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Големият актьор Руси Чанев празнува рожден ден
  Тема: Известни личности

Големият актьор Руси Чанев празнува рожден ден

18 Септември, 2026 10:27 480 1

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Легендата на българското кино и театър навършва 81 години, оставяйки незаличима следа с емблематични роли

Големият актьор Руси Чанев празнува рожден ден - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Днес, 18 септември 2026 г., един от най-обичаните и уважавани български артисти – Руси Чанев, празнува своя рожден ден. Роден през 1945 г. в град Бургас, той навършва 81 години, от които над шест десетилетия са посветени на сцената и екрана. Изключителен както в драматичния театър, така и в класическото българско кино, Чанев остава символ на органично актьорско майсторство, дълбок интелект и забележителен сценариен талант.

Вечните роли на Руси Чанев в българското кино

През годините Руси Чанев се е снимал в над 30 български игрални филма. Неговото име е записано със златни букви в историята на родната култура благодарение на превъплъщения, които вълнуват поколения българи. Сред най-значимите му роли са:

  • „Авантаж“ (1977) – филмът на режисьора Георги Дюлгеров, в който Руси Чанев не само прави гениална роля като Петела, но е и съавтор на сценария.
  • „Осъдени души“ (1975) – екранизацията по Димитър Димов, където актьорът изгражда силен и запомнящ се образ.
  • „Мера според мера“ (1981) – епосът, в който образът на Дилбер Танас остава една от най-великите емблеми на българското кино.
  • „Време разделно“ (1988) – където талантът му придава допълнителна дълбочина на драматичните исторически събития.

Приносът към театъра и културата

След като завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ в класа на проф. Боян Дановски през 1967 г., Руси Чанев извървява забележителен театрален път. Творческата му биография преминава през Пловдивския драматичен театър, Младежкия театър и най-вече Театър „София“, където работи в продължение на 20 години.

Той е носител на редица престижни държавни и културни отличия, включително и на званието Почетен гражданин на София за изключителни постижения в националната култура. Дори и на своята достолепна възраст, Чанев не спира да се вълнува от изкуството и да подкрепя младите таланти в театралните среди на страната ни, включително чрез колаборации с регионални трупи като театъра в Пазарджик.

Екипът на новинарския сайт ФАКТИ честити празника на големия Руси Чанев с пожелания за здраве, вдъхновение и дълголетие!


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    ЖИВ И ЗДРАВ ДА СИ !!!

    10:42 18.09.2026