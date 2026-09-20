Трима ранени при руски удари в Херсонска област

Трима души са ранени при руски удари в Херсонска област, съобщи началникът на Херсонската градска военна администрация Ярослав Шанько.

По думите му под обстрел са били Херсон, Антоновка и Комишани. По централната част на Херсон е нанесен и ракетен удар.

Шанько посочва още, че при атаките са повредени частни и многоетажни жилищни сгради, както и цивилни автомобили.

Генералният щаб отчете нови руски загуби

Отделно Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна съобщи, че за последното денонощие украинските сили са обезвредили още 1560 руски военни.

По данните на щаба общите руски загуби от началото на пълномащабната война са достигнали около 1 517 990 души личен състав. В същото сведение се посочват и нови нанесени поражения на противниковата техника, включително танкове, артилерийски системи, средства за противовъздушна отбрана, безпилотни апарати и автомобили.

Генералният щаб уточнява, че данните подлежат на последващо прецизиране.

Източници: Украинская правда, Херсонска градска военна администрация, Генерален щаб на въоръжените сили на Украйна