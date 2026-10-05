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Политическа криза в Испания: Санчес свика предсрочни избори

Политическа криза в Испания: Санчес свика предсрочни избори

5 Октомври, 2026 10:40, обновена 5 Октомври, 2026 11:38 1 101 4

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  • предсрочни избори-
  • мадрид

В петък парламентът блокира мерките на правителството за справяне с жилищната криза

Политическа криза в Испания: Санчес свика предсрочни избори - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Испанският премиер Педро Санчес свика предсрочни парламентарни избори за 29 ноември, съобщиха испанските медии.

Той направи това в извънредно обръщение тази сутрин, след като в петък парламентът блокира мерките на правителството за справяне с жилищната криза.

„Логично е изборите да бъдат свикани сега. По-благоприятна ситуация едва ли ще има. Това е риск и той може да загуби управлението, но въпреки това не смятам, че ще разполага с по-подходящ момент“, коментира политическият анализатор Едуардо Байон, цитиран от БТА.

Педро Санчес казва, че за да прокараме реформите, „се нуждаем от подкрепата на народа“ и „по-широко прогресивно мнозинство“, което може да „преодолее съпротивата на елитите“, предаде BBC.

Правителството му не успя да осигури достатъчна подкрепа в Конгреса миналата седмица за пакет от мерки, насочени към справяне с жилищната криза в страната. Правителството на малцинството на Санчес не успя да спечели подкрепа нито от своите съюзници, нито от опозиционните партии. Социалистическата партия завърши втора на последните избори през 2023 г.

През последните месеци лявото правителство е под сериозен натиск - то няма мнозинство в Конгреса, кризата в Сеута му навлече сериозни критики, а случаят с изгонването на 87-годишна жена от дома ѝ в Мадрид повдигна темата за жилищната криза и растящите цени.

Санчес призна, че е допускал грешки и не е успял да изпълни част от предизборните си обещания. „Знам също, че част от това обществено мнозинство днес е недоволно“, каза той, цитиран от БТА.

Решението за предсрочен вот крие значителен политически риск за Санчес, тъй като неговата Испанска социалистическа работническа партия (ИСРП) изостава в социологическите проучвания. В същото време предложенията на правителството за овладяване на задълбочаващата се жилищна криза получиха положителен обществен отзвук, но в петък бяха блокирани от десни депутати. Очакват се и нови протести заради жилищния проблем.

На международната сцена Санчес се утвърди като един от най-разпознаваемите защитници на прогресивни позиции – от признаването на палестинската държавност и защитата на многостранните международни институции до противопоставянето на влиянието на т.нар. „технологични олигарси“. Във вътрешнополитически план обаче поредица от неуспехи и скандали отслабиха позициите му.

Евентуална загуба на социалистите на Санчес на изборите би сложила край на едно от малкото останали леви управления в Европа в момент, когато крайнодесните партии бележат значителен възход в редица страни, отбелязва Ройтерс.

Проучванията на общественото мнение сочат като най-вероятен сценарий управление начело с консервативната Народна партия (НП) с подкрепата на „Вокс“. Подобен резултат би отворил пътя на крайнодясната формация към централната власт за първи път след възстановяването на демокрацията след смъртта на диктатора Франсиско Франко през 1975 г.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 2013001768

    2 3 Отговор
    Кои стои и отговаря за цените на жилищата строителната мафия и банковия сектор коия партия представлява тес доволни бизнеси ПАРТИДА ПОПУЛЯР някои се отчитат и кои ги покровителства старата кралица СОФИЯ и нейните поддръжници и самият крал ФЕЛИПЕ кои построи инфраструктурата дето не може да поеме водата от проливните дъждове бизнесмени и техните фирми дадени им поръчките от политици от коия партия ми разбирссе от ПАРТИДА ПОПУЛЯР кадеса отишли парите във строежи на жилищата и издръшки на футболни клубове но тес пари сапублични средства а след тас очевидна далавера стават частни кои държи частния бизнес ПАРТИДА ПОПУЛЯР и кои работи там работници кои ги представлява ПЕСО а знаете ли кои ме нареди лично мен знаете а и аз знам а и моите знаят та успех ИСПАНЦИ

    11:22 05.10.2026

  • 3 Баце ЕООД

    4 0 Отговор
    Айдеее, още един либерал гризна дръвцето

    11:39 05.10.2026

  • 4 Маринов

    0 0 Отговор
    Нали нямаше? А? АзГ повлече крак и в Испания, май.

    11:57 05.10.2026

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