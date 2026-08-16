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Димитър Рачков направи публично предложение за брак на Виктория в Античния театър в Пловдив (ВИДЕО)

Димитър Рачков направи публично предложение за брак на Виктория в Античния театър в Пловдив (ВИДЕО)

16 Август, 2026 12:43 1 302 18

  • димитър рачков-
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  • предложение за брак-
  • виктория кузманова-
  • пловдив

Макар вече да са сгодени, Рачков реши отново да попита бившата адреналинка, но този път пред голяма публика

Димитър Рачков направи публично предложение за брак на Виктория в Античния театър в Пловдив (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Димитър Рачков изненада годеницата си Виктория Кузманова с още едно предложение за брак, но този път публично - в Античния театър и пред повече от 3000 души публика. Това се случи снощи, когато той представи в Пловдив спектакъла "Рачков и жените". На самия финал Рачков слезе в оркестрината, от където го гледаше неговата любов, падна на колене и отново ѝ предложи да се оженят.

Вики се развълнува, а приятелките ѝ, с които тя беше дошла да гледа спектакъла, веднага извадиха телефоните си, за да запечатат този изключителен момент. Последва изпълнено с любов "Да" на микрофона.

"Дайте ѝ валидол!" пошегува се Рачков в характерния си стил и добави: "И аз те обичам, Вики! Импровизирам в момента".

След това любимият актьор даде думата на Христо Стоичков, който бе на първи ред в публиката заедно със съпругата си Марияна. Легендарната "осмица" с удоволствие прие да кумува на сватбата.

"Да имаш здраво семейство, Димитре, трябва да тръгнеш по моя път. Аз се ожених в Пловдив преди 38 години", пожела Стоичков на приятеля си.

Публиката, която едва се събра в пространството на Античния театър, не очакваше подобна изненада като предложение за брак и аплодира бурно Рачков и Виктория, пише "Марица".

Спектакълът надмина всички очаквания на зрителите. Рачков им подари два часа и половина качествено забавление, гарнирано с истински истории, с искрени признания и безгранична любов.

Историята на "Рачков и жените" започна с първата жена - майка му, след което премина през Христина и Мария, и стигна до Вики, която, по всичко личи, а и самият той признава - е точната жена. Не пропусна да се извини на останалите, че ги е разочаровал по някакъв начин, както и да издаде, че никога досега не се е женил, макар да е на 53 години. А сега му предстои да го направи.

По емоциите на Вики стана ясно, че изобщо не е очаквала подобен жест от Димитър Рачков, още повече, че двамата се сгодиха по Коледа миналата година.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТОЯ РАЧКОВ

    20 0 Отговор
    Какво не разбра от предните опити?? И ги подбира все едни честни, честни.

    Коментиран от #14

    12:45 16.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    20 4 Отговор
    Тази е спала с цяла България.Дойде реда и на Рачков Пръдлето

    Коментиран от #17

    12:47 16.08.2026

  • 3 Репортер

    17 2 Отговор
    Рядко бездарен гном. Дано не размножи простащината, но, като гледам кого е поканил за кум... едва ли.

    12:47 16.08.2026

  • 4 Епааа

    17 0 Отговор
    Браво! МитЕ докато организира сватбата, Она че лови сомове со голИ рЪце...

    12:53 16.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Рачко Пръдлето

    8 2 Отговор
    И той като баба Славуца се "жени за танцьорки от бившите си предавания за камуфлаж, а реално налита само на млади петлета.

    12:56 16.08.2026

  • 7 Нали

    9 0 Отговор
    Се бяха оженили вече?

    13:07 16.08.2026

  • 8 Елизабет Цветанова почивки

    6 4 Отговор
    Търся семеен мъж с пълен портфейл с активи и валута за съвместно съжителство, не ми пречат децата му стига да киха валута. 🤭🐐

    13:09 16.08.2026

  • 9 Айляк

    12 0 Отговор
    Митьо обича Дон Жуан да го раздава, обаче визията му е като на героя на Димитър Манчев от Оркестър без име.

    13:12 16.08.2026

  • 10 бай Митко

    10 0 Отговор
    Митко пак спретна голям цирк с номерата си, че вкара на манежа и рекламното лице на Кауфланд Ицо майонезата!

    13:16 16.08.2026

  • 11 Братовчеда

    5 2 Отговор
    Вие, дето хейтите, пък сте много убави щото! Сега пък Рачков и Кузманова подхванаха. На майка ви моля, бе, престанете с тая простотия, че влияете на останалите нисши организми към деградация!

    13:17 16.08.2026

  • 12 Ние сме за!

    3 1 Отговор
    Адреналинката беше по-красива, тази е доста грозновата , но като се обичат младите нека се вземат.

    13:22 16.08.2026

  • 13 ами

    2 2 Отговор
    търси гайка за малкия си болт. За да е здраво едно семейство, гайката и болта трябва да са с еднакъв размер на резбата...:)))))

    13:26 16.08.2026

  • 14 Мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "ТОЯ РАЧКОВ":

    ТОВА НЕ Е СЪЩНОСТТА НА ПРОБЛЕМА!!!
    СЪЩНОСТТА Е, ЧЕ ТЕЗИ ВЪПРОСНИ СЪВРЕМЕННИ КОМПРАДОРИ (РАЧКОВЦИ, РАДКОВЦИ, ЦЪНЦИ, КРУМИЦИ И ДР ПОДОБНИ), СА КУПЕНИ ОТ ВЪНШНИ ИНТЕРЕСИ ЗА ДА ЛЪЖАТ, МАНИПУЛИРАТ И УСПИВАТ НАШИЯТ НАРОД!!!

    САМО ДЕТО НЕ СА РАЗБРАЛИ ЕДНА ФУНДАМЕНТАЛНА ИСТИНА:
    ПАРИТЕ (ОСОБЕНО СРЕБЪРНИЦИТЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НАРОДА) НИКОГА НЯМА ДА ГИ НАПРАВЯТ ИСТИНСКИ ЩАСТЛИВИ!!!
    ВЪПРОСНИТЕ ЖЕНИ ДЕТО РАЧКОВ "ХВАЩА" СТОЯТ С НЕГО САМО ЗАРАДИ 2 ОСНОВНИ ПРИЧИНИ - ПАРИ И ПОПУЛЯРНОСТ!!!
    В МОМЕНТА В КОЙТО НЕЩО НЕ ИМ ХАРЕСА, ИЛИ ХВАНАТ ПО-БОГАТ ЧИЧКО-ПАРИЧКО, ВЪПРОСНИТЕ МАДАМИ ЩЕ ИМ БИЯТ ШУТА НА ТАКИВА КАТО РАЧКАТА ЗА ОТРИЦАТЕЛНО ВРЕМЕ (КАКТО НАПРАВИ ПРЕДХОДНАТА)!!!

    МИСЛИТЕ СИ, ЧЕ САМО РАЧКОВЦИТЕ НЕ СА КРИТЕРИЙ ЗА ТОВА ПРАВИЛО?!
    АМИ ВИЖТЕ ТОГАВА ТИЯ ОТ "ХЕЛЛИВУД", И МИ КАЖЕТЕ КОЙ ТОЧНО ОТ ТЯХ Е ИСТИНСКИ ЩАСТЛИВ И НЕ СЕ Е РАЗВЕЖДАЛ?!
    МОЖЕ И ДА ИМА ИЗКЛЮЧЕНИЯ, НО СА ТОЛКОВА МАЛКО, ЧЕ ОЩЕ НЕ СЪМ НАУЧИЛ ДОРИ ЗА 1!!!

    ТЕЗИ ДЕТО С ОХОТА ПРИБИРАТ ПО МНОГО КИНТИ (СРЕБЪРНИЦИ) ЗА ДА ПРОКАРВАТ ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ, ПРОТИВ НАРОДА СИ, РАНО ИЛИ КЪСНО РАЗБИРАТ, ЧЕ СА НАПРАВИЛИ ОГРОМНА ГРЕШКА!

    ЗАТОВА МОМЕНТАЛНО ИЗРИВАНЕ НА ТЕЗИ НПО-ТА (И ТЕХНИТЕ КУКЛИ НА КОНЦИ), КОИТО ДОКАЗАНО РАБОТЯТ СРЕЩУ БЪЛГАРИТЕ!!!

    13:36 16.08.2026

  • 15 Какво правят парите

    0 0 Отговор
    Задъртелият Рачков с все по-млади красавици. Ама бил дебел, ама и хуморът му се износи, няма значение.

    Коментиран от #16

    13:40 16.08.2026

  • 16 Мнение

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Какво правят парите":

    Няма и разни "ловци на п...фили", които да възроптаят срещу възрастовата им разлика?!
    Интересен аршин имат тия със свастиките?!

    БЪЛГАРИЯ ЕДИН ДЕН ЩЕ СЕ ОПРАВИ, ОБЕЩАВАМ ВИ! НЕОБХОДИМО УСЛОВИЕ Е САМО НАРОДЪТ НИ МАСОВО ДА СЕ ОБЕДИНИ СРЕЩУ НЕПРАВДАТА!

    13:48 16.08.2026

  • 17 Абе....

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    то българия не е много голяма.... колко да са я....

    14:06 16.08.2026

  • 18 Айде

    0 0 Отговор
    стига с тези повърни вече!!! Рачлето, Ермак, Пецов - будиста, кара вече!

    14:12 16.08.2026