султан и сериала „Великолепният век“. Към двата тоалета е носила и корона, за да изглежда като истинска кралица.
Младоженецът бе в официален костюм в черно и бяло и почти през цялото време на тържеството не свали от лицето си слънчевите си очила.
На едно от клипчетата Емрах се похвали, че са го накичили с гердан от банкноти от 20 и 50 евро, а в едно видео се вижда как баща му Тони Стораро дава 100 евро на кларинетиста, за да не спира да свири.
Сред гостите е била цялата фамилия Стораро, певицата Софи Маринова, както и други популярни лица от попфолка средите. Годежът на младите се състоя точно преди година в родното село Подайва, Разградско, на Айлян. Мястото на предстоящата сватба семейството засега запазва в тайна.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сторадост
Коментиран от #12
10:58 16.08.2026
2 kоkорчо 💋🍌
па накрая може се омьже, знаели човек
Коментиран от #7
11:00 16.08.2026
3 Коко
Коментиран от #5
11:01 16.08.2026
4 Да ме
11:01 16.08.2026
5 Всеки да си живее
До коментар #3 от "Коко":Нищо подобно! Трябва само медиите да спрат да им развяват гащите, всеки път, когато се оакат!
11:03 16.08.2026
6 Янко
11:03 16.08.2026
7 Асан Насилев
До коментар #2 от "kоkорчо 💋🍌":Аз къна геджесито с Клецов го направихме отдавна, ритуално ми къноса багажника с кафявия снакс
11:06 16.08.2026
8 Последния Софиянец
Коментиран от #15
11:07 16.08.2026
9 Бети кахъра
11:10 16.08.2026
10 Мъж
11:11 16.08.2026
11 голяма реклама ейй
11:11 16.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Бети кахъра
11:14 16.08.2026
14 Пустиня(к)
11:16 16.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Запознат
11:19 16.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Искра джумалийска ☦️
11:22 16.08.2026
19 Муньо феса
11:22 16.08.2026
20 било
11:23 16.08.2026
21 Престанете
11:26 16.08.2026
22 Запознат
11:26 16.08.2026
23 Запознат
11:27 16.08.2026
24 Мартин шматката от перник
11:28 16.08.2026
25 Запознат
11:30 16.08.2026
26 Стойност нула
11:32 16.08.2026
27 Така е
11:32 16.08.2026
28 Кьормусун
11:34 16.08.2026
29 Ха ха
11:35 16.08.2026
30 На дъното
11:50 16.08.2026
31 Муньо с феса ни води към прогреса!
11:59 16.08.2026
32 Пенкелер
12:01 16.08.2026
33 Боже мили ,
12:02 16.08.2026
34 Балаци
12:12 16.08.2026
35 Зеления
Г-жо Атанасова и после защо имате негативни коментари под вашите статии /освен Емрах усилено лансирате и евроатлантически екземпляри, това е постоянно/
По БНТ за втори път гледам предаване, което представя български ученик, който говори над 15 езика.
Формирайте мнението на младите с такива примери, а не с неандерталци, чиито пример е само как да карат бясно, напушени и газещи всички правила в държавата.
12:20 16.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ......па
12:30 16.08.2026
39 Руската грешка
12:32 16.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.