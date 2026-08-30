Валентина Милушева с юбилеен концерт в Ямбол

Народната певица Валентина Милушева, позната на публиката и като Валентина Йовчева, подготвя юбилеен концерт в Ямбол – градът, свързан с нейните корени, семейството и първите ѝ стъпки в света на народната музика, пише БНР.

Вече 23 години Валентина е солист на Фолклорния национален ансамбъл „Филип Кутев“, с който свързва значителна част от професионалния си път. През годините тя се утвърждава като разпознаваем глас в българското народно изпълнителско изкуство, а сценичната ѝ дейност върви паралелно със звукозаписна работа и преподавателска дейност.

Професионалното си обучение Валентина Милушева получава в НУФИ „Филип Кутев“ в Котел, а по-късно продължава образованието си в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Активно записва за Българското национално радио и работи с различни телевизионни продукции. Част от творческия ѝ път са и издадените албуми, както и участия в музикални проекти, сред които реализацията на „Дуйни ми, бел ветрец“ заедно с Детския радиохор.

Наред с концертната и звукозаписната си дейност Валентина Милушева посвещава време и на най-младите. Преди три години създава своя певческа школа „Звездици“ в Костинброд, където живее и отглежда децата си. Основната ѝ цел е да предава на следващите поколения любовта към българската народна песен и познанието за традицията.

„От три години съществува моята певческа школа в Костинброд, която цели да обучава деца и подрастващи в народното песенно творчество от България. Държа на автентичните примери и на традицията. Набирам още деца и в момента, защото има текучество, но това ме радва – че постоянно откривам нови таланти и ги доближавам до нашата музика“, разказва Валентина Милушева.

За певицата връзката с традицията е не само професионална мисия, но и лична кауза. Тя е ученичка на една от големите имена в българското народно пеене – ненадминатата певица Елена Граматикова. Именно на своята учителка Валентина дължи важна част от музикалната си подготовка и разбиране за българския фолклор.

В днешното издание на „Рано в неделя“ си спомняме и за Елена Граматикова.

Юбилейният концерт на Валентина Милушева в Ямбол е своеобразно завръщане към началото – към мястото, където са нейните корени, към семейството и към първите срещи с народната музика. Път, който през годините я отвежда от родния край до голямата сцена на Фолклорния национален ансамбъл „Филип Кутев“, звукозаписните студиа на БНР и телевизионните продукции, а днес – и до работата с ново поколение млади певци.