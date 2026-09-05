"Нова генерация" събира поколения фенове с вечните песни на Димитър Воев

"Нова генерация" - една от най-емблематичните и значими за българската музика групи, излиза на малката сцена на "Vidas Art Arena" на 15 септември. С характерния си ню уейв и пост-пънк звук групата събира тази есен фенове от няколко поколения, обединени от духа на алтернативната култура. Специален гост на концерта е инди пост-пънк групата "Тлен", пише plovdiv.24.bg.

Основана в края на 80-те години, "Нова генерация" има четири издадени албума и отваря пътя на пост-пънк и дарк уейв звука в България, вдъхновявайки поредица от групи с текстовете и мелодиите си. През годините съставът се променя, но фигурата на вокалиста и басист Димитър Воев остава централна за идентичността на групата. Неговата мрачна поезия и сурова емоция белязват поколения музиканти и фенове, а творчеството му продължава да живее в изпълненията на "Нова генерация" и до днес, въпреки че той отдавна не е между живите.

На 15 септември публиката ще чуе "Само двама", "Мухата", "Сто години" и още от знаковите песни на групата. Атмосферата ще допълни "Тлен", младата инди пост-пънк формация, чийто звук съчетава нежни вокали с остри китарни рифове в тъмен, кинематографичен пейзаж и вече трупа фенове сред всички възрасти.