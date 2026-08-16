Съсед на 17-годишната тийнейджърка, уредила последната среща на Георги Кузев: Беше добро момиче

„Беше добро момиче. Сега се промени наскоро", това каза пред БТВ съсед на 17-годишната тийнейджърка от Стара Загора, уредила фаталната среща с Георги Кузев.
Хората в старозагорския квартал „Зора“ споделиха, че от много години 17-годишното момиче живее във вход там заедно с майка си.
Комшиите раказаха, че майката на момичето е затворена, рядко общува с тях и обикновено се прибира късно. Относно момичето съседите казват, че не е правила проблеми. Отличавала се с тежък грим и искряща синя коса.
„Беше добро момиче. Сега се промени наскоро. Нормално момиче. Излизаше, дружеше си. Не съм я виждал от много време. На снимките по ТВ я видях. Скандали, напрежение – изобщо“, каза Стоян.
Друг съсед посочи, че момичето не е правило проблеми, не е било конфликтно и не се е събирало с лоша компания.
Съседите казват, че след убийството са виждали майката на момичето само един път – в четвъртък, когато съдът гледа на втора инстанция мярката за неотклонение на тийнейджърката.
По думите на съседи през последните години 17-годишното момиче понякога е помагало на жена от съседен блок в отглеждането на детето ѝ за по час-два.
Съседите разказват още, че бащата на момичето рядко е идвал. Последното му посещение е било само преди дни – в четвъртък, в деня на последното съдебно заседание.
Що се отнася до останалите тийнейджъри, участвали в побоя над Георги Кузев, само една съседка е казала, че е виждала едно от момчетата в района. Всички останали са заявили, че не разпознават никого от тях.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наркоман
Коментиран от #19
12:40 16.08.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #27
12:41 16.08.2026
3 Вярвам
12:42 16.08.2026
4 РЕАЛИСТ
12:44 16.08.2026
5 Милчо Лаков
12:44 16.08.2026
6 Отврат!!!
12:46 16.08.2026
7 иван костов
Коментиран от #15
12:49 16.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 На възраст
12:51 16.08.2026
10 Ненормалник,
12:54 16.08.2026
11 Не знаете ли
До коментар #8 от "А бе...":Този така наречен "Последен софиянец" е бездомник и насилван като малък от родителите си. Установен е преди известно време ...не е за подигравки а за съжаление
12:56 16.08.2026
12 Беше
12:57 16.08.2026
13 Госあ
12:58 16.08.2026
14 свиреп ОХЛЮВ
13:00 16.08.2026
15 Питай
До коментар #7 от "иван костов":мин. Демержиев. Негова работа е.
13:01 16.08.2026
16 Медиите нарочно търсят едни такива
13:04 16.08.2026
17 Първо медиите изгониха квалитетните
Коментиран от #21
13:09 16.08.2026
18 Дон Дони
13:11 16.08.2026
19 Трафикантите на дрога и
До коментар #1 от "Наркоман":Трафикантите на мигрантите и те винаги поздравяват. Абсолютно винаги. Това е професионалното им амплоа да поздравяват и да са душата на компанията. Да имат жена и деца такива средностатистически неща. ....
13:13 16.08.2026
20 Вероника
Коментиран от #38
13:13 16.08.2026
21 Мнение
До коментар #17 от "Първо медиите изгониха квалитетните":Абсолютно точно!
БЪЛГАРИЯ ИМА ОГРОМЕН ПРОБЛЕМ ЗА РЕШАВАНЕ, ЧИЙТО "ПЛОДОВЕ" ЗАПОЧНАХА ДА СЕ ПРОЯВЯВАТ ВЕЧЕ ("ПЕТРОХАН", "ГЕРОИТЕ" ОТ ПЛОВДИВ...)!
ТОЗИ ПРОБЛЕМ СЕ НАРИЧА НПО-ТАТА НА ТАКИВА КАТО ШОРОШ!
ПРЕДИ НЕ ИМ ОТДАВАХ ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ, НО СЕГА ВИЖДАЙКИ КОЛКО ПРОМИТИ, БЕЗМОЗЪЧНИ И МРАЗЕЩИ СА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ДЕЦАТА И МЛАДИТЕ, СИ МИСЛЯ, ЧЕ ТОВА ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРИОРИТЕТ НОМЕР 1 ЗА РЕШАВАНЕ В НАШЕТО ОБЩЕСТВО, АКО ИСКАМЕ ДА Я ИМА БЪЛГАРИЯ И СЛЕД 10Г!!!
НЕ Е НОРМАЛНО ДЖЕЙ ДИ ВАНС ДА ИЗЛЕЗЕ ДА ЗАЯВИ ПУБЛИЧНО, ЧЕ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БАЙ ДЪН Е НАЛЯЛО В БЪЛГАРИЯ КЪМ 460 МИЛ ДОЛАРА (ЗА 4Г) ЗА ПРОКАРВАНЕ НА ТЕХНИТЕ ИНТЕРЕСИ (И ТОВА САМО ОТ 1 ПЕРО), А НИКОЙ В БЪЛГАРИЯ ДА НЕ ВДИГНЕ РЪКА, ЧЕ ТОВА Е СВОЕОБРАЗНА ОТРОВА, КОЯТО АКО НЕ БЪДЕ СПРЯНА, ЩЕ ДОВЕДЕ ДО ЗАКРИВАНЕТО НА НАШИЯТ НАРОД!!!
КАЗВАТЕ СИ, ТОВА Е НЕВЪЗМОЖНО?!
ПОМНИТЕ ЛИ КОЛКО КИНТИ НАЛЯХА В МАЙДАНА, СЪЩИТЕ ТИЯ "ДЕМОКРАТИ", НО С ПРЕЗИДЕНТ ОБАМА??? ПО ДУМИ НА ВИКТОРИЯ НЮЛАНД, НАЛЯХА 5МЛРД ДОЛАРА В ПРЕВРАТА В УКРАЙНА ПРЕЗ 2014???!!!
И КАКЪВ Е РЕЗУЛТАТЪТ, КАКВИ СА ПЛОДОВЕТЕ ОТ ТАЯ "ИНВЕСТИЦИЯ" (ЩЕ ПОПИТАТЕ)?!
МЛАДОТО ПОКОЛЕНИЕ (ЦВЕТЪТ) НА УКРАЙНА ОТИДЕ ВЪВ ВЕЧНИТЕ ПОЛЕТА, А СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ДЪРЖАВАТА ИМ Е ПОД ВЪПРОС!!!
ТОВА ЛИ ИСКАТЕ И ЗА БЪЛГАРИЯ????????
ЩОТО ТОЧНО ТОВА НИ ЧАКА, АКО НЕ СПРЕМ НПО-ТАТА КАТО ТИЯ НА ШОРОШ!!!
Коментиран от #37
13:18 16.08.2026
22 Добро дете е нищо че бие лъже и краде н
13:18 16.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ироничен
Коментиран от #29
13:24 16.08.2026
25 Механик
13:24 16.08.2026
26 Медиите създават убийците и
13:40 16.08.2026
27 лама Кифла
До коментар #2 от "Последния Софиянец":деца в СТ.Загора заловили педалофил Софиянец ха ха ха ха ..
13:41 16.08.2026
28 Много добро момиче
13:42 16.08.2026
29 Би могъл да откаже да дава изявление
До коментар #24 от "Ироничен":Защото с това изявление защитава извършител на престъпление по поръчка става така. Той човека не се усеща. Те медиите така ги подбират. Пък и дали е съсед кой да знай.
13:44 16.08.2026
30 Навремето в СССР имаше един Чикатило
13:44 16.08.2026
31 Защо първо не го попитат
13:47 16.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Гого2
13:49 16.08.2026
34 ЕшерихиЯ Коли ще ни заКОЛИ
13:51 16.08.2026
35 Ти сега за комунизма и за СССР
13:51 16.08.2026
36 Демократ
13:52 16.08.2026
37 Не знам
До коментар #21 от "Мнение":защо, ама всичките ти " мнения" са безкрайно тъпи!
Коментиран от #39
13:54 16.08.2026
38 А чалгарите
До коментар #20 от "Вероника":Какви хора са, светци може би.
14:02 16.08.2026
39 Мнение
До коментар #37 от "Не знам":ХЕМ НЕ ЗНАЕШ, ЗАЩО ХЕМ ГИ ОПРЕДЕЛЯШ КАТО ТЪПИ?!
ХА СЕГА ДЕ?!
ОСВЕН ДА ПОТЪРСИШ ПРОБЛЕМЪТ В СЕБЕ СИ?!
ИЛИ ВИКАШ, СЛАДКИ СА ТИ СРЕБЪРНИЦИТЕ ОТ ШОРОШ?!
НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙ, РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ ТИ ИЗЛИЗАТ ОТ АУСПУХА!
ДА НЕ КАЖЕШ, ЧЕ НЕ СИ БИЛ ИНФОРМИРАН!
14:02 16.08.2026
40 ЩОМ СА АГРЕСИВНИ И ИСКАТ ДА УБИВАТ
14:02 16.08.2026
41 Бастунът
14:06 16.08.2026
42 Гого3
14:06 16.08.2026
43 Роза
14:06 16.08.2026
44 Беше добро момиче
14:08 16.08.2026
45 Мунчо
14:16 16.08.2026
46 ПУТИН И ЗЕЛЕНСКИ СА КРЪВНИ БРАТЯ
Коментиран от #48
14:17 16.08.2026
47 айде стига
14:20 16.08.2026
48 Тъпо соросоидче
До коментар #46 от "ПУТИН И ЗЕЛЕНСКИ СА КРЪВНИ БРАТЯ":Почти братя от Хабат. И Кушнър и Уитков са от същото братство на Цион.
14:21 16.08.2026