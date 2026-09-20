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Ремонти и трафик затрудняват движението по пътищата
  Тема: Трафик

Ремонти и трафик затрудняват движението по пътищата

20 Септември, 2026 07:51, обновена 20 Септември, 2026 07:54 766 5

  • пътна обстановка-
  • апи-
  • трафик-
  • ремонти-
  • гранични пунктове

АПИ предупреждава за ограничения по основни маршрути, засилен трафик към границите и ремонти по ключови отсечки.

Ремонти и трафик затрудняват движението по пътищата - 1
Снимка: АПИ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пътната обстановка в страната тази сутрин остава натоварена заради ремонти, временни ограничения и засилен трафик по основните направления, показва информацията на Агенция „Пътна инфраструктура“. От агенцията призовават водачите да се движат с повишено внимание и да спазват въведената организация на движението.

По автомагистрала „Хемус“ продължават ограниченията в отделни участъци. Между пътните възли „Боаза“ и „Дерманци“ е ограничено движението на тежкотоварни автомобили над 12,5 тона. В област Шумен трафикът по „Хемус“ в посока София между 350-ия и 363-ия километър се пропуска двупосочно в платното за Варна заради ремонт, като ограничението е планирано до 24 септември.

По автомагистрала „Струма“ също има участъци с временна организация на движението. АПИ предупреждава шофьорите да намаляват скоростта и да съобразяват поведението си в зоните с ремонтни дейности.

Ремонти по ключови пътища

На пътя Бяла – Плевен движението между 0-ия и 7-ия километър се осъществява поетапно в една лента заради ремонт на асфалтовата настилка. Дейностите са сигнализирани и са планирани до 25 септември.

По първокласния път I-8 в района Вакарел – Ихтиман движението е с повишено внимание заради лошо експлоатационно състояние и намален габарит на платното. В Хасковско по I-8 Пловдив – Харманли на отделни места движението е двупосочно в една лента заради превантивни ремонти.

По направлението към морето също има ограничения. На път I-9 в Бургаска област продължава ремонтът между Обзор и Баня, като в участъка от км 175+300 до км 184+512 движението е в една лента. В област Добрич продължават ремонтни дейности и по второкласната и третокласната пътна мрежа, включително по път II-27 Добрич – Балчик, където трафикът също се пропуска поетапно в една лента.

Ограничения в Родопите

По път III-868 Рудозем – Смолян движението е ограничено за всички моторни превозни средства заради ремонт. Въведен е обходен маршрут през Смолян – Чокманово – Смилян – Рудозем и обратно.

По път III-8652 Бял извор – Неделино движението е в една лента заради пропадане на пътното платно.

Засилен трафик към границите

По граничните пунктове се очаква засилен трафик, особено по направленията към Гърция и Турция. На ГКПП „Калотина“ е отчетено натоварване на изход за леки автомобили. При пътуване към Гърция традиционно натоварени остават и маршрутите през „Кулата“ и „Маказа“.

Фериботната връзка Свищов – Зимнич остава временно преустановена заради ниското ниво на Дунав, което трябва да се има предвид при пътуване към Румъния.

По данни на МВР през предходното денонощие в страната са станали 22 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са загинали трима души и 28 са ранени. От началото на септември жертвите при катастрофи са 21, а ранените - 506. От началото на годината загиналите на пътя са 334, а пострадалите - 6083.

От Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ съобщават за 145 сигнала за произшествия за денонощието. Потушени са 117 пожара, от които 27 с преки материални щети. При инцидентите са пострадали двама души, а са извършени и 27 спасителни и помощни операции, включително три при катастрофи.

Планинската спасителна служба съобщава за добри условия за туризъм в ниските части на планините, но предупреждава за мъгла и ограничена видимост във високите части. В по-високите зони на Стара планина, Рила и Пирин се препоръчва по-внимателно планиране на маршрутите.

АПИ напомня водачите да спазват ограниченията на скоростта, временната сигнализация и указанията на пътните органи. При преминаване през ремонтни участъци е необходимо да се поддържа по-голяма дистанция и да не се предприемат рискови изпреварвания.

Източници: Агенция „Пътна инфраструктура“, Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Планинска спасителна служба


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    0 0 Отговор
    продължава ремонтът между Обзор в Банята,ремонтирам огледалата в банята и се чипкам на всеки 2 часа. От праха във въздуха.

    08:05 20.09.2026

  • 2 Тиквен премиер

    0 0 Отговор
    - Нали затова ви направих две магистрали - да ви източват данъците с безкрайни ремонти. Ще дадете за ремонти повече пари, отколкото да опишете България цялата в магистрали.

    08:22 20.09.2026

  • 3 Въй

    0 1 Отговор
    Имаме си Росица Чернокожева. Дядо й негро ли е бил?!

    08:27 20.09.2026

  • 4 Дзак

    0 0 Отговор
    Осемдесет минути!

    08:31 20.09.2026

  • 5 Дядо Митко

    0 0 Отговор
    В това АПИ работят класически чиновници! Както и в Обл. пътни управления. Няма мисъл, няма творчество, ортодокси, трупащи трудов стаж. На Хемус между разклонител за Шумен и Каспичан (13 км!) половин година едното платно е затворено. Всяка седмица минавам от там. Една- две машини и десетина работника някъде в 13-те километра. Абе умници, ами затворете два километра, хайде - три. Ама защо карате хората да се мъчат 13 км? И колко ПТП-та станаха вече там? От изхода на Търговище до входа на Хемус (16 км!) с десетки пътни знаци скоростта на движение е ограничена до 60 км/ч и на знаци за ремонт на пътя. Но ремонт няма! Няма никакъв работник, поне през изминалата седмица! Е с колко км/ч да карам? Карам с 60, отзад ми могат, засилвам, ама ако има камера?... АПИ=тъпи

    08:58 20.09.2026

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