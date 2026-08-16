В Азия избухна нов скандал около ФИФА

Скандалът около Джани Инфантино вече предизвика сериозно напрежение и вътре в азиатския футбол. Катарската футболна асоциация се противопостави на Азиатската футболна конфедерация заради публикуваното от нейно име писмо, в което Инфантино е призован да подаде оставка, предава Reuters.

Президентът на Катарската футболна асоциация Хамад бин Халифа Ал Тани заяви, че организацията му не е била консултирана и не е била информирана за документа.

Това има значение, защото Катар е сред най-близките поддръжници на Инфантино, а спорът показва, че конфликтът около президента на ФИФА вече не е само между отделни конфедерации, а започва да разцепва и самия азиатски футбол.