Димитър Рачков направи публично предложение за брак на Виктория в Античния театър в Пловдив (ВИДЕО)

Димитър Рачков изненада годеницата си Виктория Кузманова с още едно предложение за брак, но този път публично - в Античния театър и пред повече от 3000 души публика. Това се случи снощи, когато той представи в Пловдив спектакъла "Рачков и жените". На самия финал Рачков слезе в оркестрината, от където го гледаше неговата любов, падна на колене и отново ѝ предложи да се оженят.
Вики се развълнува, а приятелките ѝ, с които тя беше дошла да гледа спектакъла, веднага извадиха телефоните си, за да запечатат този изключителен момент. Последва изпълнено с любов "Да" на микрофона.
"Дайте ѝ валидол!" пошегува се Рачков в характерния си стил и добави: "И аз те обичам, Вики! Импровизирам в момента".
След това любимият актьор даде думата на Христо Стоичков, който бе на първи ред в публиката заедно със съпругата си Марияна. Легендарната "осмица" с удоволствие прие да кумува на сватбата.
"Да имаш здраво семейство, Димитре, трябва да тръгнеш по моя път. Аз се ожених в Пловдив преди 38 години", пожела Стоичков на приятеля си.
Публиката, която едва се събра в пространството на Античния театър, не очакваше подобна изненада като предложение за брак и аплодира бурно Рачков и Виктория, пише "Марица".
Спектакълът надмина всички очаквания на зрителите. Рачков им подари два часа и половина качествено забавление, гарнирано с истински истории, с искрени признания и безгранична любов.
Историята на "Рачков и жените" започна с първата жена - майка му, след което премина през Христина и Мария, и стигна до Вики, която, по всичко личи, а и самият той признава - е точната жена. Не пропусна да се извини на останалите, че ги е разочаровал по някакъв начин, както и да издаде, че никога досега не се е женил, макар да е на 53 години. А сега му предстои да го направи.
По емоциите на Вики стана ясно, че изобщо не е очаквала подобен жест от Димитър Рачков, още повече, че двамата се сгодиха по Коледа миналата година.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТОЯ РАЧКОВ
Коментиран от #14
12:45 16.08.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #17
12:47 16.08.2026
3 Репортер
12:47 16.08.2026
4 Епааа
12:53 16.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Рачко Пръдлето
12:56 16.08.2026
7 Нали
13:07 16.08.2026
8 Елизабет Цветанова почивки
13:09 16.08.2026
9 Айляк
13:12 16.08.2026
10 бай Митко
13:16 16.08.2026
11 Братовчеда
13:17 16.08.2026
12 Ние сме за!
13:22 16.08.2026
13 ами
13:26 16.08.2026
14 Мнение
До коментар #1 от "ТОЯ РАЧКОВ":ТОВА НЕ Е СЪЩНОСТТА НА ПРОБЛЕМА!!!
СЪЩНОСТТА Е, ЧЕ ТЕЗИ ВЪПРОСНИ СЪВРЕМЕННИ КОМПРАДОРИ (РАЧКОВЦИ, РАДКОВЦИ, ЦЪНЦИ, КРУМИЦИ И ДР ПОДОБНИ), СА КУПЕНИ ОТ ВЪНШНИ ИНТЕРЕСИ ЗА ДА ЛЪЖАТ, МАНИПУЛИРАТ И УСПИВАТ НАШИЯТ НАРОД!!!
САМО ДЕТО НЕ СА РАЗБРАЛИ ЕДНА ФУНДАМЕНТАЛНА ИСТИНА:
ПАРИТЕ (ОСОБЕНО СРЕБЪРНИЦИТЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НАРОДА) НИКОГА НЯМА ДА ГИ НАПРАВЯТ ИСТИНСКИ ЩАСТЛИВИ!!!
ВЪПРОСНИТЕ ЖЕНИ ДЕТО РАЧКОВ "ХВАЩА" СТОЯТ С НЕГО САМО ЗАРАДИ 2 ОСНОВНИ ПРИЧИНИ - ПАРИ И ПОПУЛЯРНОСТ!!!
В МОМЕНТА В КОЙТО НЕЩО НЕ ИМ ХАРЕСА, ИЛИ ХВАНАТ ПО-БОГАТ ЧИЧКО-ПАРИЧКО, ВЪПРОСНИТЕ МАДАМИ ЩЕ ИМ БИЯТ ШУТА НА ТАКИВА КАТО РАЧКАТА ЗА ОТРИЦАТЕЛНО ВРЕМЕ (КАКТО НАПРАВИ ПРЕДХОДНАТА)!!!
МИСЛИТЕ СИ, ЧЕ САМО РАЧКОВЦИТЕ НЕ СА КРИТЕРИЙ ЗА ТОВА ПРАВИЛО?!
АМИ ВИЖТЕ ТОГАВА ТИЯ ОТ "ХЕЛЛИВУД", И МИ КАЖЕТЕ КОЙ ТОЧНО ОТ ТЯХ Е ИСТИНСКИ ЩАСТЛИВ И НЕ СЕ Е РАЗВЕЖДАЛ?!
МОЖЕ И ДА ИМА ИЗКЛЮЧЕНИЯ, НО СА ТОЛКОВА МАЛКО, ЧЕ ОЩЕ НЕ СЪМ НАУЧИЛ ДОРИ ЗА 1!!!
ТЕЗИ ДЕТО С ОХОТА ПРИБИРАТ ПО МНОГО КИНТИ (СРЕБЪРНИЦИ) ЗА ДА ПРОКАРВАТ ЧУЖДИ ИНТЕРЕСИ, ПРОТИВ НАРОДА СИ, РАНО ИЛИ КЪСНО РАЗБИРАТ, ЧЕ СА НАПРАВИЛИ ОГРОМНА ГРЕШКА!
ЗАТОВА МОМЕНТАЛНО ИЗРИВАНЕ НА ТЕЗИ НПО-ТА (И ТЕХНИТЕ КУКЛИ НА КОНЦИ), КОИТО ДОКАЗАНО РАБОТЯТ СРЕЩУ БЪЛГАРИТЕ!!!
13:36 16.08.2026
15 Какво правят парите
Коментиран от #16
13:40 16.08.2026
16 Мнение
До коментар #15 от "Какво правят парите":Няма и разни "ловци на п...фили", които да възроптаят срещу възрастовата им разлика?!
Интересен аршин имат тия със свастиките?!
БЪЛГАРИЯ ЕДИН ДЕН ЩЕ СЕ ОПРАВИ, ОБЕЩАВАМ ВИ! НЕОБХОДИМО УСЛОВИЕ Е САМО НАРОДЪТ НИ МАСОВО ДА СЕ ОБЕДИНИ СРЕЩУ НЕПРАВДАТА!
13:48 16.08.2026
17 Абе....
До коментар #2 от "Последния Софиянец":то българия не е много голяма.... колко да са я....
14:06 16.08.2026
18 Айде
14:12 16.08.2026