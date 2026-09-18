Спомен за Катя Паскалева: 81 години от рождението ѝ

Днес, 18 септември 2026 г., се навършват 81 години от рождението на една от най-ярките и обичани актриси в историята на българското кино и театър – Катя Паскалева. Родена през 1945 г. в Петрич, тя остави незаличима следа в сърцата на поколения българи със своята неподправена честност на сцената и пред камерата.

Звездната роля и вечното наследство в българското кино

Катя Паскалева завършва актьорско майсторство във ВИТИЗ през 1967 г. в легендарния клас на Методи Андонов. Името ѝ остава завинаги записано със златни букви благодарение на ролята на Мария в шедьовъра „Козият рог“ (1972). Образът на непримиримата млада жена се превърна в символ на българското кино по света.

Филмографията на актрисата включва още емблематични ленти като:

„Вилна зона“

„Матриархат“

„Звезди в косите, сълзи в очите“

„Спирка за непознати“

Освен на големия екран, Паскалева направи паметни роли на сцените на театрите в Пазарджик, Пловдив, Театър „София“ и Сатиричния театър. Тя си отиде твърде рано от този свят през 2002 г., едва на 56-годишна възраст, но остана орисана да живее вечно чрез своето творчество.

Как България пази паметта за актрисата

След мащабните национални чествания миналата година по случай нейния 80-годишен юбилей, когато бяха представени биографичната книга и документалният филм „Тишина“ на журналиста Георги Тошев, общественият интерес към личността ѝ остава изключително висок. Филмите с нейно участие продължават да бъдат еталон за истинско актьорско майсторство