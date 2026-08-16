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В Азия избухна нов скандал около ФИФА

В Азия избухна нов скандал около ФИФА

16 Август, 2026 12:47 888 1

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Катар се противопостави на собствената си конфедерация

В Азия избухна нов скандал около ФИФА - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Скандалът около Джани Инфантино вече предизвика сериозно напрежение и вътре в азиатския футбол. Катарската футболна асоциация се противопостави на Азиатската футболна конфедерация заради публикуваното от нейно име писмо, в което Инфантино е призован да подаде оставка, предава Reuters.

Президентът на Катарската футболна асоциация Хамад бин Халифа Ал Тани заяви, че организацията му не е била консултирана и не е била информирана за документа.

Това има значение, защото Катар е сред най-близките поддръжници на Инфантино, а спорът показва, че конфликтът около президента на ФИФА вече не е само между отделни конфедерации, а започва да разцепва и самия азиатски футбол.


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  • 1 Катар ....

    4 0 Отговор
    ...е само една държава и няма нужда останалите 48 да се съобразят с нея. Всички знаят, че те си купиха от същия световното домакинство

    13:18 16.08.2026

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