Политическа криза в Испания: Санчес свика предсрочни избори

Испанският премиер Педро Санчес свика предсрочни парламентарни избори за 29 ноември, съобщиха испанските медии.

Той направи това в извънредно обръщение тази сутрин, след като в петък парламентът блокира мерките на правителството за справяне с жилищната криза.

„Логично е изборите да бъдат свикани сега. По-благоприятна ситуация едва ли ще има. Това е риск и той може да загуби управлението, но въпреки това не смятам, че ще разполага с по-подходящ момент“, коментира политическият анализатор Едуардо Байон, цитиран от БТА.

Педро Санчес казва, че за да прокараме реформите, „се нуждаем от подкрепата на народа“ и „по-широко прогресивно мнозинство“, което може да „преодолее съпротивата на елитите“, предаде BBC.

Правителството му не успя да осигури достатъчна подкрепа в Конгреса миналата седмица за пакет от мерки, насочени към справяне с жилищната криза в страната. Правителството на малцинството на Санчес не успя да спечели подкрепа нито от своите съюзници, нито от опозиционните партии. Социалистическата партия завърши втора на последните избори през 2023 г.

През последните месеци лявото правителство е под сериозен натиск - то няма мнозинство в Конгреса, кризата в Сеута му навлече сериозни критики, а случаят с изгонването на 87-годишна жена от дома ѝ в Мадрид повдигна темата за жилищната криза и растящите цени.

Санчес призна, че е допускал грешки и не е успял да изпълни част от предизборните си обещания. „Знам също, че част от това обществено мнозинство днес е недоволно“, каза той, цитиран от БТА.

Решението за предсрочен вот крие значителен политически риск за Санчес, тъй като неговата Испанска социалистическа работническа партия (ИСРП) изостава в социологическите проучвания. В същото време предложенията на правителството за овладяване на задълбочаващата се жилищна криза получиха положителен обществен отзвук, но в петък бяха блокирани от десни депутати. Очакват се и нови протести заради жилищния проблем.

На международната сцена Санчес се утвърди като един от най-разпознаваемите защитници на прогресивни позиции – от признаването на палестинската държавност и защитата на многостранните международни институции до противопоставянето на влиянието на т.нар. „технологични олигарси“. Във вътрешнополитически план обаче поредица от неуспехи и скандали отслабиха позициите му.

Евентуална загуба на социалистите на Санчес на изборите би сложила край на едно от малкото останали леви управления в Европа в момент, когато крайнодесните партии бележат значителен възход в редица страни, отбелязва Ройтерс.

Проучванията на общественото мнение сочат като най-вероятен сценарий управление начело с консервативната Народна партия (НП) с подкрепата на „Вокс“. Подобен резултат би отворил пътя на крайнодясната формация към централната власт за първи път след възстановяването на демокрацията след смъртта на диктатора Франсиско Франко през 1975 г.