Глен Хюз на 75: Рок легендата празнува юбилей след тежко решение

Днес, 21 август 2026 г., една от най-колосалните фигури в историята на тежката музика – Глен Хюз (Glenn Hughes) – навършва 75 години.Британският музикант посреща своя юбилей в изключително специфичен и емоционален момент от своя живот.

Преди броени дни, в началото на август 2026 г., легендарният басист и вокалист на Deep Purple и Black Sabbath шокира и натъжи рок общността, като официално обяви пълното си оттегляне от концертната дейност и световните турнета. Причината за това трудно решение е здравословна – след поредица от медицински изследвания (ЯМР и ехокардиограми) лекарите са били категорични, че Хюз трябва спешно да се подложи на нова сериозна операция на сърцето.

„Здравето е моят приоритет номер едно. Нямам друг избор и алтернатива. Благодарен съм, че бях избран да изживея живот, изпълнен с дара на музиката“, сподели музикантът в емоционално обръщение, цитирано от официалния му профил в социалната мрежа X.

С това решение последната му поява на сцена на живо остава концертът на 30 май в Илинойс със супергрупата The Dead Daisies, а планираните за есента и края на годината ангажименти бяха окончателно отменени.

Вечната следа в Deep Purple и феноменалният контратенор

Роден през 1951 г. в Канък, Англия, Глен Хюз започва професионалния си възход в началото на 70-те години с фънк-рок пионерите Trapeze. Истинският глобален триумф обаче идва през септември 1973 г., когато е поканен да се присъедини към Deep Purple, заменяйки Роджър Глоувър.

Заедно с Дейвид Ковърдейл, Хюз застава зад микрофона и баса, за да изгради златните състави Mk III и Mk IV на групата. Техните вокални хармонии и уникалният му, изключително широк контратеноров диапазон раждат вечни рок класики в албуми като:

„Burn“ (1974)

„Stormbringer“ (1974)

„Come Taste the Band“ (1975)

Неговото влияние не спира дотук. През 1986 г. той застава начело и на друга легендарна група – Black Sabbath, записвайки вокалите за албума „Seventh Star“ съвместно с Тони Айоми, а през 2016 г. съвсем заслужено бе въведен в Залата на славата на рокендрола (Rock and Roll Hall of Fame).

Неразривната връзка с България

За родните почитатели на качествения рок Глен Хюз не е просто поредната световна звезда. Той има изградена дълбока и неразривна емоционална връзка с България. През последните две десетилетия „Гласът на рока“ е гостувал у нас над 15 пъти за различни самостоятелни концерти, участия във фестивали и съвместни проекти с български музиканти, като всеки път споделяше, че публиката тук заема специално място в сърцето му. Последните му мащабни турнета, преминали и през София, доказаха, че въпреки възрастта си, неговите вокални възможности оставаха феноменални и недостижими за мнозина.

Въпреки че Хюз слиза от концертния подиум, неговите колеги от световната сцена и милионите му фенове изразиха пълната си подкрепа за предстоящото му възстановяване. Както отбелязват в своите репортажи музикалните медии Blabbermouth и Louder Sound, Глен Хюз приключва с турнетата, но не и с музиката, като надеждата на всички е той да продължи да твори в студиото веднага щом укрепи здравето си.

Честит 75-годишен юбилей на една истинска и неповторима рок институция!