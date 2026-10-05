Светлин Тачев: Президентската кампания започна с черен PR

Президентската кампания е започнала с агресивен черен PR, но политическите щабове и кандидатите са ограничили този подход, след като са видели негативното му отражение. Това заяви политологът от агенция „Мяра“ Светлин Тачев пред Българското национално радио.

„Кампания на практика почти няма. Започна със сравнително агресивен черен ПР, през различни теми като „българския Ескобар“, като „Петрохан“… Но ми се струва, че щабовете и самите кандидати видяха, че това може да има и негативно отражение и като че ли се спря това“, каза Тачев.

Той посочи, че сред основните проблеми пред кандидатите е фактът, че през пролетта вече са проведени парламентарни избори. Според него това затруднява представянето на послания, които да впечатлят избирателите, и може да доведе до по-ниска активност.

Опозицията ще засилва атаките

В коментара си за политическата обстановка Тачев заяви, че правителството има комфорта да разполага с пълно мнозинство, но едновременно с това е изправено пред трудни решения. Това според него стеснява политическото пространство около опозицията и създава условия за по-остри атаки.

„Толерансът, който имаше правителството, приключи и оттук насетне опозицията ще се възползва от всеки момент“, каза Светлин Тачев.

По думите му опозицията търси теми, по които смята, че е силна, а предизборната среда допълнително засилва конфронтацията. Президентските избори са насрочени за 25 октомври, като Централната избирателна комисия е регистрирала 27 кандидатпрезидентски двойки.

Фокусът се измества към културни конфликти

Тачев посочи, че ПП-ДБ и ПБ разглеждат президентския вот като възможност да мобилизират своите избиратели, тъй като има редовно правителство и не се очертават предсрочни парламентарни избори. Според него инициативните комитети, издигнали кандидатите, се използват и за привличане на периферен електорат.

Политологът смята, че политическите послания постепенно се изместват от икономиката към културните войни. „Икономическото отива на заден план за сметка на културните битки. Виждаме през тази кампания опити за подобни проявления на тези битки, в които се включват голяма част от кандидатите, защото те са по-интересни и привличат повече“, заяви той.

Източници: bnrnews.bg, dnes.bg, bta.bg