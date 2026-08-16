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Пищното парти на Емрах и Айлян не било сватба, а подготовка

Пищното парти на Емрах и Айлян не било сватба, а подготовка

16 Август, 2026 10:56 1 122 40

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  • парти

Голямата сватба младоженците ще вдигнат през октомври

Пищното парти на Емрах и Айлян не било сватба, а подготовка - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Макар да изглеждаше като пищна и бляскава сватба, се оказва, че фолк певецът Емрах Стораро и избраницата му Айлян всъщност са направили само генерална репетиция за големия си ден. Социалните мрежи се напълниха с клипчета от тържеството и от тях хората си направиха извода, че това е била венчавката. Истината обаче се оказа друга.

От семейство Стораро разкриха пред „Телеграф“, че голямата сватба на Емрах и неговата избраница Айлян ще бъде през октомври. А сега това парти е било „Къна геджеси“ – традиционна предсватбена моминска вечер, която се пази сред мюсюлманската общност, както и сред някои ромски групи в България. Тя включва емоционално прощаване на булката с нейните близки, песни, танци и главното действие – ритуално къносване на ръцете ѝ.

За вечерта булката е сменила две рокли – до залата на събитието е отишла в бяла, цялата в Сваровски, а за кулминацията е избрала пищна зелена тафта като модел от Хюрем Султан и сериала „Великолепният век“. Към двата тоалета е носила и корона, за да изглежда като истинска кралица.

Младоженецът бе в официален костюм в черно и бяло и почти през цялото време на тържеството не свали от лицето си слънчевите си очила.

На едно от клипчетата Емрах се похвали, че са го накичили с гердан от банкноти от 20 и 50 евро, а в едно видео се вижда как баща му Тони Стораро дава 100 евро на кларинетиста, за да не спира да свири.

Сред гостите е била цялата фамилия Стораро, певицата Софи Маринова, както и други популярни лица от попфолка средите. Годежът на младите се състоя точно преди година в родното село Подайва, Разградско, на Айлян. Мястото на предстоящата сватба семейството засега запазва в тайна.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сторадост

    7 2 Отговор
    Хайде българи, друсайте кючек от радост!

    Коментиран от #12

    10:58 16.08.2026

  • 2 kоkорчо 💋🍌

    8 0 Отговор
    нищо тъкмо утре пак ще препишете че се женил
    па накрая може се омьже, знаели човек

    Коментиран от #7

    11:00 16.08.2026

  • 3 Коко

    10 2 Отговор
    Не трябва да напускат гетото.Трябва да се гласува закон.

    Коментиран от #5

    11:01 16.08.2026

  • 4 Да ме

    11 1 Отговор
    Пази Господ от такавасиганка! Като подпийна ако я взема за българка и я надена, после ще трябва да го мия с телчето!

    11:01 16.08.2026

  • 5 Всеки да си живее

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Коко":

    Нищо подобно! Трябва само медиите да спрат да им развяват гащите, всеки път, когато се оакат!

    11:03 16.08.2026

  • 6 Янко

    7 1 Отговор
    Да живее сичкото сигани и тук таме българи

    11:03 16.08.2026

  • 7 Асан Насилев

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "kоkорчо 💋🍌":

    Аз къна геджесито с Клецов го направихме отдавна, ритуално ми къноса багажника с кафявия снакс

    11:06 16.08.2026

  • 8 Последния Софиянец

    6 2 Отговор
    Тони Стораро се пазареше в заведението ми за 50 стотинки.Не искам да идват повече тези клошари.

    Коментиран от #15

    11:07 16.08.2026

  • 9 Бети кахъра

    1 1 Отговор
    Търся женен мъж с деца

    11:10 16.08.2026

  • 10 Мъж

    13 0 Отговор
    Тоя се мисле за турчин ама си е асъл цигане

    11:11 16.08.2026

  • 11 голяма реклама ейй

    9 1 Отговор
    защо ни занимавате със циганските работи нас защо трябва да ни интересуват

    11:11 16.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Бети кахъра

    1 2 Отговор
    Търся женен мъж с деца

    11:14 16.08.2026

  • 14 Пустиня(к)

    7 1 Отговор
    Убава работа, ама циганска.

    11:16 16.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Запознат

    2 1 Отговор
    Бети и Анита каърите най бедните в Европа са точно за сторарите много ще си отиват простолюдието

    11:19 16.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Искра джумалийска ☦️

    2 1 Отговор
    Да се преклоним на света Богородица ☦️☦️

    11:22 16.08.2026

  • 19 Муньо феса

    5 1 Отговор
    Cигaния до шия и €прогрес!

    11:22 16.08.2026

  • 20 било

    2 0 Отговор
    Само репетиция за сватба нещо като годеж.

    11:23 16.08.2026

  • 21 Престанете

    12 1 Отговор
    с тези простотии. Всеки ден ни пробутвате да гледаме тези грозни цигани. Ако сте сериозна медия,ПРЕСТАНЕТЕ!!!!

    11:26 16.08.2026

  • 22 Запознат

    3 1 Отговор
    Израел ще ги попари на тия турчоля мюсюлмани. Гледайте да видите как ще бъде хвърлена ядрената ракета в мюмюнсските страни

    11:26 16.08.2026

  • 23 Запознат

    3 1 Отговор
    Всички помагат на едни, тези същите всички пречат за развитието на други.

    11:27 16.08.2026

  • 24 Мартин шматката от перник

    1 2 Отговор
    Ще черпя с бонбони щото мандръсаха жената

    11:28 16.08.2026

  • 25 Запознат

    3 1 Отговор
    Изп. Директорка на Лидл България, грозна злобна лелка гриза си езика от злоба и завист 🤭

    11:30 16.08.2026

  • 26 Стойност нула

    4 1 Отговор
    Всеки, който върши беззаковие цъфти, само за да бъде изтребен завинаги.

    11:32 16.08.2026

  • 27 Така е

    5 1 Отговор
    Може ли да не си покажат циганското.

    11:32 16.08.2026

  • 28 Кьормусун

    2 1 Отговор
    Булката има еллигьоз, значи духът й е елли.

    11:34 16.08.2026

  • 29 Ха ха

    5 1 Отговор
    Честни данъкоплатци. Облекли се като султани, въпреки че при султана са били роби.

    11:35 16.08.2026

  • 30 На дъното

    6 0 Отговор
    ...Ма какво ме интересува миризливия цuг@нuн

    11:50 16.08.2026

  • 31 Муньо с феса ни води към прогреса!

    5 1 Отговор
    Циганията ни е приоритет!

    11:59 16.08.2026

  • 32 Пенкелер

    3 0 Отговор
    НАП, ако са пропуснали "Къна геджеси" да се самосезират и на есен с песен на циганската сватба да пооправят малко приходите в бюджета докато думкат маанета!

    12:01 16.08.2026

  • 33 Боже мили ,

    3 0 Отговор
    големи "традиционалисти" , бе , големи панаири !

    12:02 16.08.2026

  • 34 Балаци

    3 0 Отговор
    Факти се излагат като правят реклама на сигани и други "звезди",но това им е нивото.Брюксил и Вашингтон за това им плащат-глобализация чрез сиганизация и кретенизация

    12:12 16.08.2026

  • 35 Зеления

    2 0 Отговор
    Трета статия за Емрах....
    Г-жо Атанасова и после защо имате негативни коментари под вашите статии /освен Емрах усилено лансирате и евроатлантически екземпляри, това е постоянно/

    По БНТ за втори път гледам предаване, което представя български ученик, който говори над 15 езика.
    Формирайте мнението на младите с такива примери, а не с неандерталци, чиито пример е само как да карат бясно, напушени и газещи всички правила в държавата.

    12:20 16.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ......па

    1 0 Отговор
    До октомври има време,годеницата може да роди дотогава или да избяга както правят на Лоренцо Софин годенците.Баш по циганските традиции.

    12:30 16.08.2026

  • 39 Руската грешка

    1 0 Отговор
    Турски роби не се освобождават

    12:32 16.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.