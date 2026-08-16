Меси пак изпорти дузпа, Интер Маями с тежка загуба в МЛС

Лионел Меси записа асистенция, но пропусна дузпа и получи жълт картон при поражението на Интер Маями с 1:4 като гост на Нешвил в среща от 19-ия кръг на редовния сезон в МЛС, предава БТА. Нешвил поведе в 16-ата минута чрез Анди Нахар, а малко след това Интер Маями получи възможност да изравни от бялата точка. Дузпата беше отсъдена за нарушение срещу Луис Суарес, но Меси не успя да преодолее вратаря Брайан Шваке.

Аржентинецът насочи удара си към долния ляв ъгъл, но Шваке реагира отлично и спаси. Серхио Регилон стигна първи до отбитата топка и я вкара във вратата, но след продължителна проверка с ВАР попадението беше отменено.

Меси все пак изигра ключова роля за изравнителния гол. В добавеното време на първата част той изведе Теласко Сеговия, който преодоля вратаря и направи 1:1.

След почивката обаче Нешвил пое инициативата и отбеляза още три гола, за да стигне до убедителното 4:1.

Пропускът на Меси от бялата точка продължава „черната серия“, след като той се провали от бялата точка и на световното първенство в САЩ. Аржентинецът вече е пропускал четири наказателни удара в редовното време на мачове от Мондиал – срещу Исландия през 2018 г., Полша през 2022 г. и два пъти на Световното първенство през 2026 г. – срещу Австрия и Египет. Така Меси държи и своеобразен антирекорд – най-много пропуснати дузпи в историята на световните първенства, като има четири пропуска от осем изпълнени наказателни удара в редовното време.

Любопитното е, че в дузпите след продълженията историята е различна. Меси е реализирал и трите си изпълнения в наказателни серии на световни първенства.

Въпреки неуспеха си срещу Нешвил, аржентинската звезда все пак се отличи с асистенция, но вечерта завърши с тежко поражение за Интер Маями.