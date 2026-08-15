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Доротея Тончева на 80: Юбилей за голямата актриса

Доротея Тончева на 80: Юбилей за голямата актриса

15 Август, 2026 08:31, обновена 15 Август, 2026 08:33 467 3

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  • юбилей

Легендата на българското кино и театър празнува личен празник на Голяма Богородица

Доротея Тончева на 80: Юбилей за голямата актриса - 1
Снимка: pronewsdobrich.bg
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Голямата българска актриса Доротея Тончева празнува своя 80-годишен юбилей днес, 15 август 2026 г. Родена през 1946 година в Силистра, тя остава една от най-ярките и незабравими фигури в родното изкуство със своя специфичен, запомнящ се гласов тембър и магнетично присъствие на сцената.

Тончева завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ през 1969 г. Още като студентка тя прави фурор с участието си в култовия филм „С дъх на бадеми“ (1967 г.), където си партнира с легенди като Стефан Данаилов и Невена Коканова. През годините оставя ярка следа в Кюстендилския драматичен театър, Сатиричния театър и Театър „София“, на който е директор в продължение на десетилетие. Носителка е на престижни отличия, сред които два пъти наградата „Златна роза“ за най-добра женска роля.

Освен с огромния си актьорски талан, Доротея Тончева е известна и като дългогодишна спътница в живота и муза на именития български поет и драматург Стефан Цанев. Днес почитатели, колеги и театрали изразяват своята признателност към нейния огромен принос към българската култура.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хайде

    6 3 Отговор
    Стига с тези "големи" от комунизма! Имало е двадесетина актриси и певачки, които яростно са се фраскали с партийните други, с ДС -то, и с различни режисьори и сценаристи! И- все едни и същи "звизди"!
    За другите шанс е нямало!

    08:42 15.08.2026

  • 2 Доротея Велева - Дороти

    0 0 Отговор
    Ай честито на адашката

    09:12 15.08.2026

  • 3 Една от първите

    0 0 Отговор
    най-големи демократки, която бързо, бързо проумя, че ако не ги храни държавата, като при Тодор Живков, "големите културни таланти" от глад ще умрат. И започна да вменява на нас (плащащите) данъци, че сме длъжни да ги хрантутим.

    09:13 15.08.2026