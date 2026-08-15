Доротея Тончева на 80: Юбилей за голямата актриса

Голямата българска актриса Доротея Тончева празнува своя 80-годишен юбилей днес, 15 август 2026 г. Родена през 1946 година в Силистра, тя остава една от най-ярките и незабравими фигури в родното изкуство със своя специфичен, запомнящ се гласов тембър и магнетично присъствие на сцената.

Тончева завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ през 1969 г. Още като студентка тя прави фурор с участието си в култовия филм „С дъх на бадеми“ (1967 г.), където си партнира с легенди като Стефан Данаилов и Невена Коканова. През годините оставя ярка следа в Кюстендилския драматичен театър, Сатиричния театър и Театър „София“, на който е директор в продължение на десетилетие. Носителка е на престижни отличия, сред които два пъти наградата „Златна роза“ за най-добра женска роля.

Освен с огромния си актьорски талан, Доротея Тончева е известна и като дългогодишна спътница в живота и муза на именития български поет и драматург Стефан Цанев. Днес почитатели, колеги и театрали изразяват своята признателност към нейния огромен принос към българската култура.