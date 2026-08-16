Димитър Рачков направи публично предложение за брак на Виктория в Античния театър в Пловдив (ВИДЕО)

Димитър Рачков изненада годеницата си Виктория Кузманова с още едно предложение за брак, но този път публично - в Античния театър и пред повече от 3000 души публика. Това се случи снощи, когато той представи в Пловдив спектакъла "Рачков и жените". На самия финал Рачков слезе в оркестрината, от където го гледаше неговата любов, падна на колене и отново ѝ предложи да се оженят.

Вики се развълнува, а приятелките ѝ, с които тя беше дошла да гледа спектакъла, веднага извадиха телефоните си, за да запечатат този изключителен момент. Последва изпълнено с любов "Да" на микрофона.

"Дайте ѝ валидол!" пошегува се Рачков в характерния си стил и добави: "И аз те обичам, Вики! Импровизирам в момента".

След това любимият актьор даде думата на Христо Стоичков, който бе на първи ред в публиката заедно със съпругата си Марияна. Легендарната "осмица" с удоволствие прие да кумува на сватбата.

"Да имаш здраво семейство, Димитре, трябва да тръгнеш по моя път. Аз се ожених в Пловдив преди 38 години", пожела Стоичков на приятеля си.

Публиката, която едва се събра в пространството на Античния театър, не очакваше подобна изненада като предложение за брак и аплодира бурно Рачков и Виктория, пише "Марица".

Спектакълът надмина всички очаквания на зрителите. Рачков им подари два часа и половина качествено забавление, гарнирано с истински истории, с искрени признания и безгранична любов.

Историята на "Рачков и жените" започна с първата жена - майка му, след което премина през Христина и Мария, и стигна до Вики, която, по всичко личи, а и самият той признава - е точната жена. Не пропусна да се извини на останалите, че ги е разочаровал по някакъв начин, както и да издаде, че никога досега не се е женил, макар да е на 53 години. А сега му предстои да го направи.

По емоциите на Вики стана ясно, че изобщо не е очаквала подобен жест от Димитър Рачков, още повече, че двамата се сгодиха по Коледа миналата година.