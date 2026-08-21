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Глен Хюз на 75: Рок легендата празнува юбилей след тежко решение

Глен Хюз на 75: Рок легендата празнува юбилей след тежко решение

21 Август, 2026 07:43, обновена 21 Август, 2026 07:51 865 5

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Емблематичният басист и вокалист е пред нова житейска битка, но остава вечен в историята на световната рок музика

Глен Хюз на 75: Рок легендата празнува юбилей след тежко решение - 1
Снимка: Уикипедия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес, 21 август 2026 г., една от най-колосалните фигури в историята на тежката музика – Глен Хюз (Glenn Hughes) – навършва 75 години.Британският музикант посреща своя юбилей в изключително специфичен и емоционален момент от своя живот.

Преди броени дни, в началото на август 2026 г., легендарният басист и вокалист на Deep Purple и Black Sabbath шокира и натъжи рок общността, като официално обяви пълното си оттегляне от концертната дейност и световните турнета. Причината за това трудно решение е здравословна – след поредица от медицински изследвания (ЯМР и ехокардиограми) лекарите са били категорични, че Хюз трябва спешно да се подложи на нова сериозна операция на сърцето.

„Здравето е моят приоритет номер едно. Нямам друг избор и алтернатива. Благодарен съм, че бях избран да изживея живот, изпълнен с дара на музиката“, сподели музикантът в емоционално обръщение, цитирано от официалния му профил в социалната мрежа X.

С това решение последната му поява на сцена на живо остава концертът на 30 май в Илинойс със супергрупата The Dead Daisies, а планираните за есента и края на годината ангажименти бяха окончателно отменени.

Вечната следа в Deep Purple и феноменалният контратенор

Роден през 1951 г. в Канък, Англия, Глен Хюз започва професионалния си възход в началото на 70-те години с фънк-рок пионерите Trapeze. Истинският глобален триумф обаче идва през септември 1973 г., когато е поканен да се присъедини към Deep Purple, заменяйки Роджър Глоувър.

Заедно с Дейвид Ковърдейл, Хюз застава зад микрофона и баса, за да изгради златните състави Mk III и Mk IV на групата. Техните вокални хармонии и уникалният му, изключително широк контратеноров диапазон раждат вечни рок класики в албуми като:

  • „Burn“ (1974)
  • „Stormbringer“ (1974)
  • „Come Taste the Band“ (1975)

Неговото влияние не спира дотук. През 1986 г. той застава начело и на друга легендарна група – Black Sabbath, записвайки вокалите за албума „Seventh Star“ съвместно с Тони Айоми, а през 2016 г. съвсем заслужено бе въведен в Залата на славата на рокендрола (Rock and Roll Hall of Fame).

Неразривната връзка с България

За родните почитатели на качествения рок Глен Хюз не е просто поредната световна звезда. Той има изградена дълбока и неразривна емоционална връзка с България. През последните две десетилетия „Гласът на рока“ е гостувал у нас над 15 пъти за различни самостоятелни концерти, участия във фестивали и съвместни проекти с български музиканти, като всеки път споделяше, че публиката тук заема специално място в сърцето му. Последните му мащабни турнета, преминали и през София, доказаха, че въпреки възрастта си, неговите вокални възможности оставаха феноменални и недостижими за мнозина.

Въпреки че Хюз слиза от концертния подиум, неговите колеги от световната сцена и милионите му фенове изразиха пълната си подкрепа за предстоящото му възстановяване. Както отбелязват в своите репортажи музикалните медии Blabbermouth и Louder Sound, Глен Хюз приключва с турнетата, но не и с музиката, като надеждата на всички е той да продължи да твори в студиото веднага щом укрепи здравето си.

Честит 75-годишен юбилей на една истинска и неповторима рок институция!


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Герги

    8 0 Отговор
    Велик...Господ здраве да му дава...слушам ги от далечната 1973 год...това бяха групи...световна класика...Рокендрол завинаги.

    Коментиран от #5

    08:13 21.08.2026

  • 2 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 0 Отговор
    Китаристката която основно гледахме във видеото,
    а Глен Хюз беше на заден план, се казва Софи Лойд...

    Коментиран от #3

    08:25 21.08.2026

  • 3 Госта..

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Напълняла е ,преди беше "по атрактивна"

    Коментиран от #4

    08:39 21.08.2026

  • 4 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Госта..":

    Просто диференциалът ѝ е станал по-мощен...

    08:43 21.08.2026

  • 5 ?????

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Герги":

    Да и аз, но ключовата дума е бяха.
    Всяко нещо с времето си.
    Не може 70-80 годишни дядки да са тва което са били преди 40-50 години въпреки напъните на продуцентите да изстискат още някакви кинти от славното им минало чрез съвременните технологии.
    Не ходя на сегашните им концерти.
    Предпочитам архивните записи от онова време.

    09:07 21.08.2026