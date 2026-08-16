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Съсед на 17-годишната тийнейджърка, уредила последната среща на Георги Кузев: Беше добро момиче

Съсед на 17-годишната тийнейджърка, уредила последната среща на Георги Кузев: Беше добро момиче

16 Август, 2026 12:39 1 944 48

  • съсед-
  • 17-годишно момиче-
  • георги кузев-
  • убийство-
  • пловдив

17-годишното момиче понякога е помагало на жена от съседен блок в отглеждането на детето ѝ за по час-два

Съсед на 17-годишната тийнейджърка, уредила последната среща на Георги Кузев: Беше добро момиче - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Беше добро момиче. Сега се промени наскоро", това каза пред БТВ съсед на 17-годишната тийнейджърка от Стара Загора, уредила фаталната среща с Георги Кузев.

Хората в старозагорския квартал „Зора“ споделиха, че от много години 17-годишното момиче живее във вход там заедно с майка си.

Комшиите раказаха, че майката на момичето е затворена, рядко общува с тях и обикновено се прибира късно. Относно момичето съседите казват, че не е правила проблеми. Отличавала се с тежък грим и искряща синя коса.

„Беше добро момиче. Сега се промени наскоро. Нормално момиче. Излизаше, дружеше си. Не съм я виждал от много време. На снимките по ТВ я видях. Скандали, напрежение – изобщо“, каза Стоян.

Друг съсед посочи, че момичето не е правило проблеми, не е било конфликтно и не се е събирало с лоша компания.

Съседите казват, че след убийството са виждали майката на момичето само един път – в четвъртък, когато съдът гледа на втора инстанция мярката за неотклонение на тийнейджърката.

По думите на съседи през последните години 17-годишното момиче понякога е помагало на жена от съседен блок в отглеждането на детето ѝ за по час-два.

Съседите разказват още, че бащата на момичето рядко е идвал. Последното му посещение е било само преди дни – в четвъртък, в деня на последното съдебно заседание.

Що се отнася до останалите тийнейджъри, участвали в побоя над Георги Кузев, само една съседка е казала, че е виждала едно от момчетата в района. Всички останали са заявили, че не разпознават никого от тях.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наркоман

    47 0 Отговор
    И винаги поздравяваше!!!😂

    Коментиран от #19

    12:40 16.08.2026

  • 2 Последния Софиянец

    10 31 Отговор
    В Стара Загора четири деца заловиха педофил.Йотова трябва да ги награди.

    Коментиран от #8, #27

    12:41 16.08.2026

  • 3 Вярвам

    29 1 Отговор
    ...и винаги....ПОЗДРАВЯВАШЕ...

    12:42 16.08.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    46 3 Отговор
    Добро момиче било, ама нито ходело на училище, нито работело. На 17 години. Майката се прибирала късно отнякъде. Бащата се появява чак сега. Имала силен грим и оцветена коса, но се правела на дете, което лови педофили.

    12:44 16.08.2026

  • 5 Милчо Лаков

    32 1 Отговор
    Нямат свършване тия кошаревски свидетели....Така,както чета,майката най-вероятно прекалява с водката,а щом се прибира късно и с някои части на тялото.Най ги обичам кротките и затворените

    12:44 16.08.2026

  • 6 Отврат!!!

    21 1 Отговор
    Клюки от селският мегдан! В минало време все едно е починала!

    12:46 16.08.2026

  • 7 иван костов

    16 12 Отговор
    Продължава педофилската кампания на ппдб/ЛГБТ! За Петрохан обаче, мълчат като нито п.........!

    Коментиран от #15

    12:49 16.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 На възраст

    29 1 Отговор
    над 15 години напълно осъзнават какво вършат. Кой я принуждава да се занимава с чичаци, тя си е била по тая част

    12:51 16.08.2026

  • 10 Ненормалник,

    18 3 Отговор
    за каква "педофилска кампания на ппдб" бляботиш, жалък примат!

    12:54 16.08.2026

  • 11 Не знаете ли

    10 2 Отговор

    До коментар #8 от "А бе...":

    Този така наречен "Последен софиянец" е бездомник и насилван като малък от родителите си. Установен е преди известно време ...не е за подигравки а за съжаление

    12:56 16.08.2026

  • 12 Беше

    18 2 Отговор
    Добро момиче! Не е фащала педофили цел живот, я! За 50 евро фащаше сичко, що й подадеш!

    12:57 16.08.2026

  • 13 Госあ

    3 13 Отговор
    Много лабави петроханци... две момичета и три момчета на по 15, да го предобрат... иначе са го оставили, щом сам е слязъл от тепето... ама са го предобрили... за други петроханци да знаят! По малко мариз, че са лабави. Затова и на деца налитат, да ги развращават

    12:58 16.08.2026

  • 14 свиреп ОХЛЮВ

    15 1 Отговор
    Добро момиче . Поздравява по-възрастните. Дори им се усмихва. Отваря вратата на асансьора даже.

    13:00 16.08.2026

  • 15 Питай

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "иван костов":

    мин. Демержиев. Негова работа е.

    13:01 16.08.2026

  • 16 Медиите нарочно търсят едни такива

    13 0 Отговор
    Странни хора по всички проблеми един вид от глупост да защитават либералната демокрация която всеки божи ден убива хора. По пътищата например но и в реалността убива.

    13:04 16.08.2026

  • 17 Първо медиите изгониха квалитетните

    18 0 Отговор
    Журналисти още в началото на демокрацията. После НПО назначи обработени служители по медиите. После те наложиха стил и метод да се вземат интервюта по улиците от специално подбрани хора по най нулев критерий. Те не представляват обществото те представляват това което медиите искат да ви внушат !!!

    Коментиран от #21

    13:09 16.08.2026

  • 18 Дон Дони

    15 1 Отговор
    Какво стана бе май ще се окажат украинска неонацистка организация! Намерен е мемориален шал с името на загиналия българин в Украйна! Бързо българските пепета решиха че са руска организация! Каква стана?

    13:11 16.08.2026

  • 19 Трафикантите на дрога и

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Наркоман":

    Трафикантите на мигрантите и те винаги поздравяват. Абсолютно винаги. Това е професионалното им амплоа да поздравяват и да са душата на компанията. Да имат жена и деца такива средностатистически неща. ....

    13:13 16.08.2026

  • 20 Вероника

    14 4 Отговор
    Само като им видя тениските и каква музика слушат ми става ясно, че са садистични сатанински поклонници.

    Коментиран от #38

    13:13 16.08.2026

  • 21 Мнение

    8 2 Отговор

    До коментар #17 от "Първо медиите изгониха квалитетните":

    Абсолютно точно!

    БЪЛГАРИЯ ИМА ОГРОМЕН ПРОБЛЕМ ЗА РЕШАВАНЕ, ЧИЙТО "ПЛОДОВЕ" ЗАПОЧНАХА ДА СЕ ПРОЯВЯВАТ ВЕЧЕ ("ПЕТРОХАН", "ГЕРОИТЕ" ОТ ПЛОВДИВ...)!
    ТОЗИ ПРОБЛЕМ СЕ НАРИЧА НПО-ТАТА НА ТАКИВА КАТО ШОРОШ!
    ПРЕДИ НЕ ИМ ОТДАВАХ ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ, НО СЕГА ВИЖДАЙКИ КОЛКО ПРОМИТИ, БЕЗМОЗЪЧНИ И МРАЗЕЩИ СА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ, СИ МИСЛЯ, ЧЕ ТОВА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРИОРИТЕТ НОМЕР 1 ЗА РЕШАВАНЕ В НАШЕТО ОБЩЕСТВО, АКО ИСКАМЕ ДА Я ИМА БЪЛГАРИЯ И СЛЕД 10Г!!!

    НЕ Е НОРМАЛНО ДЖЕЙ ДИ ВАНС ДА ИЗЛЕЗЕ ДА ЗАЯВИ ПУБЛИЧНО, ЧЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БАЙ ДЪН Е НАЛЯЛО В БЪЛГАРИЯ КЪМ 460 МИЛ ДОЛАРА (ЗА 4Г) ЗА ПРОКАРВАНЕ НА ТЕХНИТЕ ИНТЕРЕСИ (И ТОВА САМО ОТ 1 ПЕРО), А НИКОЙ В БЪЛГАРИЯ ДА НЕ ВДИГНЕ РЪКА, ЧЕ ТОВА Е СВОЕОБРАЗНА ОТРОВА, КОЯТО АКО НЕ БЪДЕ СПРЯНА, ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ЗАКРИВАНЕТО НА НАШИЯТ НАРОД!!!

    КАЗВАТЕ СИ, ТОВА Е НЕВЪЗМОЖНО?!
    ПОМНИТЕ ЛИ КОЛКО КИНТИ НАЛЯХА В МАЙДАНА, СЪЩИТЕ ТИЯ "ДЕМОКРАТИ", НО С ПРЕЗИДЕНТ ОБАМА??? ПО ДУМИ НА ВИКТОРИЯ НЮЛАНД, НАЛЯХА 5МЛРД ДОЛАРА В ПРЕВРАТА В УКРАЙНА ПРЕЗ 2014???!!!

    И КАКЪВ Е РЕЗУЛТАТЪТ, КАКВИ СА ПЛОДОВЕТЕ ОТ ТАЯ "ИНВЕСТИЦИЯ" (ЩЕ ПОПИТАТЕ)?!
    МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ (ЦВЕТЪТ) НА УКРАЙНА ОТИДЕ ВЪВ ВЕЧНИТЕ ПОЛЕТА, А СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ДЪРЖАВАТА ИМ Е ПОД ВЪПРОС!!!

    ТОВА ЛИ ИСКАТЕ И ЗА БЪЛГАРИЯ????????
    ЩОТО ТОЧНО ТОВА НИ ЧАКА, АКО НЕ СПРЕМ НПО-ТАТА КАТО ТИЯ НА ШОРОШ!!!

    Коментиран от #37

    13:18 16.08.2026

  • 22 Добро дете е нищо че бие лъже и краде н

    12 1 Отговор
    За сметка на това поздравява бе.

    13:18 16.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ироничен

    7 0 Отговор
    Какво да рече човекът. Съседи са. А тя дори на училище не ходела...

    Коментиран от #29

    13:24 16.08.2026

  • 25 Механик

    7 0 Отговор
    Тая статия колко пъти ще я препечатвате? Барем да бяхте променили 2-3 букви и 4-5 запетайки, а то хептен сте я подкарали...

    13:24 16.08.2026

  • 26 Медиите създават убийците и

    8 0 Отговор
    Естествено е точно те да ги защитават.

    13:40 16.08.2026

  • 27 лама Кифла

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    деца в СТ.Загора заловили педалофил Софиянец ха ха ха ха ..

    13:41 16.08.2026

  • 28 Много добро момиче

    8 0 Отговор
    Само си чатеше и примамваше дъртаци.

    13:42 16.08.2026

  • 29 Би могъл да откаже да дава изявление

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ироничен":

    Защото с това изявление защитава извършител на престъпление по поръчка става така. Той човека не се усеща. Те медиите така ги подбират. Пък и дали е съсед кой да знай.

    13:44 16.08.2026

  • 30 Навремето в СССР имаше един Чикатило

    7 3 Отговор
    Учител, член на КПСС. Убиваше хора и ги изяждаше. Дълго време никой не го е подозирал. Добър човек.

    13:44 16.08.2026

  • 31 Защо първо не го попитат

    7 1 Отговор
    Ти знаеш ли твоята съседка защо е задържана в ареста. Но те не го питат а той може и да не знае. Те често нямат комуникации или не четат новини. Те си живеят техния си живот тези хора. И по този начин медиите манипулират.

    13:47 16.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Гого2

    2 0 Отговор
    Участвалите в побоя са биологично възрасни, които много добре разбират какво правят. Самите те могат да имат деца. Както и хипотетична 15 годишна.

    13:49 16.08.2026

  • 34 ЕшерихиЯ Коли ще ни заКОЛИ

    4 0 Отговор
    Ами то и Дидко Шиши като малък е бил сладко розово прасенце , пък вижте го сега в каква мазна , гнусна , отвратителна свиня се е превърнал !

    13:51 16.08.2026

  • 35 Ти сега за комунизма и за СССР

    3 1 Отговор
    Искаш да кажеш нещо лошо , но май не ти се получава. Не е тук нито мястото нито времето чикатилче.

    13:51 16.08.2026

  • 36 Демократ

    1 6 Отговор
    Добре де убили някакъв несретник. Всеки ще умре има ли значение как. Такъв му бил края.

    13:52 16.08.2026

  • 37 Не знам

    0 3 Отговор

    До коментар #21 от "Мнение":

    защо, ама всичките ти " мнения" са безкрайно тъпи!

    Коментиран от #39

    13:54 16.08.2026

  • 38 А чалгарите

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Вероника":

    Какви хора са, светци може би.

    14:02 16.08.2026

  • 39 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Не знам":

    ХЕМ НЕ ЗНАЕШ, ЗАЩО ХЕМ ГИ ОПРЕДЕЛЯШ КАТО ТЪПИ?!
    ХА СЕГА ДЕ?!
    ОСВЕН ДА ПОТЪРСИШ ПРОБЛЕМЪТ В СЕБЕ СИ?!
    ИЛИ ВИКАШ, СЛАДКИ СА ТИ СРЕБЪРНИЦИТЕ ОТ ШОРОШ?!
    НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙ, РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ ТИ ИЗЛИЗАТ ОТ АУСПУХА!
    ДА НЕ КАЖЕШ, ЧЕ НЕ СИ БИЛ ИНФОРМИРАН!

    14:02 16.08.2026

  • 40 ЩОМ СА АГРЕСИВНИ И ИСКАТ ДА УБИВАТ

    5 0 Отговор
    Я ГИ ПИТАЙТЕ ДАЛИ СА СЪГЛАСНИ ДА СИ ОТБИЯТ ПРИСЪДИТЕ СИ НА УКРАИНОРУСКИЯ ФРОНТ И ОТ КОЯ СТРАНА ИСКАТ ДА ВОЮВАТ?

    14:02 16.08.2026

  • 41 Бастунът

    0 2 Отговор
    Тоя чакал я е думкал и сигурно му е духала

    14:06 16.08.2026

  • 42 Гого3

    2 0 Отговор
    Естествено ще е например хрисима. Няма да вика примамвам хора да ги убивам.

    14:06 16.08.2026

  • 43 Роза

    3 0 Отговор
    Това момиче,щом не е ходело на училище ,се е чудело какво да прави и от скука се е захванало с такава компания " -да лови педофили"!Педофил означава възрастен човек,който има полово влечение към деца,а в днешно време петнайсетгодишните момичета вече не са деца,а са жени,с всички външни полови белези!Няма значение какво казват съседите.Има безброй примери,когато привидно кротки и незабележими хора се оказват "покрити въглени", от които всичко можеш да очакваш!

    14:06 16.08.2026

  • 44 Беше добро момиче

    2 0 Отговор
    И защо "беше" ? Даже косата си е боядисала синя като на майка си, бившата активистка от СДС

    14:08 16.08.2026

  • 45 Мунчо

    1 0 Отговор
    ППетроханските лами са в шок. Взеха много често да дават фира.

    14:16 16.08.2026

  • 46 ПУТИН И ЗЕЛЕНСКИ СА КРЪВНИ БРАТЯ

    0 1 Отговор
    ТУК УБИЕШ ЕДИН И ПОЗОР, А НА ФРОНТА АКО УБИЕШ 20 ИЛИ 50 СИ ГЕРОЙ? ТАМ МОЖЕ, ДАЖЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. ПУТИН ЗА ТОВА ЗАПОЧНА СВО ЗА ДА НИ ПОКАЖЕ КОЛКО СТРУВА НОВИЯ ХУМАНЕН ЧОВЕК, НАСЛЕДНИК НА БИВШ СОЦИАЛИСТ И ДРУГАР, ТАВАРИШ, АЛГОХОЛИК И НАСТОЯШЧИИ НАРКОМАН?

    Коментиран от #48

    14:17 16.08.2026

  • 47 айде стига

    0 0 Отговор
    Мнението на тоя пропадняк и алкохоле дали има значение?!

    14:20 16.08.2026

  • 48 Тъпо соросоидче

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "ПУТИН И ЗЕЛЕНСКИ СА КРЪВНИ БРАТЯ":

    Почти братя от Хабат. И Кушнър и Уитков са от същото братство на Цион.

    14:21 16.08.2026

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