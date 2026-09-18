56 години без Джими Хендрикс: Музиката, която промени света

Днес, 18 септември 2026 г., се навършват точно 56 години от трагичната кончина на музикалната икона Джими Хендрикс. Роденият в Сиатъл гений на електрическата китара напусна този свят едва на 27-годишна възраст в Лондон през 1970 г., превръщайки се в един от най-емблематичните членове на трагичния Клуб 27.

Революцията, която Хендрикс остави след себе си

Въпреки че активната му кариера на голямата сцена продължи едва четири години, влиянието му върху рок музиката и блуса остава ненадминато. Със своята група The Jimi Hendrix Experience той създаде шедьоври като „Purple Haze“, „Hey Joe“ и необикновената интерпретация на „All Along the Watchtower“. Хендрикс пренаписа правилата за свирене на китара, използвайки фийдбек, иновативни ефекти и невиждана дотогава сценична експресия.

Според официалната биография, публикувана в чуждестранни медии, смъртта му настъпва в хотел „Самарканд“ след задушаване, предизвикано от интоксикация с барбитурати. Около последните часове на музиканта и до днес витаят десетки теории на конспирацията, но за милионите му фенове по света по-важно остава неговото духовно и музикално наследство.

Защо Хендрикс продължава да е актуален и в Google?

Интересът към личността му не стихва, а търсенията на теми като „Джими Хендрикс история“, „най-добрите рок китаристи“ и „Клуб 27“ бележат пикове на всяка годишнина. Изследователи на поп културата и музикални хроникьори в платформи като Ролинг Стоун и специализирани блогове, пише ultimateclassicrock.com отбелязват, че Хендрикс не просто е свирил на китара – той е дал глас на инструмента, превръщайки го в символ на свободата и бунта на 60-те години.

Музикалният свят днес си спомня думите на самия Джими: „Когато умра, просто продължавайте да пускате плочите ми“. И точно това правят милиони фенове по цялата планета на днешния 18 септември.