Гласовете на Styx и Magnum празнуват рождени дни

Днешният 11 септември се оказва изключително специална дата за почитателите на качествената рок музика по целия свят. Двама от най-влиятелните вокалисти и музиканти в жанра – Томи Шоу (Styx) и Боб Кетли (Magnum) – имат рожден ден. Световните музикални медии вече излязоха с празнични публикации в чест на двамата фронтмени, чиито гласове и творчество продължават да вдъхновяват поколения фенове.

Томи Шоу – американската мегазвезда от Styx навършва 73 години

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Роденият в Монтгомъри, Алабама през 1953 г. американски музикант, певец и текстописец Томи Шоу днес празнува своя 73-ти рожден ден. Шоу се присъединява към легендарната рок група Styx през декември 1975 г. и бързо се превръща в основно лице на бандата, носейки със себе си огромен комерсиален успех.

Негово дело са някои от най-големите златни хитове на групата, сред които емблематичните „Crystal Ball“, „Blue Collar Man“ и вечната класика „Renegade“. Извън кариерата си със Styx, Шоу записва запомнящо се участие и в супергрупата Damn Yankees, с което циментира статута си на един от най-великите китаристи и вокалисти в арена рока.

Боб Кетли – гласът-разказвач на британския рок навършва 79 години

От другата страна на Атлантика, легендарният британски вокалист Боб Кетли празнува своя 79-ти рожден ден. Роден на 11 септември 1947 г. в Алдършот, Англия, Кетли е дългогодишният и незаменим фронтмен на прогресив/мелодичната хард рок формация Magnum.

Със своя специфичен, емоционален и разказвачески глас, той превърна Magnum в една от най-обичаните банди на Острова. Почитателите на по-тежкия звук го познават отлично и от мащабната му съвместна работа с метъл операта Avantasia на Тобиас Самет, където Кетли е редовен и изключително ценен гост както в студийните албуми, така и на световните им турнета.

Двамата рожденици са ярко доказателство, че за истинския рок няма възраст. Музикалният свят днес се прекланя пред таланта и неоценимото наследство, което Шоу и Кетли продължават да оставят след себе си.