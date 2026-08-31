Рок легенди с общ празник: Ван Морисън и Рудолф Шенкер

Музикалният свят се подготвя да почете двама от най-влиятелните творци на изминалото столетие. На 31 август рожден ден празнуват северноирландската блус и фолк легенда сър Ван Морисън (Van Morrison) и основателят на немската хард рок машина Scorpions – Рудолф Шенкер (Rudolf Schenker). Макар и творящи в различни жанрове, двамата споделят една и съща рождена дата и невероятно дълголетие на сцената.

Ван Морисън: Поетът от Белфаст на 81 години

Роденият през 1945 г. в Белфаст George Ivan Morrison, по-известен като Van Morrison, навършва 81 години. Известен с неподражаемия си глас и сливането на блус, джаз и келтски фолк, той остава един от най-продуктивните артисти на нашето време.

Кариерата му стартира още през 60-те години с бандата Them, преди да взриви световните класации със соловото си парче "Brown Eyed Girl". През 2026 г. Морисън продължава да бъде изключително активен на сцената. Музикалната медия Ultimate Classic Rock съобщи наскоро, че легендарният изпълнител е удължил мащабното си турне за 2026 г. с нови 10 дати през есента. Обиколката е в подкрепа на неговия впечатляващ 48-ми студиен албум, озаглавен Somebody Tried to Sell Me a Bridge.

През септември на Ван Морисън предстои и петдневна резиденция в чисто новото концертно пространство British Airways ARC в Лондон, потвърждават от официалния сайт на артиста.

Рудолф Шенкер: Двигателят на Scorpions на 78 години

Немският китарист, композитор и единствен постоянен член на рок динозаврите Scorpions – Рудолф Шенкер, празнува своя 78-ми рожден ден (роден през 1948 г. в Хилдесхайм). Шенкер основава групата, когато е едва на 16 години, и композира някои от най-великите рок химни на всички времена, сред които "Rock You Like a Hurricane" и емблематичната "Wind of Change".

Той е основната движеща сила зад шестдесетилетната история на бандата. През настоящата 2026 година Scorpions отбелязват забележителните 60 години на сцена. Музикантите продължават да радват милиони фенове по света в рамките на мащабното си юбилейно турне Coming Home Tour. Въпреки че през пролетта се наложи отмяна на някои концерти поради здравословни и логистични причини, Шенкер и вокалистът Клаус Майне не показват намерение да спират. Те подготвят и биографичен Холивудски филм за историята на Scorpions, който се очаква с огромен интерес от феновете на тежкия звук.