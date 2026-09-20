Трима ранени при руски удари в Херсонска област

Трима души са ранени при руски удари в Херсонска област, съобщи началникът на Херсонската градска военна администрация Ярослав Шанько.
По думите му под обстрел са били Херсон, Антоновка и Комишани. По централната част на Херсон е нанесен и ракетен удар.
Шанько посочва още, че при атаките са повредени частни и многоетажни жилищни сгради, както и цивилни автомобили.
Генералният щаб отчете нови руски загуби
Отделно Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна съобщи, че за последното денонощие украинските сили са обезвредили още 1560 руски военни.
По данните на щаба общите руски загуби от началото на пълномащабната война са достигнали около 1 517 990 души личен състав. В същото сведение се посочват и нови нанесени поражения на противниковата техника, включително танкове, артилерийски системи, средства за противовъздушна отбрана, безпилотни апарати и автомобили.
Генералният щаб уточнява, че данните подлежат на последващо прецизиране.
Източници: Украинская правда, Херсонска градска военна администрация, Генерален щаб на въоръжените сили на Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Артилерист
Коментиран от #4
08:02 20.09.2026
2 Бандеровци, наспахте ли се в метрото?
„Бандеровците са
безумни маниаци или,
с други думи – озверял скот.
Но точно от такива се нуждаем
в този момент,
за да унищожим непокорните славяни.
А след това самите те трябва
да бъдат унищожени, защото за зверовете
няма място сред хората.“
08:11 20.09.2026
3 Генерал лейтенант Павел Судоплатов:
08:20 20.09.2026
4 Бизнес Инсайдър
До коментар #1 от "Артилерист":Шефът на ЦРУ Ратклиф е ходил в Москва с огромен транспортен самолет за да си прибере карантията обратно в Сащ .
08:22 20.09.2026
5 Пич
Засилва се да го мета!!! Е затова не работят тези дронове и бомбардират Румъния и Полша!!! Щото требе още един украинец с канап, да дърпа дрона, този като го метне!!!
08:30 20.09.2026
6 Трима
08:33 20.09.2026
7 В Курск съм
"В последно време всеки месец убитите и ранените са 27 000 души и това, за съжаление, в най-тъжния смисъл на думата, е рекорд за тази война. При подобна тенденция зимата в Украйна наистина може да се окаже катастрофална“, предупреди Туск.
08:35 20.09.2026
8 Путин
08:58 20.09.2026