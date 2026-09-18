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56 години без Джими Хендрикс: Музиката, която промени света

56 години без Джими Хендрикс: Музиката, която промени света

18 Септември, 2026 09:32 628 9

  • джими хендрикс-
  • годишнина от смъртта

На днешния ден, 18 септември, рок светът почита паметта на най-великия китарист в историята, чийто пламък угасна твърде рано

56 години без Джими Хендрикс: Музиката, която промени света - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес, 18 септември 2026 г., се навършват точно 56 години от трагичната кончина на музикалната икона Джими Хендрикс. Роденият в Сиатъл гений на електрическата китара напусна този свят едва на 27-годишна възраст в Лондон през 1970 г., превръщайки се в един от най-емблематичните членове на трагичния Клуб 27.

Революцията, която Хендрикс остави след себе си

Въпреки че активната му кариера на голямата сцена продължи едва четири години, влиянието му върху рок музиката и блуса остава ненадминато. Със своята група The Jimi Hendrix Experience той създаде шедьоври като „Purple Haze“, „Hey Joe“ и необикновената интерпретация на „All Along the Watchtower“. Хендрикс пренаписа правилата за свирене на китара, използвайки фийдбек, иновативни ефекти и невиждана дотогава сценична експресия.

Според официалната биография, публикувана в чуждестранни медии, смъртта му настъпва в хотел „Самарканд“ след задушаване, предизвикано от интоксикация с барбитурати. Около последните часове на музиканта и до днес витаят десетки теории на конспирацията, но за милионите му фенове по света по-важно остава неговото духовно и музикално наследство.

Защо Хендрикс продължава да е актуален и в Google?

Интересът към личността му не стихва, а търсенията на теми като „Джими Хендрикс история“, „най-добрите рок китаристи“ и „Клуб 27“ бележат пикове на всяка годишнина. Изследователи на поп културата и музикални хроникьори в платформи като Ролинг Стоун и специализирани блогове, пише ultimateclassicrock.com отбелязват, че Хендрикс не просто е свирил на китара – той е дал глас на инструмента, превръщайки го в символ на свободата и бунта на 60-те години.

Музикалният свят днес си спомня думите на самия Джими: „Когато умра, просто продължавайте да пускате плочите ми“. И точно това правят милиони фенове по цялата планета на днешния 18 септември.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    8 1 Отговор
    Светът на рока се дели на два периода: преди и след Джими.
    За мен най-якото изпълнение на живо на Джими Хендрикс, абсолютният връх в историята на рок музиката е "Machine Gun", записано в новогодишната нощ срещу 1970 г. в Fillmore East (Ню Йорк) с групата му Band of Gypsys.Солото в тази версия се смята от много музикални критици и китаристи за най-великото китарно соло, изсвирвано някога на живо..

    09:45 18.09.2026

  • 2 Госあ

    6 0 Отговор
    Голем е!

    Коментиран от #3

    09:48 18.09.2026

  • 3 честен ционист

    0 7 Отговор

    До коментар #2 от "Госあ":

    Морган Фрийман е по-голям.

    09:49 18.09.2026

  • 4 Пърпъл хейз

    6 0 Отговор
    навсякъде пред очите ми

    09:49 18.09.2026

  • 5 Камен Стоименов

    1 1 Отговор
    На никой не му пука за тоя наркоман.

    10:34 18.09.2026

  • 6 Дейвид

    1 1 Отговор
    Реално Джими Хендрикс може да се смята за основоположник на всички твърди стилове в рока.

    10:34 18.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Иван Джонито

    0 0 Отговор
    По-добре е, че омря млад. Ако беше остарял, щеше да провали постиженията си.

    10:36 18.09.2026