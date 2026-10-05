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Светлин Тачев: Президентската кампания започна с черен PR
  Тема: Избори

Светлин Тачев: Президентската кампания започна с черен PR

5 Октомври, 2026 11:36 833 11

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  • президентски избори-
  • предизборна кампания-
  • черен pr-
  • народно събрание-
  • правителство-
  • опозиция

Политологът очаква по-ниска активност и изместване на фокуса

Светлин Тачев: Президентската кампания започна с черен PR - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Президентската кампания е започнала с агресивен черен PR, но политическите щабове и кандидатите са ограничили този подход, след като са видели негативното му отражение. Това заяви политологът от агенция „Мяра“ Светлин Тачев пред Българското национално радио.

„Кампания на практика почти няма. Започна със сравнително агресивен черен ПР, през различни теми като „българския Ескобар“, като „Петрохан“… Но ми се струва, че щабовете и самите кандидати видяха, че това може да има и негативно отражение и като че ли се спря това“, каза Тачев.

Той посочи, че сред основните проблеми пред кандидатите е фактът, че през пролетта вече са проведени парламентарни избори. Според него това затруднява представянето на послания, които да впечатлят избирателите, и може да доведе до по-ниска активност.

Опозицията ще засилва атаките

В коментара си за политическата обстановка Тачев заяви, че правителството има комфорта да разполага с пълно мнозинство, но едновременно с това е изправено пред трудни решения. Това според него стеснява политическото пространство около опозицията и създава условия за по-остри атаки.

„Толерансът, който имаше правителството, приключи и оттук насетне опозицията ще се възползва от всеки момент“, каза Светлин Тачев.

По думите му опозицията търси теми, по които смята, че е силна, а предизборната среда допълнително засилва конфронтацията. Президентските избори са насрочени за 25 октомври, като Централната избирателна комисия е регистрирала 27 кандидатпрезидентски двойки.

Фокусът се измества към културни конфликти

Тачев посочи, че ПП-ДБ и ПБ разглеждат президентския вот като възможност да мобилизират своите избиратели, тъй като има редовно правителство и не се очертават предсрочни парламентарни избори. Според него инициативните комитети, издигнали кандидатите, се използват и за привличане на периферен електорат.

Политологът смята, че политическите послания постепенно се изместват от икономиката към културните войни. „Икономическото отива на заден план за сметка на културните битки. Виждаме през тази кампания опити за подобни проявления на тези битки, в които се включват голяма част от кандидатите, защото те са по-интересни и привличат повече“, заяви той.

Източници: bnrnews.bg, dnes.bg, bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 0 Отговор
    Черен ПР е модерното наименование в България на компромат.

    11:39 05.10.2026

  • 2 Гюров е класи над другите кандидати!

    5 5 Отговор
    Гюров гледа на Запад, Йотова — на Изток. За мен изборът е ясен: искам България да гледа напред, към Европа, а не назад. 🇧🇬🇪🇺

    Коментиран от #5, #8

    11:43 05.10.2026

  • 3 Дилемата е:

    1 2 Отговор
    Гюров гледа на Запад, Йотова — на Изток. Явно и на компаса му предстои да гласува. 😄🇧🇬

    11:44 05.10.2026

  • 4 Къде са райчевци да ни разяснят нещата

    1 2 Отговор
    Политологът очаква по-ниска активност и изместване на фокуса
    -;-
    Партиите и партокразцията са ни така опротивели, че даже и Наркойотова ни дразни

    11:45 05.10.2026

  • 5 колко от 27-те кандидате са на изток

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гюров е класи над другите кандидати!":

    2 Гюров е класи над другите кандидати!
    10ОТГОВОР
    Гюров гледа на Запад, Йотова — на Изток. (
    -;-
    Колко от 27-те двойки си гледат на Изток?!

    11:46 05.10.2026

  • 6 Тръгна обаче от ПП-ДБ

    5 0 Отговор
    Толкова им е акълът

    11:49 05.10.2026

  • 7 Черно бело

    1 0 Отговор
    Истината не е черен пиар.Истината ориентира нормалните хора да придобият яснота за ситуацията.Това че ние сме с капаци си е наш проблем.

    11:55 05.10.2026

  • 8 провинциалист

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гюров е класи над другите кандидати!":

    Всички знаем какво направи Гяуров това лято.

    Коментиран от #9

    11:56 05.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Помилването

    1 1 Отговор
    на наркодилари не е PR нито черен, нито бял, мерзост е! Кримката "Петрохан" няма общо с изборите. Послания има! Най-важното послание е "белото да върви"!

    12:50 05.10.2026

  • 11 Напълно излишна кампания

    0 0 Отговор
    За нормалният българин. Само за пряко заинтересованите.

    13:17 05.10.2026

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