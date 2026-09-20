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Трима ранени при руски удари в Херсонска област
  Тема: Украйна

Трима ранени при руски удари в Херсонска област

20 Септември, 2026 07:42, обновена 20 Септември, 2026 07:54 894 8

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Херсонската военна администрация съобщи и за ракетен удар по центъра на града, както и за щети по жилищни сгради и автомобили.

Трима ранени при руски удари в Херсонска област - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Трима души са ранени при руски удари в Херсонска област, съобщи началникът на Херсонската градска военна администрация Ярослав Шанько.

По думите му под обстрел са били Херсон, Антоновка и Комишани. По централната част на Херсон е нанесен и ракетен удар.

Шанько посочва още, че при атаките са повредени частни и многоетажни жилищни сгради, както и цивилни автомобили.

Генералният щаб отчете нови руски загуби

Отделно Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна съобщи, че за последното денонощие украинските сили са обезвредили още 1560 руски военни.

По данните на щаба общите руски загуби от началото на пълномащабната война са достигнали около 1 517 990 души личен състав. В същото сведение се посочват и нови нанесени поражения на противниковата техника, включително танкове, артилерийски системи, средства за противовъздушна отбрана, безпилотни апарати и автомобили.

Генералният щаб уточнява, че данните подлежат на последващо прецизиране.

Източници: Украинская правда, Херсонска градска военна администрация, Генерален щаб на въоръжените сили на Украйна


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Артилерист

    12 0 Отговор
    Укро информационните източници охотно нтръбят за руските загеби, но не казват защо шефът на ЦРУ е пристигнал в Москва с голям военнотранспортен самолет, който се използва само за специални товарш, вкл и затворени ковчези на убити американци...

    Коментиран от #4

    08:02 20.09.2026

  • 2 Бандеровци, наспахте ли се в метрото?

    11 0 Отговор
    Гьобелс, 1941 г.:
    „Бандеровците са
    безумни маниаци или,
    с други думи – озверял скот.
    Но точно от такива се нуждаем
    в този момент,
    за да унищожим непокорните славяни.
    А след това самите те трябва
    да бъдат унищожени, защото за зверовете
    няма място сред хората.“

    08:11 20.09.2026

  • 3 Генерал лейтенант Павел Судоплатов:

    11 0 Отговор
    „Бандеровецът е особен вид маниак; прилича на човек и изглежда като един от нас, но ако му пощадиш живота или проявиш съжаление, той в крайна сметка ще убие нечия майка, съпруга или дете. Запомни това. Съжалението ще ти струва скъпо!“

    08:20 20.09.2026

  • 4 Бизнес Инсайдър

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Артилерист":

    Шефът на ЦРУ Ратклиф е ходил в Москва с огромен транспортен самолет за да си прибере карантията обратно в Сащ .

    08:22 20.09.2026

  • 5 Пич

    5 0 Отговор
    На снимката - украинец с дрон!!!
    Засилва се да го мета!!! Е затова не работят тези дронове и бомбардират Румъния и Полша!!! Щото требе още един украинец с канап, да дърпа дрона, този като го метне!!!

    08:30 20.09.2026

  • 6 Трима

    6 0 Отговор
    ама с две нули от заден и са дечица на които са израсли бради и мустаци...

    08:33 20.09.2026

  • 7 В Курск съм

    5 0 Отговор
    Заради новата руска стратегия, разчитаща на атаки с реактивни дронове, Украйна губи всеки месец около 27 хиляди военнослужещи — убити и ранени. Това заяви полският премиер Доналд Туск, съобщава Radio Poland. Той отбеляза, че е настъпила "промяна с изключително негативен характер — руснаците масово разполагат нов тип безпилотни апарати — реактивни дронове, които се движат със значително по-висока скорост и работят на голяма височина, преди да поразят целите си“.

    "В последно време всеки месец убитите и ранените са 27 000 души и това, за съжаление, в най-тъжния смисъл на думата, е рекорд за тази война. При подобна тенденция зимата в Украйна наистина може да се окаже катастрофална“, предупреди Туск.

    08:35 20.09.2026

  • 8 Путин

    0 1 Отговор
    Безбожно пр0 ста и пр имитивна вата - Сорос ни заповяда да сме "многоходови".

    08:58 20.09.2026

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